[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Поворотный момент

В первый понедельник августа движение транспорта по главной улице Норильска вновь ограничили.

Проезжая часть Ленинского проспекта от улицы Павлова до Советской перекрыта в связи с продолжающимися масштабными работами по полной замене асфальтобетонного покрытия. Движение автобусов в обе стороны осуществляется по улице Комсомольской до перекрестка с улицей Советской, далее — согласно установленным маршрутам. Ремонтные работы продлятся до 12 августа. За это время будет заменено порядка 4700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Сейчас на этом отрезке срезается старый асфальт. Напомним, ремонт дорожного полотна на Ленинском проспекте, начавшийся в конце мая, завершится к середине сентября. Он выполняется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногорода», затраты по которой составили 147 миллионов рублей. Рабочим предстоит заменить 57 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части главной улицы города, весь бордюрный камень, перестелить тротуарную плитку на площади 15 тысяч квадратных метров, заасфальтировать 10 тысяч квадратных метров тротуаров, а также сделать уклоны для поверхностного отвода паводковых и ливневых вод. По словам Олега Криста, начальника управления «Норильскавтодор», оставшийся, самый протяженный участок центрального проспекта города – от улицы Советской до улицы Орджоникидзе – будет перекрыт с 13 до 28 августа. – 19 и 20 августа будет полностью закрыт перекресток Ленинский проспект — улица Советская, — добавил Олег Крист. — Для ремонтных работ на этом участке специально выбрали выходные дни, когда интенсивность движения уменьшается. Пассажирский транспорт будет идти по улице Комсомольской. Информацию о движении автобусов можно будет узнавать по справке–телефону 400–700 и на сайте НПОПАТ. Мы приносим жителям города извинения за причиненные неудобства, но иначе произвести столь крупный ремонт невозможно. Незначительные коррективы в график могут внести погодные условия, но пока все работы выполняются в заданные сроки.

Наталья Черкашина Фото Владимира МАКУШКИНА www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Проезжая часть Ленинского проспекта от улицы Павлова до Советской перекрыта в связи с продолжающимися масштабными работами по полной замене асфальтобетонного покрытия. Движение автобусов в обе стороны осуществляется по улице Комсомольской до перекрестка с улицей Советской, далее — согласно установленным маршрутам. Ремонтные работы продлятся до 12 августа. За это время будет заменено порядка 4700 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Сейчас на этом отрезке срезается старый асфальт.Напомним, ремонт дорожного полотна на Ленинском проспекте, начавшийся в конце мая, завершится к середине сентября. Он выполняется в рамках федеральной программы «Комплексное развитие моногорода», затраты по которой составили 147 миллионов рублей. Рабочим предстоит заменить 57 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия на проезжей части главной улицы города, весь бордюрный камень, перестелить тротуарную плитку на площади 15 тысяч квадратных метров, заасфальтировать 10 тысяч квадратных метров тротуаров, а также сделать уклоны для поверхностного отвода паводковых и ливневых вод.По словам, самый протяженный участок центрального проспекта города – от улицы Советской до улицы Орджоникидзе – будет перекрыт с 13 до 28 августа.– 19 и 20 августа будет полностью закрыт перекресток Ленинский проспект — улица Советская, — добавил Олег Крист. — Для ремонтных работ на этом участке специально выбрали выходные дни, когда интенсивность движения уменьшается. Пассажирский транспорт будет идти по улице Комсомольской. Информацию о движении автобусов можно будет узнавать по справке–телефону 400–700 и на сайте НПОПАТ. Мы приносим жителям города извинения за причиненные неудобства, но иначе произвести столь крупный ремонт невозможно. Незначительные коррективы в график могут внести погодные условия, но пока все работы выполняются в заданные сроки.

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