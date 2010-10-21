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День Города

[Индекс номера 119 (25.07.2017)]

 Театр 
В память о любви

Ни назидания, ни похожести на классику. Полный субъективизм, немного цитат из фантиков от жвачки «Love is...», клоунада, абсурд, мультимедийные «примочки» — и прямое попадание в сердце. Все это — о спектакле Тимура Файрузова «Любовь — это...» по пьесе Александра Володина «С любимыми не расставайтесь», премьера которого состоялась 23 июля.
«С любимыми не расставайтесь» — одна из наиболее пронзительных пьес глубокого и нежного драматурга, который всегда говорит о людях и всегда любит своих героев. Режиссер–постановщик тоже любит героев и тоже говорит о них, только с позиции мира нынешнего — жесткого, нервного, а с точки зрения сохранности семейных отношений — порой потерянного или какого–то раздрызганного...
Когда кругом растут отчуждение, агрессия, неприязнь, бесконечно провоцируется конфликт, говорить о цене расставаний, о привязанностях, равно как и о гибели человека без любви, просто необходимо. У норильского режиссера, создавшего по мелодраме Володина неординарный, модерновый одноактный спектакль, этот разговор получился.

Не сошлись характерами
Помните поколение 1960–70–х? Товарищеские суды по вопросам морали и нравственности в супружестве, унылые бракоразводные процессы с их «установкой на брак» и «невозможностью семьи без отца». Режиссер Тимур Файрузов вместе с художником Николаем Чернышовым, хореографом Оксаной Малышевой, режиссером мультимедиа Максимом Руденко и художником по свету Евгением Гансбургом сделал попытку соединить это с нами сегодняшними, замкнувшимися в гаджетах и умеющими существовать совершенно обособленно друг от друга. Даже в пределах одной семьи.
...По сюжету на сцене все время кто–то разводится. Идет выяснение, почему и как супруги «дошли до жизни такой». Виртуальный судья дотошно спрашивает, как жила та или иная пара, кто инициатор развода, есть ли дети и прочее. Кажется, этот тотальный суд не остановить: люди, когда–то любившие друг друга, по разным причинам расстаются: Козловы, Керилашвили, Никулины, Мироновы, Беляевы, Шумиловы... Им несть числа. Причем ситуации вполне узнаваемые, они про многих из нас, и время тут не имеет значения. Сердца и семьи рвутся. Чтобы создавались новые семьи. Или чтобы их не создавать.
Общий фон постановки Файрузова обезличен: люди–андроиды здесь двигаются по заданным траекториям — как персонажи компьютерных игр, зависая и замирая в нужном месте. И только в особом, «личностном секторе», они очеловечиваются, становясь ранимыми, чувствующими и страдающими, — настоящими. И все, оказывается, хотят любви. В зависимости от этих настроений и метаморфоз меняются музыка, свет, костюмы и даже пластика героев.

Регистрируйтесь!
Режиссер применяет особые трюки, чтобы максимально осовременить пьесу Володина, действие начинает иначе пульсировать и местами даже видоизменяться. В зале разрешается не выключать телефоны, более того, постоянно выходящий «зазывала» сетевой администратор Валера (актер Александр Носырев) голосом человека, продающего в электричках настольные вентиляторы, приглашает зрителей подключиться к единой Сети, созданной в театре специально для этой постановки: «Подключайтесь в настройках к вай–фаю и регистрируйтесь на нашем сайте LOVELOOK».
Так, хулиганя, Файрузов создает некий квест, онлайн–игру по мотивам пьесы, где зритель, выбирая на «Лавлуке» те или иные варианты ответов, большинством голосов в итоге решает судьбу героев, а именно: развестись им или остаться вместе. Актеры в зависимости от ситуации отыгрывают итог квеста, что вызывает у зрителей живые эмоции от соучастия в общем действии.
Процедуры разводов кажутся иногда забавными и даже комичными (как в случае с супругами, которых играют Галина Савина и Денис Чайников), но чаще они драматичные, безусловно. Порой кажется, что это все какой–то театр.док — сцены будто списаны с реальных протоколов. Актеры второго плана (Александр Ковригин, Евгения Хитрина, Степан Мамойкин, Иван Розинкин, Дарья Дороготовцева, Олег Корныльев, Инесса Талашкевич и другие) за несколько минут создают выпуклые и достоверные характеры людей. Их жизнь отчего–то не задалась либо отложена ими же на какой–то неопределенный срок. Даже осознавая, что тот или иной союз в принципе обречен, есть шанс рискнуть и оставить их вместе. И это уже наши собственные иллюзии, взгляд в себя. Муж–пьяница волей зрителей остается с женой «на исправление», а вот муж–интеллигент, встретивший свою бывшую возлюбленную, и жена, отпускающая его «на волю», по решению зрителей обречены расстаться.

Я скучаю по тебе
В череде бракоразводных дел особняком стоит сюжетная линия главных героев Мити и Кати Лавровых (в исполнении Варвары Бабаянц и Павла Авдеева). Здесь настоящая драма. На протяжении спектакля мы видим постоянно бередимую рану: молодожены разводятся с обидой, разочарованием, ревностью — очень болезненно. История заканчивается невероятной жаждой снова соединить свои жизни. Героиня Вари со словами «Я скучаю по тебе» корчится от мук: кажется, она еще никогда так не любила своего Митю. Гордость, независимость, все, что двигало ею во время ссоры, со временем и с новыми обстоятельствами улетучиваются. Без любви оба главных героя на грани отчаяния.
У Вари Бабаянц и Паши Авдеева получилось передать и надрыв, и сердечность, и душевную боль. Норильский зритель привык видеть Варвару то Солохой, то невестой, то свахой. Здесь перед нами предстает измученная женщина, у которой рушится мир, и она пытается хотя бы прикоснуться к уходящему от нее счастью. Пластически и психологически очень точен Павел Авдеев, передавший свое пограничное состояние и реакцию на боль, которая в итоге становится им самим. Пожалуй, это самая заметная драматическая победа артиста.
В спектакле есть и так называемые «одиноко блуждающие роли». Новая актриса нашей «маяковки» Марина Журило гармонично введена в спектакль с несколькими эксцентричными сценами. Самая удачная — про женщину, которая приходит в комнату супругов по вопросу обмена квартиры. То, как она говорит о своей сестре, ее мимика, ее понимание СВОЕЙ любви поражают. Журило везде очень разная, ее появление каждый раз эффектно и интересно. Нине Валенской невероятно удается монолог об одиночестве. Любовница главного героя в исполнении молодой актрисы Полины Беляниной тоже запоминающаяся — ее героиня Ирина кажется легкой и прекрасной, но Митя отвергает ее, и она пополняет ряды разлюбленных женщин.
***
Финал спектакля, как выразился зритель, открытый и навзрыд. ...Говорят, чтобы почувствовать Володина, надо соединить две его фразы: «Стыдно быть несчастливым» и «У каждого есть право на собственное несчастье». По сути, у режиссера получился суд над людьми, живущими без любви. Мы прорываемся друг к другу, как Катя с Митей, но что или кто в итоге решит нашу судьбу, неизвестно. Разве только какой–нибудь особый наблюдатель нажмет на кнопку «Останутся вместе».

Марина Хорошевская
Фото Дениса Кожевникова
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