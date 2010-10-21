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[Индекс номера 125 (03.08.2017)]

 Выборы–2017 
Избирком включил фильтр

31 июля завершен прием документов от кандидатов на выдвижение–регистрацию в Норильский городской Совет депутатов. На данный момент зарегистрированы 24 кандидата и три партии. Остальным претендентам, как самовыдвиженцам, так и партийным, предстоит пройти фильтр избиркома. До 10 августа по каждому из претендентов им предстоит провести тщательную проверку и вынести свое решение.
62 человека от шести партий выдвинули свои кандидатуры в новый созыв норильского парламента. Кроме партийных выдвиженцев в норильский горсовет баллотируются еще и 19 независимых кандидатов — так называемые самовыдвиженцы.
Партийный блок на этапе выдвижения представлен достаточно широко. Участвовать в выборах решили шесть политических партий: «Единая Россия», «Справедливая Россия», ЛДПР, КПРФ, «Зеленые» и «Партия Великое Отечество». В списочном составе «Справедливой России», например, — 13 человек; единороссов в списке выдвиженцев — 29 (это максимальное число кандидатов от партии по списку); «Партия Великое
Отечество» представлена 23 кандидатами; КПРФ — 18; в списке от ЛДПР — 20 фамилий; команда федеральной партии «Зеленые» заявила список из 6 человек. Парламентские партии идут без сбора подписей, остальные партии подписи собирают в обязательном порядке.
Сейчас избирательная комиссия муниципального округа Норильска занята проверкой подписей и подписных листов, предоставленных кандидатами.
– Эта работа продлится до 10 августа, — прокомментировала процесс Татьяна Дижечко, заместитель председателя норильского избиркома, — именно с этого дня будет понятно, кто из кандидатов точно зарегистрирован, а кто получил отказ в регистрации. Тогда же сформируется окончательный список кандидатов.
После этого предстоит провести процедуру жеребьевки по распределению между зарегистрированными кандидатами бесплатного эфирного времени (бесплатной печатной площади). Следом начнется агитация в СМИ.
– При проверке документов мы обращаем внимание на сбор подписей не по округу, на ряд недостатков при оформлении, которые еще можно успеть устранить, — отметила секретарь комиссии.
Напомним, выборы 2017 года не просто пройдут по новой системе, изменится и структура муниципальной власти. Во–первых, с семи до четырех сократится количество избирательных округов. При этом иным окажется число депутатских мандатов по каждому из округов: было два — станет три.
Как и раньше, горсовет будет состоять из нечетного числа депутатов, 12 мест займут одномандатники, еще 23 человека пойдут по партийным спискам. В связи с этим на выборах, которые состоятся 10 сентября, каждый избиратель получит два бюллетеня: один «списочный партийный», второй — со списком одномандатников, то есть тех, кто идет сам за себя. И самая главная новость: в бюллетенях на выборах местного уровня вновь появится графа «Против всех».
Досрочное голосование откроется с 30 августа на 72 избирательных участках, зарегистрированных в НПР. Каждый желающий заранее сможет использовать свое избирательное право и проголосовать за ту или иную партию и того или иного самовыдвиженца.

Марина Хорошевская
Фото Дениса Кожевникова
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Выборы–2017 
31 июля завершен прием документов от кандидатов на выдвижение–регистрацию в Норильский городской Совет депутатов. На данный момент зарегистрированы 24 кандидата и три партии. Остальным претендентам, как самовыдвиженцам, так и партийным, предстоит пройти фильтр избиркома. До 10 августа по каждому из претендентов им предстоит провести тщательную проверку и вынести свое решение.

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