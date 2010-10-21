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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 12 (27.01.2017)]

 В старом городе 
Выше знамя трудовое!

Сегодня в нашей рубрике–календаре мы расскажем о событиях конца января — начала февраля и вспомним именинников этой недели. Все они как на подбор — первые ученые–исследователи Норильска.
Первая машина скорой. 1940–е годы

28 января 1971 года
В этот день был подписан Указ Президиума Верховного Совета о награждении Норильска орденом Трудового Красного Знамени. К тому времени высокими наградами уже были отмечены Норильский комбинат — орденом Ленина в 1965 году, и Норильская комсомольская организация — также орденом Трудового Красного Знамени в 1966–м. Как гласил Указ, норильчан отметили «за успехи, достигнутые трудящимися города в выполнении заданий пятилетнего плана по производству цветных металлов». Хотя решение было принято в январе, сам орден доставили в Норильск намного позже: 2 октября 1971 года во Дворце культуры собрались на торжественную церемонию самые именитые норильчане: руководство, горисполком, горком, орденоносцы, ветераны.
1 февраля 1970 года
Интерьер ДТДМ
Свой день рождения празднует норильский Дворец творчества детей и молодежи. Дата эта отмечается с того времени, как Дворец пионеров и школьников, находившийся в ведении Норильского окружкома профсоюзов, по решению городского Совета перешел под начало городского отдела народного образования. В начале 1990–х он получил собственное помещение на улице Комсомольской, 12. Сегодня ДТДМ — это более 50 творческих объединений, свыше двух тысяч учащихся в возрасте от 5 до 18 лет, семь филиалов, театральная студия «Синяя птица», коллектив народного танца «Юность Заполярья» и многие другие объединения.
1 февраля 1939 года
Гужевая скорая помощь. 1940-е годы
В Норильске была организована станция скорой помощи. Приказ подписал начальник Норильлага, лейтенант госбезопасности Алексеенко. Скорая создавалась при поликлинике вольнонаемного состава, в ее штат входили врач и две медсестры, транспортным средством служила телега, в качестве техперсонала работал возница. В 1942 году у экстренной службы появляется свой телефонный номер — 7–1. В 1944–м скорая разместилась в бараке в районе рудника «Заполярный», вместо лошади медикам выдали автомобиль — американский «МАК».
А еще в январе
Стройка на Северо–Соленинском
месторождении. 1987 год
1940 год — открылась опытная обогатительная фабрика.
1942 год — на Ламу прибыл аргиш с оборудованием для витаминной установки, которая впоследствии спасала горожан от цинги.
1958 год — создан горно–металлургический опытно–исследовательский цех (ГМОИЦ).
31 января 1975 года — Норильский горсовет впервые присвоил звание «Почетный гражданин Норильска». Первыми его получили геологи–первооткрыватели Николай Урванцев, Александр Воронцов, отец круглогодичной навигации по Северному морскому пути Владимир Всесвятский и почетный металлург Александр Шереметов.
1983 год — начало эксплуатации первой скважины нового, Северо–Соленинского газового месторождения. Месторождение на Куполе (так его называют газовики) было очень перспективным: всего одна скважина давала около 350 000 кубометров газа в сутки.
Купол. 1987 год
1983 год — на центральном междугородном переговорном пункте Норильска установили телефоны–автоматы.

Знай наших
27 января 1832 года — родился Федор (Фридрих) Богданович Шмидт, русский академик, геолог, палеонтолог и ботаник. В 1866 году он принял участие в Туруханской экспедиции, в ходе которой были осмотрены и описаны береговые обнажения, собраны солидные коллекции горных пород и палеонтологических образцов. По просьбе купцов Сотниковых он дважды посетил Норильские горы, консультировал торговцев по вопросам разработки месторождений угля и медной руды. Именно в честь Федора Шмидта получила свое название гора Шмидтиха.

30 января 1893 года — родился Николай Николаевич Урванцев. Представлять его публике очень сложно — это слишком масштабная личность, и, пожалуй, не нужно — горожане и так должны знать первопроходца, первооткрывателя и основателя Норильска. Хотим упомянуть о расхождении в указании даты его рождения. По старому стилю Урванцев родился 17 января. В анкетах писал по новому стилю — 30 января. А в Большую Cоветскую энциклопедию попал с датой рождения 29 января, потому что родившимся в XIX веке нужно прибавлять только 12 дней, а не 13. Но сам Урванцев праздновал свой день рождения именно 30 января, и мы оставим за ним это право.

3 февраля 1903 года — родился Александр Емельянович Воронцов, начальник геологической службы Норильска, один из первооткрывателей медно–никелевых месторождений горы Рудной и Медвежьего Ручья. «Геолог № 2» (после Урванцева), главный инженер «Норильскстроя», начальник геологической службы Норильского горно–металлургического комбината им. А. П. Завенягина. Под его руководством в 1933 году были подсчитаны запасы медно–никелевого месторождения Норильск–1, и начата разведка медно–никелевых месторождений Имангдинского и горы Черной, каменноугольных месторождений — Листвянского и Кайерканского.

Светлана ГУНИНА




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