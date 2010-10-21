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День Города

[Индекс номера 126 (04.08.2017)]

 От сердца к сердцу 
Давай дружить?

Корпоративные волонтеры «Норникеля» и активисты Заполярной строительной компании устроили праздник для детей с ограниченными возможностями.
«Давай дружить», — предложили взрослые детям, и получилась добрая акция, которую, недолго думая, так и назвали. И попали в самую точку.
Родители и их особые детки с ограниченными возможностями здоровья от трех до 17 лет выехали на природу благодаря своим друзьям и волонтерам компании. На турбазе «Гора Отдельная» их ждали всевозможные развлечения в стиле индейской вечеринки. Было организовано шесть творческих площадок, где можно было рисовать, делать поделки, лепить, играть в дартс и заниматься другими интересными делами. А после конкурсов и развлечений всех пригласили к столу с шашлыками, овощами и фруктами.
Важно, что мамы ребятишек тоже смогли расслабиться. В то время, пока волонтеры занимались с детьми и устраивали для них щадящие, согласно возрасту и состоянию, «Веселые старты», мамочки тоже отдыхали с пользой — для них подготовили свои зоны релакса — импровизированный салон красоты и занятие йогой на лужайке.
Надо отметить, что ЗСК уже не в первый раз проводит благотворительные мероприятия. У активистов из «Комбината добра» — большой опыт в организации акций, в числе которых прогремевшие на весь город «Привет, сосед!» и «Больничные клоуны». В этот раз к Розе Новиковой и Юлии Гришиной, главным затейницам этих праздников, присоединились партнеры из Центра милосердия и Норильского индустриального института. Меценатами акции «Давай дружить» выступили фонд предпринимательской помощи «Поддержка» и предприниматель Владимир Мотожанец, фонд «Территория добра», норильский «ФабЛаб», магазин «Океан» и другие благотворители.
Говорят мамы
• «Для деток и их родителей такой выезд на природу стал возможностью почувствовать себя нужными, важными, веселыми, полноценными... Это как глоток свежего водуха».
• «Моя доченька Милена никогда так не хохотала...»
• «Было весело! Огромная благодарность организаторам. У нас появилась вера в собственные силы. Это была мощная прокачка собственных ресурсов, мы многому научились и от многих тяжелых мыслей отключились, пусть хотя бы на время, но это тоже крайне важно. Мой ребенок вспоминает этот день каждый день и спит с игрушкой, которую ему там подарили».
• «Здесь у наших ребятишек появились новые впечатления, новые друзья и наставники, которые общаются с ними, как с обычными детьми, вместе играют, секретничают, смеются, болеют друг за друга, когда участвуют в конкурсах. И наши хрустальные детки тут счастливы.
Стоит только захотеть
Сегодня неутомимая Роза Новикова готовит новые мероприятия: в эти выходные в Талнахе на смотровой площадке пройдет танцевальный флешмоб, в следующие — благотворительная акция в поддержку детей с ДЦП... У Розы и ее команды удивительно получается привести к единому знаменателю все свои идеи, на первый взгляд кажущиеся разрозненными и неосуществимыми: организовать такое количество меценатов, помощников, еду, подготовить костюмы, весь необходимый для творчества «инвентарь», не забыть и о досуге родителей... Кажется, она может организовать праздник даже на Марсе.
Роза Новикова:
– Я очень рада, что в нашем городе активно поддерживаются волонтерские проекты. А когда из одного проекта рождается новый — это вдвойне интереснее. Вот организовали мы для семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, небольшое индейское безумство, и до сих пор на таком позитиве! Девять семей из различных племен объединились, чтобы вступить в новое, самое доброе и дружелюбное племя «Давай дружить». Так что этот день можно считать днем рождения племени.
...Знаете, было совсем не важно, твой это ребенок или нет. Некоторые родители даже умудрились покататься на велосипедах, в то время как за их детьми присматривали волонтеры. И не побоялись же, доверили. Не знаю, устраивают ли мамы соревнования на колясках, а вот мы устроили, с разрешения родителей, конечно... Чудесное занятие йогой на свежем воздухе провела великолепная Ольга Кривова. Да все молодцы!
Праздник собрал вместе единомышленников и тех, кто просто хотел помочь, — фотографов, художников. Хочу поблагодарить всех этих великодушных, замечательных людей. Теперь мы — друзья. И все хотят продолжения.
***
Впереди у благотворителей еще много подобных историй. От одного взгляда на их фото хочется присоединиться к такой компании, что многие норильчане с удовольствием и делают в последнее время. А вы?

Марина Хорошевская
Фото из архива волонтеров ЗСК
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