[Индекс номера 122 (28.07.2017)]



Наши традиции

Имя на борту

В Норильске появился первый вертолет с собственным именем.

Головная машина именной серии на взлете Вертолет Ми–8 с бортовым номером 24742 АО «Норильск Авиа» после капитального ремонта на Омском заводе гражданской авиации вернулся на базу не только в новом фирменном оформлении, но и с собственным именем на борту. Машину назвали в честь знаменитого командира Норильского объединенного авиаотряда, заслуженного пилота СССР, почетного гражданина Норильска Ивана Александровича Масловского, и она стала первой в серии вертолетов «Норильск Авиа», которым будут присвоены имена заслуженных летчиков. Имя на борту для нового поколения пилотов По информации из открытых источников, норильчане первые среди российских предприятий гражданской авиации стали присваивать своим воздушным судам имена заслуженных людей. До настоящего времени подобная практика в авиации широко применялась лишь в Военно–воздушных силах России. Первый именной самолет появился в русской армии еще в начале прошлого века, получив имя «Илья Муромец». В новейшей истории страны толчком к возрождению этой традиции стала подготовка к празднованию 50– летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед воздушным парадом над Поклонной горой в Москве главнокомандующий ВВС генерал–полковник Петр Дейнекин приказал присвоить двум стратегическим бомбардировщикам Ту–160 имя «Илья Муромец». Идея называть свои вертолеты в честь заслуженных летчиков родилась в коллективе «Норильск Авиа» перед отправкой первой машины на ремонт, покраски ее в фирменные цвета авиакомпании и нанесения логотипа. Такого рода ребрендинг совпал со сменой бренда компании «Норильский никель», но авиаторам позволили придерживаться собственного фирменного стиля. Чтобы подчеркнуть единство работы в команде «Норникеля», вертолетчики избрали тот же синий фирменный цвет и решили нанести на фюзеляжи логотип «Норильск Авиа». Штурманские вычисления перед полетом Авиакомпания «Норильск Авиа» была основана в 2014 году в результате реорганизации двух предшествующих авиакомпаний, сохранив при этом кадровый летный и технический потенциал. Труд многих работников авиакомпании отмечен государственными наградами: орденами Трудовой Славы, медалями «За заслуги перед Отечеством», медалью Нестерова. Большинство членов летного состава удостоены нагрудных знаков «Отличник воздушного транспорта», «За безаварийный налет» и других. За всю историю норильского авиапредприятия звание «Заслуженный пилот» получили шесть человек, чьи имена и будут носить воздушные суда «Норильск Авиа». К слову, сейчас авиакомпанию возглавляет тоже заслуженный пилот Российской Федерации Игорь Петренко. Пассажиры малой авиации На обоих бортах пилотской кабины машины под номером 24742 нанесено имя «Иван Масловский» — летчик с 34–летним стажем, который за несколько десятилетий руководства норильским авиапредприятием поднял качество работы авиаторов Заполярья на небывалый уровень. В салоне вертолета размещена памятная табличка с краткой биографической справкой об Иване Александровиче Масловском. Личный осмотр перед вылетом командиром Александром Плитко В «Норильск Авиа» планируют отправлять на ремонт по две машины в год. После ремонтных работ последует перекраска воздушного судна в фирменные цвета авиакомпании и нанесение на борт имени очередного заслуженного человека. Борт 24742 пришел в Норильск в новом виде в начале года, в августе планируется прибытие из Омска еще одной машины с бортовым номером 25360, для которой выбрано имя норильчанина, заслуженного пилота СССР Юрия Бакунина. На очереди — борт номер 24585, которому будет присвоено имя пилота Василия Куропятника, долгое время возглавлявшего авиаэскадрилью в Дудинке и авиакомпанию «Таймыр». Обновленную машину «Иван Масловский» в этот раз пилотирует командир вертолета Александр Плитко, представитель уже нынешнего поколения норильских летчиков. Перед вылетом он по традиции обходит воздушное судно, еще раз пристально осматривая его. Традиции летчиков полярной авиации, имя одного из которых сейчас выведено у пилотской кабины, ко многому обязывают.

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Вертолет Ми–8 с бортовым номером 24742 АО «Норильск Авиа» после капитального ремонта на Омском заводе гражданской авиации вернулся на базу не только в новом фирменном оформлении, но и с собственным именем на борту. Машину назвали в честь знаменитого командира Норильского объединенного авиаотряда, заслуженного пилота СССР, почетного гражданина Норильска Ивана Александровича Масловского, и она стала первой в серии вертолетов «Норильск Авиа», которым будут присвоены имена заслуженных летчиков.По информации из открытых источников, норильчане первые среди российских предприятий гражданской авиации стали присваивать своим воздушным судам имена заслуженных людей. До настоящего времени подобная практика в авиации широко применялась лишь в Военно–воздушных силах России.Первый именной самолет появился в русской армии еще в начале прошлого века, получив имя «Илья Муромец». В новейшей истории страны толчком к возрождению этой традиции стала подготовка к празднованию 50– летия Победы в Великой Отечественной войне. Перед воздушным парадом над Поклонной горой в Москве главнокомандующий ВВС генерал–полковник Петр Дейнекин приказал присвоить двум стратегическим бомбардировщикам Ту–160 имя «Илья Муромец».Идея называть свои вертолеты в честь заслуженных летчиков родилась в коллективе «Норильск Авиа» перед отправкой первой машины на ремонт, покраски ее в фирменные цвета авиакомпании и нанесения логотипа. Такого рода ребрендинг совпал со сменой бренда компании «Норильский никель», но авиаторам позволили придерживаться собственного фирменного стиля.Чтобы подчеркнуть единство работы в команде «Норникеля», вертолетчики избрали тот же синий фирменный цвет и решили нанести на фюзеляжи логотип «Норильск Авиа».На обоих бортах пилотской кабины машины под номером 24742 нанесено имя «Иван Масловский» — летчик с 34–летним стажем, который за несколько десятилетий руководства норильским авиапредприятием поднял качество работы авиаторов Заполярья на небывалый уровень. В салоне вертолета размещена памятная табличка с краткой биографической справкой об Иване Александровиче Масловском.В «Норильск Авиа» планируют отправлять на ремонт по две машины в год. После ремонтных работ последует перекраска воздушного судна в фирменные цвета авиакомпании и нанесение на борт имени очередного заслуженного человека. Борт 24742 пришел в Норильск в новом виде в начале года, в августе планируется прибытие из Омска еще одной машины с бортовым номером 25360, для которой выбрано имя норильчанина, заслуженного пилота СССР Юрия Бакунина. На очереди — борт номер 24585, которому будет присвоено имя пилота Василия Куропятника, долгое время возглавлявшего авиаэскадрилью в Дудинке и авиакомпанию «Таймыр».Обновленную машину «Иван Масловский» в этот раз пилотирует командир вертолета Александр Плитко, представитель уже нынешнего поколения норильских летчиков. Перед вылетом он по традиции обходит воздушное судно, еще раз пристально осматривая его. Традиции летчиков полярной авиации, имя одного из которых сейчас выведено у пилотской кабины, ко многому обязывают.

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