Сотрудники управляющей компании «Город» силами судебных приставов выселили злостного неплательщика.
|Сергей Рубцов
Жительницу одной из квартир на Ленинградской, 23, попросили освободить помещение не только из–за накопившегося долга по квартплате, но и по причине нанесения серьезного ущерба общедомовому имуществу дома и создание антисанитарных условий. Около трех лет назад в проблемной квартире прохудилась канализация, и стена в подъезде начала постепенно разрушаться. Одновременно появился и неприятный запах, который ощущался не только на лестничной клетке, но и в квартирах соседей. В общем, такое сожительство и жильцам многоквартирного дома, и управляющей компании доставляло одни лишь хлопоты да головную боль.
Задолженность квартиросъемщицы по оплате жилищно–коммунальных услуг с сентября 2015 года, когда обслуживание дома вместо обанкротившегося «Объединения коммунальников № 1» взяла на себя УК «Город» и по настоящее время, составила 80 тысяч рублей. А ремонт поврежденной стены и перекрытия обошелся управляющей компании уже в 180 тысяч рублей.
Сергей Рубцов, и. о. генерального директора УК «Город»,
|Сергей Рубцов
говорит, что с платежами у квартирантов возникали проблемы и раньше. Похоже, что они вовсе не считают нужным платить за жилье.
— Мы испробовали все методы воздействия — от уговоров до установки заглушек в канализационной трубе и отключения электричества, но доморощенные кулибины научились обходить препятствия. Им даже предлагали помощь в устранении течи, но жильцы отказались пускать наших сотрудников в квартиру. В итоге нас засыпали жалобами на запах и постоянные лужи на лестничных площадках, а стена в подъезде буквально начала сыпаться. Проблема еще и в том, что рядом находится силовой щит, и при попадании в него воды в любой момент могло произойти короткое замыкание.
Летом мы отремонтировали стену и начали судебное дело о выселении нерадивых жильцов. Добавлю, что перед этим мы еще раз попытались договориться с квартиросъемщиками и решить проблему мирным путем: были и уведомления, и предписания жилищной инспекции, но ничего не помогло. В общей сложности вся эта история длилась восемь месяцев, все–таки выселение из квартиры — процесс не быстрый.
Анжелика Хмелляр, юрис-консульт УК «Город», уточнила, что управляющая компания обратилась с иском в суд о выселении нанимателя из жилого помещения и предоставлении ему другого жилого помещения по адресу: Михайличенко, 6.
Двухкомнатную квартиру на Ленинградской, 23, жильцы занимали на основе социального найма, и после капитального ремонта она будет передана в муниципальный жилищный фонд. Новым местом обитания должников станет гостинка.
— К нам поступил исполнительный лист о выселении квартиросъемщика и предоставлении ему другого жилого помещения, — поясняет свои действия Наргиза Гордиенко, судебный пристав–исполнитель
. — Согласно решению суда из помещения должны быть выселены два человека, но, по словам нынешней хозяйки квартиры, первый квартиросъемщик в декабре умер.
|Анжелика Хмелляр и Наргиза Гордиенко
Для проверки информации мы направили запрос в ЗАГС и сейчас ждем ответа. Добавлю, что о возможном выселении жилец был не единожды проинформирован.
Стоит добавить, что на сегодняшний день количество должников у УК «Город» по Центральному району составляет 5% от общего числа жильцов, то есть около тысячи человек. По Кайеркану этот показатель находится в районе 10% — это примерно 2,5 тысячи человек. При этом процент собираемости квартплаты равен 95. Выселение жильцов с Ленинградской, 23, — первый подобный опыт в деятельности управляющей компании. Сейчас своей очереди ожидают жильцы еще двух квартир. Все кандидаты на выселение ведут асоциальный образ жизни.Наталья ЧЕРКАШИНА. Фото Олега ВАСИЛЬЕВА