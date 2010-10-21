[Индекс номера 126 (04.08.2017)]



Акция

Кошкин дом

В здании будущего приюта для бездомных животных на ул. Заводской, 19, в Старом городе, прошел субботник. Добровольцы освободили помещение от мусора и подготовили к ремонту. Организаторы акции будут рады любой помощи горожан в обустройстве приюта.

Инициатором субботника стала председатель благотворительного фонда помощи бездомным животным «Даря надежду» Марина Захарова. На призыв о помощи откликнулись волонтеры фонда и корпоративные волонтеры Заполярной строительной компании, а также других предприятий «Норникеля» и неравнодушные горожане. Всего в субботнике приняли участие порядка 30 человек. — В этот раз откликнулось, на удивление, много людей, — рассказывает Марина Захарова. — Кто–то привозил стройматериалы, корма для животных, моющие средства, перчатки и все, что может пригодиться в процессе благоустройства помещения. Кто–то целенаправленно приехал помогать. Были и такие, кто приехал просто посмотреть, чтобы лично удостовериться, что это за приют такой. Все, кто к нам присоединился, задавали множество вопросов о животных, о самом фонде и приюте, о том, какая помощь требуется. За несколько часов добровольцы ободрали от вздувшейся краски почти все стены, прочистили трубы, установили сантехнику, вымыли туалет и вывезли целый грузовик мусора: старые радиаторы отопления, всякий хлам. Теперь необходимо закупить строительные материалы, чтобы привести приют в порядок. Требуются: цемент, грунтовка, шпатлевка, пластиковые панели, кисти, краска радиаторная, эмаль, кафельная плитка, линолеум, клей обойный, обои под покраску, перчатки, респираторы–лепестки, чистящие средства. В будущем понадобится и стиральная машина. Более детально узнать о потребностях благотворительного фонда можно у его председателя Марины Захаровой по телефону 8–913–162–80–72 или у представителя волонтерского движения ЗФ «Норникеля» Розы Новиковой по телефону 8–913–493–14–97. Тема субботников все еще актуальна, и теперь они будут проходить каждую субботу и воскресенье. Приглашаются все желающие. — Благодарю всех, кто помог нам в этот раз и кто еще готов помогать. Отдельное спасибо предприятию «Спецтранссервис», которое выделило машину для вывоза мусора, — подытожила Марина Захарова.

Наталья Черкашина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Инициатором субботника стала. На призыв о помощи откликнулись волонтеры фонда и корпоративные волонтеры Заполярной строительной компании, а также других предприятий «Норникеля» и неравнодушные горожане. Всего в субботнике приняли участие порядка 30 человек.— В этот раз откликнулось, на удивление, много людей, — рассказывает Марина Захарова. — Кто–то привозил стройматериалы, корма для животных, моющие средства, перчатки и все, что может пригодиться в процессе благоустройства помещения. Кто–то целенаправленно приехал помогать. Были и такие, кто приехал просто посмотреть, чтобы лично удостовериться, что это за приют такой. Все, кто к нам присоединился, задавали множество вопросов о животных, о самом фонде и приюте, о том, какая помощь требуется.За несколько часов добровольцы ободрали от вздувшейся краски почти все стены, прочистили трубы, установили сантехнику, вымыли туалет и вывезли целый грузовик мусора: старые радиаторы отопления, всякий хлам. Теперь необходимо закупить строительные материалы, чтобы привести приют в порядок. Требуются: цемент, грунтовка, шпатлевка, пластиковые панели, кисти, краска радиаторная, эмаль, кафельная плитка, линолеум, клей обойный, обои под покраску, перчатки, респираторы–лепестки, чистящие средства. В будущем понадобится и стиральная машина. Более детально узнать о потребностях благотворительного фонда можно у его председателя Марины Захаровой по телефонуили у представителя волонтерского движения ЗФ «Норникеля» Розы Новиковой по телефонуТема субботников все еще актуальна, и теперь они будут проходить каждую субботу и воскресенье. Приглашаются все желающие.— Благодарю всех, кто помог нам в этот раз и кто еще готов помогать. Отдельное спасибо предприятию «Спецтранссервис», которое выделило машину для вывоза мусора, — подытожила Марина Захарова.

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