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День Города

[Индекс номера 122 (28.07.2017)]

 Газета для детей, а также их родителей 
Забавная полянка

Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра, в субботу 29 июля, на турбазе «Оль–Гуль» впервые состоится Фестиваль северной ягоды. Надеюсь, что вы отправитесь туда всей семьей, интересно проведете время и поделитесь со мной впечатлениями. А сегодня я делюсь с вами последними событиями из жизни наших замечательных детских садиков. А еще приглашаю на образовательную детскую программу «Жили–были на Таймыре...» в музее Норильска: 30 июля в 12 часов здесь представят спектакль–занятие для малышей «Как ежик и медвежонок звезды считали...». А где вы уже побывали этим летом? Расскажите, нарисуйте, пришлите фотографии, как это сделал один из наших читателей. Спасибо всем нашим корреспондентам! Счастливого и интересного лета в любимом Норильске! Ваша Заполярочка
«Ягодка-брусничка» Настя Маслова
Хочу все знать!
Своим летним открытием с нами поделился очень любознательный мальчик Джалал Нуриев из Кайеркана. Не зря он успешно окончил второй класс на одни пятерки.
– Мне очень хотелось узнать, где и как предсказывают погоду. И недавно вместе с маминой знакомой я отправился на метеостанцию, которая находится у реки Далдыкан. Так мы познакомились с техником Людмилой Ильиничной Скорик. Она с удовольствием провела познавательную экскурсию по площадке и рассказала, как проходят наблюдения за погодой.
Джалал и Людмила Скорик
Работа эта требует особых умений, знаний и точности. Метеорологам в исследованиях помогают различные умные приборы: термометры, барометры, флюгеры, осадкомеры. Людмила Ивановна через одинаковые промежутки времени все полученные данные регистрирует в специальных журналах и передает в информационный центр. Там их изучают и составляют прогноз погоды.
Я узнал, что метеостанции бывают дорожные — для водителей, лесные — для предупреждения лесных пожаров, а еще есть морские, речные, озерные и болотные, где также наблюдают за состоянием погоды. Небольшие метеостанции имеются и в некоторых школах. Вот бы такая появилась и в моей, 45–й! Тогда ученики могли бы предсказывать погоду на целые сутки. А, может, кто–то со временем и сам стал бы метеорологом!
Джалал Нуриев, 8 лет

Рисуем на камнях
В садике № 5 «Норильчонок» есть детско–родительский клуб «Город мастеров». Недавно здесь провели летний мастер–класс.
Среди участников были и гости — воспитанники детсада «Умка» и их родители. Вместе они оживляли речные камушки — превращали их в очаровательных божьих коровок. Получились неповторимые милые насекомые с шикарными усиками и ресничками. А крылья у них были не только в крапинку, а иногда и в полосочку. На одной из площадок мастер–класса организовали и плетение из резиночек, это очень хорошо развивает мелкую моторику и воображение дошколят. Яркие краски, положительные эмоции и новые знания стали отличным достижением этого летнего дня.

Мы с тобою норильчата!
Встречу «Мой любимый город Норильск» в литературной гостиной детсада № 90 «Цветик–семи-цветик» посвятили главным городским праздникам.
Ребята узнали, откуда получил свое название наш город, а еще вспомнили названия его улиц, спортивных и досуговых центров, окрестностей, которые посещали. Рассмотрели и герб Норильска, запомнив, что медведь держит над головой ключ, на котором видна первая буква названия нашего города, и что это ключ к Северу и его богатствам.
Хорошим помощником в беседе о металлургических заводах и о важном труде людей, работающих на них, стала выставка рисунков, сделанных ребятами совместно с родителями и педагогами. А чтобы праздник стал интересным и увлекательным, все беседы и задания сопровождались играми, рассматриванием напольных макетов известных зданий нашего города — музея, стадиона «Заполярник», плавательного бассейна, медного завода и других. Дети с вдохновением декламировали и стихи норильского поэта Татьяны Шайбулатовой из сборника «Мы с тобою норильчата».

Летающая радуга
Праздник «Рисунки на асфальте» устроили в детском саду № 45 «Улыбка», сообщил нам родительский комитет группы «Ладушки».
Ребята с радостью танцевали, отгадывали загадки, а главное — рисовали на асфальте бабочек и «оживляли» их, ведь маленьким северянам очень не хватает красоты, созданной природой. Юные художники под чутким руководством своих творческих педагогов весело справлялись со всеми конкурсами. Они легко срисовывали фигуры бабочек, а кто–то фантазировал и придумывал новые виды. Так асфальтированная площадка у детсада на какое–то время превратилась в «Летающую радугу» — галерею бабочек под открытым небом.

Посмотрите, что растет!
Летняя теплица в детсаду № 96 «Капельки» подарила первый чудо–урожай. Об этом нам рассказали воспитанницы Татьяна Власенко и София Костылева.
В нашем детском саду каждое лето появляется необычный домик, которому ребята даже посвящают стихи:
На участке в «Капельках» домик стоит,
Прозрачною пленкою сверху накрыт.
Но игрушки и дети в нем не живут,
В домике том помидоры растут!
В этой теплице растут не только помидоры, но и огурцы, перцы, петрушка и даже картошка!
Посадили огород,
Здесь у нас все растёт!
Будем мы ухаживать,
Будем поливать,
Будем за росточками
Дружно наблюдать!
Чудо-теплица
Все очень хотят, чтобы овощи выросли, поэтому мы дружно ухаживаем за своим маленьким огородом.
Грабли в руки взяли, грядки причесали,
Мы водой прохладной зелень поливали!
Особенно ребята любят наблюдать за растениями и поливать их, приговаривая:
Лейка, лейка, лей, лей!
Грядка, грядка, пей, пей!
А еще мы здесь узнаем много интересного: почему не видно, как растет картошка, как пьют воду растения, что такое сорняки и почему огурец вырастает зеленым, а помидор — красным? И вы узнаете об этом, если придете к нам в гости — посмотреть на детский заполярный огород в Талнахе.

Игры с Лесовичком
Малыши детского сада № 3 «Солнышко» побывали в гостях у Лесовичка.
В путешествие отправились на веселом музыкальном «паровозике». Приехав в «лес» на площадке детсада, услышали, как весело там поют птицы. Лесовичок затеял для гостей интересную игру «На полянке» — под музыку дети изображали лесных обитателей. Пока они веселились, на небе появились тучки. А чтобы помочь их разогнать, ребята поиграли в «Солнышко и дождик». А еще дети превратились в бабочек, чтобы отправиться на поиски цветочков нужного цвета. Устроили с Лесовичком и игру «Зашагали ножки весело по кругу», после которой отправились в детский сад на... сороконожке. И каждая группа вернулась с подарком от Лесовичка — забавной вертушкой «Солнышко».

Вместе с девочкой Заполярочкой
на «Забавной полянке» побывала Ирина Даниленко
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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Газета для детей, а также их родителей 
Здравствуйте, дорогие читатели! Завтра, в субботу 29 июля, на турбазе «Оль–Гуль» впервые состоится Фестиваль северной ягоды. Надеюсь, что вы отправитесь туда всей семьей, интересно проведете время и поделитесь со мной впечатлениями. А сегодня я делюсь с вами последними событиями из жизни наших замечательных детских садиков. А еще приглашаю на образовательную детскую программу «Жили–были на Таймыре...» в музее Норильска: 30 июля в 12 часов здесь представят спектакль–занятие для малышей «Как ежик и медвежонок звезды считали...». А где вы уже побывали этим летом? Расскажите, нарисуйте, пришлите фотографии, как это сделал один из наших читателей. Спасибо всем нашим корреспондентам! Счастливого и интересного лета в любимом Норильске! Ваша Заполярочка

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Новости:
 28 июля 2017 
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