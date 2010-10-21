Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.
|Жюри пробует шашлык
Гвоздем программы фестиваля стал конкурс по приготовлению шашлыка. На участие в нем заявилось восемь семейных команд, в состав которых вошли как любители, так и настоящие асы в приготовлении этого кавказского, а теперь уже ставшего интернациональным блюда. Повара–добровольцы колдовали не только над мангалами — им еще предстояло подготовить презентацию и продумать, как оформить и эффектно, на ресторанном уровне, подать свои шедевры.
Удивить строгое жюри было не так–то просто. Впрочем, готовить из высококачественного мяса, заранее замаринованного поварами МПК «Норильский», оказалось под силу всем участникам: главное – угадать ту самую идеальную степень прожарки.
|Аромат жареного мяса собрал горожан
К фестивалю мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» приготовил 75 килограммов свежайшего мясного полуфабриката для шашлыка из оленины, свинины и куриных крыльев. Каждая команда должна была представить на суд жюри три блюда. Пока конкурсанты творили, зрители с нетерпением переминались с ноги на ногу, жадно сглатывая слюну. И, чтобы скрасить ожидание, всячески поддерживали участников в их нелегком труде шашлычников. Шутка ли, стоять у мангала в 25–градусную жару! Каждое готовое блюдо гости фестиваля встречали воодушевленным и громогласным
«уррааааааа!!!».
И, действительно, здесь было на что посмотреть. Шашлык из оленины с овощами и брусничным соусом, украшенный веточкой базилика. Шашлык из свинины с овощами и зеленью. Обжаренные до золотистой корочки куриные крылышки, выложенные в форме чума на листьях салата, декорированные свежими овощами с зеленью и грецкими орешками. Пальчики оближешь! И все это помноженное на восемь разнообразных авторских интерпретаций. Настоящее вкусовое наслаждение. А представьте себе, как трудно было все это оценивать жюри?..
Команды трудились не только для оценок жюри. Каждая из них нажарила около 10 килограммов шашлыка для угощения болельщиков, нагулявших аппетит зрителей и привлеченных ароматами случайных прохожих.
Но вернемся к оценкам. Каждый из видов шашлыков оценивался по пяти критериям: оформление блюда и оригинальность подачи; качество прожарки мяса; оригинальность сочетания шашлыка и соуса (гарнира); внешний вид участников команды и творческая презентация команды и блюда. Лучшей в номинации «Шашлык из оленины» стала пиратская команда «Ё–хо–хо». Победу в номинации «Шашлык из свинины» одержала команда «Жрём». Свою птицу счастья поймал «Веселый шашлычник» в номинации «Куриные крылья для гриля». А приз зрительских симпатий получила самая юная команда «Шашлычки», состоящая из танцоров городского Центра культуры. Победители и участники конкурса получили подарки от мясоперерабатывающего комбината «Норильский» и партнеров фестиваля — группы компаний «Жар.Птица» и торговой марки «Збышек».
Участники и зрители не только зарядились хорошим настроением, полакомились шашлыком и получили удовольствие от веселых конкурсов и приятных подарков, но и обменялись рецептами приготовления мяса, идеями подачи и способами презентации, а также обзавелись новыми хорошими знакомыми.Наталья СашинаФото Дениса Кожевниковаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда