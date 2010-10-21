Хотим с гордостью рассказать о талнахском филиале музея, хозяйкой которого является Лада Захватихата.
Вот уже несколько лет наши дети, учащиеся школы № 33, являются его постоянными посетителями. И мы, родители, вмести с ними с удовольствием приходим сюда на различные мероприятия, придуманные и разработанные сотрудниками музея.
Меняется время, меняется и музей. Сегодня никого не удивишь «Музейной ночью» или выпускным балом начальной школы, проведенным в стенах музея. А какие интересные выставки организует наш филиал! Не забудутся «Крестьянская горница» и «Чудо–самовары», стало доступным любое мероприятие по желанию. Достаточно выбрать и предложить тему сотрудникам музея — они с радостью подхватывают их и воплощают в жизнь.
Хочется отметить, что все занятия, организованные в нашем талнахском музее, очень динамичны, интересны и незабываемы. А этим летом Лада Викторовна всех удивила «Летней продленкой»! Вот уж рады были дети! С понедельника по пятницу они приходили сюда в часы работы филиала и узнавали много нового о природе Севера, его жителях. А родители были спокойны, что дети под присмотром и с пользой проводят время.
От всего сердца благодарим руководство талнахского филиала музея за заботу о нас. Спасибо за все, что вы делаете! Удивительно, как Лада Викторовна успевает все, ведь и для взрослых у музея такое количество предложений и программ! Всегда оставайтесь такой же активной и неравнодушной. Пусть огонек любви к людям и своему делу никогда не потухнет в вашей душе. Мы гордимся, что у нас в Талнахе живет такой замечательный человек, как вы! Спасибо вам большое!Представители родительского комитета бывшего 4 «Б» класса колы № 33www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда