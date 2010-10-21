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Открытие МФЦ в Талнахе

[Индекс номера 12 (27.01.2017)]

 Проекты 
Полный вперёд!

В Норильске стартовал новый масштабный проект научно–технического творчества «Навигатор будущего». Это событие торжественно отметили на станции юных техников, где состоялась презентация проекта.
Это — совместное детище управления корпоративных проектов Заполярного филиала «Норникеля» и управления общего и дошкольного образования администрации Норильска. Главным организатором проекта является станция юных техников.
Стоит отметить, что с 2010 года со станцией юных техников активно сотрудничает корпоративный клуб «Норникеля» – «Профнавигатор». СЮТ принимала участие в его проектах «Юность, техника, творчество» (2010–2011 гг.), «Между прошлым и будущим» (2015 г.), посвященном 80–летию компании. Основная идея этого взаимодействия — преемственность поколений в технической сфере, обмен идеями, передача профессионального опыта и знаний молодежи старшим поколением, формирование и развитие технического мышления у детей. Благодаря такому сотрудничеству юные норильчане узнают о профессиях, востребованных в «Норникеле», у них формируется позитивный настрой на обучение в профильных учебных заведениях Норильска для дальнейшей работы на предприятиях компании.
К презентации «Навигатора будущего» была подготовлена выставка рисунков и поделок младших школьников, призеров январского конкурса «Азбука профессий», проходившего в рамках нового проекта. Авторы лучших работ, отмеченные на церемонии награждения, раскрыли «Заполярке» некоторые секреты своих побед.
Коллаж Кирилла Самочерных, над которым он трудился вместе с мамой, особенно выделялся своими большими размерами и необычной техникой. Авторы объединили в одну экспозицию главные атрибуты профессий швеи, электрика, парикмахера, почтальона и повара. Кирилл признается, что, хоть и любит рисовать, в художники не собирается, а мечтает о настоящей мужской профессии электрика. Благодаря рукастому дедушке с пяти лет парнишка с паяльником на «ты». Да и зачем тратить деньги на дорогостоящие машинки с пультом управления, когда самому под силу сделать подобное, считает юный экспериментатор.
– Обычную механическую модель можно усовершенствовать, добавив моторчики и схемы, а если еще и лампочки прикрутить или светодиоды, то фары получаются как настоящие, – поясняет он.
Посмотрим, как оттюнингует Кирилл свой корабль, над макетом которого он сейчас трудится вместе с другими кружковцами СЮТ.
Кирилл и Костя Гладилины
Кирилл Самочерных с дедушкой
На почетном месте выставки расположилась работа, выполненная братьями Кириллом и Костей Гладилиными. Обычная картонная коробка, обклеенная кусочками руды, превратилась в забой, а из лего–конструктора мальчишки соорудили бурильную установку, подобную той, что используют в своей работе горняки.
Юлия Елесина, 11 лет
В рамках «Навигатора», собравшего сотни любителей и мастеров технического творчества, уже прошли такие мероприятия, как неделя нанотехнологий и технопредпринимательства, игра «Лаборатория Эдисона».
В СЮТ также была организована выставка прототипов и инновационных чертежных приборов, разработанных и собранных учащимися 9–11–х классов во время игры «Лаборатория Эдисона». Кроме того, на ней были представлены приспособления, устройства, механизмы, улучшающие условия труда работников предприятий ЗФ «Норникеля». Их создали школьники в тандеме с педагогами технического творчества на практическом этапе конкурса «Я б в рабочие пошел!».
Наталья Гладкая
Наталья Гладкая, ведущий специалист управления корпоративных проектов ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель», куратор корпоративного проекта «Клуб «Профнавигатор»:– В рамках проекта у нас много интересных мероприятий. Мы обеспечим информационную поддержку, а также пригласим к ребятам специалистов, которые расскажут о профессиях, востребованных в Заполярном филиале, и о том, как плодотворно использовать свою страсть к научно–техническому творчеству. А вообще, планируем превратить наш замысел в ежегодное событие городского масштаба.
На февраль намечено много мероприятий, обещают организаторы. 9 и 10 февраля пройдут региональные отборочные туры фестиваля робототехники, победители которого отправятся на Всероссийский робоклуб. 15 февраля состоится городская научно–техническая олимпиада, где все желающие смогут блеснуть знаниями в области физики и механики. С 20 по 22 февраля пройдет защита творческих технических проектов в области информационных технологий изобретательства, рационализаторства.
Даниил Новиков, 10 лет
Не менее интересным будет и март. В дни каникул, когда все школьники будут отдыхать, неугомонные юные техники примут участие в интеллектуальных играх, а также во Всероссийской олимпиаде по предпринимательству. Завершится проект в этом учебном году городской выставкой технического творчества «Норильский техносалон», где будут представлены результаты всех этапов работы. Участники и победители проекта получат сувениры и подарки от ЗФ «Норникеля».

Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО. Фото автора и Алексея АРЛЮКОВА




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