Фото новости:

Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 12 (27.01.2017)]

 Норникель 
Визитная карточка

В Мурманской области состоялось открытие визит-центра заповедника «Пасвик».
В торжественном мероприятии приняли участие министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Сергей Донской, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров, губернатор Мурманской области Марина Ковтун и вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных. Это мероприятие дало старт Году экологии в России.
— Очень символично, что визит–центр мы открываем в Год экологии. Это лицо любого заповедника. Здесь мы должны представить территорию и все ее биоразнообразие, представить все возможности для просвещения и экологического туризма. Практически пощупать это все и выбрать для себя путь. Открытие визит–центра для нас — это не просто символика, но и большое радостное дело — результат, к которому с трудностями, но мы все–таки пришли. Рядом оказался «Норникель», оказавший финансовую поддержку, и с удовольствием начал этот проект. И как видите, эффект есть, — сказал на церемонии открытия Сергей Донской.
На открытии визит-центра
Российская часть заповедника «Пасвик» входит в трехсторонний
(Россия–Финляндия–Норвегия) трансграничный парк Пасвик–Инари. «Пасвик» — активный участник политических, административных и культурных отношений трех государств. Вместе с тем собственной инфраструктуры, позволяющей заповеднику стать реальной площадкой для международного экологического диалога, у «Пасвика» до сих пор не было. Визит–центр станет дискуссионной и диалоговой площадкой для представителей власти, ученых, экологов стран Баренцева региона. Кроме того, он будет базой для экологического просвещения жителей Мурманской области и в целом — визитной карточкой российского приграничья. В визит–центре заповедника располагаются: конференц–зал на 85 человек, два малых конференц–зала, зал для постоянной выставки, помещения для временных выставок, комнаты для проживания специалистов, кабинеты сотрудников заповедника, на крыше есть обзорная площадка.
— Я абсолютно уверен, что теперь мы не ударим в грязь лицом и сможем достойно принимать здесь ученых, как российских, так и иностранных коллег. Это своего рода культурный центр, — отметил Сергей Иванов. — Это конкретный пример государственно–частного партнерства, когда Министерство природных ресурсов свои планы и идеи соединило с желающими поддержать эти планы, в том числе и материально. В данном случае с компанией «Норникель», которая здесь работает и, как уже было сказано, планирует огромные инвестиции в размере 300 миллиардов рублей на модернизацию производства и улучшение экологической ситуации как здесь, в Мурманской области, так и в Норильске, в Красноярском крае.
Идея создать в поселке Никель визит–центр заповедника возникла в 2009 году. Здание площадью 840 кв. м было приобретено в 2011 году Министерством природных ресурсов и экологии РФ. При финансовой поддержке Кольской ГМК в 2011–2014 годах был разработан проект капитального ремонта здания и частично проведены работы на общую сумму 15,5 миллиона рублей. Завершение капитального ремонта центра обошлось «Норникелю» еще в 62 миллиона рублей.
— Средства, которые мы вложили в создание визит–центра, не идут ни в какое сравнение с общими затратами компании на все экологические мероприятия. Однако польза от этого центра будет ощутима для всей страны. Открытие центра — отличный старт Года экологии, событие, выходящее за региональные рамки. Его можно рассматривать и в русле недавно подписанного президентом РФ указа об основах государственной политики регионального развития нашей страны. Две ключевые идеи — сокращение различий в качестве жизни россиян в регионах и в уровне их социально–экономического развития — особенно актуальны для Арктической зоны. Открытие такого современного объекта можно считать нашим начальным вкладом в решение поставленных в указе задач. Мы глубоко убеждены, что качество жизни в Арктической зоне должно быть достойным, — подчеркнула Елена Безденежных, выразив надежду на то, что и другие социально ответственные компании, работающие в Мурманской области, последуют примеру «Норникеля».
Экологический эффект
17 января в Мурманске состоялась рабочая встреча, на которой представители бизнеса и власти обсудили природоохранные проекты, реализуемые на территории Мурманской области.
Елена Безденежных
В рабочей встрече участвовали специальный представитель президента Российской Федерации по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорту Сергей Иванов, министр природных ресурсов РФ Сергей Донской и руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Артем Сидоров. В мероприятии также приняли участие губернатор Мурманской области Марина Ковтун, первый вице–президент «Норникеля» Сергей Дяченко, вице–президент «Норникеля» — статс–секретарь Елена Безденежных, руководители других крупнейших промышленных предприятий региона.
Сергей Дяченко рассказал об экологической повестке компании. Он отметил, что ключевая задача «Норникеля» — трансформация в образцовое экологически чистое предприятие. Для этого компания начала масштабную модернизацию производства, которая приведет к росту эффективности и улучшению экологической ситуации в регионах, где расположены активы компании, — в Норильском промышленном районе и на Кольском полуострове.
По словам Сергея Иванова, подавляющее большинство крупных российских предприятий прекрасно понимают: если сегодня не начать модернизацию своего производства с точки зрения экологии, у них не будет расти производительность труда и в конечном счете их продукция станет неконкурентоспособна, особенно на экспортных рынках. И если они не будут вкладывать средства в наилучшие доступные технологии, они сами себя накажут. «Ну, а если у нас есть какие–то компании, которые не понимают этой необходимости, — в таком случае используется вся мощь государства и штрафов», — заключил представитель президента.
Вице–президент «Норникеля» Елена Безденежных поддержала высказанную позицию:
— Для того чтобы реализовать те или иные программы, мы разрабатываем технологии, уникальные не только для Российской Федерации, но и для мировой практики. Мы готовы стать флагманом не только мировой металлургии, но и примером качественных экологических изменений в производстве, — подчеркнула она.




Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
Статьи текущего номера:
 Норильск все чаще рассматривается как объект внутрироссийского и международного туризма. Город регулярно получает интересные предложения от туроператоров, но готовы ли мы к приему гостей? Об этом «Заполярке» рассказал глава Норильска Олег Курилов.
Школьный двор Сто норильских школьников провели зимние каникулы в Подмосковье в лагере «Наукоград» и получили сертификаты «Менеджер школьных будней и праздников».
В старом городе Сегодня в нашей рубрике–календаре мы расскажем о событиях конца января — начала февраля и вспомним именинников этой недели. Все они как на подбор — первые ученые–исследователи Норильска.
Норникель В Мурманской области состоялось открытие визит-центра заповедника «Пасвик».
Проекты В Норильске стартовал новый масштабный проект научно–технического творчества «Навигатор будущего». Это событие торжественно отметили на станции юных техников, где состоялась презентация проекта.
Ситуация Сотрудники управляющей компании «Город» силами судебных приставов выселили злостного неплательщика.
Газета для детей, а также их родителей Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и завершился конкурс «Новогодний карнавал», объявленный в «Забавной полянке» накануне Нового года. В нашу редакцию поступило около полусотни милых, трогательных фотографий, где вы в костюмах сказочных героев, мультяшных персонажей. Какие молодцы ваши родители, бабушки и дедушки — настоящие мастера и рукодельницы! И как приятно было видеть всех вас вместе на церемонии награждения 25 января в редакции «Заполярной правды». Победители конкурса получили заслуженные награды в четырнадцати номинациях, две из которых основные: «Интернет–звезда» и «Фантазии рукоделия».
Новости:
 27 января 2017 
14:53 На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз
14:52 Вице-президент «Норникеля» получил награду от Владимира Путина
17:53 В связи с проведением ремонтных работ в поликлинике на Талнахской, 76, 28 января прием специалистов вестись не будет.
17:53 В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.
17:52 В репертуаре Заполярного театра драмы появятся два новых спектакля.
17:52 Норильчане побывали на юбилейных, XXV Международных Рождественских чтениях в Москве.
17:51 Участники «Студенческого десанта» сразились с полицейскими в мини-футбол.
17:51 С 1 февраля страховая часть пенсии будет увеличена на 5,4%.
17:51 Пересмотрен состав минимального набора потребительской корзины россиян.
12:53 В Норильск пришел очередной циклон.
[все новости]



GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх