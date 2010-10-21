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День Города

[Индекс номера 125 (03.08.2017)]

 Городские подробности 
Летние изменения в Кайеркане

В Кайеркане ведутся работы по благоустройству района: в частности, на центральной площади, детских игровых и спортивных площадках, а также на других объектах. О том, как изменится территория к концу лета, нам рассказала Елена Недбайло, заместитель руководителя администрации Норильска по району Кайеркан — начальник кайерканского территориального управления.
Центральная площадь
В прошлом году на центральной площади района появилась памятная стела, обустроена зона отдыха. В этом году работы продолжатся: от здания Дома быта в соответствии с рельефом местности будет выложен широкий ступенчатый спуск, установят скамейки, урны, фонари освещения и декоративные элементы. С одной стороны, это завершит обустройство участка, с другой — перекроет доступ автотранспорта на территорию, которая превратится в пешеходную зону. Подрядчик уже определен, это — ООО «Стройдел», работы, согласно контракту, будут завершены до конца ноября.
Определенные изменения произойдут этим летом у дома на ул. Надеждинской, 1а. Сейчас там ведутся работы по обустройству современной спортивной площадки с травмобезопасным покрытием из резиновой крошки, где летом можно будет играть в футбол, а зимой — в хоккей. Подрядчик тот же — ООО «Стройдел». Завершение проекта запланировано до 31 октября.
Обустройство спортивной площадки на улице Надеждинской, 1а
– Мы хотели создать для детей больше возможностей, чтобы они могли играть в футбол, хоккей и другие подвижные игры прямо во дворе, как это было в нашем детстве. Думаем, заниматься будут многие. Также на площадке будут установлены антивандальные тренажеры и фонари, — рассказывает Елена Недбайло.
По соседству расположится детская игровая площадка, которую в следующем году планирует оборудовать управляющая компания «Город».
Площадка на Норильской, 4–6
Ребята любого возраста — от мала до велика — найдут для себя занятия и на новенькой площадке во дворе ул. Норильской, 4–6. Площадка разделена на три зоны: детскую, на которой устанавливается оборудование, подаренное юным кайерканцам ЗФ «Норникеля», спортивную, с антивандальными тренажерами, включая силовые и для воркаута, и универсальную — для баскетбола, стритбола, футбола. Есть и беговая дорожка.
Скоро откроется площадка в районе улицы Норильской, 4-6
– На площадке можно будет не только играть в любые уличные игры, но и просто отдохнуть. Для этого на ней установят лавочки, урны и посадят растения. Эта площадка будет освещаться в зимний период. Здесь используется травмобезопасное покрытие из резиновой крошки с учетом современных требований. Приятно порадует кайерканцев и разноцветный песок на прогулочных дорожках, — уверена Елена Недбайло.
Площадка скоро будет готова, у ребят появится возможность поиграть на ней до холодов. Хотя заниматься на ней можно будет и после выпадения снега.
Набережная ручья Кайерканский
На набережной ручья Кайерканский в этом году не планируется масштабных работ, подрядчик займется только укреплением береговых откосов, прилегающих к одному из мостов. Будут восстановлены беседки, поврежденные во время штормовых ветров.
Кроме того, на набережной в августе отремонтируют площадку для выгула собак, обновят имеющиеся там тренажеры, восстановят и покрасят ограждение, установят калитку по просьбе жителей.
– Эта площадка очень востребована, сюда приводят много собак, особенно в хорошую погоду, — отметила Елена Недбайло.
Мелочей не бывает
Благоустраивая крупные объекты, в Кайеркане немало внимания уделяют и другим, не менее важным участкам территории. К примеру, этим летом, наконец, установили лестницу рядом с ул. Школьной, 12.
– Прежде здесь было неудобно и небезопасно ходить. Теперь появилась лестница, оформлен бордюр, в августе установят перила и заасфальтируют тротуар, — пояснила Елена Недбайло.
В районе ул. Школьной, 2, появится еще один тротуар, ведущий ко второму мосту через ручей Кайерканский. Сам мост оборудован по инициативе жителей.
Новая пешеходная дорожка на улице Школьной, 12
– От второго моста через дорогу был обустроен пешеходный переход — согласно требованиям ПДД. А теперь там появится и тротуар, бордюры уже залиты, а асфальтировку выполнят в августе. Этими работами занимается МКУ «Управление «Норильскавтодор». Также на территории района проведен ямочный ремонт улично–дорожной сети, нанесена разметка. По просьбе жителей в районе городской поликлиники № 3 поребрики у пешеходных переходов сделают чуть ниже.
Приятно отметить, что в Кайеркане каждый год появляются новые объекты благоустройства. Как долго они будут служить людям, зависит не только от лиц, ответственных за их содержание, но и во многом от бережного отношения к ним самих жителей, — подытожила Елена Недбайло.

Татьяна Зачупейко
Фото предоставлены кайерканским территориальным управлением
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В Кайеркане ведутся работы по благоустройству района: в частности, на центральной площади, детских игровых и спортивных площадках, а также на других объектах. О том, как изменится территория к концу лета, нам рассказала Елена Недбайло, заместитель руководителя администрации Норильска по району Кайеркан — начальник кайерканского территориального управления.

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