[Индекс номера 12 (27.01.2017)]



Ситуация

Так жить нельзя

Сотрудники управляющей компании «Город» силами судебных приставов выселили злостного неплательщика.

Сергей Рубцов Жительницу одной из квартир на Ленинградской, 23, попросили освободить помещение не только из–за накопившегося долга по квартплате, но и по причине нанесения серьезного ущерба общедомовому имуществу дома и создание антисанитарных условий. Около трех лет назад в проблемной квартире прохудилась канализация, и стена в подъезде начала постепенно разрушаться. Одновременно появился и неприятный запах, который ощущался не только на лестничной клетке, но и в квартирах соседей. В общем, такое сожительство и жильцам многоквартирного дома, и управляющей компании доставляло одни лишь хлопоты да головную боль. Задолженность квартиросъемщицы по оплате жилищно–коммунальных услуг с сентября 2015 года, когда обслуживание дома вместо обанкротившегося «Объединения коммунальников № 1» взяла на себя УК «Город» и по настоящее время, составила 80 тысяч рублей. А ремонт поврежденной стены и перекрытия обошелся управляющей компании уже в 180 тысяч рублей. Сергей Рубцов Сергей Рубцов, и. о. генерального директора УК «Город», говорит, что с платежами у квартирантов возникали проблемы и раньше. Похоже, что они вовсе не считают нужным платить за жилье. — Мы испробовали все методы воздействия — от уговоров до установки заглушек в канализационной трубе и отключения электричества, но доморощенные кулибины научились обходить препятствия. Им даже предлагали помощь в устранении течи, но жильцы отказались пускать наших сотрудников в квартиру. В итоге нас засыпали жалобами на запах и постоянные лужи на лестничных площадках, а стена в подъезде буквально начала сыпаться. Проблема еще и в том, что рядом находится силовой щит, и при попадании в него воды в любой момент могло произойти короткое замыкание. Летом мы отремонтировали стену и начали судебное дело о выселении нерадивых жильцов. Добавлю, что перед этим мы еще раз попытались договориться с квартиросъемщиками и решить проблему мирным путем: были и уведомления, и предписания жилищной инспекции, но ничего не помогло. В общей сложности вся эта история длилась восемь месяцев, все–таки выселение из квартиры — процесс не быстрый. Анжелика Хмелляр, юрис-консульт УК «Город», уточнила, что управляющая компания обратилась с иском в суд о выселении нанимателя из жилого помещения и предоставлении ему другого жилого помещения по адресу: Михайличенко, 6. Двухкомнатную квартиру на Ленинградской, 23, жильцы занимали на основе социального найма, и после капитального ремонта она будет передана в муниципальный жилищный фонд. Новым местом обитания должников станет гостинка. — К нам поступил исполнительный лист о выселении квартиросъемщика и предоставлении ему другого жилого помещения, — поясняет свои действия Наргиза Гордиенко, судебный пристав–исполнитель. — Согласно решению суда из помещения должны быть выселены два человека, но, по словам нынешней хозяйки квартиры, первый квартиросъемщик в декабре умер. Анжелика Хмелляр и Наргиза Гордиенко Для проверки информации мы направили запрос в ЗАГС и сейчас ждем ответа. Добавлю, что о возможном выселении жилец был не единожды проинформирован. Стоит добавить, что на сегодняшний день количество должников у УК «Город» по Центральному району составляет 5% от общего числа жильцов, то есть около тысячи человек. По Кайеркану этот показатель находится в районе 10% — это примерно 2,5 тысячи человек. При этом процент собираемости квартплаты равен 95. Выселение жильцов с Ленинградской, 23, — первый подобный опыт в деятельности управляющей компании. Сейчас своей очереди ожидают жильцы еще двух квартир. Все кандидаты на выселение ведут асоциальный образ жизни.

Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА Жительницу одной из квартир на Ленинградской, 23, попросили освободить помещение не только из–за накопившегося долга по квартплате, но и по причине нанесения серьезного ущерба общедомовому имуществу дома и создание антисанитарных условий. Около трех лет назад в проблемной квартире прохудилась канализация, и стена в подъезде начала постепенно разрушаться. Одновременно появился и неприятный запах, который ощущался не только на лестничной клетке, но и в квартирах соседей. В общем, такое сожительство и жильцам многоквартирного дома, и управляющей компании доставляло одни лишь хлопоты да головную боль.Задолженность квартиросъемщицы по оплате жилищно–коммунальных услуг с сентября 2015 года, когда обслуживание дома вместо обанкротившегося «Объединения коммунальников № 1» взяла на себя УК «Город» и по настоящее время, составила 80 тысяч рублей. А ремонт поврежденной стены и перекрытия обошелся управляющей компании уже в 180 тысяч рублей.говорит, что с платежами у квартирантов возникали проблемы и раньше. Похоже, что они вовсе не считают нужным платить за жилье.— Мы испробовали все методы воздействия — от уговоров до установки заглушек в канализационной трубе и отключения электричества, но доморощенные кулибины научились обходить препятствия. Им даже предлагали помощь в устранении течи, но жильцы отказались пускать наших сотрудников в квартиру. В итоге нас засыпали жалобами на запах и постоянные лужи на лестничных площадках, а стена в подъезде буквально начала сыпаться. Проблема еще и в том, что рядом находится силовой щит, и при попадании в него воды в любой момент могло произойти короткое замыкание.Летом мы отремонтировали стену и начали судебное дело о выселении нерадивых жильцов. Добавлю, что перед этим мы еще раз попытались договориться с квартиросъемщиками и решить проблему мирным путем: были и уведомления, и предписания жилищной инспекции, но ничего не помогло. В общей сложности вся эта история длилась восемь месяцев, все–таки выселение из квартиры — процесс не быстрый.Анжелика Хмелляр, юрис-консульт УК «Город», уточнила, что управляющая компания обратилась с иском в суд о выселении нанимателя из жилого помещения и предоставлении ему другого жилого помещения по адресу: Михайличенко, 6.Двухкомнатную квартиру на Ленинградской, 23, жильцы занимали на основе социального найма, и после капитального ремонта она будет передана в муниципальный жилищный фонд. Новым местом обитания должников станет гостинка.— К нам поступил исполнительный лист о выселении квартиросъемщика и предоставлении ему другого жилого помещения, — поясняет свои действия. — Согласно решению суда из помещения должны быть выселены два человека, но, по словам нынешней хозяйки квартиры, первый квартиросъемщик в декабре умер.Для проверки информации мы направили запрос в ЗАГС и сейчас ждем ответа. Добавлю, что о возможном выселении жилец был не единожды проинформирован.Стоит добавить, что на сегодняшний день количество должников у УК «Город» по Центральному району составляет 5% от общего числа жильцов, то есть около тысячи человек. По Кайеркану этот показатель находится в районе 10% — это примерно 2,5 тысячи человек. При этом процент собираемости квартплаты равен 95. Выселение жильцов с Ленинградской, 23, — первый подобный опыт в деятельности управляющей компании. Сейчас своей очереди ожидают жильцы еще двух квартир. Все кандидаты на выселение ведут асоциальный образ жизни.







