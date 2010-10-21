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День Города

[Индекс номера 119 (25.07.2017)]

 Спорт-тайм 
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В период межсезонья МФК «Норильский никель» укрепляет состав. Команду пополнили Никита Кузнецов из «Ухты» и Антон Рубцов из «ДЮСШ–Ямал».
МФК «Норильский никель» на учебно-тренировочном сборе
В минувшем сезоне 26–летний нападающий Кузнецов в составе ухтинцев провел 29 игр, в которых забил восемь мячей. Ранее игрок также выступал за «Прогресс», «Спартак» и «Сибиряк».
Никита Кузнецов
Подающему большие надежды универсалу Антону Рубцову 19 лет. В прошлом сезоне, выступая в Высшей лиге за «ДЮСШ–Ямал» из Нового Уренгоя, он являлся капитаном команды и в 32 играх оформил 21 гол.
– Стойкий характер, стремление идти вперед и голевое чутье Рубцова помогли новоуренгойцам завоевать серебро Высшей лиги, — так охарактеризовали новичка в норильском клубе.
Антон Рубцов
Антон, помимо норильчан были ли другие предложения?
– Еще одна команда из Суперлиги интересовалась мною, но поскольку я уже вел переговоры с «Норильским никелем», выбор был сделан в пользу Норильска. К тому же с тренером «Норникеля» Александром Анатольевичем Соколовым мы знакомы с тех пор, когда он возглавлял резерв Ямала в юношеской Суперлиге. Наверное, во многом и из–за этого я не стал долго раздумывать о переходе.
Что для тебя значит выступление в Суперлиге и в частности за «Норникель»?
– Любой молодой игрок хочет как можно скорее играть на самом высоком уровне. Для меня этот год особенный. Я чувствую большую ответственность, ведь я буду защищать цвета клуба с большими традициями.
Тебя не пугает Север?
– Я привык к зиме — в Новом Уренгое похожие погодные условия, и я уверен, что в этом плане у меня проблем не будет.
Как ты считаешь, на каком месте по итогам сезона окажется команда?
– Думаю, что задача–минимум — попадание в плей–офф. Уверен, этот сезон будет особенным не только для меня, но и для всей команды. Мы приложим максимум усилий, чтобы навязать борьбу за высокие места.

Напомним, по итогам прошлого сезона «Норильский никель» занял девятое место, а лучшим бомбардиром клуба стал Николай Канивец, в 29 играх забивший 32 мяча.
По сравнению с прошлым розыгрышем Суперлиги на этот раз количество участников возросло с 11 до 13 команд. Лигу пополнили «Автодор» (Смоленск) и «Политех» (Санкт–Петербург). Новый сезон стартует 2–4 сентября, в рамках первого тура «Норникелю» предстоит выездная игра с аутсайдером прошлого сезона «Ухтой». Первую домашнюю игру норильчане проведут только в четвертом туре, 20–21 октября, против «Тюмени». Регулярный чемпионат состоится по привычной схеме: команды сыграют друг с другом в три круга. Заключительный 26–й тур назначен на 11 мая, после чего восьмерка лучших клубов разыграет призовые места в рамках плей–офф.

У МФК «Норильский никель» появился новый логотип, спроектированный в современном формате профессиональных команд.
Эмблема выполнена в виде щита, как признак того, что команда всегда сражается до последнего и оставляет все силы на игровой площадке, сообщает официальный сайт клуба. Надписи на эмблеме выполнены в фирменном стиле компании «Норникель».
– На сером фоне логотипа, олицетворяющем стремление власти на площадке, располагаются три основные надписи нашей команды: название клуба, обозначение профессиональной команды и год основания мини–футбольного клуба «Норильский никель». Самый яркий элемент эмблемы — мини–футбольный мяч — также изменился: теперь это точная копия официального футбольного мяча Суперлиги. Новая эмблема сезона–2017/2018 появится не только на игровой и тренировочной формах команды, но и станет использоваться в информационной и коммерческой деятельности клуба, в деловой документации, в печатных изданиях, на различной сувенирной продукции, на официальном сайте и так далее», — прокомментировали в МФК «Норильский никель».

Признание
Норильская ДЮСШ–5 стала призером краевого смотра–конкурса «За высокую социальную эффективность и развитие социального партнерства» по итогам 2016 года.
Смотр–конкурс проводится в целях развития социального партнерства на уровне городских округов, муниципальных районов и организаций Красноярского края и призван содействовать распространению положительного опыта развития социального партнерства в сфере социально–трудовых и связанных с ними экономических отношений, говорится на сайте ведомства. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско–юношеская спортивная школа № 5» под руководством Константина Анкина заняло второе место в номинации «Организация Красноярского края высокой социальной эффективности и лучших достижений в сфере развития социального партнерства».
Награждение состоялось в Большом зале правительства Красноярского края.
ДЮСШ–5 была открыта в 1988 году. С 2002 года находится в ведении управления по спорту и туризму администрации Норильска.
С 2009 года школой руководит Константин Анатольевич Аникин, который имеет высшую квалификационную категорию руководителя и звание «Мастер спорта России» по плаванию.
За последние пять лет школой подготовлено более тысячи спортсменов массовых разрядов, более 15 спортсменов выполнили норматив «Кандидат в мастера спорта», а звание «Мастер спорта» присвоено шестерым воспитанникам ДЮСШ–5. На сегодняшний день в школе обучаются более 700 детей.

Вызов принят
Норильские спортсмены готовятся к выступлению в VIII летней спартакиаде учащихся России, сообщили в управлении по спорту администрации Норильска.
Традиционно соревнования соберут сильнейших участников из различных регионов страны. Норильск представят каратисты Максим Цымбал и Елизавета Демьяненко под руководством тренера Алексея Нуркенова. Они выступят в составе сборной Сибирского федерального округа, которая 28–30 июля сразится с соперниками в Ростове–на–Дону. Отметим, что к спартакиаде норильчане готовились в выездном спортивно–оздоровительном лагере «Малаховка».
В Майкопе 3–6 августа в рамках спартакиады пройдут соревнования по легкой атлетике, в которых примут участие Александр Арбузов и Даниил Фищенко (тренер Назар Безбах).

Футбольный уикенд
Завершились очередные матчи чемпионата и первенства Норильска по футболу.
В десятом туре Первой лиги «Туран» нанес крупное поражение «Обогатителю» — 5:0, «Океан» с минимальным счетом переиграл «Металлург» — 1:0, «Юлдыз» значительно уступил «Алании» — 0:4, а «Строитель» разгромил «Динамо» — 6:0.
В 11–м туре Второй лиги игры завершились следующим образом: «Алиабад» — «Шахтер» — 5:1, «Химик» — «Ногай Эл» — 3:0, «Азеди» — «СК ГМИ» — 0:4, «Мотор» — «Норникель–М» — 0:3.
Кроме того, в 1/4 финала Кубка Норильска между «Строителем» и «Аланией» основное время победителя не выявило — 2:2, а в серии послематчевых пенальти победу праздновали «аланы» — 6:4. «Юлдыз» оказал достойное сопротивление «Океану»: основное время поединка также завершилось вничью — 2:2, однако с 11–метровыми ударами «Океан» был удачливее — 3:0. На этой же стадии розыгрыша «Туран» довольно легко разобрался с «СК ГМИ» — 4:1, а «Динамо» — с «Алиабадом» — 5:2.
По итогам тура в Первой лиге лидирует «Строитель», в активе которого 21 очко. На одно очко от него отстает «Туран». «Океан» и «Алания», фавориты сезона, делят между собой третье и четвертое места — у команд по 19 очков. Во Второй лиге лидерство по–прежнему за «СК ГМИ» — у североосетинских студентов 30 очков из 30 возможных. Следом расположились «Металлист Сибири» и «Норникель–М» — у них по 21 очку.

Михаил Туаев
Фото с официального сайта МФК «Норильский никель»
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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