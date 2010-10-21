[Индекс номера 119 (25.07.2017)]



Парк культуры

А был ли Высоцкий в Норильске?

25 июля, в день памяти Владимира Высоцкого в Талнахе по давней традиции соберутся те, кому дорого творчество уникального певца, артиста, поэта.

Горняк Владислав Логунов из дуэта «Черное золото» Организаторы из культурно–досугового центра имени Владимира Высоцкого приглашают прочесть у памятной доски стихи, исполнить песни любимого автора. У свободного микрофона каждый сможет поделиться своими мыслями и чувствами, неформальное общение будет посвящено и теме, о которой до сих пор спорят: а был ли Высоцкий в Норильске? Все желающие, достигшие совершеннолетия, также смогут посмотреть в творческой гостиной КДЦ игровой фильм «Копейка», который в 2002 году снял известный режиссер Иван Дыховичный. Эта необычная сатирическая картина посвящена времени, в котором жили и творили Владимир Высоцкий, другие знаменитые барды. А «Копейка» — народное название легендарных «Жигулей» первой модели, о которой мечтали многие граждане СССР. По сюжету — среди ее владельцев был и Высоцкий... Фильм «Копейка» создавала редкая команда мастеров. Соавтор сценария — знаменитый писатель Владимир Сорокин, оператор Вадим Юсов — сподвижник режиссера Андрея Тарковского. В ролях заняты Сергей Мазаев из группы «Моральный кодекс», Сергей Шнуров — лидер группы «Ленинград», Алена Бабенко, Андрей Краско и Юрий Цурило — бывший актер нашего Заполярного театра драмы. Вход на просмотр этого фильма — свободный, но только для зрителей от 18 лет. Начало вечера памяти Владимира Высоцкого — в 18.30 у здания КДЦ имени В. Высоцкого на улице Строителей, 17, напротив автовокзала в Талнахе. Напомним, что в этот день люди стараются принести в память о Высоцком белые гвоздики, которые он любил... Памятная доска на КДЦ имени В. Высоцкого

«Поющая «Планерка» Свою 51–ю песенную встречу участники творческого объединения «Планерка» посвятили любимым горожанами летним праздникам. «Все, что в жизни есть у меня...» На праздничном концерте в ГЦК «Город, в котором хочется...» звучали песни о любимом Норильске, Севере и, конечно, о лете и любви. Замечательные ведущие – директор кинокомплекса «Родина» Анастасия Батова, которая и сама любит и умеет петь, и депутат горсовета Леонид Соломаха, придумавший в свое время «Планерку», – без устали радовали публику лирическими и веселыми скетчами. Среди сюрпризов — приглашение на сцену бравой десятки старожилов Норильска, которую определили по заполненным зрителями анкетам. А среди самых ярких номеров — премьерный выход ансамбля воспитателей детского сада «Норильчонок», которые поразили зал своей веселой фантазией. В финале праздничной песенной встречи запел весь зал. С удовольствием подпевала участникам концерта и заместитель руководителя администрации по социальной политике Наталья Коростелева. В такой творческой атмосфере дружбы и любви к городу действительно трудно не запеть!

Страна чудес Сергея Малько Известный хореограф Сергей Малько прилетал в Норильск из Калифорнии, чтобы поставить на сцене ГЦК танцевальный спектакль «Алиса в стране чудес» по знаменитой сказке Льюиса Кэрролла. С юными участниками спектакля «Алиса в стране чудес» Норильский мастер танца, основатель «Школы братьев Малько» 12 лет назад улетел в Сакраменто по приглашению, где сегодня возглавляет свою танцевальную академию. В Норильск его пригласила руководитель ансамбля «Болеро» ГЦК Елена Малько. После цикла репетиций в минувшую субботу состоялся показ наметок будущего спектакля для родителей ребят — участников спектакля. В будущих номерах «Заполярки» читайте эксклюзивное интервью с Сергеем Малько, в котором он расскажет о жизни и творчестве в США, о любви к норильчанам, а также о работе над новым спектаклем, премьеру которого планируют в конце ноября. Сергей Малько

Барды в ударе Участники норильского клуба авторской песни не разъехались по летним отпускам и продолжают радовать горожан необычными программами. Олег Марчук, Светлана Крушинская и Александр Корнуков В главный городской праздник наш КСП впервые устроил большой концерт в Пушкинском сквере. Многие норильчане подтянулись на звуки северных гитар и с удовольствием слушали и подпевали песням Булата Окуджавы, Юрия Визбора и многих выдающихся авторов прошлых лет. Свои аплодисменты получили норильские исполнители: Виктор Максимов, Ирина Бокова, Никита Злотников, Иван Колесник, семейная пара Юрий и Алена Мельниковы и другие барды. Но гвоздем программы стало выступление норильского трио, родившегося благодаря дружбе трех известных участников КСП Александра Корнукова, Светланы Крушинской и Олега Марчука, который несколько лет назад приехал в Норильск из Дудинки и возглавил наш клуб авторской песни. Это трио отличается особым мастерством исполнения, редким репертуаром и замечательным чувством юмора. В четверг, 27 июля, норильское трио впервые представит свою сольную программу, в которую вошли превосходные сочинения бардов прошлых лет и песни из любимых кинофильмов. Прозвучат произведения зубров Юлия Кима, Сергея Никитина, Любови Захарченко, а также норильского автора Сергея Карцева. Концерт начнется в Малом зале ГЦК в 19.30. Барды ждут своих единомышленников и всех, кому дорога высокая поэзия истинной авторской песни.

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Организаторы из культурно–досугового центра имени Владимира Высоцкого приглашают прочесть у памятной доски стихи, исполнить песни любимого автора. У свободного микрофона каждый сможет поделиться своими мыслями и чувствами, неформальное общение будет посвящено и теме, о которой до сих пор спорят: а был ли Высоцкий в Норильске?Все желающие, достигшие совершеннолетия, также смогут посмотреть в творческой гостиной КДЦ игровой фильм «Копейка», который в 2002 году снял известный режиссер Иван Дыховичный. Эта необычная сатирическая картина посвящена времени, в котором жили и творили Владимир Высоцкий, другие знаменитые барды. А «Копейка» — народное название легендарных «Жигулей» первой модели, о которой мечтали многие граждане СССР. По сюжету — среди ее владельцев был и Высоцкий...Фильм «Копейка» создавала редкая команда мастеров. Соавтор сценария — знаменитый писатель Владимир Сорокин, оператор Вадим Юсов — сподвижник режиссера Андрея Тарковского. В ролях заняты Сергей Мазаев из группы «Моральный кодекс», Сергей Шнуров — лидер группы «Ленинград», Алена Бабенко, Андрей Краско и Юрий Цурило — бывший актер нашего Заполярного театра драмы. Вход на просмотр этого фильма — свободный, но только для зрителей от 18 лет.Начало вечера памяти Владимира Высоцкого — в 18.30 у здания КДЦ имениВ. Высоцкого на улице Строителей, 17, напротив автовокзала в Талнахе. Напомним, что в этот день люди стараются принести в память о Высоцком белые гвоздики, которые он любил...Норильский мастер танца, основатель «Школы братьев Малько» 12 лет назад улетел в Сакраменто по приглашению, где сегодня возглавляет свою танцевальную академию. В Норильск его пригласила руководитель ансамбля «Болеро» ГЦК Елена Малько. После цикла репетиций в минувшую субботу состоялся показ наметок будущего спектакля для родителей ребят — участников спектакля. В будущих номерах «Заполярки» читайте эксклюзивное интервью с Сергеем Малько, в котором он расскажет о жизни и творчестве в США, о любви к норильчанам, а также о работе над новым спектаклем, премьеру которого планируют в конце ноября.В главный городской праздник наш КСП впервые устроил большой концерт в Пушкинском сквере. Многие норильчане подтянулись на звуки северных гитар и с удовольствием слушали и подпевали песням Булата Окуджавы, Юрия Визбора и многих выдающихся авторов прошлых лет. Свои аплодисменты получили норильские исполнители: Виктор Максимов, Ирина Бокова, Никита Злотников, Иван Колесник, семейная пара Юрий и Алена Мельниковы и другие барды. Но гвоздем программы стало выступление норильского трио, родившегося благодаря дружбе трех известных участников КСП Александра Корнукова, Светланы Крушинской и Олега Марчука, который несколько лет назад приехал в Норильск из Дудинки и возглавил наш клуб авторской песни. Это трио отличается особым мастерством исполнения, редким репертуаром и замечательным чувством юмора.В четверг, 27 июля, норильское трио впервые представит свою сольную программу, в которую вошли превосходные сочинения бардов прошлых лет и песни из любимых кинофильмов. Прозвучат произведения зубров Юлия Кима, Сергея Никитина, Любови Захарченко, а также норильского автора Сергея Карцева. Концерт начнется в Малом зале ГЦК в 19.30. Барды ждут своих единомышленников и всех, кому дорога высокая поэзия истинной авторской песни.

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