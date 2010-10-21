[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Вопрос недели

Что мешает безопасности на дорогах?

Увы, проблема безопасности на дорогах, как показывает статистика, не теряет своей актуальности. Так же нарушаются правила дорожного движения, происходят аварии, в которых калечатся и гибнут люди. И наш сегодняшний материал «Услужил» — яркое тому подтверждение. Что называется, на ровном месте. А ведь трагедии можно было избежать. И все–таки, спросили мы у горожан:

Ирина Большакова, водит машину в Норильске десять лет: – Мешают, во–первых, водители, не соблюдающие правила дорожного движения. Например, нередко в Норильске встречаются те, кто не включает поворотник или обгоняет там, где запрещено, или не с той стороны. Еще не хватает подсветки дополнительной секции светофора — стрелочки, обозначающей поворот. На ярком солнце не видно, есть эта стрелочка вообще или нет. Из–за этого может возникнуть авария. Неплохо бы на пешеходных переходах установить дополнительное освещение, чтобы в полярную ночь было лучше видно пешеходов. А уж если на одежде каждого горожанина, особенно детей, были бы светоотражающие элементы — вообще замечательно.

Зульмира Турдукулова, обучается в автошколе: – Проблемы на дороге создают неграмотные и безалаберные водители, коих немало. Мне кажется, что многие из них просто купили свои права. Водители подвергают себя и других большому риску из–за невнимательности и халатного отношения. Я сама учусь в автошколе, и для меня очень важно добросовестно сдать на права и знать все правила дорожного движения, потому что от этого зависит не только моя безопасность, но и других участников дорожного движения. К слову, пешеходы тоже нередко нарушают ПДД, перебегая проезжую часть в неположенном месте или на красный свет светофора. Как правило, бОльшая часть таких нарушителей — взрослые. Что же тогда нам требовать от детей, если сами себя так ведем? Может, родителям стоит посетить пару занятий по ПДД вместе со своими детьми, у которых эти уроки входят в школьную программу?

Николай Матвеев, преподаватель Норильского центра безопасности движения: – Вот мне интересно: кто здесь на территории контролирует качество преподавания вождения в автошколах города? Кто следит за тем, насколько профессиональны, опытны и специально обучены сами преподаватели и инструктора по вождению? Раньше функция контроля была возложена на ГАИ. Сейчас же автошколе, чтобы начать учить вождению горожан, достаточно получить лицензию. К слову, разрешение на открытие автошколы выдается в столице края. А здесь на территории госавтоинспекторы могут оценить качество преподавания, только принимая экзамен у курсантов. Но это неправильно и небезопасно, ведь до экзаменов машина с инструктором и курсантом проводит на норильских дорогах не один час. И у меня лично возникают сомнения в компетентности некоторых инструкторов, с «работой» которых я сталкиваюсь на автодорогах. Когда в Норильске функционировала лишь Школа безопасности движения, было все понятно: наши инструктора по вождению обладали соответствующими знаниями и опытом, ежегодно проходили подготовку и повышали квалификацию, не просто имели большой водительский стаж, но и учились работать с курсантами. А как дела обстоят в других автошколах? Я лично не уверен, что так же...

Николай Яшин, директор ООО «ДубльГИС–Норильск»: — Мне как автомобилисту больше всего мешают другие водители, из тех, кто игнорирует правила дорожного движения, например, не включающие поворотники. Я, конечно, всегда начеку и делаю скидку на всевозможное «необычное» поведение. Сейчас на всех улицах и магистралях ведутся дорожные работы, и они создают определенные неудобства. Но это можно перетерпеть, чтобы потом ездить по нормальным дорогам. Вон как круто отремонтировали трассу до Дудинки, хочется такого же качества и у нас. Но вообще нужно отметить, что в Норильске очень спокойное движение, на материке и за границей все значительно сложнее и опаснее.

Валентин Афонин, профессиональный водитель: – Я уже 35 лет на норильских дорогах. Лично меня беспокоит, что у нас мало сотрудников ГИБДД. Бумаги не хватит записывать, если перечислю все нарушения водителей, которые наблюдаю. А где же видеофиксаторы, как повсюду на материке, которые отслеживают, кто как ездит. А у нас люди на колесах поняли, что за ними толком не следят, вот и нарушают постоянно — от скоростного режима и до разговоров во время езды по телефону. Если бы был серьезный контроль, уже бы, наверное, полгорода пешком ходили. Если бы штрафовали за каждую допущенную провинность, то горе–водители начали бы думать. Слышал, что в ГИБДД была реорганизация, меньше стало сотрудников. Но это явно не на благо. Я покидаю на днях Норильск и желаю, чтобы на его дорогах всегда и всем было безопасно.

Ильдус Мурзагулов, заместитель командира отдельной роты ДПС ОГИБДД: – Мешают излишняя самонадеянность как водителей, так и пешеходов, отсутствие культуры вождения у автомобилистов и наплевательское отношение к себе и окружающим. Все это в совокупности делает наши дороги опасными. Очень сильно в Норильске и пешеходам, и водителям мешают сотовые телефоны — любят у нас поболтать за рулем и на пешеходном переходе не могут оторваться от мобильника. Много вопросов к мотоциклистам, особенно к тем, которые не состоят в общественных организациях и пренебрегают правилами дорожного движения. Здесь стабилизировать ситуацию было бы легче, если бы у нас была пара патрульных мотоциклов. Хочу отметить, что на материке все–таки больше развита культура вождения, чем у нас. Граждане, приехавшие на время в Норильск на заработки, ведут себя более развязно и позволяют хамство как по отношению друг к другу, так и к пешеходам. Отчасти ситуацию могли бы улучшить более жесткие меры к нелегальным перевозчикам и применение повышающего коэффициента административного штрафа для северных городов. Если бы административные штрафы в Норильске сделали такими же, как в Москве или Питере, это бы хоть чуть–чуть отрезвляло участников движения.

Наталья Муксинова, водительский стаж четыре года: – Меня лично очень беспокоит близость пешеходного перехода к перекрестку улиц Талнахской и Пушкина. Автомобили, двигающиеся по основной дороге, останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, в это же время машины выворачивают со второстепенной дороги — и возникает затор. Если бы зебра была размещена чуть подальше от пересечения улиц, было бы, на мой взгляд, намного безопаснее. Также есть проблема с выездом из Норильска по объездной дороге, где ОИК, в сторону Талнаха. Почему бы на этом Т–образном опасном перекрестке не установить светофор? Тогда не пришлось бы водителям со второстепенной дороги, нарушая правила, пытаться втиснуться в плотный поток машин, двигающихся по главной.

Дмитрий Леер, водитель, бульдозерист ЗТФ «Норникеля»: — Мне, можно сказать, почти ничего не мешает. Точнее, претензии к тому, что происходит вокруг меня на дорогах, такие же, что и у подавляющего большинства моих коллег. Это плохие дороги, даже тогда, когда их недавно отремонтировали. Федеральную трассу Алыкель — Дудинка, казалось бы, только что капитально отремонтировали, а она уже начала «таять». После первой же зимы стали появляться провалы, ямы, трещины. Очень часто мешают «чайники» — и сам не едет, и другим не дает. Хорошо, если такой просто едва тащится по дороге, и обогнать его невозможно из–за соответствующего знака или сплошной разделительной линии. А если он плохо знает правила дорожного движения, слабо владеет навыками вождения — такой водитель потенциально опасен для окружающих! Подобных автомобилистов приходится сторониться. Массу неудобств доставляет практическая интернет–недоступность некоторых сервисов госуслуг — например, оформление страховки. Глобальная сеть вроде есть, но ее как бы нет, поэтому приходится тратить много времени, чтобы решить эти проблемы другими способами.

Андрей Деганов, пресс–атташе МФК «Норильский никель»: – Я живу в Талнахе и каждый день езжу на работу в Норильск. Сейчас немало неудобств доставляет ремонт автодороги между районами. Время в пути увеличивается чуть ли не в два раза. Если же брать картину городского дорожного движения в целом, то, мягко говоря, крайне неприятна манера вождения некоторых граждан. Многие из них не соблюдают самые элементарные правила и нормы поведения, лихачат. Но больше всего, конечно же, раздражает хамство. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к таким водителям: если вы не уважаете и не бережете себя, то хотя бы подумайте о других. Когда человек впервые садится за руль и в принципе не собирается нарушать правила ПДД, то после «сюрпризов» от других автомобилистов он и сам начнет пренебрегать правилами — мол, если другим можно, то и мне простительно. В итоге мы получаем хаос на дорогах и, к сожалению, аварии.

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Мешают, во–первых, водители, не соблюдающие правила дорожного движения. Например, нередко в Норильске встречаются те, кто не включает поворотник или обгоняет там, где запрещено, или не с той стороны. Еще не хватает подсветки дополнительной секции светофора — стрелочки, обозначающей поворот. На ярком солнце не видно, есть эта стрелочка вообще или нет. Из–за этого может возникнуть авария. Неплохо бы на пешеходных переходах установить дополнительное освещение, чтобы в полярную ночь было лучше видно пешеходов. А уж если на одежде каждого горожанина, особенно детей, были бы светоотражающие элементы — вообще замечательно.– Проблемы на дороге создают неграмотные и безалаберные водители, коих немало. Мне кажется, что многие из них просто купили свои права. Водители подвергают себя и других большому риску из–за невнимательности и халатного отношения. Я сама учусь в автошколе, и для меня очень важно добросовестно сдать на права и знать все правила дорожного движения, потому что от этого зависит не только моя безопасность, но и других участников дорожного движения. К слову, пешеходы тоже нередко нарушают ПДД, перебегая проезжую часть в неположенном месте или на красный свет светофора. Как правило, бОльшая часть таких нарушителей — взрослые. Что же тогда нам требовать от детей, если сами себя так ведем? Может, родителям стоит посетить пару занятий по ПДД вместе со своими детьми, у которых эти уроки входят в школьную программу?– Вот мне интересно: кто здесь на территории контролирует качество преподавания вождения в автошколах города? Кто следит за тем, насколько профессиональны, опытны и специально обучены сами преподаватели и инструктора по вождению? Раньше функция контроля была возложена на ГАИ. Сейчас же автошколе, чтобы начать учить вождению горожан, достаточно получить лицензию. К слову, разрешение на открытие автошколы выдается в столице края. А здесь на территории госавтоинспекторы могут оценить качество преподавания, только принимая экзамен у курсантов. Но это неправильно и небезопасно, ведь до экзаменов машина с инструктором и курсантом проводит на норильских дорогах не один час. И у меня лично возникают сомнения в компетентности некоторых инструкторов, с «работой» которых я сталкиваюсь на автодорогах. Когда в Норильске функционировала лишь Школа безопасности движения, было все понятно: наши инструктора по вождению обладали соответствующими знаниями и опытом, ежегодно проходили подготовку и повышали квалификацию, не просто имели большой водительский стаж, но и учились работать с курсантами. А как дела обстоят в других автошколах? Я лично не уверен, что так же...— Мне как автомобилисту больше всего мешают другие водители, из тех, кто игнорирует правила дорожного движения, например, не включающие поворотники. Я, конечно, всегда начеку и делаю скидку на всевозможное «необычное» поведение. Сейчас на всех улицах и магистралях ведутся дорожные работы, и они создают определенные неудобства. Но это можно перетерпеть, чтобы потом ездить по нормальным дорогам. Вон как круто отремонтировали трассу до Дудинки, хочется такого же качества и у нас. Но вообще нужно отметить, что в Норильске очень спокойное движение, на материке и за границей все значительно сложнее и опаснее.– Я уже 35 лет на норильских дорогах. Лично меня беспокоит, что у нас мало сотрудников ГИБДД. Бумаги не хватит записывать, если перечислю все нарушения водителей, которые наблюдаю. А где же видеофиксаторы, как повсюду на материке, которые отслеживают, кто как ездит. А у нас люди на колесах поняли, что за ними толком не следят, вот и нарушают постоянно — от скоростного режима и до разговоров во время езды по телефону. Если бы был серьезный контроль, уже бы, наверное, полгорода пешком ходили. Если бы штрафовали за каждую допущенную провинность, то горе–водители начали бы думать. Слышал, что в ГИБДД была реорганизация, меньше стало сотрудников. Но это явно не на благо. Я покидаю на днях Норильск и желаю, чтобы на его дорогах всегда и всем было безопасно.– Мешают излишняя самонадеянность как водителей, так и пешеходов, отсутствие культуры вождения у автомобилистов и наплевательское отношение к себе и окружающим. Все это в совокупности делает наши дороги опасными. Очень сильно в Норильске и пешеходам, и водителям мешают сотовые телефоны — любят у нас поболтать за рулем и на пешеходном переходе не могут оторваться от мобильника. Много вопросов к мотоциклистам, особенно к тем, которые не состоят в общественных организациях и пренебрегают правилами дорожного движения. Здесь стабилизировать ситуацию было бы легче, если бы у нас была пара патрульных мотоциклов. Хочу отметить, что на материке все–таки больше развита культура вождения, чем у нас. Граждане, приехавшие на время в Норильск на заработки, ведут себя более развязно и позволяют хамство как по отношению друг к другу, так и к пешеходам. Отчасти ситуацию могли бы улучшить более жесткие меры к нелегальным перевозчикам и применение повышающего коэффициента административного штрафа для северных городов. Если бы административные штрафы в Норильске сделали такими же, как в Москве или Питере, это бы хоть чуть–чуть отрезвляло участников движения.– Меня лично очень беспокоит близость пешеходного перехода к перекрестку улиц Талнахской и Пушкина. Автомобили, двигающиеся по основной дороге, останавливаются, чтобы пропустить пешеходов, в это же время машины выворачивают со второстепенной дороги — и возникает затор. Если бы зебра была размещена чуть подальше от пересечения улиц, было бы, на мой взгляд, намного безопаснее. Также есть проблема с выездом из Норильска по объездной дороге, где ОИК, в сторону Талнаха. Почему бы на этом Т–образном опасном перекрестке не установить светофор? Тогда не пришлось бы водителям со второстепенной дороги, нарушая правила, пытаться втиснуться в плотный поток машин, двигающихся по главной.— Мне, можно сказать, почти ничего не мешает. Точнее, претензии к тому, что происходит вокруг меня на дорогах, такие же, что и у подавляющего большинства моих коллег. Это плохие дороги, даже тогда, когда их недавно отремонтировали. Федеральную трассу Алыкель — Дудинка, казалось бы, только что капитально отремонтировали, а она уже начала «таять». После первой же зимы стали появляться провалы, ямы, трещины. Очень часто мешают «чайники» — и сам не едет, и другим не дает. Хорошо, если такой просто едва тащится по дороге, и обогнать его невозможно из–за соответствующего знака или сплошной разделительной линии. А если он плохо знает правила дорожного движения, слабо владеет навыками вождения — такой водитель потенциально опасен для окружающих! Подобных автомобилистов приходится сторониться. Массу неудобств доставляет практическая интернет–недоступность некоторых сервисов госуслуг — например, оформление страховки. Глобальная сеть вроде есть, но ее как бы нет, поэтому приходится тратить много времени, чтобы решить эти проблемы другими способами.– Я живу в Талнахе и каждый день езжу на работу в Норильск. Сейчас немало неудобств доставляет ремонт автодороги между районами. Время в пути увеличивается чуть ли не в два раза. Если же брать картину городского дорожного движения в целом, то, мягко говоря, крайне неприятна манера вождения некоторых граждан. Многие из них не соблюдают самые элементарные правила и нормы поведения, лихачат. Но больше всего, конечно же, раздражает хамство. Пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к таким водителям: если вы не уважаете и не бережете себя, то хотя бы подумайте о других. Когда человек впервые садится за руль и в принципе не собирается нарушать правила ПДД, то после «сюрпризов» от других автомобилистов он и сам начнет пренебрегать правилами — мол, если другим можно, то и мне простительно. В итоге мы получаем хаос на дорогах и, к сожалению, аварии.

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