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День Города

[Индекс номера 125 (03.08.2017)]

 Своя игра 
Холодный расчет

Побывав с норильскими дайверами в экспедиции на Ламе, я узнала, какие сюрпризы она им преподносит. О том, что скрывает одно из красивейших озер Таймыра и как эти тайны можно разгадать, сегодняшний материал.
Погружение с берега в районе центральной турбазы
Дайверы говорят, что Лама — это озеро–загадка. До сих пор не существует карты рельефа его дна. Никто не может сказать точно, какая здесь глубина. Поговаривают, что в некоторых местах расстояние от водной поверхности до дна достигает двух километров.
Длина Ламы — около 100 километров, максимальная ширина — 14 километров, к востоку озеро сужается до 300 метров. Длина береговой линии — около 200 километров. По поводу глубины мнения расходятся. Чаще всего называют цифру 250–300 метров, где–то можно увидеть скромное «до 20», а отдельные источники осторожно указывают: «В некоторых местах, возможно, до 600 метров». Николай Урванцев, который первым исследовал и нанес Ламу на карты во время экспедиций 1920–х годов, писал: «Глубина озера большая — десятки метров. В средней его части, близ речки Демэ, лот не достал до дна. Привязали к нему арканы, веревки — все, что было (набралось 203 метра), и все же дна не достали».
Также ходят слухи, что где–то на дне Ламы покоится баржа. Якобы в начале войны в лагерь, который был в этих местах, по озеру на барже везли эстонских офицеров, и конвоирам поступила команда сделать так, чтобы до пункта назначения эти заключенные, представлявшие опасность для СССР, не дошли. Вот судно намеренно и затопили.
Мечта норильских дайверов — найти эту баржу. Но документов, которые бы опровергали или подтверждали этот слух, обнаружить не удалось. Поэтому, погружаясь снова и снова в воды этого малоизученного и труднодоступного озера, дайверы надеются на чудо. Также чудом будет и другая находка, на которую очень рассчитывают исследователи озерных глубин, — бивень или скелет мамонта. Ну находят же останки этих древних животных на Таймыре, почему бы им не быть и в Ламе... Неплохо было бы обнаружить под водой и якобы упавший где–то здесь самолет. Пока же приходится довольствоваться чайниками, ножами, обувью, якорем, цепью, бутылками, сетями и лодкой...
У норильских водолазов существует поверье: если ты что–то случайно потерял при погружении, не стоит об этом сожалеть, — значит, Ламе это понравилось. И она обязательно отдаст что–нибудь взамен. Поэтому если ты, погружаясь, что–то нашел, можешь смело забрать это себе как подарок озера.
Без помощи товарища баллон с кислородом не закрепить
Главное, по мнению подводников, относиться к любому водоему с благодарностью и уважением — не забывать, что ты всего лишь гость в царстве природы. Например, не стоит во время погружения ловить рыбу — как говорят дайверы, по отношению к обитателям озера это нечестно, у них должен быть шанс остаться в живых.
Как признался опытный дайвер Андрей Левченко, а он побывал во многих морях и океанах и в его дайверской книжке отметки о 500 погружений, погружаясь в холодные воды Ламы, особенно остро ощущаешь, что человек над природой не властен, наши возможности — ничто по сравнению с силой природы.
А для того чтобы познать всю остроту ощущений, Андрей предпочитает соло–дайвинг — то есть ныряет один и без страховки. Очень важно при этом соблюдать определенные правила: предельная глубина не должна превышать семи метров и ничего нельзя трогать руками. То есть если, погружаясь в одиночку, ты что–то увидел, попытаться вытащить это все–таки стоит сообща. Кстати, без помощи друзей–товарищей не обойтись, одевая и снимая снаряжение: и гидрокостюм сам на себе не застегнешь, и баллоны с кислородом не прикрепишь. Поэтому дайвинг, и особенно на озерах Таймыра, где вода холодная, а видимость не всегда хорошая, — это в первую очередь «командная игра».
Интересно, что все норильские дайверы на берегу ходят в красных вязаных шапочках. Мне объяснили, что, во–первых, красный цвет в природе самый заметный и в случае неприятности тебя будет легко обнаружить, а во–вторых, именно в такой шапке ходил кумир и гуру всех дайверов мира — Жак–Ив Кусто.

Как всегда, организовал экспедицию клуб подводного плавания «Норд». И в очередной раз помощь оказали: Заполярный филиал «Норникеля», администрация города, а также норильский и дудинский аварийно–спасательные отряды экстренного реагирования. Стоит отметить, что до участников клуба «Норд» погружений на Ламе никто не совершал. Максимальная глубина погружений на Ламе — 30 метров. И это не предел. Кстати, в России удельная цена одного погружения дороже, чем за рубежом, а на плато Путорана дороже, чем в целом по России.

Погружение с катера в районе озера Капчук
Знающие люди говорят, что если научился дайвингу в норильском плавательном бассейне и получил практику на таймырских озерах, то погрузиться сможешь и в любом другом месте. Специфика такова, что, например, на Красном море или в Индийском океане, там, где дайвинг особенно развит, четко отработаны логистика и страхование. Ты просто обращаешься в дайв–центр и погружаешься — за тебя уже все продумано, безопасность гарантирована, если происходит форс–мажор, как правило, помощь приходит быстро.
Инструктаж по безопасности
Здесь же, в условиях Крайнего Севера, и в частности на озере Лама, нужно самостоятельно просчитывать все до мелочей, потому что надеяться на то, что если вдруг что–то пойдет не так, придет помощь извне, — глупо. Поэтому необходимо понимать, что ты делаешь и для чего, просчитывать каждый свой шаг и все возможные риски. Важен холодный расчет. И такой подход и опыт таймырских погружений дают тебе возможность погружаться в любой точке земного шара.
Факт того, что ты погружался в Заполярье, у дайверов всего мира вызывает уважение.
Итог этой экспедиции — наброски карты рельефа дна озера Ламы в районе центральной турбазы и озера Капчук.

Напомним, впервые норильские водолазы объединились в клуб подводников «Норд» еще в 1963 году. Они тоже тренировались тогда в плавательном бассейне и осваивали глубины главного норильского водоема — озера Долгое. Почти полвека спустя клуб был возрожден: в 2009 году новое поколение северных дайверов снова организовало клуб подводного плавания «Норд». Сейчас он представляет в Норильске Конфедерацию подводной деятельности России. И с каждым годом желающих обучиться дайвингу на Таймыре и стать членом клуба становится все больше.

Надежда Сидор
Фото Александра Харитонова
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