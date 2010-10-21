[Индекс номера 122 (28.07.2017)]



«ЗП»–консультант

Почта: вопросы и ответы

Этим летом почтовые услуги в Норильске очень востребованы — многие горожане, не поехав на материк, ждут посылок от родственников и из интернет–магазинов. «Заполярка» нашла ответы на самые распространенные вопросы, возникающие у клиентов почты.

С какой периодичностью доставляются посылки в Норильск? Правда ли, что всего лишь раз в неделю? Мы уже писали, что Почта России разработала маршрут доставки почтовых отправлений в Норильск с июня по сентябрь таким образом, что ни цена, ни сроки не изменились. Самолет авиакомпании «КрасАвиа» с почтовым грузом прибывает из Красноярска по согласованию с администрацией аэропорта Норильска в определенные часы в среднем один раз в два дня. Но при необходимости, чтобы избежать накопления почты, организуются и дополнительные рейсы. Так что информация о том, что почта в Норильск доставляется раз в неделю, не соответствует действительности. Сколько времени посылка или письмо могут храниться в почтовом отделении? 30 дней с момента их поступления. Исключение составляют судебные отправления, они хранятся 7 дней. Приняв посылку, сотрудники почтовой службы принесут адресату извещение, по которому он ее и получит, конечно же, при предъявлении паспорта. Через пять дней, если получатель не заберет посылку, ему будет доставлено повторное извещение. По истечении сроков хранения регистрируемые отправления (посылки, заказные и ценные письма, заказные и ценные бандероли, заказные открытки, экспресс–отправления EMS) пересылают по обратному адресу за счет отправителя. Если отправитель не забирает возвращенное отправление в течение срока хранения, то оно считается «невостребованным» и хранится 6 месяцев, после чего уничтожается. Срок хранения регистрируемых отправлений можно продлить до 2 месяцев. Для этого адресат (или его доверенное лицо) должен подать в отделение, куда прибудет посылка, письменное заявление с указанием паспортных данных. Простые письма, бандероли и открытки отправителю не возвращаются. Они считаются невостребованными и хранятся 6 месяцев в отделении, после чего уничтожаются. Как правильно писать адрес? Самое главное правило: адрес необходимо писать разборчиво. Адрес получателя должен быть размещен в правом нижнем углу отправления. Адрес отправителя — в левом верхнем. Для писем до востребования на конверте указывают город (область, район, село), индекс почтового отделения, полное имя получателя и пишут «До востребования». Для отправлений за границу: данные получателя нужно писать латинскими буквами и арабскими цифрами. Можно написать адрес получателя на языке страны назначения. Наименование страны назначения в любом случае нужно указать и на русском языке тоже. Какие отправления можно оплачивать марками? Марками можно оплачивать открытки, письма и бандероли по России и за границу. Общий номинал марок, наклеенных на отправление, должен покрывать его стоимость. Сейчас стоимость простого письма по России весом до 20 г — 22 руб. Стоимость простого письма за границу весом до 20 г — 35 руб. Стоимость простой открытки по России — 16 руб. Стоимость простой открытки за границу — 35 руб. Марки нужно наклеивать в правом верхнему углу адресной стороны конверта, открытки, упаковки. Если этот угол занят, наклейте марки чуть ниже. Иногда марка может быть напечатана прямо на конверте или открытке. Какие гарантии дают объявленная ценность посылки и опись вложения? При повреждении, утрате или нарушении сроков доставки отправитель или получатель ценного отправления имеет право на компенсацию. За отправку ценных почтовых отправлений берется комиссия — 4% от указанной суммы объявленной ценности. Для отправки экспресс–отправлений EMS комиссия составляет 1%. Ценность посылки определяет сам отправитель. Услугой «Опись вложения» можно воспользоваться, только отправляя посылки по России. И заранее упаковывать их не стоит — сотрудник почты должен сличить содержимое с описью, один из экземпляров он вложит в отправление, другой вернет отправителю. Если при получении отправления (вскрыть его также нужно в присутствии сотрудника почты) обнаружится, что оно дошло до адресата не в полном объеме, будет составлен соответствующий акт и проведено расследование. По его окончании (а оно не может длиться больше двух месяцев) отправителю (или получателю) будет возмещена стоимость недостающих предметов. Можно ли отказаться от получения отправления с наложенным платежом? Напомним, наложенный платеж — сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки в почтовом отделении. После оплаты получателем сумма наложенного платежа перечисляется отправителю денежным переводом. При отказе адресата, что вполне допустимо, отправление будет возвращено отправителю. Можно ли получить письмо или посылку, адресованные другому? Чтобы получить отправление, адресованное другому человеку или организации, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность от физического лица может быть удостоверена: • нотариально, по таким доверенностям могут предоставляться все виды услуг почтовой связи; • организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. По такой доверенности нельзя получить отправления с объявленной ценностью. В каких случаях Почта России не несет ответственности за нарушение сроков доставки, утрату и повреждение отправлений? Почта России не несет ответственности за нарушение сроков доставки, утрату и повреждение отправлений, если: • события произошли в результате стихийного бедствия; • отправления были изъяты компетентными органами; • утрата или повреждение посылки произошли по вине отправителя: из–за неправильной упаковки или свойств отправляемых предметов. За нарушение контрольных сроков пересылки посылок Почта России выплачивает неустойку клиенту, которая составляет 0,1% от платы за услугу по пересылке за каждый день задержки, но не более полной стоимости услуги. Требования к упаковке посылок • Упаковка должна быть прочной, исключать доступ к содержимому посылки и на ней должно быть место для наклеивания адресного ярлыка размером не менее 10,5 Х 14,8 см. • На картонной упаковке не должно быть скотча или следов от него. Повторно использовать коробки Почты России для отправки посылок нельзя. • Содержимое посылки не должно перемещаться внутри упаковки — для этого свободное пространство в коробке заполняют полистиролом, опилками, стружкой, ватой. • Хрупкие предметы пересылаются только в твердой упаковке. • Жидкости и текучие вещества пересылают в герметичных емкостях, вложенных в почтовую упаковку с пометкой «Осторожно» (такие посылки стоят на 30% дороже). • Красящие вещества отправляют в герметичных металлических емкостях, их нельзя посылать в полиэтиленовой или тканевой упаковке. • Тканевая упаковка должна состоять из цельного или из нескольких однородных кусков светлой однотонной материи, сшитых внутренним швом. На тканевой упаковке адрес пишется, а не нашивается. Перед упаковкой в ткань посылку следует защитить от намокания с помощью полиэтиленовой пленки или другого непромокаемого материала. • Рассаду, свежие овощи и фрукты нужно отправлять в упаковке с отверстиями для вентиляции. • Без дополнительной упаковки можно отправлять товары в фабричной упаковке, а также цельные небьющиеся предметы без острых выступов. • Бумаги, печатные издания, небольшие вещи весом до 3 кг можно упаковать в конверт, пластиковый пакет или плотную бумагу, перевязав или заклеив обертку. Тяжелые и крупные вещи нужно отправлять в коробке или мешке. • Максимальный размер посылок по России — 190 Х 130 Х 350 см, максимальный вес — 50 кг. • Максимальный размер посылок за границу: сумма трех измерений — 300 см, длина — 150 см, вес — 30 кг. • Максимальный размер почтовой коробки — 42,5 Х 26,5 Х 38 см. Напомним, служба поддержки Почты России: 8–800–2005–888.

Надежда Сидор Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Мы уже писали, что Почта России разработала маршрут доставки почтовых отправлений в Норильск с июня по сентябрь таким образом, что ни цена, ни сроки не изменились. Самолет авиакомпании «КрасАвиа» с почтовым грузом прибывает из Красноярска по согласованию с администрацией аэропорта Норильска в определенные часы в среднем один раз в два дня. Но при необходимости, чтобы избежать накопления почты, организуются и дополнительные рейсы. Так что информация о том, что почта в Норильск доставляется раз в неделю, не соответствует действительности.30 дней с момента их поступления. Исключение составляют судебные отправления, они хранятся 7 дней. Приняв посылку, сотрудники почтовой службы принесут адресату извещение, по которому он ее и получит, конечно же, при предъявлении паспорта. Через пять дней, если получатель не заберет посылку, ему будет доставлено повторное извещение.По истечении сроков хранения регистрируемые отправления (посылки, заказные и ценные письма, заказные и ценные бандероли, заказные открытки, экспресс–отправления EMS) пересылают по обратному адресу за счет отправителя. Если отправитель не забирает возвращенное отправление в течение срока хранения, то оно считается «невостребованным» и хранится 6 месяцев, после чего уничтожается.Срок хранения регистрируемых отправлений можно продлить до 2 месяцев. Для этого адресат (или его доверенное лицо) должен подать в отделение, куда прибудет посылка, письменное заявление с указанием паспортных данных.Простые письма, бандероли и открытки отправителю не возвращаются. Они считаются невостребованными и хранятся 6 месяцев в отделении, после чего уничтожаются.Самое главное правило: адрес необходимо писать разборчиво. Адрес получателя должен быть размещен в правом нижнем углу отправления. Адрес отправителя — в левом верхнем. Для писем до востребования на конверте указывают город (область, район, село), индекс почтового отделения, полное имя получателя и пишут «До востребования». Для отправлений за границу: данные получателя нужно писать латинскими буквами и арабскими цифрами. Можно написать адрес получателя на языке страны назначения. Наименование страны назначения в любом случае нужно указать и на русском языке тоже.Марками можно оплачивать открытки, письма и бандероли по России и за границу. Общий номинал марок, наклеенных на отправление, должен покрывать его стоимость.Сейчас стоимость простого письма по России весом до 20 г — 22 руб.Стоимость простого письма за границу весом до 20 г — 35 руб.Стоимость простой открытки по России — 16 руб.Стоимость простой открытки за границу — 35 руб.Марки нужно наклеивать в правом верхнему углу адресной стороны конверта, открытки, упаковки. Если этот угол занят, наклейте марки чуть ниже. Иногда марка может быть напечатана прямо на конверте или открытке.При повреждении, утрате или нарушении сроков доставки отправитель или получатель ценного отправления имеет право на компенсацию. За отправку ценных почтовых отправлений берется комиссия — 4% от указанной суммы объявленной ценности. Для отправки экспресс–отправлений EMS комиссия составляет 1%. Ценность посылки определяет сам отправитель.Услугой «Опись вложения» можно воспользоваться, только отправляя посылки по России. И заранее упаковывать их не стоит — сотрудник почты должен сличить содержимое с описью, один из экземпляров он вложит в отправление, другой вернет отправителю.Если при получении отправления (вскрыть его также нужно в присутствии сотрудника почты) обнаружится, что оно дошло до адресата не в полном объеме, будет составлен соответствующий акт и проведено расследование. По его окончании (а оно не может длиться больше двух месяцев) отправителю (или получателю) будет возмещена стоимость недостающих предметов.Напомним, наложенный платеж — сумма, которую адресат должен оплатить при получении письма или посылки в почтовом отделении. После оплаты получателем сумма наложенного платежа перечисляется отправителю денежным переводом. При отказе адресата, что вполне допустимо, отправление будет возвращено отправителю.Можно ли получить письмо или посылку, адресованные другому?Чтобы получить отправление, адресованное другому человеку или организации, нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и доверенность. Доверенность от физического лица может быть удостоверена:• нотариально, по таким доверенностям могут предоставляться все виды услуг почтовой связи;• организацией, в которой доверитель работает или учится, администрацией стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении. По такой доверенности нельзя получить отправления с объявленной ценностью.Почта России не несет ответственности за нарушение сроков доставки, утрату и повреждение отправлений, если:• события произошли в результате стихийного бедствия;• отправления были изъяты компетентными органами;• утрата или повреждение посылки произошли по вине отправителя: из–за неправильной упаковки или свойств отправляемых предметов.За нарушение контрольных сроков пересылки посылок Почта России выплачивает неустойку клиенту, которая составляет 0,1% от платы за услугу по пересылке за каждый день задержки, но не более полной стоимости услуги.Напомним, служба поддержки Почты России:

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