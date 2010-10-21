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[Индекс номера 122 (28.07.2017)]

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Акценты безопасности

20 июля под председательством первого вице–президента — операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко состоялось заседание комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии. В работе комитета приняли участие площадки компании на всей территории России.
Директор департамента промышленной безопасности, охраны труда и экологии «Норникеля» Игорь Рахимов в ходе своего выступления отметил, что корпоративные мероприятия по снижению производственного травматизма планомерно реализуются. Аудиты по внедрению корпоративных стандартов показали, что на текущий момент системных несоответствий при их внедрении не осталось, лишь отдельные недочеты. На основании этого принято решение переориентировать аудиты с проверки внедрения стандартов на специфические вопросы использования стандартов предприятиями.
Отмечено, что Заполярный филиал совместно с корпоративным университетом «Норильский никель» успешно использует на предприятиях программный комплекс «Предсменный экзаменатор». Уже прошли тестирование около 4300 работников. Успешный опыт Заполярного филиала будет взят на вооружение Кольской ГМК в этом году.
На всех предприятиях «Норникеля» в первом полугодии 2017 года было выявлено 55 случаев нарушения кардинальных правил безопасности, в результате которых были уволены 44 работника, в том числе 32 — за то, что находились на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.
За первое полугодие зафиксировано 49 случаев отказа работников от выполнения работы в условиях, угрожающих жизни и здоровью.
Сергей Дяченко отметил, что анализ безопасности труда заставляет думать о том, что пока аудиты второй стороной проходят достаточно формально. Необходимо широко информировать работников о возможности отказа от работы в небезопасных условиях. В компании внедрены журналы горных мастеров по изменению наряда, но вместе с изменением наряда должен формироваться и отчет о том, что был отказ от работы в небезопасных условиях. Эта статистика позволит не только понимать, что у нас есть небезопасные места, но и что у нас в системе имеются такие недоработки, как недостаточная передача информации по смене. Статистика за первое полугодие показывает положительную динамику, и за это необходимо поощрить коллективы, добившиеся снижения показателей травматизма.
«Статистика шести месяцев в компании была позитивная, многие предприятия достигли очень хороших результатов. В целом первое полугодие 2017 года компания отработала лучше, чем аналогичный период 2016 года. Произошли случаи, из которых мы с вами должны сделать определенные выводы, проверить все свои системы. Руки опускать нам не следует, этого делать нельзя. По-
этому, надеюсь, что с помощью извлеченных уроков, усилив работу по профилактическим мероприятиям, мы с вами завершим 2017 год лучше, чем закончили 2016–й. У нас с вами другого пути нет», — подвел итоги работы комитета Сергей Дяченко.

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20 июля под председательством первого вице–президента — операционного директора «Норникеля» Сергея Дяченко состоялось заседание комитета по промышленной безопасности, охране труда и экологии. В работе комитета приняли участие площадки компании на всей территории России.

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