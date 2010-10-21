Фото новости:

День Города

[Индекс номера 122 (28.07.2017)]

 В старом городе 
Летние хлопоты

Короткое норильское лето — бурная пора строительства. Первый норильский дом тоже был построен летом — в августе.
Первый дом. Фото Н. Урванцева. 1921 год
Август 1921 года
В Норильске был построен первый дом — тот самый домик, который сейчас стоит на территории музейного комплекса. Построен он участникам экспедиции Николая Урванцева из местных лиственниц. Вот как писал об этой постройке сам Урванцев: «Ориентировать наш первый дом надо так, чтобы он вписывался в планировку будущего строительства: длинной стороной по широте, а короткой — по меридиану. Место ему выбрали шагах в 150 к северо–востоку от астропункта на ровной площадке, не требующей планировки... Длинную его сторону сделаем из двух бревен, а короткую — из одного. Тогда его площадь будет 16*8 аршин (65 кв. м). К дому непременно надо пристроить глухие холодные сени, как это делается повсюду на Севере. Там при каждом доме есть обширный крытый двор, где хранится... все, что необходимо для жизни на случай длительной пурги... Вход в дом пойдет через сени, а дверь на улицу расположим так, чтобы ее не заносило снегом во время пурги... Входная дверь на улицу при этом непременно должна открываться внутрь, а не наружу, чтобы в случае пурги с необычной стороны ее можно было открыть, отгрести снег и выйти на улицу».
Домик действительно вписался в планировку Норильска, у него был свой почтовый адрес — ул. Горная, 23, там жили люди, затем размещались конторы и даже склад. В 1978–м первый дом Норильска на Нулевом пикете отреставрировали норильские геологи и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: дом перебрали по бревнышку, заменили сгнившие стволы, восстановили предметы обихода начала столетия, долго искали человека, знающего, как сложить настоящую русскую печь. На первом домике Норильска разместили мемориальную доску, а торжественный митинг в честь его открытия начался с зачитывания благодарственной телеграммы от первого жильца исторического домика — Николая Урванцева. Так у города появилась новая достопримечательность. В 1985–м, после смерти четы Урванцевых, в Старом городе построили для него новый мемориальный комплекс, там же были размещены урны с прахом Урванцевых. Однако из–за удаленности от жилых районов и плохих грунтов мемориал за пять лет пришел в аварийное состояние. В 1992 году первый домик перенесли к музею истории развития и освоения НПР — на Ленинский пр., 47, а еще через десять лет он переехал вслед за музеем на нынешнее место.
Открытие первого домика на Нулевом пикете. 1978 год
Молодожены возлагают цветы к мемориалу Урванцевых. 1985 год
Знай наших!
1 августа 1910 года родился Григорий Иванович Сапрыкин, один из первых жителей города, почетный гражданин Норильска. Он приехал сюда в сентябре 1935–го в команде первых 16 буровых мастеров с Курской магнитной аномалии. Григорий Сапрыкин участвовал во всех крупных геолого–разведочных работах в Норильске, а многими руководил. Он работал практически на всех изыскательских участках: на Медвежке, на Зуб–горе, Имангде, Черногорке, Ергалахе, в Кайеркане. Всего же ветеран норильской геологии трудился здесь с 1935 по 1990 год. Его супруга Марфа Ивановна работала заведующей первым детсадом.
Супруги Сапрыкины

А еще в августе
1 августа 1958 года на улицах города появились первые цистерны с квасом норильского производства.
1 августа 1940 года вступила в строй опытная обогатительная фабрика.
1 августа 1987 года открылось педучилище.
2 августа 1945 года образован рудник «Заполярный».
2 августа на первой очереди НМЗ получена конечная продукция — товарная сера.
5 августа 1960 года присвоено имя улице Мира.
6 августа 1935 года проложена прямая авиалиния Дудинка — Норильск, летчик Николаев посадил самолет ШA–2 на озере Стрихнинном (Долгом).
6 августа 1937 года сдан в эксплуатацию первый кирпичный завод Норильска.
Строится улица Мира. 1961 год

Светлана Гунина
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
В Норильске побывали специалисты Центра сохранения культурного наследия Красноярского края. Они проводили осмотр объектов культурного наследия регионального значения с целью определить, что именно представляет историческую ценность.

В старом городе 
Короткое норильское лето — бурная пора строительства. Первый норильский дом тоже был построен летом — в августе.

Главная страница 
20 июля под председательством первого вице–президента — операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко состоялось заседание комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии. В работе комитета приняли участие площадки компании на всей территории России.

Главная страница 
Модернизация, снижение выбросов и повышение безопасности труда — основные достижения «Норникеля» в области устойчивого развития в 2016 году. Об этом говорится в отчете компании о корпоративной социальной ответственности за 2016 год, опубликованном на ее сайте.

Наши традиции 
В Норильске появился первый вертолет с собственным именем.

«ЗП»–консультант 
Этим летом почтовые услуги в Норильске очень востребованы — многие горожане, не поехав на материк, ждут посылок от родственников и из интернет–магазинов. «Заполярка» нашла ответы на самые распространенные вопросы, возникающие у клиентов почты.

Газета для детей, а также их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра, в субботу 29 июля, на турбазе «Оль–Гуль» впервые состоится Фестиваль северной ягоды. Надеюсь, что вы отправитесь туда всей семьей, интересно проведете время и поделитесь со мной впечатлениями. А сегодня я делюсь с вами последними событиями из жизни наших замечательных детских садиков. А еще приглашаю на образовательную детскую программу «Жили–были на Таймыре...» в музее Норильска: 30 июля в 12 часов здесь представят спектакль–занятие для малышей «Как ежик и медвежонок звезды считали...». А где вы уже побывали этим летом? Расскажите, нарисуйте, пришлите фотографии, как это сделал один из наших читателей. Спасибо всем нашим корреспондентам! Счастливого и интересного лета в любимом Норильске! Ваша Заполярочка

Конкурс 
Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.

Новости:
 28 июля 2017 
14:20 Полицейские Таймыра призывают жителей города сообщать о пустующих либо бесхозных квартирах.
14:14 В столице Таймыра около 250 несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении. В городе состоялось заседание комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
11:08 Конфликт двух норильчан в сетевой игре перерос из онлайна в реальное пространство.
10:58 В Норильске по иску прокурора суд принял решение о компенсации морального вреда, причиненного матери новорожденного, умершего в больнице.
10:37 В Норильске рецидивист, имеющий более 10 судимостей, может вновь отправиться за решетку.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх