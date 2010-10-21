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День Города

[Индекс номера 125 (03.08.2017)]

 Есть повод! 
Братское сердце

2 августа Норильск отметил 87–ю годовщину Воздушно–десантных войск России.
Минута молчания у «Черного тюльпана»
Утром у мемориала «Черный тюльпан» по традиции собрались ветераны ВДВ и боевых действий. Их приветствовали представители власти, горожане, среди которых было немало молодых норильчан. Вместе они минутой молчания почтили память погибших в Афганистане, в горячих точках военных конфликтов.
Александр Пестряков, председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству горсовета:
— Мы благодарны воздушно–десантным войскам за защиту государства от внешнего врага, надежность в решении внутренних конфликтов, но профессия воина сопряжена и с потерей жизни. И сегодня, в день празднования, мы прежде всего вспоминаем тех, кого уже нет рядом...
Валерий Шабурин, председатель Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов:
— Поздравляю ветеранов ВДВ и от имени краевого отделения «Боевого братства». Десантники — это гордость нашего Отечества, образец для подражания всех поколений. Желаю им с гордостью носить голубой берет, не забывать девиз «Никто, кроме нас!». Мы сегодня будем вспоминать командиров, сослуживцев, всех ребят, погибших, защищая Отечество. И нашу 6–ю роту, погибшую в Чеченской Республике, и 9–ю роту, которая отстаивала южные рубежи нашей Родины в Афганистане. Очень рад, что традицию празднования продолжает в нашем городе молодежь. Слава ВДВ!
После возложения цветов кортеж автомобилей под знаменами ВДВ отправился к мемориалу «Вечный огонь», чтобы и там поклониться памяти погибших за Родину.
В День ВДВ бравые парни — члены норильского отделения Российского союза десантников навестили своих подшефных в центре «Виктория». Детям вручили подарки и сладости, сфотографировались на память.
А вечером на стадионе «Заполярник» праздник продолжился для всех горожан. Во второй раз его организовали деятельные ребята из местного отделения Российского союза десантников. Бравые молодцы в голубых беретах подготовили показательные выступления, спецэффекты. Прошли и состязания по поднятию гири, перетягиванию каната, армрестлингу, в которых приняли участие все желающие. Отличившиеся были награждены памятными грамотами.
Председатель межрегиональной общественной организации Российского союза десантников Григорий Золотарев прочел, приветствуя товарищей, стихи неизвестного гвардейца-десантника:
— Я вспомнить бы хотел сейчас про нашу службу без прикрас, за купол, что над головой, за то, что с неба сразу в бой, за кроссы, тренировки, марш– броски, за незабвенные прыжки, за АКМ, Д–6, РД, за наш спецназ, за ВДВ!
Григорий Золотарев
Григорий Золотарев также поделился с «Заполярной правдой», что уже год Союз десантников успешно базируется в отремонтированном помещении, предоставленном администрацией города. Штаб находится в центре, в правом крыле здания загса. Десантники ведут занятия по военно–патриотическому воспитанию в школах, в Центре семьи «Норильский», участвуют в городских митингах и шествиях. Сейчас в организации 40 человек. Григорий с гордостью рассказал и о том, что генштаб Российского союза десантников находится в Москве, президентом правления является полковник Павел Поповских, бывший командир разведки ВДВ, автор многих книг.
Сам Григорий Золотарев — коренной норильчанин, окончил 41–ю школу. Служил в 11–й отдельной десантно–штурмовой бригаде, которая базировалась в Улан–Удэ. Работает горноспасателем в «Промбезопасности» на должности респираторщика 3–го класса. В городе трудятся и 15 его сослуживцев. А всего в местной организации Союза десантников России состоят 40 человек, самому старшему — участнику боевых действий в Чечне Павлу Кошкину — 38 лет.
Праздник на «Заполярнике» Григорий готовил с друзьями — десантниками Сергеем Филатовым, Юрием Яценко, Саидом Келемтаровым и другими. Среди единомышленников — и Союз ветеранов Афганской войны, на поддержку которого всегда можно рассчитывать. Администрация города тоже идет навстречу, помогают и бизнесмены, которые и на проведение праздника на «Заполярнике» выделили необходимые средства.
Интересуемся у Григория, что дала ему служба в воздушно–десантных войсках.
— ВДВ изменили не только мою жизнь, но и многих парней. Там нам поставили характер, воспитали как родной отец.
В гостях у детей Центра «Виктория»
Григорий, как чувствуешь, в обществе есть уважение к ВДВ?
— Конечно, есть! Но, знаете, по отношению к десантникам есть негативные стереотипы и есть положительные, которых больше. Люди правильно считают, а мы такие и есть, что мы самые сильные, прыткие и здоровые парни. Десантники готовы душу, сердце и здоровье отдать за Родину и за свою семью.
Согласись, не все вэдэвэшники себя достойно в праздник ведут...
— Я вас поправлю: вэдэвэшники — это те, кто ведет себя непристойно в святой для нас день. А те, кто достойно носят тельняшку и голубой берет, прославляют ВДВ, — это и есть настоящие десантники. Это им посвящены песни, которые я очень люблю — «Никто, кроме нас!» Олега Газманова и «С неба привет!» Александра Буйнова.
Илья Полянский (в центре) с ветеранами ВДВ
А как ребята из Союза десантников форму поддерживают?
— Занимаются в Ассоциации армейского рукопашного боя у Виктора Диконенко, который помогал нам готовиться и к показательным выступлениям на «Заполярнике». Рад, что активно сотрудничаем с управлением по спорту. Михаил Голуб здорово помогает. Нам выделили борцовский зал с мягким татами, директор стадиона «Заполярник» всячески идет нам навстречу, городская культура очень помогла в подготовке Дня ВДВ. Большая команда слаженно работала, большое спасибо всем! А нашим десантникам от души желаю здоровья и счастья в семье. Мы обращаемся друг к другу: «Братское сердце!». И пусть наше десантское братство в Норильске будет крепким!
Интересно, что в праздничном кортеже десантников, который в честь праздника под знаменами ВДВ проехал по Ленинскому проспекту, было два роскошных «линкольна» с эмблемами ВДВ и надписями «Никто, кроме нас!». Мы познакомились с их бравым хозяином в голубом берете — Ильей Полянским. Он рассказал о себе. Родился в Норильске, но потом почти сорок лет не был в городе. В начале 1990–х служил в Псковской воздушно–десантной дивизии. В родном Норильске, куда решил вернуться, есть и его однополчане, среди них — Олег Шаповаленко.
Показательные выступления Российского союза десантников
Среди наших новых знакомцев в этот праздничный день был и Денис Монастыршин, который служил в 300–м отдельном парашютно–десантном полку 21–й штурмовой бригады. Он впервые привел на праздник своего племянника Тимофея. Мальчик, который с гордостью надел дядин голубой берет, в этом году пойдет в школу. Счастливый, он стоял в строю с десантниками у «Вечного огня» и тоже славил ВДВ, когда все мужчины — от мала до велика — дружно грянули: «Слава ВДВ! Ура!». И аккурат в этот момент из–за облаков выглянуло солнце... И расплескалась синева!

Ирина Даниленко
Фото автора и Дениса Кожевникова
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