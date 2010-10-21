[Индекс номера 122 (28.07.2017)]



Под охраной государства

В Норильске побывали специалисты Центра сохранения культурного наследия Красноярского края. Они проводили осмотр объектов культурного наследия регионального значения с целью определить, что именно представляет историческую ценность.

На данный момент таких объектов в нашем городе зарегистрировано семь — это Первый домик Норильска, комплекс застройки улицы Севастопольской, памятники Авраамию Завенягину и Владимиру Ленину, групповой памятник Героям Советского Союза на городском кладбище, памятный знак «Талнах начинался здесь» и градостроительный ансамбль застройки центра 1940–1960–х годов. Последний архитектурный памятник — самый масштабный, он включает в себя 22 здания на Ленинском проспекте — от Октябрьской площади до улицы Советской. И именно он требовал особого внимания. Вспомним историю с определением статуса Ленинского проспекта как памятника архитектуры. В 1986 году исполком Красноярского краевого Совета зарегистрировал памятник архитектуры регионального значения под названием «Норильск, пр. Ленинский, пл. Октябрьская, пл. Гвардейская. Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг». В таком статусе и «жил» Ленинский проспект до наших дней. При этом не было понимания, что именно входит в этот ансамбль: весь проспект, или только здания до Гвардейской площади, или только те дома, что были построены с 1940–х по 1960 год? А для каждого здания нужно было определиться с конкретными его частями: что имеет историческую ценность — фасад, входная группа, фундамент? На языке специалистов это значит, что для Ленинского проспекта не был определен предмет охраны. А от этого зависел, например, ход ремонтов и реконструкций в этой части города. С одной стороны, такая неопределенность предполагала гораздо меньше разрешительных документов, а с другой — сохранность исторических деталей оставалась под вопросом, ведь не ясно, имеют ли они ценность.

Дома № 1 и 2 на Ленинском проспекте формируют Октябрьскую площадь и являются самой известной «визиткой» Норильска. Вместе с тем в 2010 году во время ремонта фасада дома № 1 там появился явный новодел — барельеф с надписью «Томск», ведь именно из этого города к нам приехала фирма–подрядчик. Номинально подрядчик, видимо, ничего не нарушил, ведь предмет охраны этого дома тогда еще не был определен. Но по факту прецедент был возмутительный. А сейчас эта надпись обросла уже совершенно фантастической мифологией: якобы «Томск» — это в честь студенческих стройотрядов, которые строили проспект Ленинский, 1. Не нужно быть краеведом, чтобы понимать, что в конце 1940–х — начале 1950–х годов, когда возводился этот дом, в Норильске работали совсем другие стройотряды, вовсе не студенческие. Чтобы определить, наконец, что же в архитектуре Ленинского проспекта имеет историческую ценность, специалисты из управления культуры собрали на каждый (!) его дом пакет документов. В 2013 году в Красноярске была произведена государственная историко–культурная экспертиза, а в 2016–м служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края официально определила состав объекта культурного наследия. Нынешний приезд специалистов стал продолжением этого же процесса.

Татьяна Черняева, специалист отдела выявления и обследования объектов культурного наследия Центра сохранения культурного наследия Красноярского края: – В Норильск мы с коллегой приехали, чтобы собрать материал для формирования учетных карт по каждому объекту культурного наследия. Мы выявляем предметы охраны — например, какие именно части дома имеют историческую ценность. Для этого осматриваем и фасады домов, и подъезды, и квартиры горожан, живущих в этих домах. Нам нужно провести фотофиксацию зданий, изнутри и снаружи, описать объект и сравнить его нынешнее состояние с первоначальным историческим видом. Также мы ищем оригинальные детали и элементы — сохранившиеся кессонные потолки, лепнину, розетки вокруг люстр и т. д. — отмечаем их как предметы охраны, которые надо сохранять в процессе будущих ремонтов. При этом если в доме выполнена перепланировка или заменены стеклопакеты, никаких санкций к собственникам квартир применяться не будут. Например, если в квартире евроремонт, то специалисты зафиксируют его как новодел, который в охране не нуждается. В дальнейшем это позволит делать ремонт в квартире на свой вкус. Предметами охраны домов на Ленинском проспекте, вероятно, станут их фасады, барельефы и лепнина, окна и переплеты. Для определения их исторического цвета и вида специалисты Центра проведут научные исследования, изучат архивные фотографии и документы. И если они будут отличаться от современного состояния, собственникам будут выдаваться предписания в процессе последующих ремонтов вернуть им первоначальный вид.

Ирина Субочева, начальник управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска: – Администрация Норильска и ее профильные подразделения всегда уделяли очень пристальное внимание покраске домов и размещению наружной рекламы на объектах культурного наследия. Понятно, что это лицо города, и ничто не должно его искажать. Но при ремонте объектов культурного наследия есть серьезные сложности: иногда мы даже не успеваем приступить к работам, потому что пока идет согласование и поиск подрядчика с необходимой лицензией, пока длится разрешительная процедура, — просто заканчивается наше северное лето. Поэтому нам с краевыми специалистами нужно искать компромисс.

Светлана Гунина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда На данный момент таких объектов в нашем городе зарегистрировано семь — это Первый домик Норильска, комплекс застройки улицы Севастопольской, памятники Авраамию Завенягину и Владимиру Ленину, групповой памятник Героям Советского Союза на городском кладбище, памятный знак «Талнах начинался здесь» и градостроительный ансамбль застройки центра 1940–1960–х годов. Последний архитектурный памятник — самый масштабный, он включает в себя 22 здания на Ленинском проспекте — от Октябрьской площади до улицы Советской. И именно он требовал особого внимания.Вспомним историю с определением статуса Ленинского проспекта как памятника архитектуры. В 1986 году исполком Красноярского краевого Совета зарегистрировал памятник архитектуры регионального значения под названием «Норильск, пр. Ленинский, пл. Октябрьская, пл. Гвардейская. Ансамбль застройки центра, 1940–1960 гг». В таком статусе и «жил» Ленинский проспект до наших дней. При этом не было понимания, что именно входит в этот ансамбль: весь проспект, или только здания до Гвардейской площади, или только те дома, что были построены с 1940–х по 1960 год? А для каждого здания нужно было определиться с конкретными его частями: что имеет историческую ценность — фасад, входная группа, фундамент? На языке специалистов это значит, что для Ленинского проспекта не был определен предмет охраны. А от этого зависел, например, ход ремонтов и реконструкций в этой части города. С одной стороны, такая неопределенность предполагала гораздо меньше разрешительных документов, а с другой — сохранность исторических деталей оставалась под вопросом, ведь не ясно, имеют ли они ценность.Чтобы определить, наконец, что же в архитектуре Ленинского проспекта имеет историческую ценность, специалисты из управления культуры собрали на каждый (!) его дом пакет документов. В 2013 году в Красноярске была произведена государственная историко–культурная экспертиза, а в 2016–м служба по государственной охране объектов культурного наследия Красноярского края официально определила состав объекта культурного наследия. Нынешний приезд специалистов стал продолжением этого же процесса.Предметами охраны домов на Ленинском проспекте, вероятно, станут их фасады, барельефы и лепнина, окна и переплеты. Для определения их исторического цвета и вида специалисты Центра проведут научные исследования, изучат архивные фотографии и документы. И если они будут отличаться от современного состояния, собственникам будут выдаваться предписания в процессе последующих ремонтов вернуть им первоначальный вид.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















