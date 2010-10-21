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День Города

[Индекс номера 122 (28.07.2017)]

 Конкурс 
Пальчики оближешь

Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.
Жюри пробует шашлык
Гвоздем программы фестиваля стал конкурс по приготовлению шашлыка. На участие в нем заявилось восемь семейных команд, в состав которых вошли как любители, так и настоящие асы в приготовлении этого кавказского, а теперь уже ставшего интернациональным блюда. Повара–добровольцы колдовали не только над мангалами — им еще предстояло подготовить презентацию и продумать, как оформить и эффектно, на ресторанном уровне, подать свои шедевры.
Удивить строгое жюри было не так–то просто. Впрочем, готовить из высококачественного мяса, заранее замаринованного поварами МПК «Норильский», оказалось под силу всем участникам: главное – угадать ту самую идеальную степень прожарки.
Аромат жареного мяса собрал горожан
К фестивалю мясоперерабатывающий комбинат «Норильский» приготовил 75 килограммов свежайшего мясного полуфабриката для шашлыка из оленины, свинины и куриных крыльев. Каждая команда должна была представить на суд жюри три блюда. Пока конкурсанты творили, зрители с нетерпением переминались с ноги на ногу, жадно сглатывая слюну. И, чтобы скрасить ожидание, всячески поддерживали участников в их нелегком труде шашлычников. Шутка ли, стоять у мангала в 25–градусную жару! Каждое готовое блюдо гости фестиваля встречали воодушевленным и громогласным
«уррааааааа!!!».
И, действительно, здесь было на что посмотреть. Шашлык из оленины с овощами и брусничным соусом, украшенный веточкой базилика. Шашлык из свинины с овощами и зеленью. Обжаренные до золотистой корочки куриные крылышки, выложенные в форме чума на листьях салата, декорированные свежими овощами с зеленью и грецкими орешками. Пальчики оближешь! И все это помноженное на восемь разнообразных авторских интерпретаций. Настоящее вкусовое наслаждение. А представьте себе, как трудно было все это оценивать жюри?..
Команды трудились не только для оценок жюри. Каждая из них нажарила около 10 килограммов шашлыка для угощения болельщиков, нагулявших аппетит зрителей и привлеченных ароматами случайных прохожих.
Но вернемся к оценкам. Каждый из видов шашлыков оценивался по пяти критериям: оформление блюда и оригинальность подачи; качество прожарки мяса; оригинальность сочетания шашлыка и соуса (гарнира); внешний вид участников команды и творческая презентация команды и блюда. Лучшей в номинации «Шашлык из оленины» стала пиратская команда «Ё–хо–хо». Победу в номинации «Шашлык из свинины» одержала команда «Жрём». Свою птицу счастья поймал «Веселый шашлычник» в номинации «Куриные крылья для гриля». А приз зрительских симпатий получила самая юная команда «Шашлычки», состоящая из танцоров городского Центра культуры. Победители и участники конкурса получили подарки от мясоперерабатывающего комбината «Норильский» и партнеров фестиваля — группы компаний «Жар.Птица» и торговой марки «Збышек».
Участники и зрители не только зарядились хорошим настроением, полакомились шашлыком и получили удовольствие от веселых конкурсов и приятных подарков, но и обменялись рецептами приготовления мяса, идеями подачи и способами презентации, а также обзавелись новыми хорошими знакомыми.

Наталья Сашина
Фото Дениса Кожевникова
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Конкурс 
Самым зрелищным и вкусным событием в День города стал фестиваль шашлыков, организованный около загса группой компаний «Жар.Птица» при поддержке администрации Норильска. Сюда на манящий аромат жареного мяса норильчане приходили целыми семьями.

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