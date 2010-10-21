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День Города

[Индекс номера 126 (04.08.2017)]

 От сердца к сердцу 
Удачные совпадения

Петербурженка помогла Денису Рыжкову, подопечному благотворительного фонда «Территория добра», попасть на консультацию к столичным специалистам.
Денис Рыжков
Некоторое время назад в благотворительный фонд «Территория добра» обратилась мама Дениса Рыжкова — Олеся. Ее четырехлетнему сыну врачи диагностировали серьезное нарушение речи. Олеся рассказала, что в течение года Денис посещал реабилитационный центр «Виктория» и после занятий со специалистами у мальчика произошло заметное улучшение здоровья, ребенок стал меняться буквально на глазах. Положительную динамику отметили и сотрудники «Виктории». Маме хочется сохранить и закрепить достигнутые результаты, чтобы ребенок мог развиваться и социализироваться дальше. Для этого ей и необходима финансовая поддержка для лечения сына. Вот она и обратилась в фонд за помощью. В ближайшее время они с Денисом собираются в отпуск, и Олеся хотела бы показать мальчика специалистам московской клиники восстановительной неврологии, которая специализируется в том числе и на решении всевозможных речевых проблем.
Накануне визита мамы Дениса в фонд «Территория добра» жительница Санкт–Петербурга передала туда 50 тысяч рублей. Причем женщина обратилась именно с желанием помочь особенному ребенку, отмечает Наталья Солодовник, председатель фонда. Как пояснила благотворительница, среди ее знакомых есть мамы, которые воспитывают таких деток, и она понимает, с какими трудностями им приходится сталкиваться при лечении, реабилитации и социализации своих ребятишек. Петербурженка попросила передать пожертвование такой вот маме, которая всей душой и во что бы то ни стало хочет помочь своему малышу.
Другим удачным совпадением стало то, что удалось записаться к специалистам клиники как раз на то время, на которое Олеся и планировала отпуск. В начале октября они встретятся с врачами, и после этого станет понятно, будет ли Денис проходить курс лечения в Москве или продолжит лечение по рекомендациям докторов в Норильск, в центре «Виктория».
– Я рада, что все чаще так удачно складываются обстоятельства, и финансовая помощь благотворителей оказывается вовремя, и есть положительная динамика у наших подопечных, — говорит Наталья Солодовник. — Здорово, что все чаще у людей, в том числе и из других городов возникает искреннее желание помочь. Теперь будем с нетерпением ждать Олесю с Денисом, когда они вернутся из Москвы и поделятся с нами своими победами.

Наталья Черкашина
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