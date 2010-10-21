Фото новости:

День Города

[Индекс номера 125 (03.08.2017)]

 Вопрос недели 
Много ли груза вы берете с собой в полет?

В конце июля всех взбудоражила информация о новых авиационных правилах, подготовленных Минтрансом. Те вещи, которые допускалось брать с собой в самолет — ручную кладь, теперь придется сдавать в багаж, даже телефоны и верхнюю одежду. Говорилось и о том, что ручную кладь хотят сделать платной. Были такие вот разнотолки. Взволновались, конечно, и норильчане. Позже выяснилось, что речь шла о поправках в Воздушный кодекс, которые позволяют исключать норму бесплатного провоза багажа из тарифа невозвратных авиабилетов, и ведомственном акте Минтранса о провозе одежды и телефонов в ручной клади. Немало дискуссий вызвали эти документы и при обсуждении в Совете Федерации. В результате первый документ сенаторы приняли, а что касается второго — просили учесть их замечания. В свете этих новшеств мы решили спросить у норильчан:
Надежда, путешествует налегке:
– Обычно в самолет я беру только дамскую сумку, в которой обычные женские вещи. Плюс ноутбук и телефон: боюсь, что в багаже эти вещи сломаются или потеряются с чемоданом. В полете я ими не пользуюсь. Из того, что не входит в дамскую сумочку, могу еще прихватить электронную книгу. Если предстоит очень длительный полет, тогда беру подголовник, чтобы поспать. Я могу ехать налегке, потому что у меня нет детей, а для себя, взрослого человека, многого не требуется. Но есть другой момент. Одно дело лететь летом, когда не нужна верхняя одежда, а другое — зимой. В этом году, например, мне предстоит поездка в декабре, так что на борт обязательно возьму теплые вещи: во–первых, на улице потребуется, во–вторых, в полете до Москвы пледы почему–то не выдают, и я укрываюсь одеждой.

Нина Владимировна, в сентябре повезет в Норильск внука:
– Я очень забеспокоилась, когда услышала в новостях, что, возможно, больше не будет бесплатного провоза багажа, и даже за одежду, которую возьмешь в салон, придется заплатить. Дело в том, что сейчас у меня отдыхает пятилетний внук. Осенью я повезу его к дочери в Норильск. И обязательно в салон мы возьмем с собой аптечку — это лекарства от гипертонии, сердечной, головной боли для меня; от аллергии, насморка и боли в ушках при взлете и посадке для внука. Всегда при мне и аппарат для измерения давления. Плюс теплые одежда и обувь, учитывая, что в Норильске в это время будет уже холодно. Не обойтись в четырехчасовом полете малышу и без игрушек и книжки. К тому же он у нас привередливый в еде — поэтому приходится с собой брать для него еще и еду, и питье. А учитывая, что нам придется провести несколько часов между рейсами в московском аэропорту, а там все очень дорого, список необходимых вещей и продуктов может возрасти. Так что лично нам это нововведение совсем невыгодно. Все–таки надо учитывать ситуации, когда люди летят с детьми, и особенности регионов нашей необъятной страны, когда одной сумочкой при перелете не обойдешься.

Мария Борис, воспитатель в ТОШ:
– Я люблю путешествовать налегке, так гораздо проще! С собой в самолет беру только книгу и плейер с разнообразной музыкой. Зимой мы с родителями собираемся в отпуск, но и они себя лишним грузом не обременяют. Для северян, конечно, важны теплые вещи, но наши пуховики не так уж много весят. И, как правило, возвращаюсь в Норильск налегке, разве что с баночкой варенья или меда от бабушки. Но это привезти — святое. Замечаю, что многие пассажиры слишком много везут с собой вещей, наверное, новые правила оплаты за багаж их отрезвят. Хотя это несправедливо — так жестко ограничивать людей в перевозке вещей, ведь у каждого свои обстоятельства. Скорее всего, авиакомпании решили еще больше зарабатывать на пассажирах.

Евгения, стюардесса в декрете:
– В полет нужно брать самое необходимое. Могу сказать по своему опыту работы на борту: половина из того, что берут в самолет пассажиры, им абсолютно не требуется и лишь доставляет неудобства. Я сама в самолет беру небольшую дамскую сумочку с документами, деньгами, телефоном/планшетом, а для сынишки — небольшую игрушку или блокнот с карандашами, гигиенические салфетки и бутылочку с водой. Категорически отказываюсь от бабушкиных припарков в виде пирожков, булочек и прочего. Если что–то не впихивается в чемодан, то отправляю посылками. Да и вообще, стараюсь не возить с собой лишнего. Только самое необходимое.

Елена, тренер по аэройоге:
– С собой в самолет я беру помимо документов и денег только планшет или книгу. В самолете должно быть минимум вещей, и пассажир должен в полете отдыхать, а не чувствовать себя навьюченной лошадью и сидеть в неудобной позе из–за того, что под ногами бесконечные сумки. К своему решению я пришла опытным путем. В какой–то момент мне стало себя очень жалко, что я такая нагруженная тащусь в самолет, укладываю эти вещи. Если введут плату за ручную кладь, то с собой в самолет буду брать только телефон. А вообще, считаю неудачной идею введения платы за ручную кладь. Абсурдно сдавать куртку или шубу в багаж и требовать за них плату. Для норильчан это не прихоть, а необходимость.

Геннадий Фадеев, создатель и многие годы директор Норильского педагогического колледжа:
– Ручная кладь мне в самолете ни к чему. Думаю, что она бесплатно должна быть у беременных женщин, мам с ребятишками и у пожилых людей. Моя семья, если что–то и везет кроме вещей с собой из Норильска, то это нашу нельму в любом виде — ее белорусская родня очень уважает. Но мы всё, и без перевеса, аккуратно пакуем в чемодан и сдаем в багаж. А если уж введут плату за провоз верхней одежды в салоне самолета, то народ наверняка перейдет на самый облегченный ее вариант. Норильчане всегда найдут выход из положения!

Инна, старается летать лоукостерами:
– Лоукостер — это авиакомпания, предлагающая билеты по ценам значительно ниже среднерыночных. Лоукост–перевозчик использует флот однотипных самолетов и взимает дополнительную плату за те услуги, которые у других авиакомпаний включены в стоимость билета: питание на борту, провоз багажа, выбор места в самолете и тому подобное. Таким образом, например, я летала из Бангкока в Хошимин, из Москвы в Самару, Сочи, Казань и обратно. Такие бюджетные полеты хороши, если они не длятся больше часа, если в месте назначения погода такая же, как и в пункте отправления, и если ты летишь не больше, чем на неделю. Тогда можно взять минимум вещей и таким образом сэкономить на перелете. Но из Норильска в двухмесячный отпуск я отправляюсь с кучей одежды, особенно в межсезонье, подарками для родственников, а обратно возвращаюсь с дарами садов и огородов, безделушками из «Ашана» и «Икеа» и так далее. Удаленность Норильска от других городов, отсутствие у нас многих сетевых магазинов, климатические особенности — все это сказывается и на том, как и чем мы летаем. Тут уж, как ни старайся, сэкономить на отсутствии багажа не удастся.

Виталий Толстов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, часто летает:
– Несмотря на то что по большей части перемещаюсь налегке (в командировке много вещей не требуется), я против любых дополнительных ограничений. Тем более когда это касается самолетов, самого популярного и практически единственного транспорта для норильчан и других жителей Крайнего Севера.

Лидия, мама маленького Егора:
– Когда мы летели в прошлом году, я брала сыну любимую книжку, машинку, плед, влажные салфетки и воду. Все это влезло в детский рюкзачок, и мы спокойно долетели. Для себя — воду, успокоительные таблетки — я очень боюсь полетов, планшет и телефон, плюс свою сумочку. Для меня это необходимые вещи. Конечно, сейчас уже проще: когда сын был младше, вещей брали в салон больше — подгузники, сменную одежду, игрушки, что–то под голову ему, чтобы было удобно спать, пять упаковок сока — такой баул набирался!

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной правды»:
– Я всегда летаю с большим чемоданом и парой сумок, потому что везу подарки материковским друзьям, бывшим норильчанам, которые очень радуются нашим северным сувенирам и вкусностям. А еще — обязательно номера «Заполярки», новые издания о Норильске. Конечно, не отказываю, когда просят что–либо передать детям, которые учатся на материке. Немало места занимают теплые вещи, потому что, как правило, летаю осенью или зимой. И перевес багажа есть почти всегда. А на обратном пути у меня с собой всегда много новых книг, журналов, подарков друзей. И как сейчас со всеми этими радостями жизни быть? Конечно, рада за сына, который живет за границей и летает в Россию и по всему миру налегке с рюкзачком по очень дешевым билетам, такие цены нам и не снились. Но я понимаю, когда билет недорогой, тогда и багаж не положен. А вот когда цены космические да еще за ручную кладь плати — это уже слишком!

Фото Владимира МАКУШКИНА
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.




Пользователям
Вход
email
Пароль
регистрация нового пользователя
Статьи текущего номера:
 
Подготовка к отопительному сезону, на которую обычно отводится три летних месяца, вышла на финишную прямую. На 1 августа готовность оборудования теплосети, находящейся в ведении НТЭК, к подаче тепла в квартиры горожан составляет 85 процентов. Управляющие компании готовы к зиме более чем на 60 процентов. К 1 сентября планируется завершить все подготовительные работы.

Выборы–2017 
31 июля завершен прием документов от кандидатов на выдвижение–регистрацию в Норильский городской Совет депутатов. На данный момент зарегистрированы 24 кандидата и три партии. Остальным претендентам, как самовыдвиженцам, так и партийным, предстоит пройти фильтр избиркома. До 10 августа по каждому из претендентов им предстоит провести тщательную проверку и вынести свое решение.

Городские подробности 
В Кайеркане ведутся работы по благоустройству района: в частности, на центральной площади, детских игровых и спортивных площадках, а также на других объектах. О том, как изменится территория к концу лета, нам рассказала Елена Недбайло, заместитель руководителя администрации Норильска по району Кайеркан — начальник кайерканского территориального управления.

Есть повод! 
2 августа Норильск отметил 87–ю годовщину Воздушно–десантных войск России.

Вопрос недели 
В конце июля всех взбудоражила информация о новых авиационных правилах, подготовленных Минтрансом. Те вещи, которые допускалось брать с собой в самолет — ручную кладь, теперь придется сдавать в багаж, даже телефоны и верхнюю одежду. Говорилось и о том, что ручную кладь хотят сделать платной. Были такие вот разнотолки. Взволновались, конечно, и норильчане. Позже выяснилось, что речь шла о поправках в Воздушный кодекс, которые позволяют исключать норму бесплатного провоза багажа из тарифа невозвратных авиабилетов, и ведомственном акте Минтранса о провозе одежды и телефонов в ручной клади. Немало дискуссий вызвали эти документы и при обсуждении в Совете Федерации. В результате первый документ сенаторы приняли, а что касается второго — просили учесть их замечания. В свете этих новшеств мы решили спросить у норильчан:

Своя игра 
Побывав с норильскими дайверами в экспедиции на Ламе, я узнала, какие сюрпризы она им преподносит. О том, что скрывает одно из красивейших озер Таймыра и как эти тайны можно разгадать, сегодняшний материал.

Человек родился 
На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появилась тройня (два мальчика и девочка), а всего 45 малышей: 20 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Илюшенька Зверев.

Новости:
 3 августа 2017 
12:33 Вопрос расширения Арктической зоны России депутаты Госдумы будут изучать по пути на Северный полюс. Бригаду парламентариев на время отпуска отправят на «макушку» Земли.
12:21 С сегодняшнего дня на территории Дудинки снят режим ЧС.
12:11 Опорный пункт по изучению и мониторингу поголовья сибирского соболя может стать филиалом Норильского института сельского хозяйства Крайнего Севера.
12:06 40 лет на троих. В Красноярске вынесли приговор по уголовному дело о подготовке теракта в столице края на День Победы.
11:07 Норильские полицейские призывают владельцев велосипедов принять меры по сохранности своих транспортных средств.
[все новости]
Реклама на сайте
Реклама на gazetazp.ru
GISMETEO: Погода г.Норильск Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика
663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42422 от 21.10.2010 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх