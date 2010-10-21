[Индекс номера 122 (28.07.2017)]



Главная страница

Достижения «Норникеля»

Модернизация, снижение выбросов и повышение безопасности труда — основные достижения «Норникеля» в области устойчивого развития в 2016 году. Об этом говорится в отчете компании о корпоративной социальной ответственности за 2016 год, опубликованном на ее сайте.

Талнахская обогатительная фабрика В 2016 году «Норникель» обновил долгосрочную программу развития, стартовавшую с принятием стратегии развития компании и рассчитанную до 2023 года, которая предусматривает существенную модернизацию производства. Важнейший аспект производственной политики компании — вопросы промышленной безопасности и охраны труда. Реализация комплекса мер в этой сфере позволила в 2016 году сократить общий уровень несчастных случаев, связанных с производством, на 39%. Коэффициент LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) составил 0,33 по сравнению с 0,62 годом ранее. Еще одна приоритетная задача, стоящая перед компанией, — решение накопленных экологических проблем. В 2016 году в Норильске был закрыт устаревший никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, начата подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. Всего в прошлом году инвестиции «Норникеля» на модернизацию производства с положительным экологическим эффектом, непосредственно экологические проекты и текущие экологические расходы составили 25,7 млрд руб. (+8,9% к уровню 2015 г.). В 2016 году выбросы загрязняющих веществ по группе компаний «Норникель» сократились на 6,2%. Сокращение выбросов Заполярного филиала составило 5,1%, Кольской ГМК — 21,7%. Столь существенное сокращение выбросов Кольской ГМК обусловлено выведением из эксплуатации участка окомкования и обжига и запуском вместо него цеха горячего брикетирования, что позволило полностью отказаться от устаревшей технологии подготовки сырья к плавке. Остановка никелевого завода и модернизация талнахской фабрики привели к существенному снижению концентрации диоксида серы в жилой зоне Норильска. Прямые выбросы парниковых газов группы компаний «Норникель» в 2016 году составили 10 млн тонн CO2–эквивалента. Интенсивность прямых выбросов парниковых газов составляет 18,28 тонны CO2–эквивалента на 1 млн руб. консолидированной выручки. «Норникель» традиционно является надежным партнером регионов, в которых работает компания, а также активным участником региональных и федеральных программ в области поддержки социальной сферы, спорта и культуры. В 2016 году инвестиции компании в местные сообщества и благотворительную деятельность составили 7,4 млрд руб. (в 2015–м — 7 млрд руб.). Всего на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры было направлено 23,6 млрд руб. «Мы стремимся стать мировым лидером в области устойчивого развития среди предприятий горно–металлургической отрасли, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — В 2016 году компания прошла очень важную веху в своей экологической программе, закрыв устаревший никелевый завод в Норильске. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наше производство было более экологически чистым, безопасным и отвечающим высшим стандартам устойчивого развития. Уверен: только тот бизнес, который заботится об окружающей среде, поддерживает своих сотрудников, способствует развитию местных сообществ, — может быть по– настоящему эффективным». Компания поддерживает крупные российские и международные инициативы по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, объединяющие бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации. В 2016 году «Норникель» присоединился к Глобальному договору ООН. При разработке социальной и экологической политики компания учитывает положения Международного стандарта ISO 26000:2010 и активно способствует достижению применимых к ее деятельности целей ООН в области устойчивого развития. Корпоративный социальный отчет «Норникеля» подготовлен в расширенном варианте, предусмотренном руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI G4. Отчет прошел процедуру общественного заверения советом РСПП по нефинансовой отчетности, процедуру проверки профессиональной аудиторской организации («ЭНПИ Консалт») и проверку организацией Global Reporting Initiative SDG Mapping Service. Он также утвержден советом директоров «Норникеля».

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В 2016 году «Норникель» обновил долгосрочную программу развития, стартовавшую с принятием стратегии развития компании и рассчитанную до 2023 года, которая предусматривает существенную модернизацию производства.Важнейший аспект производственной политики компании — вопросы промышленной безопасности и охраны труда. Реализация комплекса мер в этой сфере позволила в 2016 году сократить общий уровень несчастных случаев, связанных с производством, на 39%. Коэффициент LTIFR (частота травм с временной потерей трудоспособности) составил 0,33 по сравнению с 0,62 годом ранее.Еще одна приоритетная задача, стоящая перед компанией, — решение накопленных экологических проблем. В 2016 году в Норильске был закрыт устаревший никелевый завод, проводилась модернизация Талнахской обогатительной фабрики и Надеждинского металлургического завода, введен в строй участок утилизации солевого стока на Кольской ГМК, начата подготовка к переходу рафинировки на технологию хлорного выщелачивания металлов. Всего в прошлом году инвестиции «Норникеля» на модернизацию производства с положительным экологическим эффектом, непосредственно экологические проекты и текущие экологические расходы составили 25,7 млрд руб. (+8,9% к уровню 2015 г.). В 2016 году выбросы загрязняющих веществ по группе компаний «Норникель» сократились на 6,2%. Сокращение выбросов Заполярного филиала составило 5,1%, Кольской ГМК — 21,7%. Столь существенное сокращение выбросов Кольской ГМК обусловлено выведением из эксплуатации участка окомкования и обжига и запуском вместо него цеха горячего брикетирования, что позволило полностью отказаться от устаревшей технологии подготовки сырья к плавке. Остановка никелевого завода и модернизация талнахской фабрики привели к существенному снижению концентрации диоксида серы в жилой зоне Норильска. Прямые выбросы парниковых газов группы компаний «Норникель» в 2016 году составили 10 млн тонн CO2–эквивалента. Интенсивность прямых выбросов парниковых газов составляет 18,28 тонны CO2–эквивалента на 1 млн руб. консолидированной выручки.«Норникель» традиционно является надежным партнером регионов, в которых работает компания, а также активным участником региональных и федеральных программ в области поддержки социальной сферы, спорта и культуры. В 2016 году инвестиции компании в местные сообщества и благотворительную деятельность составили 7,4 млрд руб. (в 2015–м — 7 млрд руб.). Всего на программы социальной направленности, благотворительность и развитие социальной инфраструктуры было направлено 23,6 млрд руб. «Мы стремимся стать мировым лидером в области устойчивого развития среди предприятий горно–металлургической отрасли, — отметил президент «Норникеля» Владимир Потанин. — В 2016 году компания прошла очень важную веху в своей экологической программе, закрыв устаревший никелевый завод в Норильске. Мы будем и дальше работать над тем, чтобы наше производство было более экологически чистым, безопасным и отвечающим высшим стандартам устойчивого развития. Уверен: только тот бизнес, который заботится об окружающей среде, поддерживает своих сотрудников, способствует развитию местных сообществ, — может быть по– настоящему эффективным».Компания поддерживает крупные российские и международные инициативы по корпоративной социальной ответственности и устойчивому развитию, объединяющие бизнес, стремящийся к ответственной деловой практике и добросовестной репутации. В 2016 году «Норникель» присоединился к Глобальному договору ООН. При разработке социальной и экологической политики компания учитывает положения Международного стандарта ISO 26000:2010 и активно способствует достижению применимых к ее деятельности целей ООН в области устойчивого развития.Корпоративный социальный отчет «Норникеля» подготовлен в расширенном варианте, предусмотренном руководством по отчетности в области устойчивого развития GRI G4. Отчет прошел процедуру общественного заверения советом РСПП по нефинансовой отчетности, процедуру проверки профессиональной аудиторской организации («ЭНПИ Консалт») и проверку организацией Global Reporting Initiative SDG Mapping Service. Он также утвержден советом директоров «Норникеля».

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















