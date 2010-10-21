[Индекс номера 122 (28.07.2017)]



В старом городе

Летние хлопоты

Короткое норильское лето — бурная пора строительства. Первый норильский дом тоже был построен летом — в августе.

Первый дом. Фото Н. Урванцева. 1921 год Август 1921 года В Норильске был построен первый дом — тот самый домик, который сейчас стоит на территории музейного комплекса. Построен он участникам экспедиции Николая Урванцева из местных лиственниц. Вот как писал об этой постройке сам Урванцев: «Ориентировать наш первый дом надо так, чтобы он вписывался в планировку будущего строительства: длинной стороной по широте, а короткой — по меридиану. Место ему выбрали шагах в 150 к северо–востоку от астропункта на ровной площадке, не требующей планировки... Длинную его сторону сделаем из двух бревен, а короткую — из одного. Тогда его площадь будет 16*8 аршин (65 кв. м). К дому непременно надо пристроить глухие холодные сени, как это делается повсюду на Севере. Там при каждом доме есть обширный крытый двор, где хранится... все, что необходимо для жизни на случай длительной пурги... Вход в дом пойдет через сени, а дверь на улицу расположим так, чтобы ее не заносило снегом во время пурги... Входная дверь на улицу при этом непременно должна открываться внутрь, а не наружу, чтобы в случае пурги с необычной стороны ее можно было открыть, отгрести снег и выйти на улицу». Домик действительно вписался в планировку Норильска, у него был свой почтовый адрес — ул. Горная, 23, там жили люди, затем размещались конторы и даже склад. В 1978–м первый дом Норильска на Нулевом пикете отреставрировали норильские геологи и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: дом перебрали по бревнышку, заменили сгнившие стволы, восстановили предметы обихода начала столетия, долго искали человека, знающего, как сложить настоящую русскую печь. На первом домике Норильска разместили мемориальную доску, а торжественный митинг в честь его открытия начался с зачитывания благодарственной телеграммы от первого жильца исторического домика — Николая Урванцева. Так у города появилась новая достопримечательность. В 1985–м, после смерти четы Урванцевых, в Старом городе построили для него новый мемориальный комплекс, там же были размещены урны с прахом Урванцевых. Однако из–за удаленности от жилых районов и плохих грунтов мемориал за пять лет пришел в аварийное состояние. В 1992 году первый домик перенесли к музею истории развития и освоения НПР — на Ленинский пр., 47, а еще через десять лет он переехал вслед за музеем на нынешнее место. Открытие первого домика на Нулевом пикете. 1978 год Молодожены возлагают цветы к мемориалу Урванцевых. 1985 год Знай наших! 1 августа 1910 года родился Григорий Иванович Сапрыкин, один из первых жителей города, почетный гражданин Норильска. Он приехал сюда в сентябре 1935–го в команде первых 16 буровых мастеров с Курской магнитной аномалии. Григорий Сапрыкин участвовал во всех крупных геолого–разведочных работах в Норильске, а многими руководил. Он работал практически на всех изыскательских участках: на Медвежке, на Зуб–горе, Имангде, Черногорке, Ергалахе, в Кайеркане. Всего же ветеран норильской геологии трудился здесь с 1935 по 1990 год. Его супруга Марфа Ивановна работала заведующей первым детсадом. Супруги Сапрыкины

А еще в августе 1 августа 1958 года на улицах города появились первые цистерны с квасом норильского производства. 1 августа 1940 года вступила в строй опытная обогатительная фабрика. 1 августа 1987 года открылось педучилище. 2 августа 1945 года образован рудник «Заполярный». 2 августа на первой очереди НМЗ получена конечная продукция — товарная сера. 5 августа 1960 года присвоено имя улице Мира. 6 августа 1935 года проложена прямая авиалиния Дудинка — Норильск, летчик Николаев посадил самолет ШA–2 на озере Стрихнинном (Долгом). 6 августа 1937 года сдан в эксплуатацию первый кирпичный завод Норильска. Строится улица Мира. 1961 год

Светлана Гунина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В Норильске был построен первый дом — тот самый домик, который сейчас стоит на территории музейного комплекса. Построен он участникам экспедиции Николая Урванцева из местных лиственниц. Вот как писал об этой постройке сам Урванцев: «Ориентировать наш первый дом надо так, чтобы он вписывался в планировку будущего строительства: длинной стороной по широте, а короткой — по меридиану. Место ему выбрали шагах в 150 к северо–востоку от астропункта на ровной площадке, не требующей планировки... Длинную его сторону сделаем из двух бревен, а короткую — из одного. Тогда его площадь будет 16*8 аршин (65 кв. м). К дому непременно надо пристроить глухие холодные сени, как это делается повсюду на Севере. Там при каждом доме есть обширный крытый двор, где хранится... все, что необходимо для жизни на случай длительной пурги... Вход в дом пойдет через сени, а дверь на улицу расположим так, чтобы ее не заносило снегом во время пурги... Входная дверь на улицу при этом непременно должна открываться внутрь, а не наружу, чтобы в случае пурги с необычной стороны ее можно было открыть, отгрести снег и выйти на улицу».Домик действительно вписался в планировку Норильска, у него был свой почтовый адрес — ул. Горная, 23, там жили люди, затем размещались конторы и даже склад. В 1978–м первый дом Норильска на Нулевом пикете отреставрировали норильские геологи и открыли в нем музейную экспозицию. Это было непросто: дом перебрали по бревнышку, заменили сгнившие стволы, восстановили предметы обихода начала столетия, долго искали человека, знающего, как сложить настоящую русскую печь. На первом домике Норильска разместили мемориальную доску, а торжественный митинг в честь его открытия начался с зачитывания благодарственной телеграммы от первого жильца исторического домика — Николая Урванцева. Так у города появилась новая достопримечательность. В 1985–м, после смерти четы Урванцевых, в Старом городе построили для него новый мемориальный комплекс, там же были размещены урны с прахом Урванцевых. Однако из–за удаленности от жилых районов и плохих грунтов мемориал за пять лет пришел в аварийное состояние. В 1992 году первый домик перенесли к музею истории развития и освоения НПР — на Ленинский пр., 47, а еще через десять лет он переехал вслед за музеем на нынешнее место.1 августа 1910 года родился Григорий Иванович Сапрыкин, один из первых жителей города, почетный гражданин Норильска. Он приехал сюда в сентябре 1935–го в команде первых 16 буровых мастеров с Курской магнитной аномалии. Григорий Сапрыкин участвовал во всех крупных геолого–разведочных работах в Норильске, а многими руководил. Он работал практически на всех изыскательских участках: на Медвежке, на Зуб–горе, Имангде, Черногорке, Ергалахе, в Кайеркане. Всего же ветеран норильской геологии трудился здесь с 1935 по 1990 год. Его супруга Марфа Ивановна работала заведующей первым детсадом.на улицах города появились первые цистерны с квасом норильского производства.вступила в строй опытная обогатительная фабрика.открылось педучилище.образован рудник «Заполярный».очереди НМЗ получена конечная продукция — товарная сера.присвоено имя улице Мира.проложена прямая авиалиния Дудинка — Норильск, летчик Николаев посадил самолет ШA–2 на озере Стрихнинном (Долгом).сдан в эксплуатацию первый кирпичный завод Норильска.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















