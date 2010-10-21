[Индекс номера 12 (27.01.2017)]



Норникель

Визитная карточка

В Мурманской области состоялось открытие визит-центра заповедника «Пасвик».

В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных. Это мероприятие дало старт Году экологии в России. — Очень символично, что визит–центр мы открываем в Год экологии. Это лицо любого заповедника. Здесь мы должны представить территорию и все ее биоразнообразие, представить все возможности для просвещения и экологического туризма. Практически пощупать это все и выбрать для себя путь. Открытие визит–центра для нас — это не просто символика, но и большое радостное дело — результат, к которому с трудностями, но мы все–таки пришли. Рядом оказался «Норникель», оказавший финансовую поддержку, и с удовольствием начал этот проект. И как видите, эффект есть, — сказал на церемонии открытия Сергей Донской. На открытии визит-центра Российская часть заповедника «Пасвик» входит в трехсторонний (Россия–Финляндия–Норвегия) трансграничный парк Пасвик–Инари. «Пасвик» — активный участник политических, административных и культурных отношений трех государств. Вместе с тем собственной инфраструктуры, позволяющей заповеднику стать реальной площадкой для международного экологического диалога, у «Пасвика» до сих пор не было. Визит–центр станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Мурманской области и в целом — визитной карточкой российского приграничья. В визит–центре заповедника располагаются: конференц–зал на 85 человек, два малых конференц–зала, зал для постоянной выставки, помещения для временных выставок, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников заповедника, на крыше есть обзорная площадка. — Я абсолютно уверен, что теперь мы не ударим в грязь лицом и сможем достойно принимать здесь ученых, как российских, так и иностранных коллег. Это своего рода культурный центр, — отметил Сергей Иванов. — Это конкретный пример государственно–частного партнерства, когда Министерство природных ресурсов свои планы и идеи соединило с желающими поддержать эти планы, в том числе и материально. В данном случае с компанией «Норникель», которая здесь работает и, как уже было сказано, планирует огромные инвестиции в размере 300 миллиардов рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации как здесь, в Мурманской области, так и в Норильске, в Красноярском крае. Идея создать в поселке Никель визит–центр заповедника возникла в 2009 году. Здание площадью 840 кв. м было приобретено в 2011 году Министерством природных ресурсов и экологии РФ. При финансовой поддержке Кольской ГМК в 2011–2014 годах был разработан проект капитального ремонта здания и частично проведены работы на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Завершение капитального ремонта центра обошлось «Норникелю» еще в 62 миллиона рублей. — Средства, которые мы вложили в создание визит–центра, не идут ни в какое сравнение с общими затратами компании на все экологические мероприятия. Однако польза от этого центра будет ощутима для всей страны. Открытие центра — отличный старт Года экологии, событие, выходящее за региональные рамки. Его можно рассматривать и в русле недавно подписанного президентом РФ указа об основах государственной политики регионального развития нашей страны. Две ключевые идеи — сокращение различий в качестве жизни россиян в регионах и в уровне их социально–экономического развития — особенно актуальны для Арктической зоны. Открытие такого современного объекта можно считать нашим начальным вкладом в решение поставленных в указе задач. Мы глубоко убеждены, что качество жизни в Арктической зоне должно быть достойным, — подчеркнула Елена Безденежных, выразив надежду на то, что и другие социально ответственные компании, работающие в Мурманской области, последуют примеру «Норникеля». Экологический эффект 17 января в Мурманске состоялась рабочая встреча, на которой представители бизнеса и власти обсудили природоохранные проекты, реализуемые на территории Мурманской области. Елена Безденежных В рабочей встрече участвовали специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров. В мероприятии также приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, первый вице–президент «Норникеля» Сергей Дяченко, вице–президент «Норникеля» — статс–секретарь Елена Безденежных, руководители других крупнейших промышленных предприятий региона. Сергей Дяченко рассказал об экологической повестке компании. Он отметил, что ключевая задача «Норникеля» — трансформация в образцовое экологически чистое предприятие. Для этого компания начала масштабную модернизацию производства, которая приведет к росту эффективности и улучшению экологической ситуации в регионах, где расположены активы компании, — в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове. По словам Сергея Иванова, подавляющее большинство крупных российских предприятий прекрасно понимают: если сегодня не начать модернизацию своего производства с точки зрения экологии, у них не будет расти производительность труда и в конечном счете их продукция станет неконкурентоспособна, особенно на экспортных рынках. И если они не будут вкладывать средства в наилучшие доступные технологии, они сами себя накажут. «Ну, а если у нас есть какие–то компании, которые не понимают этой необходимости, — в таком случае используется вся мощь государства и штрафов», — заключил представитель президента. Вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных поддержала высказанную позицию: — Для того чтобы реализовать те или иные программы, мы разрабатываем технологии, уникальные не только для Российской Федерации, но и для мировой практики. Мы готовы стать флагманом не только мировой металлургии, но и примером качественных экологических изменений в производстве, — подчеркнула она. В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных. Это мероприятие дало старт Году экологии в России.— Очень символично, что визит–центр мы открываем в Год экологии. Это лицо любого заповедника. Здесь мы должны представить территорию и все ее биоразнообразие, представить все возможности для просвещения и экологического туризма. Практически пощупать это все и выбрать для себя путь. Открытие визит–центра для нас — это не просто символика, но и большое радостное дело — результат, к которому с трудностями, но мы все–таки пришли. Рядом оказался «Норникель», оказавший финансовую поддержку, и с удовольствием начал этот проект. И как видите, эффект есть, — сказал на церемонии открытия Сергей Донской.Российская часть заповедника «Пасвик» входит в трехсторонний(Россия–Финляндия–Норвегия) трансграничный парк Пасвик–Инари. «Пасвик» — активный участник политических, административных и культурных отношений трех государств. Вместе с тем собственной инфраструктуры, позволяющей заповеднику стать реальной площадкой для международного экологического диалога, у «Пасвика» до сих пор не было. Визит–центр станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Мурманской области и в целом — визитной карточкой российского приграничья. В визит–центре заповедника располагаются: конференц–зал на 85 человек, два малых конференц–зала, зал для постоянной выставки, помещения для временных выставок, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников заповедника, на крыше есть обзорная площадка.— Я абсолютно уверен, что теперь мы не ударим в грязь лицом и сможем достойно принимать здесь ученых, как российских, так и иностранных коллег. Это своего рода культурный центр, — отметил Сергей Иванов. — Это конкретный пример государственно–частного партнерства, когда Министерство природных ресурсов свои планы и идеи соединило с желающими поддержать эти планы, в том числе и материально. В данном случае с компанией «Норникель», которая здесь работает и, как уже было сказано, планирует огромные инвестиции в размере 300 миллиардов рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации как здесь, в Мурманской области, так и в Норильске, в Красноярском крае.Идея создать в поселке Никель визит–центр заповедника возникла в 2009 году. Здание площадью 840 кв. м было приобретено в 2011 году Министерством природных ресурсов и экологии РФ. При финансовой поддержке Кольской ГМК в 2011–2014 годах был разработан проект капитального ремонта здания и частично проведены работы на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Завершение капитального ремонта центра обошлось «Норникелю» еще в 62 миллиона рублей.— Средства, которые мы вложили в создание визит–центра, не идут ни в какое сравнение с общими затратами компании на все экологические мероприятия. Однако польза от этого центра будет ощутима для всей страны. Открытие центра — отличный старт Года экологии, событие, выходящее за региональные рамки. Его можно рассматривать и в русле недавно подписанного президентом РФ указа об основах государственной политики регионального развития нашей страны. Две ключевые идеи — сокращение различий в качестве жизни россиян в регионах и в уровне их социально–экономического развития — особенно актуальны для Арктической зоны. Открытие такого современного объекта можно считать нашим начальным вкладом в решение поставленных в указе задач. Мы глубоко убеждены, что качество жизни в Арктической зоне должно быть достойным, — подчеркнула Елена Безденежных, выразив надежду на то, что и другие социально ответственные компании, работающие в Мурманской области, последуют примеру «Норникеля».







