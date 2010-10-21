[Индекс номера 121 (27.07.2017)]



Почта «ЗП»

Огонек любви к людям

Хотим с гордостью рассказать о талнахском филиале музея, хозяйкой которого является Лада Захватихата.

Вот уже несколько лет наши дети, учащиеся школы № 33, являются его постоянными посетителями. И мы, родители, вмести с ними с удовольствием приходим сюда на различные мероприятия, придуманные и разработанные сотрудниками музея. Меняется время, меняется и музей. Сегодня никого не удивишь «Музейной ночью» или выпускным балом начальной школы, проведенным в стенах музея. А какие интересные выставки организует наш филиал! Не забудутся «Крестьянская горница» и «Чудо–самовары», стало доступным любое мероприятие по желанию. Достаточно выбрать и предложить тему сотрудникам музея — они с радостью подхватывают их и воплощают в жизнь. Хочется отметить, что все занятия, организованные в нашем талнахском музее, очень динамичны, интересны и незабываемы. А этим летом Лада Викторовна всех удивила «Летней продленкой»! Вот уж рады были дети! С понедельника по пятницу они приходили сюда в часы работы филиала и узнавали много нового о природе Севера, его жителях. А родители были спокойны, что дети под присмотром и с пользой проводят время. От всего сердца благодарим руководство талнахского филиала музея за заботу о нас. Спасибо за все, что вы делаете! Удивительно, как Лада Викторовна успевает все, ведь и для взрослых у музея такое количество предложений и программ! Всегда оставайтесь такой же активной и неравнодушной. Пусть огонек любви к людям и своему делу никогда не потухнет в вашей душе. Мы гордимся, что у нас в Талнахе живет такой замечательный человек, как вы! Спасибо вам большое!

Представители родительского комитета бывшего 4 «Б» класса колы № 33 www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Вот уже несколько лет наши дети, учащиеся школы № 33, являются его постоянными посетителями. И мы, родители, вмести с ними с удовольствием приходим сюда на различные мероприятия, придуманные и разработанные сотрудниками музея.Меняется время, меняется и музей. Сегодня никого не удивишь «Музейной ночью» или выпускным балом начальной школы, проведенным в стенах музея. А какие интересные выставки организует наш филиал! Не забудутся «Крестьянская горница» и «Чудо–самовары», стало доступным любое мероприятие по желанию. Достаточно выбрать и предложить тему сотрудникам музея — они с радостью подхватывают их и воплощают в жизнь.Хочется отметить, что все занятия, организованные в нашем талнахском музее, очень динамичны, интересны и незабываемы. А этим летом Лада Викторовна всех удивила «Летней продленкой»! Вот уж рады были дети! С понедельника по пятницу они приходили сюда в часы работы филиала и узнавали много нового о природе Севера, его жителях. А родители были спокойны, что дети под присмотром и с пользой проводят время.От всего сердца благодарим руководство талнахского филиала музея за заботу о нас. Спасибо за все, что вы делаете! Удивительно, как Лада Викторовна успевает все, ведь и для взрослых у музея такое количество предложений и программ! Всегда оставайтесь такой же активной и неравнодушной. Пусть огонек любви к людям и своему делу никогда не потухнет в вашей душе. Мы гордимся, что у нас в Талнахе живет такой замечательный человек, как вы! Спасибо вам большое!

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















