[Индекс номера 12 (27.01.2017)]



Газета для детей, а также их родителей

Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие ребята! Вот и завершился конкурс «Новогодний карнавал», объявленный в «Забавной полянке» накануне Нового года. В нашу редакцию поступило около полусотни милых, трогательных фотографий, где вы в костюмах сказочных героев, мультяшных персонажей. Какие молодцы ваши родители, бабушки и дедушки — настоящие мастера и рукодельницы! И как приятно было видеть всех вас вместе на церемонии награждения 25 января в редакции «Заполярной правды». Победители конкурса получили заслуженные награды в четырнадцати номинациях, две из которых основные: «Интернет–звезда» и «Фантазии рукоделия».

Интернет–звезды Саша Румянцев с мамой Первую позицию уверенно занял Саша Румянцев в костюме Петушка, собрав почти три тысячи виртуальных голосов. У него была и мощная команда поддержки: чтобы обойти соперников, родители мальчика кинули клич по всем знакомым, друзьям и родственникам. Яркий, пестрый костюм символа нынешнего года сшила для Сашеньки Олеся Махотина, друг семьи. Наш Петушок–победитель оказался еще и самым общительным — на празднике, устроенном в редакции в честь награждения, он угощал всех ребят сладкими сосульками на палочке. – Конкурс очень интересный, захватывающий, мы с нетерпением будем ждать следующего, — поделилась с Заполярочкой своими эмоциями мама Саши Абрашкина. Семья Шевелевых На втором месте — очаровашка Ая Шевелева в костюме Ёлочки, которую поддержали больше двух тысяч человек. Она покорила своей красотой и зеленым нарядом многих людей не только в интернете — эта прелестная Ёлочка побывала на нескольких утренниках в дни зимних каникул. Долго думать над идеей костюма не пришлось, рассказывает мама Аи — Наталья, в садике объявили: девочки — елочки, а мальчики — гномики. В магазине ничего подходящего не нашлось, поэтому сшили костюм на заказ. Активность конкурсантов и их болельщиков превзошла все ожидания организаторов: на сайте gazetazp.ru, где выкладывались фото участников, развернулась настоящая борьба за лайки. Интрига сохранялась до последнего, ведь лидеры постоянно менялись. 24 января онлайн–голосование завершилось, автоматически определились победители одной их главных номинаций конкурса «Интернет–звезда». Елизавета Наумникова — второе место в номинации «Мисс Очаровашка». Ольга Наумникова сама связала костюм Ёлочки для дочки. Диплом третьей степени вручен Эмилии Кунтугановой за образ Снеговичка — за нее проголосовали более тысячи пользователей Всемирной паутины. Эмилия Кунтуганова Поначалу она лидировала, пока ее не обогнал Петушок. Идею костюма мама Эмилии позаимствовала из интернета, а вот шила его сама. Если судьбу первой номинации решили интернет–пользователи, то во второй главной номинации конкурса «Фантазии рукоделия» лучший костюм выбирали сотрудники «Заполярной правды». Первое место было отдано Леониду Рожкову за креативность и сложность костюма Фиксика–Нолика. Его особенно приветствовали ребятишки, узнав в нем любимого мультяшного героя. Мама–рукодельница несколько дней трудилась над этим шедевром, и, как видно, не зря. Ксения Семиряшко ушла домой с дипломом второй степени. Семья Семиряшко Всех покорил ее костюм Снегурочки, связанный любимой бабушкой Ларисой Васильевной. Кстати, вместе с Ксюшей в конкурсе участвовал и ее младший братик, который в номинации «Пушистые друзья» занял второе место за костюм мохнатого Мишки, также связанный бабулей. На третьем месте — Саша Абрашкин. Его яркий костюм Петушка, сделанный из поролона, расшитый бисером и лентами, плюс милые красные сапожки — результат рукодельного колдовства мамы Саши, Ирины Абрашкиной.

Очаровашки Костюм Красной Шапочки Нелли Тадер занял второе место в номинации «В гостях у сказки». Можно сказать, что это исторический костюм: он сшит из ткани, из которой прабабушка Нелли — Вера Семеновна — в советское время шила флаги.

Принц и Золушка (Никита и Арина) — второе место в номинации «Народные любимцы». Костюмы им сшила их мама Анастасия. Куколка Марта Журавлёва

Маленький принц Ярослав Агешин — второе место в номинации «Мистер Очарование». Мама Олеся вместе с бабушкой сотворили такой чудо–костюм из велюра, атласных лент и креп–сатина, а папа для такого случая даже швейную машинку купил. Благодарю всех норильчан, а также детские сады за участие в нашем прекрасном конкурсе. Более десятка фотографий своих воспитанников в костюмах прислала Эльвина Исламгулова, воспитатель детского сада № 66 «Радость», за что ей отдельное спасибо. Мы учтем все ваши пожелания и надеемся, что следующий конкурс пройдет на самом высоком уровне.

Благодарим спонсоров конкурса: • ИП Семенюк, магазин рукоделия и творчества, ТД «Элегант», Талнах; • ИП Старостина, магазин текстиля и товаров для рукоделия «Марья–искусница», ТЦ «Океан», Талнах, Рудная, 7а; • Первый в Норильске оптовый интернет–магазин 1000покупок.рф; «Мастерская праздников», 8-913-497-81-05.

Вместе с девочкой Заполярочкой на «Забавной полянке» побывала Татьяна ЧЕРКАЩЕНКО







