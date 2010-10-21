[Индекс номера 125 (03.08.2017)]



Городские подробности

Летние изменения в Кайеркане

В Кайеркане ведутся работы по благоустройству района: в частности, на центральной площади, детских игровых и спортивных площадках, а также на других объектах. О том, как изменится территория к концу лета, нам рассказала Елена Недбайло, заместитель руководителя администрации Норильска по району Кайеркан — начальник кайерканского территориального управления.

Центральная площадь В прошлом году на центральной площади района появилась памятная стела, обустроена зона отдыха. В этом году работы продолжатся: от здания Дома быта в соответствии с рельефом местности будет выложен широкий ступенчатый спуск, установят скамейки, урны, фонари освещения и декоративные элементы. С одной стороны, это завершит обустройство участка, с другой — перекроет доступ автотранспорта на территорию, которая превратится в пешеходную зону. Подрядчик уже определен, это — ООО «Стройдел», работы, согласно контракту, будут завершены до конца ноября. Определенные изменения произойдут этим летом у дома на ул. Надеждинской, 1а. Сейчас там ведутся работы по обустройству современной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, где летом можно будет играть в футбол, а зимой — в хоккей. Подрядчик тот же — ООО «Стройдел». Завершение проекта запланировано до 31 октября. Обустройство спортивной площадки на улице Надеждинской, 1а – Мы хотели создать для детей больше возможностей, чтобы они могли играть в футбол, хоккей и другие подвижные игры прямо во дворе, как это было в нашем детстве. Думаем, заниматься будут многие. Также на площадке будут установлены антивандальные тренажеры и фонари, — рассказывает Елена Недбайло. По соседству расположится детская игровая площадка, которую в следующем году планирует оборудовать управляющая компания «Город». Площадка на Норильской, 4–6 Ребята любого возраста — от мала до велика — найдут для себя занятия и на новенькой площадке во дворе ул. Норильской, 4–6. Площадка разделена на три зоны: детскую, на которой устанавливается оборудование, подаренное юным кайерканцам ЗФ «Норникеля», спортивную, с антивандальными тренажерами, включая силовые и для воркаута, и универсальную — для баскетбола, стритбола, футбола. Есть и беговая дорожка. Скоро откроется площадка в районе улицы Норильской, 4-6 – На площадке можно будет не только играть в любые уличные игры, но и просто отдохнуть. Для этого на ней установят лавочки, урны и посадят растения. Эта площадка будет освещаться в зимний период. Здесь используется травмобезопасное покрытие из резиновой крошки с учетом современных требований. Приятно порадует кайерканцев и разноцветный песок на прогулочных дорожках, — уверена Елена Недбайло. Площадка скоро будет готова, у ребят появится возможность поиграть на ней до холодов. Хотя заниматься на ней можно будет и после выпадения снега. Набережная ручья Кайерканский На набережной ручья Кайерканский в этом году не планируется масштабных работ, подрядчик займется только укреплением береговых откосов, прилегающих к одному из мостов. Будут восстановлены беседки, поврежденные во время штормовых ветров. Кроме того, на набережной в августе отремонтируют площадку для выгула собак, обновят имеющиеся там тренажеры, восстановят и покрасят ограждение, установят калитку по просьбе жителей. – Эта площадка очень востребована, сюда приводят много собак, особенно в хорошую погоду, — отметила Елена Недбайло. Мелочей не бывает Благоустраивая крупные объекты, в Кайеркане немало внимания уделяют и другим, не менее важным участкам территории. К примеру, этим летом, наконец, установили лестницу рядом с ул. Школьной, 12. – Прежде здесь было неудобно и небезопасно ходить. Теперь появилась лестница, оформлен бордюр, в августе установят перила и заасфальтируют тротуар, — пояснила Елена Недбайло. В районе ул. Школьной, 2, появится еще один тротуар, ведущий ко второму мосту через ручей Кайерканский. Сам мост оборудован по инициативе жителей. Новая пешеходная дорожка на улице Школьной, 12 – От второго моста через дорогу был обустроен пешеходный переход — согласно требованиям ПДД. А теперь там появится и тротуар, бордюры уже залиты, а асфальтировку выполнят в августе. Этими работами занимается МКУ «Управление «Норильскавтодор». Также на территории района проведен ямочный ремонт улично–дорожной сети, нанесена разметка. По просьбе жителей в районе городской поликлиники № 3 поребрики у пешеходных переходов сделают чуть ниже. Приятно отметить, что в Кайеркане каждый год появляются новые объекты благоустройства. Как долго они будут служить людям, зависит не только от лиц, ответственных за их содержание, но и во многом от бережного отношения к ним самих жителей, — подытожила Елена Недбайло.

Татьяна Зачупейко Фото предоставлены кайерканским территориальным управлением www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В прошлом году на центральной площади района появилась памятная стела, обустроена зона отдыха. В этом году работы продолжатся: от здания Дома быта в соответствии с рельефом местности будет выложен широкий ступенчатый спуск, установят скамейки, урны, фонари освещения и декоративные элементы. С одной стороны, это завершит обустройство участка, с другой — перекроет доступ автотранспорта на территорию, которая превратится в пешеходную зону. Подрядчик уже определен, это — ООО «Стройдел», работы, согласно контракту, будут завершены до конца ноября.Определенные изменения произойдут этим летом у дома на ул. Надеждинской, 1а. Сейчас там ведутся работы по обустройству современной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, где летом можно будет играть в футбол, а зимой — в хоккей. Подрядчик тот же — ООО «Стройдел». Завершение проекта запланировано до 31 октября.– Мы хотели создать для детей больше возможностей, чтобы они могли играть в футбол, хоккей и другие подвижные игры прямо во дворе, как это было в нашем детстве. Думаем, заниматься будут многие. Также на площадке будут установлены антивандальные тренажеры и фонари, — рассказывает Елена Недбайло.По соседству расположится детская игровая площадка, которую в следующем году планирует оборудовать управляющая компания «Город».Ребята любого возраста — от мала до велика — найдут для себя занятия и на новенькой площадке во дворе ул. Норильской, 4–6. Площадка разделена на три зоны: детскую, на которой устанавливается оборудование, подаренное юным кайерканцам ЗФ «Норникеля», спортивную, с антивандальными тренажерами, включая силовые и для воркаута, и универсальную — для баскетбола, стритбола, футбола. Есть и беговая дорожка.– На площадке можно будет не только играть в любые уличные игры, но и просто отдохнуть. Для этого на ней установят лавочки, урны и посадят растения. Эта площадка будет освещаться в зимний период. Здесь используется травмобезопасное покрытие из резиновой крошки с учетом современных требований. Приятно порадует кайерканцев и разноцветный песок на прогулочных дорожках, — уверена Елена Недбайло.Площадка скоро будет готова, у ребят появится возможность поиграть на ней до холодов. Хотя заниматься на ней можно будет и после выпадения снега.На набережной ручья Кайерканский в этом году не планируется масштабных работ, подрядчик займется только укреплением береговых откосов, прилегающих к одному из мостов. Будут восстановлены беседки, поврежденные во время штормовых ветров.Кроме того, на набережной в августе отремонтируют площадку для выгула собак, обновят имеющиеся там тренажеры, восстановят и покрасят ограждение, установят калитку по просьбе жителей.– Эта площадка очень востребована, сюда приводят много собак, особенно в хорошую погоду, — отметила Елена Недбайло.Благоустраивая крупные объекты, в Кайеркане немало внимания уделяют и другим, не менее важным участкам территории. К примеру, этим летом, наконец, установили лестницу рядом с ул. Школьной, 12.– Прежде здесь было неудобно и небезопасно ходить. Теперь появилась лестница, оформлен бордюр, в августе установят перила и заасфальтируют тротуар, — пояснила Елена Недбайло.В районе ул. Школьной, 2, появится еще один тротуар, ведущий ко второму мосту через ручей Кайерканский. Сам мост оборудован по инициативе жителей.– От второго моста через дорогу был обустроен пешеходный переход — согласно требованиям ПДД. А теперь там появится и тротуар, бордюры уже залиты, а асфальтировку выполнят в августе. Этими работами занимается МКУ «Управление «Норильскавтодор». Также на территории района проведен ямочный ремонт улично–дорожной сети, нанесена разметка. По просьбе жителей в районе городской поликлиники № 3 поребрики у пешеходных переходов сделают чуть ниже.Приятно отметить, что в Кайеркане каждый год появляются новые объекты благоустройства. Как долго они будут служить людям, зависит не только от лиц, ответственных за их содержание, но и во многом от бережного отношения к ним самих жителей, — подытожила Елена Недбайло.

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