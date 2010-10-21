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День Города

[Индекс номера 121 (27.07.2017)]

 Фестивали 
Ягодный микс

Первый норильский Фестиваль cеверной ягоды пройдет на лыжной базе «Оль–Гуль» в эту субботу, 29 июля. Гостей праздника ждет интереснейшая развлекательно–познавательная программа.
О планах на этот день с «Заполярной правдой» поделилась начальник управления по делам культуры и искусства Ирина Субочева.
— Самые крупные праздники, которые в Норильске проходят летом, посвящены Дню города и Дню металлурга. Эти мероприятия всегда сопряжены с организацией множества интересных площадок, направленных в основном на изучение истории города. А нам бы хотелось, чтобы в городе появился праздник, связанный с нашей северной территорией, который можно было бы использовать для развития туризма в Норильске. Хотелось бы, чтобы этот фестиваль вошел в перечень брендовых мероприятий Красноярского края по развитию туризма. Конечно, чтобы именно на этот фестиваль захотели приехать гости из других городов, работать нужно не один год. Поэтому первая задача, которую мы ставим для себя сегодня, — сделать фестиваль настолько интересным, чтобы он полюбился жителям города и стал площадкой для отдыха, где можно было бы использовать природные ресурсы, — отмечает Ирина Субочева.
Ирина Субочева
Продумывая тему фестиваля, специалисты управления культуры рассмотрели самые разные варианты. Праздник должен быть завязан на чем–то таком, что объединяет всех жителей города: любовь к ягодам, грибам, к рыбалке — все хобби, которые могут быть у норильчан летом. Решили остановиться на ягодах — в конце июля как раз начинается ягодный сезон, но со временем, возможно, сюда добавятся еще какие–то тематические составляющие:
— Мы надеемся, что с помощью жителей города — по их эмоциям и отзывам — мы поймем, что им больше всего понравилось, что можно усовершенствовать или сделать интереснее.
Выбирая площадку для мероприятия, на «Оль–Гуле» остановились из тех соображений, что территория лыжной базы находится в природной зоне и в то же время там можно подключить электрооборудование.
— Давая старт этому фестивалю, мы объявляем конкурс фотографий, итоги которого подведем в ноябре, в День народного единства. На фотографиях могут быть не только ягоды, но и люди. Это может быть самый большой урожай, самая необычная или самая крупная ягода, самая необычная компания и т. п. Это должны быть интересные постановочные фотографии, — подчеркивает Ирина Субочева.
По экотропе
Торжественное открытие фестиваля запланировано на 12.00. Оно состоится на большой сцене, ведущие расскажут о площадках, сориентируют людей по планам на этот день. Учитывая, что 2017 год объявлен Годом экологии, акцент сделан на познавательно–развивающих программах. Вокруг экотропы (которая зимой служит лыжникам беговой трассой) будет размещена информация о 12 самых популярных ягодах, растущих в черте Норильска. На малой экотропе сотрудники публичной библиотеки организуют квест, связанный с ягодной тематикой: участникам предстоит пройти по оленьей тропе, встретиться с представителями разных народностей, ответить на вопросы. За каждый правильный ответ гости праздника получат фрагмент пазла, цельная картинка которого должна сложиться в финале трассы. Участник должен угадать изображенную на картинке ягоду.
Вдоль экотропы будут установлены композиции на ягодную тему, авторы которых — горожане, откликнувшиеся на призыв помочь в оформлении фестиваля. Есть, например, брусничный домик со скамейками, цветочными горшочками и другими деталями. На фоне этих композиций можно будет сфотографироваться, так же как и в фотозонах, специально оборудованных по всей территории фестиваля.
За отдельным столиком будет работать «Почта России». Норильчане смогут выбрать любую понравившуюся открытку с видами норильской тундры, ягодами и отправить в любую точку России: по Норильску — бесплатно, по стране — купив марку. На каждой открытке приглашение: «Приезжайте в Норильск на Фестиваль северной ягоды!»
На привале
Норильчане также смогут принять участие в городском конкурсе «На привале», итоги которого подведут в этот же день.
К участию в конкурсе приглашаются как семьи, так и команды единомышленников любого возраста (не более 10 человек в команде). Участникам предстоит на предложенной им территории обустроить из подручных материалов зону отдыха для привала–пикника. Проекты могут быть выполнены в номинациях: «Зона для отдыха с детьми», «Зона для отдыха старшего поколения», «Зона для отдыха молодежи», «Зона Х» (другие предложения конкурсантов). На выполнение задания отводится час — с 12.30 до 13.30. Для участия при себе нужно иметь инструменты, необходимые для выполнения задания, и средства индивидуальной защиты — перчатки, маску и т. д.
Работы жюри будет оценивать по пятибалльной шкале, учитывая следующие критерии: креативность, экологичность, качество исполнения, эстетический вид, презентация проекта (2–5 минут, любая форма). Награждение победителей состоится в 15.45.
Заявки на конкурс принимаются с 20 по 28 июля по адресу: MoiseevaEA@norilsk–city.ru, справки по телефону 43–72–45, добавочный 2833.
Лесные поляны
Специально для фестиваля заказаны костюмы, которые зрители оценят на большой сцене: будут здесь и ягоды (Морошка, Брусника, Голубика), и Солнце, и Хозяйка–природа.
Всего на фестивале будет работать 12 площадок. В их числе: «Ягоды в коробке с карандашами», пленэр, организованный художественными школами города; выставка–ярмарка «Ягодный MIX», на которой будут представлены изделия норильских мастеров прикладного творчества, мастер–классы по плетению корзин, браслетов, других сувениров; ярмарка «Ягодный десерт»; развлекательная площадка «Беби–зона»; «Ягоды в банке», площадка по обмену народными рецептами приготовления варенья, желе, пирогов, компотов; «Ягодный объектив», фотосессия от фотовидеостудии «Рыбий глаз».
Ягодный фестиваль продлится с 12 до 16 часов, а в 18 часов начнется рок–фестиваль.

Марина Андриюк
Фото Владимира Макушкина и из архива редакции
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