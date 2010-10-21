Модернизация, снижение выбросов и повышение безопасности труда — основные достижения «Норникеля» в области устойчивого развития в 2016 году. Об этом говорится в отчете компании о корпоративной социальной ответственности за 2016 год, опубликованном на ее сайте.
|Талнахская обогатительная фабрика
В 2016 году «Норникель» обновил долгосрочную программу развития, стартовавшую с принятием стратегии развития компании и рассчитанную до 2023 года, которая предусматривает существенную модернизацию производства.
Важнейший аспект производственной политики компании — вопросы промышленной безопасности и охраны труда. Реализация комплекса мер в этой сфере позволила в 2016 году сократить общий уровень несчастных случаев, связанных с производством, на 39%. Коэффициент LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) составил 0,33 по сравнению с 0,62 годом ранее.
Еще одна приоритетная задача, стоящая перед компанией, — решение накопленных экологических проблем. В 2016 году в Норильске был закрыт устаревший никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, начата подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. Всего в прошлом году инвестиции «Норникеля» на модернизацию производства с положительным экологическим эффектом, непосредственно экологические проекты и текущие экологические расходы составили 25,7 млрд руб. (+8,9% к уровню 2015 г.). В 2016 году выбросы загрязняющих веществ по группе компаний «Норникель» сократились на 6,2%. Сокращение выбросов Заполярного филиала составило 5,1%, Кольской ГМК — 21,7%. Столь существенное сокращение выбросов Кольской ГМК обусловлено выведением из эксплуатации участка окомкования и обжига и запуском вместо него цеха горячего брикетирования, что позволило полностью отказаться от устаревшей технологии подготовки сырья к плавке. Остановка никелевого завода и модернизация талнахской фабрики привели к существенному снижению концентрации диоксида серы в жилой зоне Норильска. Прямые выбросы парниковых газов группы компаний «Норникель» в 2016 году составили 10 млн тонн CO2–эквивалента. Интенсивность прямых выбросов парниковых газов составляет 18,28 тонны CO2–эквивалента на 1 млн руб. консолидированной выручки.
«Норникель» традиционно является надежным партнером регионов, в которых работает компания, а также активным участником региональных и федеральных программ в области поддержки социальной сферы, спорта и культуры. В 2016 году инвестиции компании в местные сообщества и благотворительную деятельность составили 7,4 млрд руб. (в 2015–м — 7 млрд руб.). Всего на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры было направлено 23,6 млрд руб. «Мы стремимся стать мировым лидером в области устойчивого развития среди предприятий горно–металлургической отрасли, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — В 2016 году компания прошла очень важную веху в своей экологической программе, закрыв устаревший никелевый завод в Норильске. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наше производство было более экологически чистым, безопасным и отвечающим высшим стандартам устойчивого развития. Уверен: только тот бизнес, который заботится об окружающей среде, поддерживает своих сотрудников, способствует развитию местных сообществ, — может быть по– настоящему эффективным».
Компания поддерживает крупные российские и международные инициативы по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, объединяющие бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации. В 2016 году «Норникель» присоединился к Глобальному договору ООН. При разработке социальной и экологической политики компания учитывает положения Международного стандарта ISO 26000:2010 и активно способствует достижению применимых к ее деятельности целей ООН в области устойчивого развития.
Корпоративный социальный отчет «Норникеля» подготовлен в расширенном варианте, предусмотренном руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI G4. Отчет прошел процедуру общественного заверения советом РСПП по нефинансовой отчетности, процедуру проверки профессиональной аудиторской организации («ЭНПИ Консалт») и проверку организацией Global Reporting Initiative SDG Mapping Service. Он также утвержден советом директоров «Норникеля». www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда