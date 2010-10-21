[Индекс номера 125 (03.08.2017)]



Вопрос недели

Много ли груза вы берете с собой в полет?

В конце июля всех взбудоражила информация о новых авиационных правилах, подготовленных Минтрансом. Те вещи, которые допускалось брать с собой в самолет — ручную кладь, теперь придется сдавать в багаж, даже телефоны и верхнюю одежду. Говорилось и о том, что ручную кладь хотят сделать платной. Были такие вот разнотолки. Взволновались, конечно, и норильчане. Позже выяснилось, что речь шла о поправках в Воздушный кодекс, которые позволяют исключать норму бесплатного провоза багажа из тарифа невозвратных авиабилетов, и ведомственном акте Минтранса о провозе одежды и телефонов в ручной клади. Немало дискуссий вызвали эти документы и при обсуждении в Совете Федерации. В результате первый документ сенаторы приняли, а что касается второго — просили учесть их замечания. В свете этих новшеств мы решили спросить у норильчан:

Надежда, путешествует налегке: – Обычно в самолет я беру только дамскую сумку, в которой обычные женские вещи. Плюс ноутбук и телефон: боюсь, что в багаже эти вещи сломаются или потеряются с чемоданом. В полете я ими не пользуюсь. Из того, что не входит в дамскую сумочку, могу еще прихватить электронную книгу. Если предстоит очень длительный полет, тогда беру подголовник, чтобы поспать. Я могу ехать налегке, потому что у меня нет детей, а для себя, взрослого человека, многого не требуется. Но есть другой момент. Одно дело лететь летом, когда не нужна верхняя одежда, а другое — зимой. В этом году, например, мне предстоит поездка в декабре, так что на борт обязательно возьму теплые вещи: во–первых, на улице потребуется, во–вторых, в полете до Москвы пледы почему–то не выдают, и я укрываюсь одеждой.

Нина Владимировна, в сентябре повезет в Норильск внука: – Я очень забеспокоилась, когда услышала в новостях, что, возможно, больше не будет бесплатного провоза багажа, и даже за одежду, которую возьмешь в салон, придется заплатить. Дело в том, что сейчас у меня отдыхает пятилетний внук. Осенью я повезу его к дочери в Норильск. И обязательно в салон мы возьмем с собой аптечку — это лекарства от гипертонии, сердечной, головной боли для меня; от аллергии, насморка и боли в ушках при взлете и посадке для внука. Всегда при мне и аппарат для измерения давления. Плюс теплые одежда и обувь, учитывая, что в Норильске в это время будет уже холодно. Не обойтись в четырехчасовом полете малышу и без игрушек и книжки. К тому же он у нас привередливый в еде — поэтому приходится с собой брать для него еще и еду, и питье. А учитывая, что нам придется провести несколько часов между рейсами в московском аэропорту, а там все очень дорого, список необходимых вещей и продуктов может возрасти. Так что лично нам это нововведение совсем невыгодно. Все–таки надо учитывать ситуации, когда люди летят с детьми, и особенности регионов нашей необъятной страны, когда одной сумочкой при перелете не обойдешься.

Мария Борис, воспитатель в ТОШ: – Я люблю путешествовать налегке, так гораздо проще! С собой в самолет беру только книгу и плейер с разнообразной музыкой. Зимой мы с родителями собираемся в отпуск, но и они себя лишним грузом не обременяют. Для северян, конечно, важны теплые вещи, но наши пуховики не так уж много весят. И, как правило, возвращаюсь в Норильск налегке, разве что с баночкой варенья или меда от бабушки. Но это привезти — святое. Замечаю, что многие пассажиры слишком много везут с собой вещей, наверное, новые правила оплаты за багаж их отрезвят. Хотя это несправедливо — так жестко ограничивать людей в перевозке вещей, ведь у каждого свои обстоятельства. Скорее всего, авиакомпании решили еще больше зарабатывать на пассажирах.

Евгения, стюардесса в декрете: – В полет нужно брать самое необходимое. Могу сказать по своему опыту работы на борту: половина из того, что берут в самолет пассажиры, им абсолютно не требуется и лишь доставляет неудобства. Я сама в самолет беру небольшую дамскую сумочку с документами, деньгами, телефоном/планшетом, а для сынишки — небольшую игрушку или блокнот с карандашами, гигиенические салфетки и бутылочку с водой. Категорически отказываюсь от бабушкиных припарков в виде пирожков, булочек и прочего. Если что–то не впихивается в чемодан, то отправляю посылками. Да и вообще, стараюсь не возить с собой лишнего. Только самое необходимое.

Елена, тренер по аэройоге: – С собой в самолет я беру помимо документов и денег только планшет или книгу. В самолете должно быть минимум вещей, и пассажир должен в полете отдыхать, а не чувствовать себя навьюченной лошадью и сидеть в неудобной позе из–за того, что под ногами бесконечные сумки. К своему решению я пришла опытным путем. В какой–то момент мне стало себя очень жалко, что я такая нагруженная тащусь в самолет, укладываю эти вещи. Если введут плату за ручную кладь, то с собой в самолет буду брать только телефон. А вообще, считаю неудачной идею введения платы за ручную кладь. Абсурдно сдавать куртку или шубу в багаж и требовать за них плату. Для норильчан это не прихоть, а необходимость.

Геннадий Фадеев, создатель и многие годы директор Норильского педагогического колледжа: – Ручная кладь мне в самолете ни к чему. Думаю, что она бесплатно должна быть у беременных женщин, мам с ребятишками и у пожилых людей. Моя семья, если что–то и везет кроме вещей с собой из Норильска, то это нашу нельму в любом виде — ее белорусская родня очень уважает. Но мы всё, и без перевеса, аккуратно пакуем в чемодан и сдаем в багаж. А если уж введут плату за провоз верхней одежды в салоне самолета, то народ наверняка перейдет на самый облегченный ее вариант. Норильчане всегда найдут выход из положения!

Инна, старается летать лоукостерами: – Лоукостер — это авиакомпания, предлагающая билеты по ценам значительно ниже среднерыночных. Лоукост–перевозчик использует флот однотипных самолетов и взимает дополнительную плату за те услуги, которые у других авиакомпаний включены в стоимость билета: питание на борту, провоз багажа, выбор места в самолете и тому подобное. Таким образом, например, я летала из Бангкока в Хошимин, из Москвы в Самару, Сочи, Казань и обратно. Такие бюджетные полеты хороши, если они не длятся больше часа, если в месте назначения погода такая же, как и в пункте отправления, и если ты летишь не больше, чем на неделю. Тогда можно взять минимум вещей и таким образом сэкономить на перелете. Но из Норильска в двухмесячный отпуск я отправляюсь с кучей одежды, особенно в межсезонье, подарками для родственников, а обратно возвращаюсь с дарами садов и огородов, безделушками из «Ашана» и «Икеа» и так далее. Удаленность Норильска от других городов, отсутствие у нас многих сетевых магазинов, климатические особенности — все это сказывается и на том, как и чем мы летаем. Тут уж, как ни старайся, сэкономить на отсутствии багажа не удастся.

Виталий Толстов, депутат Законодательного собрания Красноярского края, часто летает: – Несмотря на то что по большей части перемещаюсь налегке (в командировке много вещей не требуется), я против любых дополнительных ограничений. Тем более когда это касается самолетов, самого популярного и практически единственного транспорта для норильчан и других жителей Крайнего Севера.

Лидия, мама маленького Егора: – Когда мы летели в прошлом году, я брала сыну любимую книжку, машинку, плед, влажные салфетки и воду. Все это влезло в детский рюкзачок, и мы спокойно долетели. Для себя — воду, успокоительные таблетки — я очень боюсь полетов, планшет и телефон, плюс свою сумочку. Для меня это необходимые вещи. Конечно, сейчас уже проще: когда сын был младше, вещей брали в салон больше — подгузники, сменную одежду, игрушки, что–то под голову ему, чтобы было удобно спать, пять упаковок сока — такой баул набирался!

Ирина Даниленко, спецкор «Заполярной правды»: – Я всегда летаю с большим чемоданом и парой сумок, потому что везу подарки материковским друзьям, бывшим норильчанам, которые очень радуются нашим северным сувенирам и вкусностям. А еще — обязательно номера «Заполярки», новые издания о Норильске. Конечно, не отказываю, когда просят что–либо передать детям, которые учатся на материке. Немало места занимают теплые вещи, потому что, как правило, летаю осенью или зимой. И перевес багажа есть почти всегда. А на обратном пути у меня с собой всегда много новых книг, журналов, подарков друзей. И как сейчас со всеми этими радостями жизни быть? Конечно, рада за сына, который живет за границей и летает в Россию и по всему миру налегке с рюкзачком по очень дешевым билетам, такие цены нам и не снились. Но я понимаю, когда билет недорогой, тогда и багаж не положен. А вот когда цены космические да еще за ручную кладь плати — это уже слишком!

Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Обычно в самолет я беру только дамскую сумку, в которой обычные женские вещи. Плюс ноутбук и телефон: боюсь, что в багаже эти вещи сломаются или потеряются с чемоданом. В полете я ими не пользуюсь. Из того, что не входит в дамскую сумочку, могу еще прихватить электронную книгу. Если предстоит очень длительный полет, тогда беру подголовник, чтобы поспать. Я могу ехать налегке, потому что у меня нет детей, а для себя, взрослого человека, многого не требуется. Но есть другой момент. Одно дело лететь летом, когда не нужна верхняя одежда, а другое — зимой. В этом году, например, мне предстоит поездка в декабре, так что на борт обязательно возьму теплые вещи: во–первых, на улице потребуется, во–вторых, в полете до Москвы пледы почему–то не выдают, и я укрываюсь одеждой.– Я очень забеспокоилась, когда услышала в новостях, что, возможно, больше не будет бесплатного провоза багажа, и даже за одежду, которую возьмешь в салон, придется заплатить. Дело в том, что сейчас у меня отдыхает пятилетний внук. Осенью я повезу его к дочери в Норильск. И обязательно в салон мы возьмем с собой аптечку — это лекарства от гипертонии, сердечной, головной боли для меня; от аллергии, насморка и боли в ушках при взлете и посадке для внука. Всегда при мне и аппарат для измерения давления. Плюс теплые одежда и обувь, учитывая, что в Норильске в это время будет уже холодно. Не обойтись в четырехчасовом полете малышу и без игрушек и книжки. К тому же он у нас привередливый в еде — поэтому приходится с собой брать для него еще и еду, и питье. А учитывая, что нам придется провести несколько часов между рейсами в московском аэропорту, а там все очень дорого, список необходимых вещей и продуктов может возрасти. Так что лично нам это нововведение совсем невыгодно. Все–таки надо учитывать ситуации, когда люди летят с детьми, и особенности регионов нашей необъятной страны, когда одной сумочкой при перелете не обойдешься.– Я люблю путешествовать налегке, так гораздо проще! С собой в самолет беру только книгу и плейер с разнообразной музыкой. Зимой мы с родителями собираемся в отпуск, но и они себя лишним грузом не обременяют. Для северян, конечно, важны теплые вещи, но наши пуховики не так уж много весят. И, как правило, возвращаюсь в Норильск налегке, разве что с баночкой варенья или меда от бабушки. Но это привезти — святое. Замечаю, что многие пассажиры слишком много везут с собой вещей, наверное, новые правила оплаты за багаж их отрезвят. Хотя это несправедливо — так жестко ограничивать людей в перевозке вещей, ведь у каждого свои обстоятельства. Скорее всего, авиакомпании решили еще больше зарабатывать на пассажирах.– В полет нужно брать самое необходимое. Могу сказать по своему опыту работы на борту: половина из того, что берут в самолет пассажиры, им абсолютно не требуется и лишь доставляет неудобства. Я сама в самолет беру небольшую дамскую сумочку с документами, деньгами, телефоном/планшетом, а для сынишки — небольшую игрушку или блокнот с карандашами, гигиенические салфетки и бутылочку с водой. Категорически отказываюсь от бабушкиных припарков в виде пирожков, булочек и прочего. Если что–то не впихивается в чемодан, то отправляю посылками. Да и вообще, стараюсь не возить с собой лишнего. Только самое необходимое.– С собой в самолет я беру помимо документов и денег только планшет или книгу. В самолете должно быть минимум вещей, и пассажир должен в полете отдыхать, а не чувствовать себя навьюченной лошадью и сидеть в неудобной позе из–за того, что под ногами бесконечные сумки. К своему решению я пришла опытным путем. В какой–то момент мне стало себя очень жалко, что я такая нагруженная тащусь в самолет, укладываю эти вещи. Если введут плату за ручную кладь, то с собой в самолет буду брать только телефон. А вообще, считаю неудачной идею введения платы за ручную кладь. Абсурдно сдавать куртку или шубу в багаж и требовать за них плату. Для норильчан это не прихоть, а необходимость.– Ручная кладь мне в самолете ни к чему. Думаю, что она бесплатно должна быть у беременных женщин, мам с ребятишками и у пожилых людей. Моя семья, если что–то и везет кроме вещей с собой из Норильска, то это нашу нельму в любом виде — ее белорусская родня очень уважает. Но мы всё, и без перевеса, аккуратно пакуем в чемодан и сдаем в багаж. А если уж введут плату за провоз верхней одежды в салоне самолета, то народ наверняка перейдет на самый облегченный ее вариант. Норильчане всегда найдут выход из положения!– Лоукостер — это авиакомпания, предлагающая билеты по ценам значительно ниже среднерыночных. Лоукост–перевозчик использует флот однотипных самолетов и взимает дополнительную плату за те услуги, которые у других авиакомпаний включены в стоимость билета: питание на борту, провоз багажа, выбор места в самолете и тому подобное. Таким образом, например, я летала из Бангкока в Хошимин, из Москвы в Самару, Сочи, Казань и обратно. Такие бюджетные полеты хороши, если они не длятся больше часа, если в месте назначения погода такая же, как и в пункте отправления, и если ты летишь не больше, чем на неделю. Тогда можно взять минимум вещей и таким образом сэкономить на перелете. Но из Норильска в двухмесячный отпуск я отправляюсь с кучей одежды, особенно в межсезонье, подарками для родственников, а обратно возвращаюсь с дарами садов и огородов, безделушками из «Ашана» и «Икеа» и так далее. Удаленность Норильска от других городов, отсутствие у нас многих сетевых магазинов, климатические особенности — все это сказывается и на том, как и чем мы летаем. Тут уж, как ни старайся, сэкономить на отсутствии багажа не удастся.– Несмотря на то что по большей части перемещаюсь налегке (в командировке много вещей не требуется), я против любых дополнительных ограничений. Тем более когда это касается самолетов, самого популярного и практически единственного транспорта для норильчан и других жителей Крайнего Севера.– Когда мы летели в прошлом году, я брала сыну любимую книжку, машинку, плед, влажные салфетки и воду. Все это влезло в детский рюкзачок, и мы спокойно долетели. Для себя — воду, успокоительные таблетки — я очень боюсь полетов, планшет и телефон, плюс свою сумочку. Для меня это необходимые вещи. Конечно, сейчас уже проще: когда сын был младше, вещей брали в салон больше — подгузники, сменную одежду, игрушки, что–то под голову ему, чтобы было удобно спать, пять упаковок сока — такой баул набирался!– Я всегда летаю с большим чемоданом и парой сумок, потому что везу подарки материковским друзьям, бывшим норильчанам, которые очень радуются нашим северным сувенирам и вкусностям. А еще — обязательно номера «Заполярки», новые издания о Норильске. Конечно, не отказываю, когда просят что–либо передать детям, которые учатся на материке. Немало места занимают теплые вещи, потому что, как правило, летаю осенью или зимой. И перевес багажа есть почти всегда. А на обратном пути у меня с собой всегда много новых книг, журналов, подарков друзей. И как сейчас со всеми этими радостями жизни быть? Конечно, рада за сына, который живет за границей и летает в Россию и по всему миру налегке с рюкзачком по очень дешевым билетам, такие цены нам и не снились. Но я понимаю, когда билет недорогой, тогда и багаж не положен. А вот когда цены космические да еще за ручную кладь плати — это уже слишком!

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