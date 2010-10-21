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День Города

[Индекс номера 121 (27.07.2017)]

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Огонек любви к людям

Хотим с гордостью рассказать о талнахском филиале музея, хозяйкой которого является Лада Захватихата.
Вот уже несколько лет наши дети, учащиеся школы № 33, являются его постоянными посетителями. И мы, родители, вмести с ними с удовольствием приходим сюда на различные мероприятия, придуманные и разработанные сотрудниками музея.
Меняется время, меняется и музей. Сегодня никого не удивишь «Музейной ночью» или выпускным балом начальной школы, проведенным в стенах музея. А какие интересные выставки организует наш филиал! Не забудутся «Крестьянская горница» и «Чудо–самовары», стало доступным любое мероприятие по желанию. Достаточно выбрать и предложить тему сотрудникам музея — они с радостью подхватывают их и воплощают в жизнь.
Хочется отметить, что все занятия, организованные в нашем талнахском музее, очень динамичны, интересны и незабываемы. А этим летом Лада Викторовна всех удивила «Летней продленкой»! Вот уж рады были дети! С понедельника по пятницу они приходили сюда в часы работы филиала и узнавали много нового о природе Севера, его жителях. А родители были спокойны, что дети под присмотром и с пользой проводят время.
От всего сердца благодарим руководство талнахского филиала музея за заботу о нас. Спасибо за все, что вы делаете! Удивительно, как Лада Викторовна успевает все, ведь и для взрослых у музея такое количество предложений и программ! Всегда оставайтесь такой же активной и неравнодушной. Пусть огонек любви к людям и своему делу никогда не потухнет в вашей душе. Мы гордимся, что у нас в Талнахе живет такой замечательный человек, как вы! Спасибо вам большое!

Представители родительского комитета бывшего 4 «Б» класса колы № 33
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Статьи текущего номера:
 
Глава Норильска Олег Курилов провел выездное совещание в Талнахе, проинспектировав там ряд строящихся и ремонтируемых объектов. В целом он остался доволен ходом работ, в том числе и на автодороге Норильск – Талнах. Но есть и серьезные замечания, в частности, по Центру внешкольной работы. Подрядчик обещал исправить ситуацию.

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Первые шесть тысяч квадратных метров геотекстиля на Северной объездной дороге уже уложены. В Европе ни одна автотрасса не строится без этого материала. В Норильске же его применяют впервые.

Фестивали 
Первый норильский Фестиваль cеверной ягоды пройдет на лыжной базе «Оль–Гуль» в эту субботу, 29 июля. Гостей праздника ждет интереснейшая развлекательно–познавательная программа.

Альтернатива 
Жильцы дома на Солнечном проезде, 10а, отстояли право озеленить газон в своем дворе, который ранее участники общественного объединения облюбовали под экстрим–парк. Субботник по озеленению назначен на 26 августа. Приглашаются все желающие.

Человек родился 
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Вопрос недели 
Увы, проблема безопасности на дорогах, как показывает статистика, не теряет своей актуальности. Так же нарушаются правила дорожного движения, происходят аварии, в которых калечатся и гибнут люди. И наш сегодняшний материал «Услужил» — яркое тому подтверждение. Что называется, на ровном месте. А ведь трагедии можно было избежать. И все–таки, спросили мы у горожан:

Почта «ЗП» 
Хотим с гордостью рассказать о талнахском филиале музея, хозяйкой которого является Лада Захватихата.

Конкурс 
Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.

Новости:
 27 июля 2017 
16:03 В Дудинке появился еще один памятный монумент.
16:00 Интересно, весело и с пользой проводят лето дети и молодежь на Таймыре.
15:51 Авиакомпания Nordstar стала лидером по пунктуальности аэропорта «Домодедово» в июле.
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12:03 80 жителей таймырских поселков получили консультации специалистов МФЦ.
11:55 Жительница Норильска лишилась почти 100 тысяч, поверив смс-сообщению о блокировке ее банковской карты.
11:48 В компании норильчан распитие спиртного завершилось кражей портмоне.
11:47 В Норильске будут судить дворника за кражу дорогого телефона.
11:22 Завтра, 28 июля, в день памяти святого равноапостольного великого князя Владимира, в нашей стране отметят и государственный праздник - День крещения Руси.
11:16 Лодочный мотор за пойманную рыбу. В Хантайском Озере отметили двойной праздник — День рыбака и День поселка.
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