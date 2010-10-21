[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Городские подробности

Красный, желтый, зеленый

В субботу дорожные службы всего мира отметили Международный день светофора. Присоединился к празднику и Норильск — в нашем городе первые светофоры появились более полувека назад.

Самый первый светофор появился в 1868 году в Англии. Управляли им вручную. Ночью его озарял вращающийся газовый фонарь с красным и зеленым свечением, а звуковой сигнал служил ориентиром для автомобилей. Увы, 2 января 1869 года прибор взорвался, поранив полицейского, и о светофорах забыли на долгие 45 лет.

Одни источники утверждают, что первое сигнальное устройство установили в Норильске в 1950–х годах, на одном из перекрестков Старого города. Другие отсылают нас к 1960 году, когда значительно увеличился автомобильный парк и существенно расширилась городская дорожная сеть. Изначально желтые огни светофоров предупреждали о приближении к перекрестку, а позже стали играть важную роль в регулировке дорожного движения. Сегодня в Большом Норильске насчитывается 41 светофорный объект.

Согласно ГОСТу, светофорный объект — это группа светофоров, установленных на участке улично–дорожной сети, очередность движения по которому конфликтующих транспортных потоков регулируется светофорной сигнализацией, а также дорожными знаками, входящими в состав объекта. Количество светофоров на светофорном объекте зависит от сложности и оживленности перекрестка или участка дороги.

Разобраться в том, кто отвечает за работу светофоров, не так уж и просто. Начнем с того, что разработкой схем организации дорожного движения и расположения дорожных знаков, а также контролем за выполнением подрядными организациями договорных обязательств совместно с ГИБДД занимается управление «Норильскавтодор». Содержанием улично– дорожной сети Норильска ведают подрядные организации: «Илан–Норильск» и УАДиС. УАДиС отвечает за содержание автодороги Норильск — Алыкель, остальные муниципальные дороги находятся в ведении «Илан–Норильск». В свою очередь подрядчики для выполнения работ по содержанию, ремонту, реконструкции и техподдержке светофоров и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и т. п. наняли субподрядчиков: ачинскую организацию «СМЭП плюс» и красноярскую «Бриз». Лето — горячая пора как для дорожных служб, которые занимаются ремонтом, реконструкцией и технической проверкой объектов, проверяют видимость сигнала светофора при различных погодных условиях, так и для надзорных органов, которые следят за установкой и размещением светофоров и дорожных знаков на тех или иных участках улично–дорожной сети в соответствии с требованиями ГОСТа. Стоит добавить, что все ремонтные работы ведутся по четкому графику. Норильское лето коротко, и каждый погожий день ценится на вес золота. Впрочем, работы хватает и зимой, особенно после сильных метелей, обильных снегопадов и в сорокоградусные морозы. В начале нынешнего столетия светофоры подверглись модернизации. На смену старым лампам пришли новые, светодиодные — яркие и более заметные при плохой погоде, легкие и экономичные, оснащенные специальным контроллером. Настройка таких светофоров занимает меньше времени и производится автоматически, при помощи ноутбука, тогда как раньше делать это приходилось вручную. У старых светофоров один излучатель потреблял 100 ватт в час, у светодиодных — всего 8–10 ватт. При этом установка современных светофорных объектов — мероприятие довольно затратное. Так, новый светофор в районе лыжной базы «Оль–Гуль» обошелся городской казне в 2015 году 1 миллион 236 тысяч рублей. А оборудование светофоров светодиодными знаками и голосовым сопровождением в районе автовокзала и на улице Маслова обошлось в 611 тысяч рублей. Старые светофоры, между тем, в городе еще можно встретить, к примеру, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Талнахской.

Официально праздновать День светофора 5 августа начали после того, как в этот день, в 1914 году, на перекрестке 105–й улицы и Эвклид авеню в США, в Кливленде, штат Огайо, впервые были установлены четыре электрических конструкции — модели Джеймса Хога. Эти светофоры были очень похожи на современные, но имели только две световые лампы: зеленую и красную. Их переключение сопровождалось звуковым сигналом.

Дмитрий Чернышенко, старший госинспектор дорожного надзора ГИБДД, поясняет, что светофоры подразделяются на две группы: транспортные и пешеходные. В ГОСТах и правилах ПДД эти группы обозначаются прописными буквами «Т» и «П». Также буквенные индексы используются для обозначения способа исполнения светофора: «п» — с правой дополнительной секцией; «л» — с левой; «пл» — с правой и левой дополнительными секциями; «г» — с горизонтальным расположением сигналов; «ж» — с дополнительным сигналом желтого цвета; «д» — с двойным сигналом. – По информации управления «Норильскавтодор» в этом году планируется установить светофор на П–образном перекрестке автодороги Норильск–Талнах и юго–восточном въезде в город, — говорит Дмитрий Чернышенко. — Сейчас определяется подрядчик. Когда будет закончено строительство Северной объездной дороги, там появится сразу несколько светофорных объектов. Неплохо было бы поставить светофор и в районе Комсомольской, 30. За последнее время там было зарегистрировано два наезда на пешеходов. Впрочем, даже наличие светофоров зачастую не делает дороги безопаснее. Это связано с тем, что водители просто не обращают внимание на сигналы, проезжают на красный свет. На данный момент наиболее аварийно–опасным перекрестком в городе считается Ленинский проспект–улица Советская. Здесь уже четыре раза автомобилисты сбивали знаки, обозначающие пешеходный переход. Лишь по счастливому стечению обстоятельств эти инциденты обошлись без человеческих жертв. В ближайшее время здесь увеличат фазу горения красного сигнала во всех направлениях. Еще один сложный участок находится на пересечении улиц Павлова и Талнахской. Перебои в работе светофоров нередко связаны с действиями вандалов и даже со случаями кражи электрического кабеля. Так, недавно по этой причине вышли из строя светофоры на перекрестках улиц Талнахская–Орджоникидзе и Михайличенко–Лауреатов. Достается сигнальным устройствам и от ударов стихии — так, этой зимой ветром снесло светофоры на перекрестке улицы 50 лет Октября и Ленинского проспекта и в районе «Арт–холла». – О неполадках в работе светофоров либо о проблемах с установленными дорожными знаками граждане могут сообщать в диспетчерскую «Илан–Норильск» — 34–48–62 и 41–51–18. Звонки принимаются и в дежурной части ГИБДД — 43–54–58, 43–54–59. Также сообщение можно оставить диспетчеру управления городского хозяйства — 43–70–57.

В России первый светофор был установлен 15 января 1930 года. Поставили его в Ленинграде, на пересечении проспекта Володарского и проспекта 25 Октября (ныне Невский и Литейный проспекты). А вот в Москве светофор в качестве подарка к Новому году жителям столицы установили 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост.

Интересные факты • В первых моделях светофора зеленый цвет располагался сверху. • В России памятники светофорам установлены в Новосибирске (в 2006 году) и в Перми (в 2010 году). • Помимо уличных двух– и трехсигнальных регулирующих конструкций существует множество других видов: железнодорожные, велосипедные, реверсивные, для маршрутных автобусов, для пешеходов, трамвайные, речные, а также устройства, установленные в общественном транспорте. • По подсчетам социологов, жители крупных мегаполисов в ожидании зеленого сигнала светофора тратят около шести месяцев своей жизни. • Единственный в мире «светофор наоборот» (зеленый сигнал сверху, красный снизу) установлен в одном из американских городов — Сиракьюс. К такому решению городские власти подтолкнуло то, что местное население, в основном выходцы из Ирландии, регулярно разбивали стекла светофора. Им не нравилось, что зеленый цвет, символизирующий Ирландию, расположен под красным, символизирующим Англию.

Наталья Черкашина Фото Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Одни источники утверждают, что первое сигнальное устройство установили в Норильскев 1950–х годах, на одном из перекрестков Старого города. Другие отсылают нас к 1960 году, когда значительно увеличился автомобильный парк и существенно расширилась городская дорожная сеть. Изначально желтые огни светофоров предупреждали о приближении к перекрестку, а позже стали играть важную роль в регулировке дорожного движения. Сегодня в Большом Норильске насчитывается 41 светофорный объект.Разобраться в том, кто отвечает за работу светофоров, не так уж и просто. Начнем с того, что разработкой схем организации дорожного движения и расположения дорожных знаков, а также контролем за выполнением подрядными организациями договорных обязательств совместно с ГИБДД занимается управление «Норильскавтодор». Содержанием улично– дорожной сети Норильска ведают подрядные организации: «Илан–Норильск» и УАДиС. УАДиС отвечает за содержание автодороги Норильск — Алыкель, остальные муниципальные дороги находятся в ведении «Илан–Норильск». В свою очередь подрядчики для выполнения работ по содержанию, ремонту, реконструкции и техподдержке светофоров и дорожных знаков, нанесения дорожной разметки и т. п. наняли субподрядчиков: ачинскую организацию «СМЭП плюс» и красноярскую «Бриз».Лето — горячая пора как для дорожных служб, которые занимаются ремонтом, реконструкцией и технической проверкой объектов, проверяют видимость сигнала светофора при различных погодных условиях, так и для надзорных органов, которые следят за установкой и размещением светофоров и дорожных знаков на тех или иных участках улично–дорожной сети в соответствии с требованиями ГОСТа. Стоит добавить, что все ремонтные работы ведутся по четкому графику. Норильское лето коротко, и каждый погожий день ценится на вес золота. Впрочем, работы хватает и зимой, особенно после сильных метелей, обильных снегопадов и в сорокоградусные морозы.В начале нынешнего столетия светофоры подверглись модернизации. На смену старым лампам пришли новые, светодиодные — яркие и более заметные при плохой погоде, легкие и экономичные, оснащенные специальным контроллером. Настройка таких светофоров занимает меньше времени и производится автоматически, при помощи ноутбука, тогда как раньше делать это приходилось вручную. У старых светофоров один излучатель потреблял 100 ватт в час, у светодиодных — всего 8–10 ватт. При этом установка современных светофорных объектов — мероприятие довольно затратное. Так, новый светофор в районе лыжной базы «Оль–Гуль» обошелся городской казне в 2015 году 1 миллион 236 тысяч рублей. А оборудование светофоров светодиодными знаками и голосовым сопровождением в районе автовокзала и на улице Маслова обошлось в 611 тысяч рублей. Старые светофоры, между тем, в городе еще можно встретить, к примеру, на перекрестке улиц Орджоникидзе и Талнахской.Официально праздновать День светофора 5 августа начали после того, как в этот день, в 1914 году, на перекрестке 105–й улицы и Эвклид авеню в США, в Кливленде, штат Огайо, впервые были установлены четыре электрических конструкции — модели Джеймса Хога. Эти светофоры были очень похожи на современные, но имели только две световые лампы: зеленую и красную. Их переключение сопровождалось звуковым сигналом.– По информации управления «Норильскавтодор» в этом году планируется установить светофор на П–образном перекрестке автодороги Норильск–Талнах и юго–восточном въезде в город, — говорит Дмитрий Чернышенко. — Сейчас определяется подрядчик. Когда будет закончено строительство Северной объездной дороги, там появится сразу несколько светофорных объектов. Неплохо было бы поставить светофор и в районе Комсомольской, 30. За последнее время там было зарегистрировано два наезда на пешеходов. Впрочем, даже наличие светофоров зачастую не делает дороги безопаснее. Это связано с тем, что водители просто не обращают внимание на сигналы, проезжают на красный свет.На данный момент наиболее аварийно–опасным перекрестком в городе считается Ленинский проспект–улица Советская. Здесь уже четыре раза автомобилисты сбивали знаки, обозначающие пешеходный переход. Лишь по счастливому стечению обстоятельств эти инциденты обошлись без человеческих жертв. В ближайшее время здесь увеличат фазу горения красного сигнала во всех направлениях. Еще один сложный участок находится на пересечении улиц Павлова и Талнахской.Перебои в работе светофоров нередко связаны с действиями вандалов и даже со случаями кражи электрического кабеля. Так, недавно по этой причине вышли из строя светофоры на перекрестках улиц Талнахская–Орджоникидзе и Михайличенко–Лауреатов. Достается сигнальным устройствам и от ударов стихии — так, этой зимой ветром снесло светофоры на перекрестке улицы 50 лет Октября и Ленинского проспекта и в районе «Арт–холла».– О неполадках в работе светофоров либо о проблемах с установленными дорожными знаками граждане могут сообщать в диспетчерскую «Илан–Норильск» —. Звонки принимаются и в дежурной части ГИБДД —Также сообщение можно оставить диспетчеру управления городского хозяйства —В России первый светофор был установлен 15 января 1930 года. Поставили его в Ленинграде, на пересечении проспекта Володарского и проспекта 25 Октября (ныне Невский и Литейный проспекты). А вот в Москве светофор в качестве подарка к Новому году жителям столицы установили 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост.

Комментарии



Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.

Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.















