[Индекс номера 12 (27.01.2017)]



Все дороги ведут к нам

Норильск все чаще рассматривается как объект внутрироссийского и международного туризма. Город регулярно получает интересные предложения от туроператоров, но готовы ли мы к приему гостей? Об этом «Заполярке» рассказал глава Норильска Олег Курилов.

Олег Курилов По мнению главы города, Север действительно манит туристов своими достопримечательностями и уникальной природой. Однако прежде чем приглашать сюда гостей, важно подготовить необходимую инфраструктуру. В первую очередь — транспортную. Речь главным образом идет о реконструкции взлетно–посадочной полосы нашего аэропорта. Кроме того, надо предоставить приезжим и места для размещения. — У нас уже работает хостел, подписано инвестиционное соглашение об открытии бизнес– апарт–отеля в здании, выведенном из жилищного фонда, — для этой цели будет реконструирована девятиэтажная гостинка на площади Металлургов, 25, — рассказал Олег Курилов. — Дом готовился под снос, что обошлось бы муниципалитету в 12 миллионов рублей. Инвестор предложил привести в порядок фундамент и уменьшить этажность здания. В результате получится пятиэтажная гостиница на 152 номера. Срок реализации проекта, заявленный инвестором, — два года. Кроме того, муниципалитет сдал в аренду бывшее здание детсада на ул. Лауреатов, 79, которое около 30 лет простояло пустым. Там тоже планируется устроить гостиницу, возможно, бизнес–класса. Если оба проекта будут успешными, это позволит городу принять еще большее число туристов. Помимо прочего, стоит продумать, чем Норильск и Таймыр могут активно заинтересовать российских и зарубежных путешественников. Сейчас в музейном комплексе работает группа экспертов из Санкт–Петербурга, Москвы, Красноярска и других крупных городов России. Они предложат свои идеи по переформатированию работы комплекса, с тем чтобы сделать ее более эффективной. Глава города считает, что в этом деле взгляд со стороны, тем более от столь представительных специалистов, очень важен. — Именно музей есть смысл делать туристической «точкой отсчета», живым справочником, который поможет людям ближе познакомиться с нашим городом. Вместе с тем нам есть что показать и приверженцам этнографического и даже промышленного туризма. Это нам, норильчанам, кажется, что ничего интересного тут нет. Но, поверьте, для многих наша промышленная зона представляет огромный интерес, поскольку примеров такого масштабного строительства в таких экстремальных условиях люди не видели никогда. Норильская промзона в 27 раз больше селитебной! В каком еще городе России или даже мира можно такое встретить? Пожалуй, только у нас, — отметил Олег Курилов. Власти города надеются, что им удастся сделать туристические поездки в наши края более удобными и доступными: чтобы люди точно знали, как добраться до Норильска, где остановиться и что посмотреть. Тогда они смогут поделиться впечатлениями с другими любителями приключений, а те наверняка захотят на собственном опыте убедиться, каково это — побывать за полярным кругом. По мнению главы города, Север действительно манит туристов своими достопримечательностями и уникальной природой. Однако прежде чем приглашать сюда гостей, важно подготовить необходимую инфраструктуру. В первую очередь — транспортную. Речь главным образом идет о реконструкции взлетно–посадочной полосы нашего аэропорта. Кроме того, надо предоставить приезжим и места для размещения.— рассказалПомимо прочего, стоит продумать, чем Норильск и Таймыр могут активно заинтересовать российских и зарубежных путешественников. Сейчас в музейном комплексе работает группа экспертов из Санкт–Петербурга, Москвы, Красноярска и других крупных городов России. Они предложат свои идеи по переформатированию работы комплекса, с тем чтобы сделать ее более эффективной. Глава города считает, что в этом деле взгляд со стороны, тем более от столь представительных специалистов, очень важен.— отметилВласти города надеются, что им удастся сделать туристические поездки в наши края более удобными и доступными: чтобы люди точно знали, как добраться до Норильска, где остановиться и что посмотреть. Тогда они смогут поделиться впечатлениями с другими любителями приключений, а те наверняка захотят на собственном опыте убедиться, каково это — побывать за полярным кругом.







