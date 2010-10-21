[Индекс номера 126 (04.08.2017)]



Есть повод!

Всё начинается с железной дороги

В этом году «возраст» Норильской железной дороги перевалил за 80–летнюю отметку. Первый поезд по таймырской земле прошел на участке Норильск — Валек 12 февраля 1936 года. В преддверии Дня железнодорожника, отмечаемого 6 августа, «Заполярка» встретилась с Александром Гороховским, начальником предприятия технологического железнодорожного транспорта Заполярного филиала «Норникеля», чтобы узнать, чем сегодня живет самая северная железная дорога.

Магистральные тепловозы возвращаются после капитального ремонта на материке Общая длина железнодорожных путей предприятия технологического железнодорожного транспорта (ПТЖТ) составляет 319 км. Правда, на рудниках, заводах, фабриках, в ПЕСХ и в Заполярном транспортном филиале есть собственные подъездные пути общей протяженностью порядка 50 км.

Александр Гороховский – Несколько лет назад на предприятии началась серьезная программа технического переоснащения. На какой стадии она сегодня? – Эта программа реализуется поэтапно и уже близка к завершению. Последним реализовывался проект «Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов и полуавтоматическая блокировка перегонов на отрезке Маяк — Талнах — Валек — ТЭЦ–1». Перед этим также модернизировали станцию Юбилейная, которая обслуживает «Надежду», а также кайерканский узел: управление постами Амбарная, Далдыкан, Разрез, Каларгон, Алыкель осуществляется со станции Кайеркан. Прежде перевод стрелок выполнялся вручную стрелочником. Теперь вместо ручного установили электропривод, что позволяет осуществлять перевод стрелок удаленно. Микропроцессорная централизация — новейшее слово в управлении железной дорогой. Такую же систему внедряют на РЖД. Сегодня она у нас выполнена почти на всех станциях, кроме Комсомола и Медной. В планах — маршрут от Алыкеля до Дудинки. Работа рассчитана на два года и ведется в три этапа, которые включают поставку оборудования, земляные работы, монтаж устройств централизации и блокировки и их запуск в эксплуатацию. Все это касается систем безопасности движения поездов. Но изменилась и еще одна важная вещь, можно сказать, эпохальная. Прежде блокировка движения поездов на перегонах выполнялась на базе электрожезловой системы Трегера, которая работала с 1957 года. В этом году мы внедрили полуавтоматическую блокировку на перегоне станция Комсомольская — пост Октябрьский, теперь управление движением поездов на всей железной дороге выполняется светофорами. – В рамках программы, знаю, применяется и оборудование для обдува стрелок от снега... – Да, автоматическое оборудование для обдува стрелок от снега и льда — это модульные установки, которые выполняют 70% этой работы. Они особенно эффективны при метелях, когда стрелки заметаются постоянно. Но на 30% мы все равно применяем ручной труд. – Программа обновления коснулась и тепловозов? – Мы понимали, что у тепловозов заканчивается срок службы и надо их или ремонтировать, или покупать новые. Потому в 2010 году утвердили большую программу «Капитальный ремонт с продлением срока службы и модернизация локомотивов НЖД», и в начале этого года в ней была поставлена символическая точка: мы завершили капремонт 16 двухсекционных локомотивов серии 2Т116, так называемых магистральных. Теперь срок их службы продлен минимум до 2023 года, но потом их все же придется менять. Так что у нас есть несколько лет для составления соответствующей программы. Маневровых локомотивов больше, их тоже коснулась программа модернизации. Обновляли их по технологии General Electric: ходовая часть осталась советско–российского образца, а все, что выше — силовая установка, компрессор, — собрано по импортной технологии. Работа проводилась на Кировском машзаводе. Модернизировали семь локомотивов, потом «грянул» 2014 год, резко вырос курс доллара, и пришлось пересмотреть экономику работ. В последние два года подобную модернизацию ведем на локомотиворемонтном заводе Уссурийска. Три локомотива уже готовы, три еще в работе, к нам они поступят до конца года. Первый этап долгосрочной программы модернизации ПТЖТ был реализован на кайерканском узле – Какие еще «эпохальные» изменения произойдут на железной дороге в ближайшее время? – В будущем году мы надеемся получить первый российский фрезероторный снегоочиститель на железнодорожном ходу, чей импортный «предок» работает на нашей дороге с 1990–х годов. Очистить дорогу от снега и льда всегда было проблемой, поэтому тогда из Германии привезли сразу три очистителя. К настоящему моменту они отработали больше 20 лет и, к сожалению, устарели физически. Мы несколько лет планировали их заменить. Для приобретения импортных аналогов потребовался бы миллиард рублей! Поэтому решено было создать похожий снегоочиститель отечественного производства. Сейчас на Тихорецком машиностроительном заводе, что на Кубани, готовы конструкторские разработки, там же планируется собрать подобный самоходный аппарат уже на будущий год. Для наших нужд их потребуется два — побольше и поменьше. Пока старые немецкие снегоочистители еще на ходу, за лето мы их подремонтируем, и, надеемся, они прослужат нам еще одну зиму. – Как считаете, есть ли смысл возродить в Норильске пассажирские электрички? – Пассажирское движение НЖД перестало существовать по причине его невостребованности. В те времена не было качественной альтернативы электричке, такого числа хороших автобусов, как сейчас, поэтому она была нужна. Но в 1997–м, когда мы закрывали пассажирское движение, ее услугами уже практически не пользовались. Да, конечно, сегодня, когда зимой закрывают дорогу в Кайеркан и аэропорт, электричка могла бы перевозить норильчан, но держать состав ради единичных случаев нерентабельно. К тому же введение пассажирского движения серьезно меняет требования к железной дороге. – Какова сегодня численность ПТЖТ? Затронула ли вас оптимизация производства? – На начало года на предприятии работали 1295 человек. Оптимизация коснулась примерно пяти процентов численного состава, этому способствовала в первую очередь автоматизация производства, пришедшая на смену опасному ручному труду. Но никто на улице не остался: люди вышли на пенсии или уволились по своему желанию, как и планировали. К концу года у нас будет работать 1230 сотрудников. Сегодня в состав ПТЖТ входят семь служб и цехов, включая дудинский железнодорожный цех. Самое большое подразделение предприятия — цех подвижного состава, заведующий вагонами и локомотивами. Организует процесс перевозки грузов служба движения, а очисткой, организацией ремонта и текущим содержанием железнодорожного полотна занимается служба пути и служба подъемно–транспортного оборудования (СПТО). Для обеспечения работы систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи есть служба сигнализации и связи, а теплом и светом занимается служба энергетического хозяйства. Что же до производственных объемов, то свой максимум мы выполнили в 1991 году, перевезя порядка 20 миллионов тонн грузов за год. В 2015 году было перевезено 18,3 миллиона тонн, в 2016–м — 18,7 миллиона тонн, что является рекордом с 1991–го. В этом году мы планируем выполнить показатель в 18,5 миллиона тонн. Наша задача во все времена одинакова: вовремя и безаварийно обеспечивать все подразделения Заполярного филиала «Норникеля» необходимыми технологическими грузами и вывозить готовую продукцию. С закрытием никелевого завода произошло перераспределение работ: теперь в Норильск мы везем меньше руды (ее больше уходит на ТОФ), а бывшие грузы НЗ частично перераспределены между НМЗ и медным заводом. Одним словом, подстраиваемся под основное производство. – Александр Сергеевич, что пожелаете своим сотрудникам по случаю профессионального праздника? – Наверное, все начинается с железной дороги: без нее трудно себе представить производственные достижения комбината, города. У Норильской железной дороги богатая и многолетняя история, здесь работают уникальные люди, любящие свою профессию. Спасибо вам за труд! Я желаю тепла и счастья, благополучия в семьях, удачи всем, безаварийной работы и зеленого света во всех начинаниях.

Татьяна Зачупейко Фото Дениса Кожевникова www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда – Эта программа реализуется поэтапно и уже близка к завершению. Последним реализовывался проект «Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов и полуавтоматическая блокировка перегонов на отрезке Маяк — Талнах — Валек — ТЭЦ–1». Перед этим также модернизировали станцию Юбилейная, которая обслуживает «Надежду», а также кайерканский узел: управление постами Амбарная, Далдыкан, Разрез, Каларгон, Алыкель осуществляется со станции Кайеркан. Прежде перевод стрелок выполнялся вручную стрелочником. Теперь вместо ручного установили электропривод, что позволяет осуществлять перевод стрелок удаленно. Микропроцессорная централизация — новейшее слово в управлении железной дорогой. Такую же систему внедряют на РЖД. Сегодня она у нас выполнена почти на всех станциях, кроме Комсомола и Медной. В планах — маршрут от Алыкеля до Дудинки. Работа рассчитана на два года и ведется в три этапа, которые включают поставку оборудования, земляные работы, монтаж устройств централизации и блокировки и их запуск в эксплуатацию.Все это касается систем безопасности движения поездов. Но изменилась и еще одна важная вещь, можно сказать, эпохальная. Прежде блокировка движения поездов на перегонах выполнялась на базе электрожезловой системы Трегера, которая работала с 1957 года. В этом году мы внедрили полуавтоматическую блокировку на перегоне станция Комсомольская — пост Октябрьский, теперь управление движением поездов на всей железной дороге выполняется светофорами.– Да, автоматическое оборудование для обдува стрелок от снега и льда — это модульные установки, которые выполняют 70% этой работы. Они особенно эффективны при метелях, когда стрелки заметаются постоянно. Но на 30% мы все равно применяем ручной труд.– Мы понимали, что у тепловозов заканчивается срок службы и надо их или ремонтировать, или покупать новые. Потому в 2010 году утвердили большую программу «Капитальный ремонт с продлением срока службы и модернизация локомотивов НЖД», и в начале этого года в ней была поставлена символическая точка: мы завершили капремонт 16 двухсекционных локомотивов серии 2Т116, так называемых магистральных.Теперь срок их службы продлен минимум до 2023 года, но потом их все же придется менять. Так что у нас есть несколько лет для составления соответствующей программы.Маневровых локомотивов больше, их тоже коснулась программа модернизации. Обновляли их по технологии General Electric: ходовая часть осталась советско–российского образца, а все, что выше — силовая установка, компрессор, — собрано по импортной технологии. Работа проводилась на Кировском машзаводе. Модернизировали семь локомотивов, потом «грянул» 2014 год, резко вырос курс доллара, и пришлось пересмотреть экономику работ. В последние два года подобную модернизацию ведем на локомотиворемонтном заводе Уссурийска. Три локомотива уже готовы, три еще в работе, к нам они поступят до конца года.– В будущем году мы надеемся получить первый российский фрезероторный снегоочиститель на железнодорожном ходу, чей импортный «предок» работает на нашей дороге с 1990–х годов. Очистить дорогу от снега и льда всегда было проблемой, поэтому тогда из Германии привезли сразу три очистителя. К настоящему моменту они отработали больше 20 лет и, к сожалению, устарели физически. Мы несколько лет планировали их заменить. Для приобретения импортных аналогов потребовался бы миллиард рублей! Поэтому решено было создать похожий снегоочиститель отечественного производства. Сейчас на Тихорецком машиностроительном заводе, что на Кубани, готовы конструкторские разработки, там же планируется собрать подобный самоходный аппарат уже на будущий год. Для наших нужд их потребуется два — побольше и поменьше. Пока старые немецкие снегоочистители еще на ходу, за лето мы их подремонтируем, и, надеемся, они прослужат нам еще одну зиму.– Пассажирское движение НЖД перестало существовать по причине его невостребованности. В те времена не было качественной альтернативы электричке, такого числа хороших автобусов, как сейчас, поэтому она была нужна. Но в 1997–м, когда мы закрывали пассажирское движение, ее услугами уже практически не пользовались. Да, конечно, сегодня, когда зимой закрывают дорогу в Кайеркан и аэропорт, электричка могла бы перевозить норильчан, но держать состав ради единичных случаев нерентабельно. К тому же введение пассажирского движения серьезно меняет требования к железной дороге.– На начало года на предприятии работали 1295 человек. Оптимизация коснулась примерно пяти процентов численного состава, этому способствовала в первую очередь автоматизация производства, пришедшая на смену опасному ручному труду. Но никто на улице не остался: люди вышли на пенсии или уволились по своему желанию, как и планировали. К концу года у нас будет работать 1230 сотрудников.Сегодня в состав ПТЖТ входят семь служб и цехов, включая дудинский железнодорожный цех. Самое большое подразделение предприятия — цех подвижного состава, заведующий вагонами и локомотивами. Организует процесс перевозки грузов служба движения, а очисткой, организацией ремонта и текущим содержанием железнодорожного полотна занимается служба пути и служба подъемно–транспортного оборудования (СПТО). Для обеспечения работы систем сигнализации, централизации и блокировки (СЦБ) и связи есть служба сигнализации и связи, а теплом и светом занимается служба энергетического хозяйства.Что же до производственных объемов, то свой максимум мы выполнили в 1991 году, перевезя порядка 20 миллионов тонн грузов за год. В 2015 году было перевезено 18,3 миллиона тонн, в 2016–м — 18,7 миллиона тонн, что является рекордом с 1991–го. В этом году мы планируем выполнить показатель в 18,5 миллиона тонн. Наша задача во все времена одинакова: вовремя и безаварийно обеспечивать все подразделения Заполярного филиала «Норникеля» необходимыми технологическими грузами и вывозить готовую продукцию. С закрытием никелевого завода произошло перераспределение работ: теперь в Норильск мы везем меньше руды (ее больше уходит на ТОФ), а бывшие грузы НЗ частично перераспределены между НМЗ и медным заводом. Одним словом, подстраиваемся под основное производство.– Наверное, все начинается с железной дороги: без нее трудно себе представить производственные достижения комбината, города. У Норильской железной дороги богатая и многолетняя история, здесь работают уникальные люди, любящие свою профессию. Спасибо вам за труд! Я желаю тепла и счастья, благополучия в семьях, удачи всем, безаварийной работы и зеленого света во всех начинаниях.

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