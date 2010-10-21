[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Вместе сделаем город лучше

Глава Норильска Олег Курилов провел выездное совещание в Талнахе, проинспектировав там ряд строящихся и ремонтируемых объектов. В целом он остался доволен ходом работ, в том числе и на автодороге Норильск – Талнах. Но есть и серьезные замечания, в частности, по Центру внешкольной работы. Подрядчик обещал исправить ситуацию.

Первым делом на въезде в район градоначальнику продемонстрировали скульптуру оленя в натуральную величину и весом 300 килограммов, символизирующую герб Талнаха. Монумент, изготовленный из старых автозапчастей, установлен возле детской площадки на набережной реки Талнашки. Автор работы — Альберт Туркин, горный мастер рудника «Комсомольский». Мужчина более десятка лет создает настоящие произведения из металлолома, и сегодня на его счету уже более 150 таких шедевров, некоторые из них разошлись по частным коллекциям по всему миру, что–то подарено друзьям и коллегам, что–то украшает турбазы и городские улицы. Олег Курилов высоко оценил мастерство талнахца и пожелал умельцу дальнейших творческих успехов. Сам же автор признался «Заполярной правде», что над скульптурой трудился в свободное от работы время и у него нет специального художественного образования, ему важно донести до норильчан, что из металлолома, захламляющего город и его окрестности, можно создавать интересные и радующие глаз архитектурные формы. Кроме того, на следующий год властями запланированы серьезные работы по облагораживанию и озеленению района набережной, что, по мнению руководителей города, также придаст рудной столице особый колорит, а набережная станет любимым местом отдыха для жителей района. Обещали исправиться Дмитрий Самородов, начальник управления капитальных ремонтов и строительства, доложил градоначальнику о ходе ремонта фасада площадью 2689 кв. м здания Центра внешкольной работы (ЦВР) на ул. Кравца, 16. Стоимость заказа оценивается почти в 3 млн 800 тысяч рублей. По словам Самородова, окончание демонтажа запланировано на 1 сентября, но, учитывая темпы реконструкции, сроки явно будут сорваны — на сегодняшний день выполнено около 15% работ по снятию штукатурного слоя. Несмотря на то что подрядной организацией закуплены все материалы, на стройплощадке трудится небольшое количество рабочих — в последнюю неделю на объекте задействованы не больше двух человек. В свою очередь представитель подрядной организации пообещал, что через несколько дней в Норильск из Красноярска прибудут дополнительные рабочие силы в количестве 10–15 человек. Со своей стороны начальник талнахского территориального управления Михаил Шевченко добавил, что прилегающая к ЦВР нежилая пятиэтажка на Кравца, 12, будет снесена, а на ее месте появится спортивная площадка. Работы по сносу аварийного объекта начнутся в сентябре и будут завершены к ноябрю. Осматривая помещения ЦВР, Олег Курилов остался доволен. Просторные кабинеты и залы, в некоторых ремонт уже завершен, станут местом притяжения для более 800 детей. Зоны отдыха Следующим объектом, который посетил Олег Курилов, стала территория отдыха в районе домов № 17–19 на улице Космонавтов. Там уже начались работы по благоустройству и озеленению, а вообще они распланированы на два года и обойдутся муниципальному бюджету почти в 7,5 млн рублей. Уже этим летом появятся газонные бордюры, две детские площадки, будет завезен песок и заасфальтирована территория. На следующий год запланирована закупка спортивного оборудования и установка площадок для мини–футбола, стритбола, волейбола, сдачи норм ГТО и дрессировки собак. Первый этап работ планируется завершить уже к 20 августа. К празднованию Дня шахтера планируется завершить работы по благоустройству территории в районе улицы Строителей (остановка «Гараж»), где кроме парковой зоны появится постамент с погрузочно–доставочной машиной (ПДМ). Там же будет предусмотрена автостоянка. По графику Во втором корпусе детского сада № 74 на Енисейской, 14, подрядчик ответственно подошел к выполнению своих обязанностей, отметил Дмитрий Самородов. Сумма контракта — 7,9 млн рублей. Монтажные и сопутствующие работы будут завершены к 1 сентября. После запуска системы отопления, которую, как и полы, также полностью меняют, будут произведены пусконаладочные работы. Из порядка 130 окон, имеющихся в здании, 37 уже заменено. Стоит добавить, что на время ремонта второго корпуса дошколят перевели в первый корпус детсада. Объект планируют сдать в эксплуатацию 15 сентября. Главе города также сообщили, что еще в прошлом году полностью было заменено ограждение вокруг игровой площадки. А в этом году площадку оборудуют специальным безопасным покрытием из резины. *** Подводя итоги выездного совещания, Олег Курилов отметил, что в целом остался доволен увиденным. При этом он в очередной раз убедился, что ремонт автодороги между районами проводится качественно и в срок. В то же время глава города довольно критично отозвался о срыве графика работ на некоторых из объектов. Около здания ЦВР — В ЦВР нас огорчил подрядчик: когда он с материка, то его оплошности, связанные с особенностями нашего региона, еще можно объяснить, но когда за дело берется местная организация и работы не выполняются в срок по неуважительным причинам, то это уже недопустимо, — пояснил Олег Курилов. — Мы, кончено же, применим к подрядчику штрафные санкции... Иную картину мы увидели в детском саду. Кстати, там подрядчик тоже местный, и за первые десять дней уже справился с большим объемом работ. Вот вам и наглядный пример того, как, образно говоря, два норильчанина по–разному относятся к своим обязанностям. Нужно понимать, что только общими усилиями мы сделаем наш город лучше и краше.

Михаил Туаев Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Первым делом на въезде в район градоначальнику продемонстрировали скульптуру оленя в натуральную величину и весом 300 килограммов, символизирующую герб Талнаха. Монумент, изготовленный из старых автозапчастей, установлен возле детской площадки на набережной реки Талнашки. Автор работы — Альберт Туркин, горный мастер рудника «Комсомольский». Мужчина более десятка лет создает настоящие произведения из металлолома, и сегодня на его счету уже более 150 таких шедевров, некоторые из них разошлись по частным коллекциям по всему миру, что–то подарено друзьям и коллегам, что–то украшает турбазы и городские улицы. Олег Курилов высоко оценил мастерство талнахца и пожелал умельцу дальнейших творческих успехов. Сам же автор признался «Заполярной правде», что над скульптурой трудился в свободное от работы время и у него нет специального художественного образования, ему важно донести до норильчан, что из металлолома, захламляющего город и его окрестности, можно создавать интересные и радующие глаз архитектурные формы.Кроме того, на следующий год властями запланированы серьезные работы по облагораживанию и озеленению района набережной, что, по мнению руководителей города, также придаст рудной столице особый колорит, а набережная станет любимым местом отдыха для жителей района., доложил градоначальнику о ходе ремонта фасада площадью 2689 кв. м здания Центра внешкольной работы (ЦВР) на ул. Кравца, 16. Стоимость заказа оценивается почти в 3 млн 800 тысяч рублей. По словам Самородова, окончание демонтажа запланировано на 1 сентября, но, учитывая темпы реконструкции, сроки явно будут сорваны — на сегодняшний день выполнено около 15% работ по снятию штукатурного слоя. Несмотря на то что подрядной организацией закуплены все материалы, на стройплощадке трудится небольшое количество рабочих — в последнюю неделю на объекте задействованы не больше двух человек. В свою очередь представитель подрядной организации пообещал, что через несколько дней в Норильск из Красноярска прибудут дополнительные рабочие силы в количестве 10–15 человек. Со своей стороныдобавил, что прилегающая к ЦВР нежилая пятиэтажка на Кравца, 12, будет снесена, а на ее месте появится спортивная площадка. Работы по сносу аварийного объекта начнутся в сентябре и будут завершены к ноябрю.Осматривая помещения ЦВР, Олег Курилов остался доволен. Просторные кабинеты и залы, в некоторых ремонт уже завершен, станут местом притяжения для более 800 детей.Следующим объектом, который посетил Олег Курилов, стала территория отдыха в районе домов № 17–19 на улице Космонавтов. Там уже начались работы по благоустройству и озеленению, а вообще они распланированы на два года и обойдутся муниципальному бюджету почти в 7,5 млн рублей. Уже этим летом появятся газонные бордюры, две детские площадки, будет завезен песок и заасфальтирована территория. На следующий год запланирована закупка спортивного оборудования и установка площадок для мини–футбола, стритбола, волейбола, сдачи норм ГТО и дрессировки собак. Первый этап работ планируется завершить уже к 20 августа.К празднованию Дня шахтера планируется завершить работы по благоустройству территории в районе улицы Строителей (остановка «Гараж»), где кроме парковой зоны появится постамент с погрузочно–доставочной машиной (ПДМ). Там же будет предусмотрена автостоянка.Во втором корпусе детского сада № 74 на Енисейской, 14, подрядчик ответственно подошел к выполнению своих обязанностей, отметил Дмитрий Самородов. Сумма контракта — 7,9 млн рублей. Монтажные и сопутствующие работы будут завершены к 1 сентября. После запуска системы отопления, которую, как и полы, также полностью меняют, будут произведены пусконаладочные работы. Из порядка 130 окон, имеющихся в здании, 37 уже заменено. Стоит добавить, что на время ремонта второго корпуса дошколят перевели в первый корпус детсада. Объект планируют сдать в эксплуатацию 15 сентября.Главе города также сообщили, что еще в прошлом году полностью было заменено ограждение вокруг игровой площадки. А в этом году площадку оборудуют специальным безопасным покрытием из резины.

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