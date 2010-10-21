[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Альтернатива

Не СКЛОНили

Жильцы дома на Солнечном проезде, 10а, отстояли право озеленить газон в своем дворе, который ранее участники общественного объединения облюбовали под экстрим–парк. Субботник по озеленению назначен на 26 августа. Приглашаются все желающие.

Эта история началась около пяти лет назад, когда жильцы дома на Солнечном, 10а, приняли участие в акции «Посевная» и озеленили склон в их дворе, который начинается у Набережной Урванцева, 10. По словам Натальи Колдоркиной, представителя жильцов дома, они не просто засеяли на этом участке траву, но и посадили полевые цветы, чтобы склон радовал глаз, и там могли бы гулять мамы с малышами. Чуть позже в одном из близлежащих домов получили помещение под офис ребята из общественного объединения «Шторм». Они посчитали, что склон неплохо было бы использовать для оборудования экстрим–парка. Получив разрешение, общественники начали благоустройство территории на свой лад, с чем совершенно не согласились жильцы окрестных домов. Ситуация усугублялась тем, что склон берет начало от федерального здания государственной телерадиокомпании «Норильск», являющейся стратегическим объектом. И соседство с ним зон для отдыха, занятий спортом, одним словом, массового скопления людей нежелательно. Диалог между жильцами и активной молодежью шел долго, за время ведения переговоров участники РСОО «Шторм» даже получили грант «Норникеля» в рамках конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» и полностью были готовы к реализации своей идеи. Спор зашел так далеко, что в ситуацию пришлось вмешаться депутатам Норильского городского Совета. По этому поводу собрали отдельное совещание с участием всех заинтересованных сторон. После длительных разбирательств решили под экстрим–парк выделить другую территорию — на набережной озера Долгое. Тем более что этим летом начато благоустройство его прибрежной зоны. Молодежь осталась довольна, а жители спорной территории успокоились. Они теперь могут беспрепятственно озеленить свой двор.

Комментарий Александр Пестряков, депутат Норильского городского Совета: – Норильчане должны понимать, что когда возникает какая–то общественная инициатива, нужно привлекать муниципалитет. Сейчас что произошло? Ребята из «Шторма» очистили эту территорию от мусора, планировали завезти туда грунт и озеленить участок. Но на тот момент грант еще не был подтвержден, и не факт, что, взявшись за дело, они довели бы его до конца. Когда начались работы и на этом участке появилась техника, жители оказались не готовы к такому повороту и дружно выступили против. Кроме того, непосредственная близость стратегического объекта ГТРК «Норильск» создает определенные сложности: там телевышка — элемент соблазна для подростков, но, во–первых, лазить по ней нельзя, а, во–вторых, находиться по сути на закрытой территории можно только с разрешения. Но ведь ребятам из «Шторма» можно было сразу предложить альтернативу, тогда не пришлось бы идти таким сложным путем.

Марина Андриюк Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Эта история началась около пяти лет назад, когда жильцы дома на Солнечном, 10а, приняли участие в акции «Посевная» и озеленили склон в их дворе, который начинается у Набережной Урванцева, 10. По словам Натальи Колдоркиной, представителя жильцов дома, они не просто засеяли на этом участке траву, но и посадили полевые цветы, чтобы склон радовал глаз, и там могли бы гулять мамы с малышами.Чуть позже в одном из близлежащих домов получили помещение под офис ребята из общественного объединения «Шторм». Они посчитали, что склон неплохо было бы использовать для оборудования экстрим–парка. Получив разрешение, общественники начали благоустройство территории на свой лад, с чем совершенно не согласились жильцы окрестных домов.Ситуация усугублялась тем, что склон берет начало от федерального здания государственной телерадиокомпании «Норильск», являющейся стратегическим объектом. И соседство с ним зон для отдыха, занятий спортом, одним словом, массового скопления людей нежелательно.Диалог между жильцами и активной молодежью шел долго, за время ведения переговоров участники РСОО «Шторм» даже получили грант «Норникеля» в рамках конкурса социальных проектов «Мир новых возможностей» и полностью были готовы к реализации своей идеи.Спор зашел так далеко, что в ситуацию пришлось вмешаться депутатам Норильского городского Совета. По этому поводу собрали отдельное совещание с участием всех заинтересованных сторон. После длительных разбирательств решили под экстрим–парк выделить другую территорию — на набережной озера Долгое. Тем более что этим летом начато благоустройство его прибрежной зоны. Молодежь осталась довольна, а жители спорной территории успокоились. Они теперь могут беспрепятственно озеленить свой двор.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















