[Индекс номера 126 (04.08.2017)]



Экология

О чем расскажут деревья

На Ламе в районе реки Нералах, недалеко от турбазы «Норильскникельремонта», работают ученые Российской академии наук. Нам удалось понаблюдать за работой дендрохронологов и узнать, какую ценность представляют их исследования.

В Ламском лесу Дендрохронология — научная дисциплина о методах датирования событий, природных явлений, археологических находок и древних предметов, основанная на исследовании годичных колец древесины. Также используется для изучении биологических изменений. Одно из направлений дендрохронологии — дендроклиматология — изучает закономерность сложения годичных слоев древесных пород для определения климата в прошлом. Лаборатория дендрохронологии института экологии растений и животных Уральского отделения Российской Академии наук разрабатывает широкий круг вопросов, связанных с изучением динамики лесных экосистем, функционирующих в основном в экстремальных условиях среды.

Этой зимой под руководством доктора биологических наук Павла Моисеева в лаборатории дендрохронологии начались работы по проекту изучения климатогенной динамики древесной растительности в горах российской Субарктики и ее влияния на изменение запасов углерода в экосистемах. Дело в том, что годовой прирост деревьев зависит от большого количества внутренних и внешних факторов: от биологических особенностей древесных пород, их происхождения и возраста, условий местопроизрастания, климатических факторов, солнечной радиации, полноты насаждения, плодоношения, санитарного состояния дерева, его наследственных свойств, стихийных явлений и ряда других причин. Прирост по диаметру особенно легко реагирует на такие колебания факторов внешней среды, как температура, влажность, интенсивность освещения. Поэтому, изучая деревья, можно узнать, каким был климат несколько веков назад, проследить, как он менялся, и сделать прогнозы на будущее. А сейчас, как известно, тема глобального потепления очень актуальна. И проект лаборатории дендрохронологии был поддержан Российским научным фондом, благодаря чему стала возможной организация сложной и дорогостоящей экспедиции на плато Путорана. Эти труднодоступные, удаленные от города и предприятий места, для дендрохронологов уникальны тем, что все изменения в росте деревьев связаны не с антропогенным воздействием (воздействие на природную среду деятельности человека), а климатическим. К тому же именно на Севере ярче выражено влияние глобального потепления. Кстати, один из способов увидеть климатические изменения — метод повторной фотографии, и доступен он любому желающему, а не только ученым. Чтобы понять, как изменился ландшафт, надо найти старый снимок интересующего места и сделать точно такую же фотографию. Например, в лаборатории дендрохронологии собрана база данных ландшафтных фотоснимков высокогорий Урала с 1902 года. И на фото, сделанных в разные годы, очень хорошо видно, как деревья продвинулись вверх, стали больше, лес — гуще, и все это благодаря потеплению. Высокогорный Урал. Метод повторной фотографии Кандидат биологических наук Надежда Дэви продемонстрировала, как берется образец древесины, и объяснила, какую информацию этот кусочек дерева несет: — С помощью шведского возрастного бура мы берем образец древесины, он называется керн, не нанося дереву никакого вреда. Исследуя его, можно определить возраст дерева, посчитать ширину каждого годичного кольца, узнать, как и в каких условиях дерево росло в разные периоды времени. Каждый керн перед началом исследования нужно зачистить скальпелем, чтобы годичные кольца были хорошо видны. Потом кольца надо посчитать, чтобы узнать их общее количество и измерить на специальной установке. Важно помнить, что в периоды, когда было особенно холодно или особенно влажно, кольцо не формируется. И сравнивая керны между собой методом перекрестной датировки, мы можем выявить эти сложные в климатическом плане годы. Надежда Дэви пояснила, что за время экспедиции она соберет не менее тысячи кернов. Образец, который Надежда взяла при мне, «рассказал», что этой лиственнице 168 лет. И я своими глазами увидела, что в начале керна кольца очень узкие, а в последние лет двадцать ширина годичных колец значительно увеличилась, это говорит о том, что условия — сочетание тепла и влаги — улучшились. Кстати, в наших местах встречаются лиственницы возрастом до 800 лет. Взятие образца. В руках у Надежды Дэви – шведский возрастной бур А еще, беседуя с сотрудниками института экологии, я узнала, что понятие «экология» намного шире, чем привыкли думать обыватели. В массовом сознании экология ассоциируется исключительно с защитой окружающей среды, хотя на самом деле это наука об окружающей среде, и охрана среды — только часть ее. Встреченные на Ламе ученые–экологи в первую очередь изучают взаимодействие организмов, популяций с окружающей средой, а уже потом на основе их исследований можно сделать выводы, какие меры стоит принять для охраны.

Институт экологии растений и животных УрО РАН — крупнейшее научно–исследовательское учреждение биологического профиля в Уральском регионе, один из лидеров фундаментальных работ в области экологии и охраны окружающей среды в Российской Федерации. Сайт — www.ipae.uran.ru. Коллектив института насчитывает около 290 сотрудников. В Норильск прибыли: доктор и кандидаты биологических наук, научные сотрудники института экологии, студенты Екатеринбургской лесотехнической академии. Всего 12 человек. Экспедиция на Ламе началась 26 июля, закончится 14 августа. Подсчет количества годовых колец

Дендрохронологи заверили, что уже в сентябре результаты исследований на плато Путорана будут готовы, и читатели «Заполярной правды» о них узнают одними из первых. Так что продолжение следует.

Надежда Сидор Фото Владимира МАКУШКИНА и Надежды Сидор www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Этой зимой под руководством доктора биологических наук Павла Моисеева в лаборатории дендрохронологии начались работы по проекту изучения климатогенной динамики древесной растительности в горах российской Субарктики и ее влияния на изменение запасов углерода в экосистемах.Дело в том, что годовой прирост деревьев зависит от большого количества внутренних и внешних факторов: от биологических особенностей древесных пород, их происхождения и возраста, условий местопроизрастания, климатических факторов, солнечной радиации, полноты насаждения, плодоношения, санитарного состояния дерева, его наследственных свойств, стихийных явлений и ряда других причин. Прирост по диаметру особенно легко реагирует на такие колебания факторов внешней среды, как температура, влажность, интенсивность освещения.Поэтому, изучая деревья, можно узнать, каким был климат несколько веков назад, проследить, как он менялся, и сделать прогнозы на будущее. А сейчас, как известно, тема глобального потепления очень актуальна. И проект лаборатории дендрохронологии был поддержан Российским научным фондом, благодаря чему стала возможной организация сложной и дорогостоящей экспедиции на плато Путорана.Эти труднодоступные, удаленные от города и предприятий места, для дендрохронологов уникальны тем, что все изменения в росте деревьев связаны не с антропогенным воздействием (воздействие на природную среду деятельности человека), а климатическим. К тому же именно на Севере ярче выражено влияние глобального потепления.Кстати, один из способов увидеть климатические изменения — метод повторной фотографии, и доступен он любому желающему, а не только ученым. Чтобы понять, как изменился ландшафт, надо найти старый снимок интересующего места и сделать точно такую же фотографию. Например, в лаборатории дендрохронологии собрана база данных ландшафтных фотоснимков высокогорий Урала с 1902 года. И на фото, сделанных в разные годы, очень хорошо видно, как деревья продвинулись вверх, стали больше, лес — гуще, и все это благодаря потеплению.продемонстрировала, как берется образец древесины, и объяснила, какую информацию этот кусочек дерева несет:— С помощью шведского возрастного бура мы берем образец древесины, он называется керн, не нанося дереву никакого вреда. Исследуя его, можно определить возраст дерева, посчитать ширину каждого годичного кольца, узнать, как и в каких условиях дерево росло в разные периоды времени. Каждый керн перед началом исследования нужно зачистить скальпелем, чтобы годичные кольца были хорошо видны. Потом кольца надо посчитать, чтобы узнать их общее количество и измерить на специальной установке. Важно помнить, что в периоды, когда было особенно холодно или особенно влажно, кольцо не формируется. И сравнивая керны между собой методом перекрестной датировки, мы можем выявить эти сложные в климатическом плане годы.Надежда Дэви пояснила, что за время экспедиции она соберет не менее тысячи кернов. Образец, который Надежда взяла при мне, «рассказал», что этой лиственнице 168 лет. И я своими глазами увидела, что в начале керна кольца очень узкие, а в последние лет двадцать ширина годичных колец значительно увеличилась, это говорит о том, что условия — сочетание тепла и влаги — улучшились. Кстати, в наших местах встречаются лиственницы возрастом до 800 лет.А еще, беседуя с сотрудниками института экологии, я узнала, что понятие «экология» намного шире, чем привыкли думать обыватели. В массовом сознании экология ассоциируется исключительно с защитой окружающей среды, хотя на самом деле это наука об окружающей среде, и охрана среды — только часть ее. Встреченные на Ламе ученые–экологи в первую очередь изучают взаимодействие организмов, популяций с окружающей средой, а уже потом на основе их исследований можно сделать выводы, какие меры стоит принять для охраны.

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