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День Города

[Индекс номера 121 (27.07.2017)]

 Человек родился 
Александр ФИЛАТОВ

На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появились две двойни, а всего 65 малышей: 28 девочек и 37 мальчиков. В их числе — Александр Филатов.
Родился 22 июля в 11.00 Рост — 56 см Вес — 4180 г
Знакомьтесь: семья Филатовых. Папа — Леонид Филатов. Мама — Александра Филатова, тезка своего младшего сына–богатыря. В семье есть еще и старший крепышок — Павлуша, ему сейчас три с небольшим года. В день выписки Сашеньки–младшего его оставили дома с бабушкой, так что историческое фото семьи на фоне летнего Норильска и родильного дома он увидит после выхода этого номера в свет.
Оба малыша родились в этой семье совершенно не случайно — надо сказать, супруги Филатовы очень осознанно подходят к вопросу потомства и продолжения рода.
– У нас заранее все рассчитано и учтено, это называется долгосрочное планирование, — улыбается отец Саши и Павлуши. — Мы с женой хотим иметь троих детей и к цели обязательно придем. Так что на сегодня план выполнен уже на 67 процентов...
Леониду 33 года, он работает региональным менеджером в компании «Нестле», в свое время учился в Санкт–Петербурге по специальности «государственное и муниципальное управление». Опыта и знаний хватает, чтобы развиваться в этой сфере, а годика через три отец семейства планирует увезти семью на материк.
Свою любимую жену, которой сейчас 29 лет, он встретил в компании друзей, она норильчанка (как и он), окончила тут школу, получила два высших образования, работает на комбинате.
Леонид Филатов:
– Я вот как–то сразу понял, что эта девушка — моя. Знаете, так бывает: общаешься с кем–то пару часов, а такое ощущение, что ты знал его всю жизнь. Чувство юмора — на одной волне, общие взгляды и интересы, спорт, например. Абсолютное совпадение, в общем.
Когда у них «на подходе» был первый ребенок, вопрос рожать вместе или нет, даже не стоял. Конечно, да! Со вторым малышом роды тоже были совместные.
– Как же иначе? — говорит Леонид. — Когда твоему близкому человеку больно или страшно и он нуждается в поддержке, как можно не быть рядом в этот момент? Жена дарит мне сыновей, делает великое на земле дело. А мне в какие–то обмороки от этого падать? Да я такую ответственность за них несу, и так простимулирован рождением сыновей, что мне ли бояться?
***
На выписке Александра, кроме папы, были дядя и бабушка малыша. Мамочка, покидающая роддом (однозначно, что не в последний раз), попросила через газету передать огромную благодарность акушерке Екатерине Дмитриевне Юриковой. Передаем.

Марина Хорошевская
Фото Дениса Кожевникова
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