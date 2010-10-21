На прошлой неделе в Большом Норильске на свет появилась тройня (два мальчика и девочка), а всего 45 малышей: 20 девочек и 25 мальчиков. В их числе — Илюшенька Зверев.
|Родился 25 июля в 09.52 Рост — 51 см Вес — 2800 г
Накануне Ильина дня на свет появился еще один Илюша, который если и не станет богатырем, то настоящим мужчиной — точно. По–другому и быть не может, особенно в такой крепкой и любящей семье, как у Зверевых.
У 23–летней мамы Елены и папы Андрея это первый ребенок. Ребята познакомились почти пять лет назад — именно столько молоденькая Лена живет в Норильске. Она переехала к нам из Дудинки, чтобы поступить тут в политехнический колледж. Поработать по специальности — архивариусом — пока не успела, до рождения первенца трудилась в кафе «Жареное солнце».
Андрей — главный кормилец в семье, после службы в армии устроился на комбинат, отучился в корпоративном университете «Норникеля», работает на руднике «Таймырский» машинистом электровоза. Он старше своей жены на десять лет и считает эту разницу прекрасной.
Ребята познакомились довольно неожиданно: их свела мама Андрея, Людмила. Накануне такого события, рассказывает теперь уже бабушка, она долго и усердно молилась перед родовой иконой Владимирской Богоматери, доставшейся ей от предков, о даровании хорошей невестки. Прошло совсем мало времени, и подруга привела к ней в гости юную Лену, свою новую коллегу. Когда Людмила увидела ее, сразу поняла: наша, надо брать.
И ведь ее сын Андрей почувствовал то же самое. Сердце подсказало ему, что с этой девушкой он обретет настоящий дом и семью, а значит, и счастье. Буквально на третий день знакомства Андрей забрал Лену жить к себе. Благо, у парня была отдельная квартира, и жилищный вопрос перед молодыми не стоял. Так появилась их семья.
Людмила, бабушка Ильи:
— Я так рада за моих деток. Все идет как надо, я довольна и благодарна судьбе и Богу за все события в моей жизни, которые совершенно не случайны. Более того, сейчас, когда мы забираем мою невестку с внуком, в роддоме на четвертом этаже на сохранении лежит моя дочь Тамара. Так что прибавления в семействе сыплются одно за другим... Пользуясь случаем, приглашаем «Заполярку» на следующую выписку. Придете?
Обязательно придем!Марина ХорошевскаяФото Владимира Макушкинаwww.facebook.com/Газета-Заполярная-правда