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День Города

[Индекс номера 126 (04.08.2017)]

 Не пропустите! 
За кого болеть будем?

Август обещает быть урожайным на разные спортивные события. Особенно они будут интересны любителям летних видов спорта, единоборств, авторалли... и хоккея! «Заполярка» спросила у Михаила Голуба, начальника управления по спорту администрации Норильска, за кого болеть будем?
День физкультурника
«Забойщиком» августа стало празднование Дня ВДВ: прошли показательные выступления гвардейцев–десантников, соревнования по перетягиванию каната, по гиревому спорту, по кроссфиту. На очереди — День физкультурника, он начнется 12 августа в 12.00 на стадионе «Заполярник».
— Это наш профессиональный праздник, потому мы стараемся показать все спортивные возможности города. На сотрудничество откликаются федерации кроссфита, гирь, армрестлинга, армлифтинга и многие другие. Активно развивается игра бочча, которая в этот день будет проводиться на стадионе на нескольких площадках, чтобы поучаствовать в ней могли как можно больше желающих, — рассказывает Михаил Голуб.
Начиная с полудня, на стадионе пройдут военно–прикладная эстафета, городской турнир по стритболу, соревнования по гиревому спорту, соревнования по бочче. На 14.00 назначены шашечный блицтурнир, первенство города по пляжному волейболу, открытый чемпионат Норильска по армрестлингу. Кроме того, планируется провести товарищескую встречу по футболу.
Раздвигая горизонты
13 августа с 12.00 на базе «Оль–Гуль» сборные команды организаций инвалидов Центрального района, Кайеркана и Талнаха, а также Дудинки будут соревноваться в рамках культурно–спортивного фестиваля «Раздвигая горизонты». В спортивной программе: состязания по дартсу, стрельбе из пневматической винтовки, стрельбе из арбалета, а также соревнования по бочче и футбольному пенальти. По окончании спортивных состязаний участники сойдутся на культурном поле — каждая команда представит творческий номер.
Большие гонки
Продолжится август открытыми личными соревнованиями по любительскому автоспорту, инициатором которых также выступает Норильское общество инвалидов. Принять в них участие могут как лица с ограниченными возможностями здоровья, так и все желающие. Открытие состоится 26 августа в 09.45 на территории учебной площадки Норильского центра безопасности движения. Прием заявок уже начался и продлится до 25 августа: в этот день пройдут собрание участников авторалли и жеребьевка, гонщики получат номера. 26 август соревнования начнутся с техосмотра транспорта.
День шахтера
День шахтера всегда богат на спортивные события. 26 и 27 августа в Талнахе на стадионе «Солнышко» и площади Горняков состоятся турнир по футболу, соревнования по стритболу, по пляжному волейболу, по гиревому спорту.
Игра на меткость
За переходящий кубок главы Норильска по боулингу будут состязаться команды Норильского городского Совета депутатов, сборная команда руководителей администрации города, а также команды структурных подразделений администрации Норильска. Ежегодный турнир пройдет по адресу: пл. Металлургов, 23а, начиная с 25 августа.
Вот это сюрприз!
Но главный сюрприз ожидается под занавес лета, с 28 по 30 августа. На ледовой арене Дворца спорта «Арктика» и в Дудинке состоится хоккейный турнир в рамках проведения межвидовых тактических учений, которые пройдут на Таймыре. В нем примут участие четыре команды: «Норильск» (Норильск), «Ремонтник» (Норильск), «Таймыр» (Дудинка), а также гости — мурманская команда, занявшая третье место в чемпионате Мурманской области среди любителей.
— В состав наших команд войдут выпускники ДЮСШ, начиная с 1996 г. р. и старше, а также любители хоккея, участвующие в городском чемпионате. Уровень подготовки соперника нам не известен, но мы надеемся на мастерство наших ребят. В любом случае игры обещают быть зрелищными. В «Арктике» будет открытие турнира (28 августа) и закрытие — 30–го. Намечена одна выездная игра в Дудинке, ведь турнир приурочен к 75–летию освобождения Диксона и Дню города в Дудинке. Эти соревнования станут главным украшением богатого на яркие спортивные события августа, — резюмировал Михаил Голуб.

Татьяна Сергеева
Фото Дениса Кожевникова и Елены Худановой
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