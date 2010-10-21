[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Техновинки

Геотекстилю дали дорогу

Первые шесть тысяч квадратных метров геотекстиля на Северной объездной дороге уже уложены. В Европе ни одна автотрасса не строится без этого материала. В Норильске же его применяют впервые.

Геотекстиль с георешеткой делают дорожное полотно прочнее В России геотекстиль впервые использовали в качестве дополнительного армирования и разделения слоев дорожного полотна всего 40 лет назад. За рубежом — еще в конце 19–го века. Сегодня практически все дороги в Германии, Канаде, США построены по новым технологиям, то есть 95–98% дорожного полотна уложено на геотекстиль, и более 80% его дополнительно укреплено георешетками. Геотекстиль с георешеткой делают дорожное полотно прочнее. Эти материалы используют при строительстве новых дорог, а поскольку их в Норильске давно не строили, то и технологию не применяли. Современные технологии опробуют на строительстве Северной объездной дороги. Здесь общая ширина дорожного полотна составляет 12 метров, непосредственно проезжей части — 7 метров, по 2,5 метра отведено на обочины. Сейчас полным ходом идет строительство первого пускового комплекса протяженностью 1950 метров. Этот участок соединит автотрассу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов–Михайличенко–Хантайская. К концу октября работы на этом участке обещают закончить и к концу года ввести его в эксплуатацию. Работы ведутся по графику: выполнено устройство трех гофротруб, сделаны консоли для опор освещения, на 95 процентов отсыпано земляное полотно, частично уложен геотекстиль. Сейчас подрядчик приступил к созданию так называемой дорожной одежды. Задача геотектсиля — разделить слои «дорожного пирога». С его помощью можно сделать эластичную и прочную основу для дороги, которая отличается стойкостью к внешним воздействиям. При этом увеличивается срок службы дорог и отпадает необходимость в частых ремонтах. Дорога — сооружение дорогостоящее, поэтому не использовать такие технологии было бы неразумно. Сверху на геотекстиль будет насыпано 15 сантиметров щебня, его выровняют, хорошо укатают, а сверху уложат три слоя асфальтобетонного покрытия суммарной толщиной 19 сантиметров. Строгое соблюдение технологии обязательно: по семь сантиметров крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона и пять сантиметров среднезернистого асфальтобетона. Таким образом, получается усиленная дорожная одежда, которая выдержит нагрузки от тяжеловесного и негабаритного транспорта. Эта многослойность защищает дорожную насыпь и продлевает срок службы покрытия. Для сравнения на улично–дорожной сети используется всего два слоя асфальта. На норильской дороге геотекстиль будет укладываться с георешеткой. Это предотвратит сдвиг материалов относительно друг друга, а также защитит от попадания прямых потоков воды. Северная объездная дорога снизит транспортную нагрузку с городских улиц, приняв на себя весь грузовой поток. Общая стоимость работ — 313 миллионов рублей. Строительство идет в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2019 годы» на средства муниципального дорожного фонда. Первую проверку работы уже прошли. В начале июля в Норильск приезжала комиссия Главстройэкспертизы — замечаний к техническому исполнению проектных решений нет.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В России геотекстиль впервые использовали в качестве дополнительного армирования и разделения слоев дорожного полотна всего 40 лет назад. За рубежом — еще в конце 19–го века. Сегодня практически все дороги в Германии, Канаде, США построены по новым технологиям, то есть 95–98% дорожного полотна уложено на геотекстиль, и более 80% его дополнительно укреплено георешетками. Геотекстиль с георешеткой делают дорожное полотно прочнее. Эти материалы используют при строительстве новых дорог, а поскольку их в Норильске давно не строили, то и технологию не применяли.Современные технологии опробуют на строительстве Северной объездной дороги. Здесь общая ширина дорожного полотна составляет 12 метров, непосредственно проезжей части — 7 метров, по 2,5 метра отведено на обочины.Сейчас полным ходом идет строительство первого пускового комплекса протяженностью 1950 метров. Этот участок соединит автотрассу Норильск — Талнах с пересечением улиц Лауреатов–Михайличенко–Хантайская.К концу октября работы на этом участке обещают закончить и к концу года ввести его в эксплуатацию.Работы ведутся по графику: выполнено устройство трех гофротруб, сделаны консоли для опор освещения, на 95 процентов отсыпано земляное полотно, частично уложен геотекстиль. Сейчас подрядчик приступил к созданию так называемой дорожной одежды.Задача геотектсиля — разделить слои «дорожного пирога». С его помощью можно сделать эластичную и прочную основу для дороги, которая отличается стойкостью к внешним воздействиям. При этом увеличивается срок службы дорог и отпадает необходимость в частых ремонтах. Дорога — сооружение дорогостоящее, поэтому не использовать такие технологии было бы неразумно.Сверху на геотекстиль будет насыпано 15 сантиметров щебня, его выровняют, хорошо укатают, а сверху уложат три слоя асфальтобетонного покрытия суммарной толщиной 19 сантиметров. Строгое соблюдение технологии обязательно: по семь сантиметров крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона и пять сантиметров среднезернистого асфальтобетона. Таким образом, получается усиленная дорожная одежда, которая выдержит нагрузки от тяжеловесного и негабаритного транспорта. Эта многослойность защищает дорожную насыпь и продлевает срок службы покрытия. Для сравнения на улично–дорожной сети используется всего два слоя асфальта.На норильской дороге геотекстиль будет укладываться с георешеткой. Это предотвратит сдвиг материалов относительно друг друга, а также защитит от попадания прямых потоков воды.Северная объездная дорога снизит транспортную нагрузку с городских улиц, приняв на себя весь грузовой поток.Общая стоимость работ — 313 миллионов рублей. Строительство идет в рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2017–2019 годы» на средства муниципального дорожного фонда.Первую проверку работы уже прошли. В начале июля в Норильск приезжала комиссия Главстройэкспертизы — замечаний к техническому исполнению проектных решений нет.

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