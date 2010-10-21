[Индекс номера 12 (27.01.2017)]



Школьный двор

На волне позитива

Сто норильских школьников провели зимние каникулы в Подмосковье в лагере «Наукоград» и получили сертификаты «Менеджер школьных будней и праздников».

Юные норильчане в возрасте от 11 до 17 лет ездят в этот лагерь на зимнюю смену уже третий год подряд. Дорогу оплачивают родители, а пребывание в лагере (смена составляет 21 день) финансируется из средств местного бюджета. В прошлом году в «Наукоград» от нашего города были отправлены 60 школьников, в позапрошлом — 45. И всегда участники поездки отбирались педагогами с учетом особенностей смены, то есть в лагерь попадают те ребята, которым будет интересна и полезна подготовленная «Наукоградом» программа. Наталья Рожнова Как пояснила Наталья Рожнова, заместитель начальника отдела воспитания и дополнительного образования УОиДО, целью нынешней зимней смены в «Наукограде» было научить ребят придумывать и воплощать творческие проекты, будь то мероприятие, фильм, рекламный ролик, постановка. Поэтому в лагере на этот раз ждали подростков, обладающих творческими и организаторскими способностями, которые в дальнейшем смогут реализовать полученные там знания и разнообразить внеклассную жизнь в своих школах. Так в этом году в норильскую делегацию вошли воспитанники учреждений дополнительного образования, театральных студий и объединений, активно участвующие в праздниках и других мероприятиях, члены школьных активов. Сопровождали их шесть педагогов дополнительного образования и медработник. Также с нашими детьми работали вожатые лагеря и приглашенные специалисты, например студенты и выпускники Щепкинского театрального училища, которые преподавали ребятам основы актерского мастерства. По возвращении домой школьники поделились своими впечатлениями.

Иван Невзоров, гимназия № 1: – С 23 декабря по 13 января с нами произошло столько всего, сколько в Норильске, наверное, не происходит за целый год. Каждый день был настолько насыщен, что сейчас даже удивляемся, как мы все успевали: плавали в бассейне, гуляли по сосновому лесу; ездили на экскурсии: побывали на Кремлевской ёлке, на фабрике ёлочных игрушек, в бизнес–центре «Москва–сити», на Останкинской телебашне; встречались с интересными людьми, например актером Аристархом Венесом; писали сценарии, ставили театральные этюды и кавээновские сценки, снимали ролики, пели, танцевали, играли, участвовали в тренингах, общались, делясь самым сокровенным друг с другом и наставниками... Нас закружило вихрем творчества. И до сих пор не отпускает.

Лина Аскерова, гимназия № 1: – Самое важное, что я вынесла из этой поездки, — это понимание того, что я способна на многое. И теперь я не могу сидеть без дела. Приятно, что когда после таких насыщенных и полезных каникул я вернулась в школу, ко мне сразу же подошла завуч и сказала, что очень рассчитывает на мою помощь в организации различных мероприятий. И я жду не дождусь, когда смогу опять заняться творчеством вместе с единомышленниками.

Яна Данилова, гимназия № 48: – Под впечатлением от проведенных в лагере дней мне захотелось организовать что–нибудь этакое в своей школе. Пошла за ключами от актового зала. Выдайте, говорю, под роспись. Взрослые мне: «На каком основании?» Я: «Хочу конкурс чтецов организовать для пятых классов». Они опять: «На каком основании?» — «А на основании того, что я менеджер школьных будней и праздников, у меня и сертификат есть...» Выдали. Засомневались только, что я к 1 февраля успею все подготовить. Да мы в лагере, говорю, и за меньший срок та–а–а–кое успевали. Я теперь знаю, что и как нужно делать, чтобы было весело, интересно, познавательно и креативно. Поверили в меня. Главное теперь — в грязь лицом не ударить. Но я в своих силах не сомневаюсь.

Алексей Фех, школа № 28: – Честно признаюсь, сейчас у меня в голове каша. Столько всего можно рассказать, что в итоге теряешься от нахлынувших эмоций. По приезде в Норильск захотелось проявить себя и организовать встречу для всех участников лагеря. Всех обзвонили. Плакаты написали. Собрались в «Арене». А оказывается, наше мероприятие еще и согласовывать надо было. Мы как–то об этом не подумали. Организовывать нас научили, а согласовывать — нет. В итоге все, что задумали, провели на улице, благо не холодно было. На будущее этот момент учтем.

Алексей Невзоров, гимназия № 1: – Мне больше всего запомнились всевозможные игры — на доверие, логику, быстроту реакции, смелость, ловкость. Все их можно в дальнейшем использовать на различных школьных мероприятиях и даже дома, когда на праздник собирается большая компания. Кстати, были у нас и потери — гитара одного из вожатых не выдержала ежедневного использования и, в конце концов, сломалась. Надеюсь, вожатый на нас не в обиде.

Юлия Харахордина, школа № 39: – «Наукоград» — мой первый лагерь. И я не ожидала ничего особенного: ну лагерь и лагерь... А оказалось, это взрыв мозга! Нас как будто встряхнули, раскрыли все наши лучшие качества, повысили работоспособность, заставили думать и творить. Из многочисленных экскурсий мне больше всего понравилась поездка в Третьяковскую галерею. Каждая картина, на какую бы я ни смотрела, завораживает, не отпускает, хочется стоять и смотреть. Просто выпадаешь из реальности. Вообще, все каникулы мы провели как будто в каком–то другом измерении. Каждый день — на волне позитива. И это круто!  К сожалению, газетная полоса не может вместить мнения всех участников поездки в лагерь «Наукоград». Все они — и взрослые, и дети — вернулись в Норильск вдохновленные, готовые делиться полученными знаниями, жаждущие творить и креативить. На память о поездке остались видеоролики, придуманные и снятые ребятами по сюжетам стихотворений поэтов 18–го века. Кстати, все эти ролики были выложены в интернет и их посмотрели тысячи пользователей. Например, ролик–победитель набрал 5000 голосов. В ближайших планах ребят и их взрослых товарищей — издать журнал, в котором они постараются описать все, что происходило в лагере, и проиллюстрировать свои рассказы как можно большим количеством фотографий.

Надежда САВЕЛЬЕВА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА и из архива участников поездки Юные норильчане в возрасте от 11 до 17 лет ездят в этот лагерь на зимнюю смену уже третий год подряд. Дорогу оплачивают родители, а пребывание в лагере (смена составляет 21 день) финансируется из средств местного бюджета.В прошлом году в «Наукоград» от нашего города были отправлены 60 школьников, в позапрошлом — 45. И всегда участники поездки отбирались педагогами с учетом особенностей смены, то есть в лагерь попадают те ребята, которым будет интересна и полезна подготовленная «Наукоградом» программа.Как пояснила, целью нынешней зимней смены в «Наукограде» было научить ребят придумывать и воплощать творческие проекты, будь то мероприятие, фильм, рекламный ролик, постановка. Поэтому в лагере на этот раз ждали подростков, обладающих творческими и организаторскими способностями, которые в дальнейшем смогут реализовать полученные там знания и разнообразить внеклассную жизнь в своих школах.Так в этом году в норильскую делегацию вошли воспитанники учреждений дополнительного образования, театральных студий и объединений, активно участвующие в праздниках и других мероприятиях, члены школьных активов. Сопровождали их шесть педагогов дополнительного образования и медработник. Также с нашими детьми работали вожатые лагеря и приглашенные специалисты, например студенты и выпускники Щепкинского театрального училища, которые преподавали ребятам основы актерского мастерства. По возвращении домой школьники поделились своими впечатлениями.– С 23 декабря по 13 января с нами произошло столько всего, сколько в Норильске, наверное, не происходит за целый год. Каждый день был настолько насыщен, что сейчас даже удивляемся, как мы все успевали: плавали в бассейне, гуляли по сосновому лесу; ездили на экскурсии: побывали на Кремлевской ёлке, на фабрике ёлочных игрушек, в бизнес–центре «Москва–сити», на Останкинской телебашне; встречались с интересными людьми, например актером Аристархом Венесом; писали сценарии, ставили театральные этюды и кавээновские сценки, снимали ролики, пели, танцевали, играли, участвовали в тренингах, общались, делясь самым сокровенным друг с другом и наставниками... Нас закружило вихрем творчества. И до сих пор не отпускает.– Самое важное, что я вынесла из этой поездки, — это понимание того, что я способна на многое. И теперь я не могу сидеть без дела. Приятно, что когда после таких насыщенных и полезных каникул я вернулась в школу, ко мне сразу же подошла завуч и сказала, что очень рассчитывает на мою помощь в организации различных мероприятий. И я жду не дождусь, когда смогу опять заняться творчеством вместе с единомышленниками.– Под впечатлением от проведенных в лагере дней мне захотелось организовать что–нибудь этакое в своей школе. Пошла за ключами от актового зала. Выдайте, говорю, под роспись. Взрослые мне: «На каком основании?» Я: «Хочу конкурс чтецов организовать для пятых классов». Они опять: «На каком основании?» — «А на основании того, что я менеджер школьных будней и праздников, у меня и сертификат есть...» Выдали. Засомневались только, что я к 1 февраля успею все подготовить. Да мы в лагере, говорю, и за меньший срок та–а–а–кое успевали. Я теперь знаю, что и как нужно делать, чтобы было весело, интересно, познавательно и креативно. Поверили в меня. Главное теперь — в грязь лицом не ударить. Но я в своих силах не сомневаюсь.– Честно признаюсь, сейчас у меня в голове каша. Столько всего можно рассказать, что в итоге теряешься от нахлынувших эмоций. По приезде в Норильск захотелось проявить себя и организовать встречу для всех участников лагеря. Всех обзвонили. Плакаты написали. Собрались в «Арене». А оказывается, наше мероприятие еще и согласовывать надо было. Мы как–то об этом не подумали. Организовывать нас научили, а согласовывать — нет. В итоге все, что задумали, провели на улице, благо не холодно было. На будущее этот момент учтем.– Мне больше всего запомнились всевозможные игры — на доверие, логику, быстроту реакции, смелость, ловкость. Все их можно в дальнейшем использовать на различных школьных мероприятиях и даже дома, когда на праздник собирается большая компания. Кстати, были у нас и потери — гитара одного из вожатых не выдержала ежедневного использования и, в конце концов, сломалась. Надеюсь, вожатый на нас не в обиде.– «Наукоград» — мой первый лагерь. И я не ожидала ничего особенного: ну лагерь и лагерь... А оказалось, это взрыв мозга! Нас как будто встряхнули, раскрыли все наши лучшие качества, повысили работоспособность, заставили думать и творить. Из многочисленных экскурсий мне больше всего понравилась поездка в Третьяковскую галерею. Каждая картина, на какую бы я ни смотрела, завораживает, не отпускает, хочется стоять и смотреть. Просто выпадаешь из реальности. Вообще, все каникулы мы провели как будто в каком–то другом измерении. Каждый день — на волне позитива. И это круто!К сожалению, газетная полоса не может вместить мнения всех участников поездки в лагерь «Наукоград». Все они — и взрослые, и дети — вернулись в Норильск вдохновленные, готовые делиться полученными знаниями, жаждущие творить и креативить. На память о поездке остались видеоролики, придуманные и снятые ребятами по сюжетам стихотворений поэтов 18–го века. Кстати, все эти ролики были выложены в интернет и их посмотрели тысячи пользователей. Например, ролик–победитель набрал 5000 голосов. В ближайших планах ребят и их взрослых товарищей — издать журнал, в котором они постараются описать все, что происходило в лагере, и проиллюстрировать свои рассказы как можно большим количеством фотографий.







