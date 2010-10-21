|
В Норильске побывали специалисты Центра сохранения культурного наследия Красноярского края. Они проводили осмотр объектов культурного наследия регионального значения с целью определить, что именно представляет историческую ценность.
На данный момент таких объектов в нашем городе зарегистрировано семь — это Первый домик Норильска, комплекс застройки улицы Севастопольской, памятники Авраамию Завенягину и Владимиру Ленину, групповой памятник Героям Советского Союза на городском кладбище, памятный знак «Талнах начинался здесь» и градостроительный ансамбль застройки центра 1940–1960–х годов. Последний архитектурный памятник — самый масштабный, он включает в себя 22 здания на Ленинском проспекте — от Октябрьской площади до улицы Советской. И именно он требовал особого внимания.
Вспомним историю с определением статуса Ленинского проспекта как памятника архитектуры. В 1986 году исполком Красноярского краевого Совета зарегистрировал памятник архитектуры регионального значения под названием «Норильск, пр. Ленинский, пл. Октябрьская, пл. Гвардейская. Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг». В таком статусе и «жил» Ленинский проспект до наших дней. При этом не было понимания, что именно входит в этот ансамбль: весь проспект, или только здания до Гвардейской площади, или только те дома, что были построены с 1940–х по 1960 год? А для каждого здания нужно было определиться с конкретными его частями: что имеет историческую ценность — фасад, входная группа, фундамент? На языке специалистов это значит, что для Ленинского проспекта не был определен предмет охраны. А от этого зависел, например, ход ремонтов и реконструкций в этой части города. С одной стороны, такая неопределенность предполагала гораздо меньше разрешительных документов, а с другой — сохранность исторических деталей оставалась под вопросом, ведь не ясно, имеют ли они ценность.
|Дома № 1 и 2 на Ленинском проспекте формируют Октябрьскую площадь и являются самой известной «визиткой» Норильска. Вместе с тем в 2010 году во время ремонта фасада дома № 1 там появился явный новодел — барельеф с надписью «Томск», ведь именно из этого города к нам приехала фирма–подрядчик. Номинально подрядчик, видимо, ничего не нарушил, ведь предмет охраны этого дома тогда еще не был определен. Но по факту прецедент был возмутительный. А сейчас эта надпись обросла уже совершенно фантастической мифологией: якобы «Томск» — это в честь студенческих стройотрядов, которые строили проспект Ленинский, 1. Не нужно быть краеведом, чтобы понимать, что в конце 1940–х — начале 1950–х годов, когда возводился этот дом, в Норильске работали совсем другие стройотряды, вовсе не студенческие.
Чтобы определить, наконец, что же в архитектуре Ленинского проспекта имеет историческую ценность, специалисты из управления культуры собрали на каждый (!) его дом пакет документов. В 2013 году в Красноярске была произведена государственная историко–культурная экспертиза, а в 2016–м служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края официально определила состав объекта культурного наследия. Нынешний приезд специалистов стал продолжением этого же процесса.
|Татьяна Черняева, специалист отдела выявления и обследования объектов культурного наследия Центра сохранения культурного наследия Красноярского края: – В Норильск мы с коллегой приехали, чтобы собрать материал для формирования учетных карт по каждому объекту культурного наследия. Мы выявляем предметы охраны — например, какие именно части дома имеют историческую ценность. Для этого осматриваем и фасады домов, и подъезды, и квартиры горожан, живущих в этих домах. Нам нужно провести фотофиксацию зданий, изнутри и снаружи, описать объект и сравнить его нынешнее состояние с первоначальным историческим видом. Также мы ищем оригинальные детали и элементы — сохранившиеся кессонные потолки, лепнину, розетки вокруг люстр и т. д. — отмечаем их как предметы охраны, которые надо сохранять в процессе будущих ремонтов. При этом если в доме выполнена перепланировка или заменены стеклопакеты, никаких санкций к собственникам квартир применяться не будут. Например, если в квартире евроремонт, то специалисты зафиксируют его как новодел, который в охране не нуждается. В дальнейшем это позволит делать ремонт в квартире на свой вкус.
Предметами охраны домов на Ленинском проспекте, вероятно, станут их фасады, барельефы и лепнина, окна и переплеты. Для определения их исторического цвета и вида специалисты Центра проведут научные исследования, изучат архивные фотографии и документы. И если они будут отличаться от современного состояния, собственникам будут выдаваться предписания в процессе последующих ремонтов вернуть им первоначальный вид.
Светлана ГунинаФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда
|Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска: – Администрация Норильска и ее профильные подразделения всегда уделяли очень пристальное внимание покраске домов и размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия. Понятно, что это лицо города, и ничто не должно его искажать. Но при ремонте объектов культурного наследия есть серьезные сложности: иногда мы даже не успеваем приступить к работам, потому что пока идет согласование и поиск подрядчика с необходимой лицензией, пока длится разрешительная процедура, — просто заканчивается наше северное лето. Поэтому нам с краевыми специалистами нужно искать компромисс.