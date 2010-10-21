[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Ситуация

Услужил

Вынесен приговор водителю, виновному в гибели двух человек на автодороге Норильск — Кайеркан 5 февраля 2017 года. Напомним, это происшествие имело большой общественный резонанс, так как все участники ДТП служили по контракту в воинской части 40919, дислоцирующейся в Норильске на улице Лауреатов, и в момент аварии находились в состоянии алкогольного опьянения. «Заполярка» узнала подробности дела и его расследования.

Автомобиль перед аварией двигался со скоростью не менее 120 км/час Военнослужащий, имеющий за период службы (с 1988 года) 164 поощрения, признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года с отбыванием наказания в колонии–поселении. Кстати, через несколько дней после аварии мужчина (назовем его В.) был досрочно уволен с военной службы в запас и на скамье подсудимых предстал уже как военный пенсионер.

5 февраля этого года все местные и некоторые центральные СМИ писали: «В Норильске 39–летний водитель внедорожника «Ниссан–Патрол», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Сначала машину занесло, а потом выбросило на фонарный столб. В результате погибли два пассажира: 48–летняя женщина скончалась на месте происшествия; 34–летнего мужчину не успели доставить в больницу — он умер в машине скорой помощи. Сам же виновник аварии отделался легким испугом, ему назначено амбулаторное лечение». Как выяснилось позже, водитель был 1970 года рождения. Некоторые СМИ писали, что виновный в ДТП так и не установлен, что он скрылся и тому подобное. Вообще, подозреваемый В. давал несвязные и противоречивые пояснения об обстоятельствах аварии, поэтому были выдвинуты сразу несколько версий произошедшего: — автомобилем управлял владелец В., находящийся в состоянии опьянения; — автомобилем управлял владелец В., употребивший спиртные напитки после аварии; — автомобилем управлял кто–то из погибших; — автомобилем управляло неизвестное лицо, которое скрылось с места ДТП. 17 марта в СМИ появилось сообщение о том, что «полицейским требуется помощь очевидцев смертельного ДТП на трассе Норильск — Кайеркан. Правоохранители просят откликнуться владельца белого внедорожника, который в момент случившегося был одет в светлую куртку и оказывал помощь участникам ДТП до приезда служб экстренного реагирования. Разыскиваются также водитель светлого легкового автомобиля и владелец транспортного средства, из салона которого сделана фотография, попавшая в соцсети. Сотрудники полиции просят указанных лиц, а также всех, кто располагает какой–либо информацией о произошедшем, позвонить по телефону 8–923–377–83–33». Мы выяснили, что указанный телефон принадлежит старшему следователю 481–го военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации майору юстиции Николаю Литвинову, который для расследования этого дела прилетел в Норильск из Ужура.

Справка «ЗП» Отметим, что военные следственные органы Следственного комитета России не подчиняются министру обороны и иным органам военного управления. 481–й военный следственный отдел СК России является военным следственным органом СК России по Ракетным войскам стратегического назначения (РВСН), уполномоченным исполнять законодательство Российской Федерации об уголовном судопроизводстве в отношении военнослужащих, граждан, проходящих военные сборы, лиц гражданского персонала РВСН, Космических войск, 12-го Главного управления Минобороны России и других специальных субъектов. На территории Красноярского края дислоцируется единственный сотрудник этого отдела, в чью компетенцию входит исполнение указанных функций в отношении спецсубъектов, относящихся к воинским частям и организациям, расположенных в поселке Солнечном, городах Железногорске, Енисейске и Норильске. В компетенцию этого же сотрудника входит расследование уголовных дел различной категории, совершенных этими лицами на всей территории Красноярского края. Так получилось, что материалы дела военнослужащего норильской части поступили к следователю Литвинову спустя месяц, т. е. время было потеряно, как и возможность работать «по горячим следам». При этом в материалах отсутствовали доказательства причастности виновного к преступлению. Объявление в СМИ о поиске возможных свидетелей результатов не дало. Но, несмотря на все сложности, до правды докопаться все–таки удалось. Как рассказал нам Николай Литвинов, им были допрошены сотрудники госавтоинспекции, МЧС, скорой медицинской помощи, следственного и экспертного подразделений отдела МВД России по городу Норильску, получены и исследованы имеющие значение видео– и аудиозаписи, предметы одежды погибших, медицинские документы. Полицейские разыскали автора этого фото и мужчину, стоявшего на обочине, для дачи свидетельских показаний Следователь Литвинов особо подчеркнул, что организовать плодотворное межведомственное взаимодействие стало возможным благодаря начальнику отделения по расследованию преступлений против личности следственного отдела ОМВД России по городу Норильску Евгении Кузнецовой. Также большой вклад в расследование внесли и эксперты норильского городского отделения судебно–медицинской экспертизы во главе с Константином Кошаком. Но несмотря на проделанную работу, на первоначальном этапе так и не удалось получить неоспоримые доказательства того, что именно В. управлял автомобилем перед ДТП. Версию о том, что в машине находился неустановленный человек, который и явился виновником ДТП, нельзя было сбрасывать со счетов. И здесь на помощь следствию пришли криминалисты из военного следственного управления СК России по РВСН. Скрупулезное исследование изъятых из автомобиля подушек безопасности дало положительный результат — на «водительской» подушке были обнаружены микрочастицы крови, которые, исходя из технических особенностей аварийной ситуации, могли быть оставлены только лицом, которое и управляло транспортным средством в момент аварии. В одном из центральных экспертных учреждений Москвы было проведено молекулярно–генетическое исследование образцов. И результат экспертизы явился бесспорным доказательством вины В., который сразу же из свидетелей стал обвиняемым.

Из признательных показаний обвиняемого В.: «5 февраля около 10 часов я, управляя собственным автомобилем, выехал с территории воинской части. Вместе со мной в машине находились мои сослуживцы — С. и П. По дороге в Кайеркан вблизи «Надежды» мы остановились и выпили на троих около литра водки, закусив бутербродами. Несмотря на опьянение, было решено двигаться дальше. После проезда моста через реку Далдыкан на повороте налево я не справился с управлением, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, на правую обочину, где произошел наезд на бетонную мачту освещения. Я потерял сознание от удара головой о сработавшую подушку безопасности».

Из показаний свидетеля: «Сравнив скорость движения своего автомобиля и обогнавшего внедорожника, я сделал вывод, что «Ниссан–Патрол» двигался со скоростью не менее 120 км/ч. После завершения обгона «Ниссан–Патрол» стало водить из стороны в сторону; затем я заметил впереди дым. Остановившись, понял, что автомобиль столкнулся с бетонным столбом освещения. Ударом автомобилю оторвало всю правую часть, в том числе двери; из автомобиля выбросило двух человек в форме защитного цвета — мужчину и женщину. Оба пострадавших вылетели из автомобиля справа. Водительское место в автомобиле не пострадало, с этого места никто не выходил». 15 мая 2017 года следователь Литвинов составил обвинительное заключение и вместе с уголовным делом направил военному прокурору 22–й военной прокуратуры армии. 20 июня 2017 года в Норильск из Омска прилетел судья 61–го гарнизонного военного суда. Доказательства, полученные при расследовании дела, признаны судом достаточными для вынесения В. обвинительного приговора. Правда, приговор в законную силу пока так и не вступил — его обжаловали родственники погибших, считая наказание слишком мягким. Так что судебные заседания продолжатся. А «Заполярка» позже сообщит, чем все–таки завершилось дело.

Надежда Сидор Фото Николая Литвинова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда 5 февраля этого года все местные и некоторые центральные СМИ писали: «В Норильске 39–летний водитель внедорожника «Ниссан–Патрол», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением. Сначала машину занесло, а потом выбросило на фонарный столб. В результате погибли два пассажира: 48–летняя женщина скончалась на месте происшествия; 34–летнего мужчину не успели доставить в больницу — он умер в машине скорой помощи. Сам же виновник аварии отделался легким испугом, ему назначено амбулаторное лечение».Как выяснилось позже, водитель был 1970 года рождения. Некоторые СМИ писали, что виновный в ДТП так и не установлен, что он скрылся и тому подобное. Вообще, подозреваемый В. давал несвязные и противоречивые пояснения об обстоятельствах аварии, поэтому были выдвинуты сразу несколько версий произошедшего:— автомобилем управлял владелец В., находящийся в состоянии опьянения;— автомобилем управлял владелец В., употребивший спиртные напитки после аварии;— автомобилем управлял кто–то из погибших;— автомобилем управляло неизвестное лицо, которое скрылось с места ДТП.17 марта в СМИ появилось сообщение о том, что «полицейским требуется помощь очевидцев смертельного ДТП на трассе Норильск — Кайеркан. Правоохранители просят откликнуться владельца белого внедорожника, который в момент случившегося был одет в светлую куртку и оказывал помощь участникам ДТП до приезда служб экстренного реагирования. Разыскиваются также водитель светлого легкового автомобиля и владелец транспортного средства, из салона которого сделана фотография, попавшая в соцсети. Сотрудники полиции просят указанных лиц, а также всех, кто располагает какой–либо информацией о произошедшем, позвонить по телефону 8–923–377–83–33».Мы выяснили, что указанный телефон принадлежит, который для расследования этого дела прилетел в Норильск из Ужура.Так получилось, что материалы дела военнослужащего норильской части поступили к следователю Литвинову спустя месяц, т. е. время было потеряно, как и возможность работать «по горячим следам». При этом в материалах отсутствовали доказательства причастности виновного к преступлению. Объявление в СМИ о поиске возможных свидетелей результатов не дало. Но, несмотря на все сложности, до правды докопаться все–таки удалось.Как рассказал нам Николай Литвинов, им были допрошены сотрудники госавтоинспекции, МЧС, скорой медицинской помощи, следственного и экспертного подразделений отдела МВД России по городу Норильску, получены и исследованы имеющие значение видео– и аудиозаписи, предметы одежды погибших, медицинские документы.Следователь Литвинов особо подчеркнул, что организовать плодотворное межведомственное взаимодействие стало возможным благодаря начальнику отделения по расследованию преступлений против личности следственного отдела ОМВД России по городу Норильску Евгении Кузнецовой. Также большой вклад в расследование внесли и эксперты норильского городского отделения судебно–медицинской экспертизы во главе с Константином Кошаком.Но несмотря на проделанную работу, на первоначальном этапе так и не удалось получить неоспоримые доказательства того, что именно В. управлял автомобилем перед ДТП. Версию о том, что в машине находился неустановленный человек, который и явился виновником ДТП, нельзя было сбрасывать со счетов. И здесь на помощь следствию пришли криминалисты из военного следственного управления СК России по РВСН.Скрупулезное исследование изъятых из автомобиля подушек безопасности дало положительный результат — на «водительской» подушке были обнаружены микрочастицы крови, которые, исходя из технических особенностей аварийной ситуации, могли быть оставлены только лицом, которое и управляло транспортным средством в момент аварии. В одном из центральных экспертных учреждений Москвы было проведено молекулярно–генетическое исследование образцов. И результат экспертизы явился бесспорным доказательством вины В., который сразу же из свидетелей стал обвиняемым.«5 февраля около 10 часов я, управляя собственным автомобилем, выехал с территории воинской части. Вместе со мной в машине находились мои сослуживцы — С. и П. По дороге в Кайеркан вблизи «Надежды» мы остановились и выпили на троих около литра водки, закусив бутербродами. Несмотря на опьянение, было решено двигаться дальше. После проезда моста через реку Далдыкан на повороте налево я не справился с управлением, и автомобиль выехал за пределы проезжей части, на правую обочину, где произошел наезд на бетонную мачту освещения. Я потерял сознание от удара головой о сработавшую подушку безопасности».«Сравнив скорость движения своего автомобиля и обогнавшего внедорожника, я сделал вывод, что «Ниссан–Патрол» двигался со скоростью не менее 120 км/ч. После завершения обгона «Ниссан–Патрол» стало водить из стороны в сторону; затем я заметил впереди дым. Остановившись, понял, что автомобиль столкнулся с бетонным столбом освещения. Ударом автомобилю оторвало всю правую часть, в том числе двери; из автомобиля выбросило двух человек в форме защитного цвета — мужчину и женщину. Оба пострадавших вылетели из автомобиля справа. Водительское место в автомобиле не пострадало, с этого места никто не выходил».15 мая 2017 года следователь Литвинов составил обвинительное заключение и вместе с уголовным делом направил военному прокурору 22–й военной прокуратуры армии. 20 июня 2017 года в Норильск из Омска прилетел судья 61–го гарнизонного военного суда. Доказательства, полученные при расследовании дела, признаны судом достаточными для вынесения В. обвинительного приговора. Правда, приговор в законную силу пока так и не вступил — его обжаловали родственники погибших, считая наказание слишком мягким. Так что судебные заседания продолжатся. А «Заполярка» позже сообщит, чем все–таки завершилось дело.

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