[Индекс номера 125 (03.08.2017)]



Готовимся к зиме

Подготовка к отопительному сезону, на которую обычно отводится три летних месяца, вышла на финишную прямую. На 1 августа готовность оборудования теплосети, находящейся в ведении НТЭК, к подаче тепла в квартиры горожан составляет 85 процентов. Управляющие компании готовы к зиме более чем на 60 процентов. К 1 сентября планируется завершить все подготовительные работы.

Затраты на ремонт отопительной системы в 2017 году составили 2,7 миллиарда рублей. — Отопительный сезон начнется по графику, — отметил генеральный директор АО «НТЭК» Сергей Липин. — Ремонтные работы на теплосети выходят на финишную прямую. За летний период на средства НТЭК помимо общестроительных работ был выполнен ремонт 56 водонагревательных и паровых котлов, 18 турбоагрегатов, произведена замена более шести километров трубопровода. Работы ведутся по графику, и весь объем работ, распланированный до 1 августа, выполнен. При этом ремонт трубопровода ведется с опережением графика — уже заменено 5,6 километра. К 20 августа мы завершим все необходимые ремонты и приступим к промывке теплосети. Обычно на это уходит порядка трех дней. Одновременно с НТЭК свои сети будет промывать и МУП «КОС». Таким образом, к 1 сентября мы будем на 100 процентов готовы подать отопление в квартиры жителей. Другой немаловажной задачей, возложенной на НТЭК федеральным законодательством, является постепенный перевод жилых домов, административных и прочих зданий с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Российские законы предписывают сделать это до конца 2021 года. Сейчас горячая вода поступает в квартиры непосредственно из системы отопления, что нередко отражается на прозрачности и температуре воды. По словам Сергея Липина, при закрытой системе отопления холодная вода будет нагреваться благодаря пластинчатым теплообменникам, и качество горячей воды будет такое же, как и холодной. Это особенно актуально для Кайеркана, где в течение многих лет существовала проблема с чистотой воды и ее нагревом. Монтаж теплообменников в районе начат уже в этом году. — Работы по переходу на закрытую систему тепловодоснабжения ведутся в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ, — добавил Сергей Липин. — А задача НТЭК — обеспечить круглогодичную работу теплосети. Также в плане мероприятий подготовки к зиме стоит реконструкция гидроагрегатов Усть–Хантайской ГЭС. В будущем они будут все заменены, а в этом году — обновлен третий гидроагрегат. Подрядчик досрочно заканчивает объект, а 15 августа уже проведут комплексные испытания. Надежда Оробинская Не отстают от ресурсоснабжающих организаций и управляющие компании. Так, готовность многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «СеверныйБыт», к зиме составляет порядка 80 процентов, а в целом по всем управляющим компаниям — 60 процентов. В теплоцентрах «СеверногоБыта» произведена замена запорной арматуры, отдельных вентилей и труб, проверены крепежи и вентили, покрашены свежей краской агрегаты, обновлены старые и подготовлены новые таблички. По словам старшего мастера сантехучастка № 5 Нины Головченко, все приведено в соответствие с требованиями нормативов и ГОСТов. – Ремонтные работы мы производим в комплексе. Если ремонтируем подъезд, то начинаем с машинных помещений, проводим инспекцию теплоцентров, ставим антивандальные двери и так далее. Заменить сразу все оборудование системы отопления довольно сложно из–за его дороговизны, — поясняет Надежда Оробинская, генеральный директор ООО «СеверныйБыт». – Несмотря на то что муниципалитет выделяет субсидии, этих средств недостаточно для того, чтобы одномоментно заменить все, что необходимо. Поэтому за счет средств, собираемых на текущий ремонт, мы постепенно на первых этажах выполняем замену нижней разводки, запорной арматуры и отопительных приборов. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону занимаемся заделкой межпанельных швов, частичным ремонтом кровли, козырьков над подъездами, «зонтов» над вентшахтой. При необходимости на чердаках делается цементная стяжка, утепляются квартиры со стороны технического подполья. Помимо проведения ремонтных работ и ревизии инженерного оборудования управляющие компании в летний период торопятся приобрести необходимые строительные материалы, чтобы был их запас на случай форс–мажорных ситуаций. Ближе к холодам будет проведена еще одна ревизия многоквартирных домов на предмет сохранения тепла: проверены целостность дверей и стекол, наличие пружин на дверях и жалюзийных решеток на чердаках, работа освещения. В целом на территории управляющей компании подготовка к отопительному сезону идет по графику.

Наталья Черкашина Фото Дениса Кожевникова и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Затраты на ремонт отопительной системы в 2017 году составили 2,7 миллиарда рублей.— Отопительный сезон начнется по графику, — отметил. — Ремонтные работы на теплосети выходят на финишную прямую. За летний период на средства НТЭК помимо общестроительных работ был выполнен ремонт 56 водонагревательных и паровых котлов, 18 турбоагрегатов, произведена замена более шести километров трубопровода. Работы ведутся по графику, и весь объем работ, распланированный до 1 августа, выполнен. При этом ремонт трубопровода ведется с опережением графика — уже заменено 5,6 километра. К 20 августа мы завершим все необходимые ремонты и приступим к промывке теплосети. Обычно на это уходит порядка трех дней. Одновременно с НТЭК свои сети будет промывать и МУП «КОС». Таким образом, к 1 сентября мы будем на 100 процентов готовы подать отопление в квартиры жителей.Другой немаловажной задачей, возложенной на НТЭК федеральным законодательством, является постепенный перевод жилых домов, административных и прочих зданий с открытой на закрытую систему горячего водоснабжения. Российские законы предписывают сделать это до конца 2021 года. Сейчас горячая вода поступает в квартиры непосредственно из системы отопления, что нередко отражается на прозрачности и температуре воды.По словам Сергея Липина, при закрытой системе отопления холодная вода будет нагреваться благодаря пластинчатым теплообменникам, и качество горячей воды будет такое же, как и холодной. Это особенно актуально для Кайеркана, где в течение многих лет существовала проблема с чистотой воды и ее нагревом. Монтаж теплообменников в районе начат уже в этом году.— Работы по переходу на закрытую систему тепловодоснабжения ведутся в рамках муниципальной программы реформирования и модернизации ЖКХ, — добавил Сергей Липин. — А задача НТЭК — обеспечить круглогодичную работу теплосети.Также в плане мероприятий подготовки к зиме стоит реконструкция гидроагрегатов Усть–Хантайской ГЭС. В будущем они будут все заменены, а в этом году — обновлен третий гидроагрегат. Подрядчик досрочно заканчивает объект, а 15 августа уже проведут комплексные испытания.Не отстают от ресурсоснабжающих организаций и управляющие компании. Так, готовность многоквартирных домов, обслуживаемых ООО «СеверныйБыт», к зиме составляет порядка 80 процентов, а в целом по всем управляющим компаниям — 60 процентов. В теплоцентрах «СеверногоБыта» произведена замена запорной арматуры, отдельных вентилей и труб, проверены крепежи и вентили, покрашены свежей краской агрегаты, обновлены старые и подготовлены новые таблички. По словам, все приведено в соответствие с требованиями нормативов и ГОСТов.– Ремонтные работы мы производим в комплексе. Если ремонтируем подъезд, то начинаем с машинных помещений, проводим инспекцию теплоцентров, ставим антивандальные двери и так далее. Заменить сразу все оборудование системы отопления довольно сложно из–за его дороговизны, — поясняет. – Несмотря на то что муниципалитет выделяет субсидии, этих средств недостаточно для того, чтобы одномоментно заменить все, что необходимо. Поэтому за счет средств, собираемых на текущий ремонт, мы постепенно на первых этажах выполняем замену нижней разводки, запорной арматуры и отопительных приборов. Кроме того, в рамках подготовки к отопительному сезону занимаемся заделкой межпанельных швов, частичным ремонтом кровли, козырьков над подъездами, «зонтов» над вентшахтой. При необходимости на чердаках делается цементная стяжка, утепляются квартиры со стороны технического подполья.Помимо проведения ремонтных работ и ревизии инженерного оборудования управляющие компании в летний период торопятся приобрести необходимые строительные материалы, чтобы был их запас на случай форс–мажорных ситуаций.Ближе к холодам будет проведена еще одна ревизия многоквартирных домов на предмет сохранения тепла: проверены целостность дверей и стекол, наличие пружин на дверях и жалюзийных решеток на чердаках, работа освещения. В целом на территории управляющей компании подготовка к отопительному сезону идет по графику.

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