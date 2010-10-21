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[Индекс номера 126 (04.08.2017)]

Шахматы в школу

Уже с нового учебного года в программах школ появятся сразу два нововведения: вернется предмет астрономия и будут введены бесплатные занятия по шахматам. Такое решение приняло Министерство образования и науки РФ. В ряде норильских школ шахматные факультативы работают уже несколько лет, а вот астрономию придется восстанавливать везде.
Интерес к шахматам в обществе возвращается. И это очевидно. Есть регионы, где в школах очень активно играют в шахматы. В Норильске это увлечение не повсеместно, тем не менее его популярность растет. В факультативный план школ эта игра вошла еще несколько лет назад. Нина Шпетная, директор гимназии № 11, говорит, что сегодня в их образовательном учреждении постоянно посещают эти занятия 25 учеников, в основном начальной школы. Причем это общая тенденция. Задача понятна — сделать шахматную жизнь более активной.
— Шахматы — это логика, интеллектуальное развитие, пространственное мышление. Эта игра положительно влияет на общее развитие ребенка. Потому мы подумали, что есть смысл ввести обучение шахматам как допобразование с 1–го по 11–й класс. Единственная трудность — квалифицированные кадры. Сейчас эту работу ведет инструктор по физкультуре, но в планах — приглашение совместителем специалиста, и такая договоренность уже есть. Секцию мы откроем с 1 сентября, — пояснила директор гимназии.
Екатерина Донич, инструктор по физкультуре гимназии № 11, занятия по шахматам ведет уже почти три года. Есть определенные успехи.
— Мы ездили на соревнования в рамках школьной спартакиады, и наши ученики неплохо себя показали, — поделился педагог.
Нина Шпетная считает, что на общей загруженности детей занятия по шахматной игре никак не отразятся, ведь они проводятся по желанию. В разных школах очень разная интеллектуальная температура, задача школ — ее повышать. И именно шахматы могут сыграть в этом существенную роль. Они несут в первую очередь интеллект. Конечно, подъем и развитие шахмат — это системная история, и над ее функционированием должны работать все. Со статистикой трудно спорить. В нашей стране и за рубежом у детей, которые играют в шахматы в школе, показатели успеваемости выше на 35–40%. Эта интеллектуальная игра развивает ребенка. Тем более что современные методики настолько хороши, что учитель начальных классов может совершенно спокойно сам научиться играть в шахматы и научить детей.

Татьяна Зачупейко
Фото Владимира МАКУШКИНА
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Уже с нового учебного года в программах школ появятся сразу два нововведения: вернется предмет астрономия и будут введены бесплатные занятия по шахматам. Такое решение приняло Министерство образования и науки РФ. В ряде норильских школ шахматные факультативы работают уже несколько лет, а вот астрономию придется восстанавливать везде.

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