[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Студгородок

Кто куда, а мы учиться

Окончание школы для многих означает новую головную боль — это и сдача единого государственного экзамена, и выбор вуза, и прохождение конкурса при поступлении. «Заполярка» узнала, куда и как поступают норильские выпускники, а заодно заглянула на «кухню» единственного государственного вуза в нашем городе — в приемную комиссию Норильского индустриального института, где в данный момент завершается последняя волна зачислений на очное отделение.

Набираем баллы Всё честно Итак, в середине июля в Норильске подвели итоги единого государственного экзамена. Напомним, в этом году было организовано 10 пунктов сдачи ЕГЭ, и каждый укомплектовали соответствующим штатом, куда вошли общественные наблюдатели, члены государственной комиссии, медработники, сотрудники полиции. И везде велось видеонаблюдение. Четверо ребят были удалены с экзаменов за пользование телефонами, в остальном нарушений не зафиксировано. Что касается результатов, они сопоставимы с итогами прошлых лет и средними цифрами по России и краю. В этом году больше выпускников перешагнули минимальный порог по физике, английскому, истории, увеличился средний балл по химии и обществознанию, по химии есть даже «стобалльники». Больше выпускников сдали литературу, биологию, информатику и обществознание выше, чем на 80 баллов. Итак, первый этап — экзамены — пройден. Второй — выбор вуза — тоже. У многих сейчас третий, решающий этап — борьба за место в вузе. Те, кто удачно прошел и его, окончательно определившись с поступлением, получил новый статус — «студент». На пороге новой жизни По городам и весям В норильском управлении образования сообщили, что 36 процентов наших выпускников получили высокие баллы. Логично, что процент поступления в вузы соответствует уровню сдачи ЕГЭ. Согласно статистике последних двух лет, в высшие учебные заведения поступили порядка 70 процентов норильских выпускников. Из них: 17 процентов — обучаются в Норильске, 14 процентов — в Санкт–Петербурге, 12 процентов — в Красноярске, 7 процентов — в Москве. 22 процента поступают в вузы других городов. Среди наиболее востребованных у норильчан, судя по количеству поступивших, являются вузы Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова–на–Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других. За пределами Российской Федерации поступает и учится один процент норильчан. География тут весьма разнообразна — Молдова, Азербайджан, Украина, Белоруссия. Несколько норильчан получают высшее образование в Чехии и Черногории. Процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан также весьма высок — 52%, на платной основе получают образование 48%. – При этом поступить на платное — вовсе не означает, что ты плохо учился в школе, — считает заместитель начальника управления образования Ирина Матюхина. — Есть специальности, на которые в принципе обучают только на платной основе. У наших детей высокие требования к образованию, многие изначально идут туда, где бюджетных мест практически нет, та же стоматология, например. Если родители могут себе позволить выучить ребенка по престижной платной специальности, они не смотрят на цену. Кстати, из 17 процентов, выбравших учебу рядом с домом и оставшихся в Норильске, бОльшая часть (94%) подает документы в Норильский индустриальный институт, остальные идут в филиалы учебных заведений. Есть выпускники, которые отдают предпочтение средним профессиональным учебным заведениям: политехническому, медицинскому колледжам и другим. В пункте проведения ЕГЭ Кстати, практически каждый пятый выпускник остается на территории, а каждый третий после нескольких лет обучения в других городах возвращается в северный город, поэтому поводов для паники, что, дескать, молодежь уезжает из Норильска, нет. Так, например, отметил Дмитрий Дубров, и. о. ректора Норильского индустриального института, только за 2016–2017 учебный год 100 человек, отучившихся в других городах страны, вернулись в родные пенаты и продолжили учебу в НГИИ. Абитуриенты–2017 Предпочтения Куда же поступают норильские выпускники, что их влечет и каковы предпочтения наших 11–классников? Согласно данным последних лет технические направления преобладают над творческими и гуманитарными. Металлургию и всевозможные технические специальности выбирает треть (31 процент) наших абитуриентов. Далее следует экономика — около 20 процентов; затем — медицина — 15–16 %. Юристами хотят стать 12% от общего количества нацелившихся на «вышку». Педагогику предпочитают 10%. Порядка 5% норильских выпускников идут на такие специальности, как военное дело, МЧС и таможня. И далее по популярности следуют: • менеджмент — 5%; • строительство и архитектура — 4%; • информационные технологии и безопасность — 4%; • транспорт, машиностроение, авиация — 4%; • психология — около 4%; • филология, лингвистика, востоковедение — менее 3%; • искусство, культура, актерское мастерство, вокал — около 3%; • международные отношения, туризм, журналистика, связи с общественностью, реклама — около 1%; • биоинженерия, генная инженерия, теоретическая физика — менее 1% (а именно 5 человек ежегодно); • агрономия — менее 1% (5 человек); • логопедия, дефектология — 0,5% (3 человека); Есть также единичные случаи поступления на так называемые редкие специальности — например, четыре норильские девушки учатся на стюардесс. Самый большой проходной балл был и остается в медицинских вузах, особенно в столице. В Красноярске норильские выпускники чаще всего выбирают Сибирский федеральный университет, медицинский вуз и КГПУ им. Астафьева. Среди этих вузов–лидеров самый низкий проходной балл — в педагогическом университете. При этом стоит отметить, что стоимость платного обучения даже тут нынче перевалила за сотню тысяч рублей за год, а количество бюджетных мест довольно ограничено — в среднем 8–10 на каждую группу. Так, в Норильске в этом году есть выпускники, родители которых не потянули КГПУ, и поэтому ребята вернулись домой, чтобы подать документы в наш педагогический колледж с перспективой дальнейшего заочного обучения в том или ином вузе. Дорога в СФУ В родных пенатах Норильский государственный индустриальный институт в этом году особенно привлекателен количеством бюджетных мест. По сравнению с прошлыми годами вуз увеличил их число практически вдвое: теперь на 400 первокурсников приходится 300 бесплатных мест. Соотношение беспрецедентное – 3:1. Специалисты приемной комиссии говорят, что в НГИИ с удовольствием идут золотые медалисты, причем их немало. За отличный аттестат абитуриент получает минимум пять дополнительных баллов. Увеличить проходной балл помогают и другие достижения: участие в олимпиадах, золотые и серебряные значки ГТО, проведение каких–то мероприятий непосредственно в вузе (имеется в виду участие в конференциях, лабораторных исследованиях, практикумах, форумах и т. д.), спортивные победы, волонтерский опыт. По словам председателя приемной комиссии НГИИ Елены Горшковой, в эту приемную кампанию как никогда отмечается высокий набор на строительные специальности. Далее рейтинговый список продолжают экономисты и менеджеры. Норильский индустриальный институт – Оно и понятно. Ситуация в стране и в городе диктует свое: многие родители считают, что их дети должны будут продолжать трудовую деятельность на материке, где человек с дипломом строителя не пропадет наверняка. Тогда как горняки и металлурги гораздо менее востребованы в большинстве регионов страны, — комментирует предпочтения норильских абитуриентов Елена Викторовна. Конкурс этого года в НГИИ — примерно два человека на место, и это довольно условная цифра. Все легко объяснимо, говорят специалисты. На экономические специальности конкурс выше, ведь сдать ЕГЭ по обществознанию (на гуманитарные направления третьим обязательным экзаменом после математики и русского языка является именно обществознание) гораздо легче, чем физику, которая требуется для поступления технарям. Бюджетные места для первокурсников НГИИ в этом году распределятся следующим образом: 176 мест займут студенты очного отделения и 124 — заочники. Первая волна поступления для «дневников» уже закончена, вторая завершится в конце августа. Для платников–заочников она продлена до 10 сентября. Известно, что плата за обучение, например, на экономическом факультете НГИИ теперь составляет 153,5 тысячи рублей в год. Металлургические и горные направления стоят немного дороже. Строительные специальности обойдутся в 165–170 тысяч за год. На что обратить внимание Дмитрий Дубров отмечает, что министерство образования определило три группы обучения, экономику отнесли к наиболее легкозатратным: Дмитрий Дубров – Для обучения экономистов, условно говоря, нужны доска, мел, проектор и хороший преподаватель. А чтобы подготовить специалиста–горняка или металлурга, востребованных в «Норильском никеле», требуются дорогое лабораторное оборудование и программное обеспечение, эти ребята проходят дорогостоящую практику и недешевое повышение квалификации. В их случае необходима иная материально–техническая база, в том числе и с точки зрения учебников и пособий. Для сравнения: учебники по экономике стоят 300 рублей, а по металлургии, издаваемые, как правило, малым тиражом, — 1000 рублей. К слову, такие профессии, как журналистика и актерское мастерство, стоят в ряду наиболее затратных направлений обучения. Лабораторный практикум – Скажите, на какие специальности сегодня лучше всего обратить внимание? – Все зависит от ваших желаний, амбиций, умения и терпения. Понятное дело, что в основном выпускники выбирают те направления и специальности, на которые больше бюджетных мест, где учиться легче и с которых, в конце концов, сложно «вылететь». Однако не стоит забывать и о том, что далеко не все выбранные абитуриентами специальности востребованы сегодня в стране. Судя по норильскому опыту, все больше абитуриентов обращают внимание на технические специальности. Этот факт связывают с подъемом промышленного производства в России. Изучайте рынок труда и следите за новостями промышленности, высшей школы, выбранной вами сферы на специализированных сайтах. Обращайте внимание и на список вузов, лишенных аккредитации за какие–либо нарушения. Красноярские студенты – Что делать, если не поступил? – Жизнь на этом не заканчивается. Пробовать еще и еще. Да, для молодых людей это может означать одно — армию и, как многие говорят, «потерянный год». Однако никто же не запрещает подать документы по возвращении из армии, тем более что для тех, кто отслужил в Вооруженных силах, при поступлении существует ряд привилегий, и этих ребят берут в вузы намного охотнее. Если образование действительно нужно человеку, то он получит его и в 18, и в 25, и в 30. Что касается НГИИ, у нас в армию с дневного отделения не забирают. Парня заберут лишь тогда, когда отсрочка уже использована. Студенты заочного отделения идут служить. Если человек поступил в вуз на платной основе, он по призыву может уйти в армию, а после службы пересдать экзамены — успешный результат может стать поводом для перевода на бюджет. – Должны ли сдавать ЕГЭ при поступлении в вуз выпускники прошлых лет? – Да. В этом году в Норильский государственный институт поступил мужчина, окончивший среднюю общеобразовательную школу в 1975 году. Есть также женщина, значительно старше, чем среднестатистические абитуриенты, она поступила на экономику. Оба абитуриента замечательно сдали ЕГЭ: по 70 баллов они набрали по математике, в общей сложности их индивидуальные результаты — около 160 баллов. Это говорит о том, что уровень советского, базового образования, очень даже конкурентоспособен.

Марина Хорошевская Фото Дениса Кожевникова и Владимира Макушкина www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Итак, в середине июля в Норильске подвели итоги единого государственного экзамена. Напомним, в этом году было организовано 10 пунктов сдачи ЕГЭ, и каждый укомплектовали соответствующим штатом, куда вошли общественные наблюдатели, члены государственной комиссии, медработники, сотрудники полиции. И везде велось видеонаблюдение. Четверо ребят были удалены с экзаменов за пользование телефонами, в остальном нарушений не зафиксировано.Что касается результатов, они сопоставимы с итогами прошлых лет и средними цифрами по России и краю. В этом году больше выпускников перешагнули минимальный порог по физике, английскому, истории, увеличился средний балл по химии и обществознанию, по химии есть даже «стобалльники». Больше выпускников сдали литературу, биологию, информатику и обществознание выше, чем на 80 баллов.Итак, первый этап — экзамены — пройден. Второй — выбор вуза — тоже. У многих сейчас третий, решающий этап — борьба за место в вузе. Те, кто удачно прошел и его, окончательно определившись с поступлением, получил новый статус — «студент».В норильском управлении образования сообщили, что 36 процентов наших выпускников получили высокие баллы. Логично, что процент поступления в вузы соответствует уровню сдачи ЕГЭ. Согласно статистике последних двух лет, в высшие учебные заведения поступили порядка 70 процентов норильских выпускников. Из них:17 процентов — обучаются в Норильске,14 процентов — в Санкт–Петербурге,12 процентов — в Красноярске,7 процентов — в Москве.22 процента поступают в вузы других городов. Среди наиболее востребованных у норильчан, судя по количеству поступивших, являются вузы Новосибирска, Нижнего Новгорода, Ростова–на–Дону, Белгорода, Краснодара, Казани, Волгограда и других.За пределами Российской Федерации поступает и учится один процент норильчан. География тут весьма разнообразна — Молдова, Азербайджан, Украина, Белоруссия. Несколько норильчан получают высшее образование в Чехии и Черногории.Процент поступивших в вузы на бюджетной основе среди норильчан также весьма высок — 52%, на платной основе получают образование 48%.– При этом поступить на платное — вовсе не означает, что ты плохо учился в школе, — считает. — Есть специальности, на которые в принципе обучают только на платной основе. У наших детей высокие требования к образованию, многие изначально идут туда, где бюджетных мест практически нет, та же стоматология, например. Если родители могут себе позволить выучить ребенка по престижной платной специальности, они не смотрят на цену.Кстати, из 17 процентов, выбравших учебу рядом с домом и оставшихся в Норильске, бОльшая часть (94%) подает документы в Норильский индустриальный институт, остальные идут в филиалы учебных заведений. Есть выпускники, которые отдают предпочтение средним профессиональным учебным заведениям: политехническому, медицинскому колледжам и другим.Куда же поступают норильские выпускники, что их влечет и каковы предпочтения наших 11–классников?Согласно данным последних лет технические направления преобладают над творческими и гуманитарными.Металлургию и всевозможные технические специальности выбирает треть (31 процент) наших абитуриентов. Далее следует экономика — около 20 процентов; затем — медицина — 15–16 %. Юристами хотят стать 12% от общего количества нацелившихся на «вышку». Педагогику предпочитают 10%. Порядка 5% норильских выпускников идут на такие специальности, как военное дело, МЧС и таможня. И далее по популярности следуют:• менеджмент — 5%;• строительство и архитектура — 4%;• информационные технологии и безопасность — 4%;• транспорт, машиностроение, авиация — 4%;• психология — около 4%;• филология, лингвистика, востоковедение — менее 3%;• искусство, культура, актерское мастерство, вокал — около 3%;• международные отношения, туризм, журналистика, связи с общественностью, реклама — около 1%;• биоинженерия, генная инженерия, теоретическая физика — менее 1% (а именно 5 человек ежегодно);• агрономия — менее 1% (5 человек);• логопедия, дефектология — 0,5% (3 человека);Есть также единичные случаи поступления на так называемые редкие специальности — например, четыре норильские девушки учатся на стюардесс.Самый большой проходной балл был и остается в медицинских вузах, особенно в столице.В Красноярске норильские выпускники чаще всего выбирают Сибирский федеральный университет, медицинский вуз и КГПУ им. Астафьева. Среди этих вузов–лидеров самый низкий проходной балл — в педагогическом университете. При этом стоит отметить, что стоимость платного обучения даже тут нынче перевалила за сотню тысяч рублей за год, а количество бюджетных мест довольно ограничено — в среднем 8–10 на каждую группу. Так, в Норильске в этом году есть выпускники, родители которых не потянули КГПУ, и поэтому ребята вернулись домой, чтобы подать документы в наш педагогический колледж с перспективой дальнейшего заочного обучения в том или ином вузе.Норильский государственный индустриальный институт в этом году особенно привлекателен количеством бюджетных мест. По сравнению с прошлыми годами вуз увеличил их число практически вдвое: теперь на 400 первокурсников приходится 300 бесплатных мест. Соотношение беспрецедентное – 3:1.Специалисты приемной комиссии говорят, что в НГИИ с удовольствием идут золотые медалисты, причем их немало. За отличный аттестат абитуриент получает минимум пять дополнительных баллов. Увеличить проходной балл помогают и другие достижения: участие в олимпиадах, золотые и серебряные значки ГТО, проведение каких–то мероприятий непосредственно в вузе (имеется в виду участие в конференциях, лабораторных исследованиях, практикумах, форумах и т. д.), спортивные победы, волонтерский опыт.По словам, в эту приемную кампанию как никогда отмечается высокий набор на строительные специальности. Далее рейтинговый список продолжают экономисты и менеджеры.– Оно и понятно. Ситуация в стране и в городе диктует свое: многие родители считают, что их дети должны будут продолжать трудовую деятельность на материке, где человек с дипломом строителя не пропадет наверняка. Тогда как горняки и металлурги гораздо менее востребованы в большинстве регионов страны, — комментирует предпочтения норильских абитуриентов Елена Викторовна.Конкурс этого года в НГИИ — примерно два человека на место, и это довольно условная цифра. Все легко объяснимо, говорят специалисты. На экономические специальности конкурс выше, ведь сдать ЕГЭ по обществознанию (на гуманитарные направления третьим обязательным экзаменом после математики и русского языка является именно обществознание) гораздо легче, чем физику, которая требуется для поступления технарям.Известно, что плата за обучение, например, на экономическом факультете НГИИ теперь составляет 153,5 тысячи рублей в год. Металлургические и горные направления стоят немного дороже. Строительные специальности обойдутся в 165–170 тысяч за год.отмечает, что министерство образования определило три группы обучения, экономику отнесли к наиболее легкозатратным:– Для обучения экономистов, условно говоря, нужны доска, мел, проектор и хороший преподаватель. А чтобы подготовить специалиста–горняка или металлурга, востребованных в «Норильском никеле», требуются дорогое лабораторное оборудование и программное обеспечение, эти ребята проходят дорогостоящую практику и недешевое повышение квалификации. В их случае необходима иная материально–техническая база, в том числе и с точки зрения учебников и пособий. Для сравнения: учебники по экономике стоят 300 рублей, а по металлургии, издаваемые, как правило, малым тиражом, — 1000 рублей.К слову, такие профессии, как журналистика и актерское мастерство, стоят в ряду наиболее затратных направлений обучения.– Все зависит от ваших желаний, амбиций, умения и терпения. Понятное дело, что в основном выпускники выбирают те направления и специальности, на которые больше бюджетных мест, где учиться легче и с которых, в конце концов, сложно «вылететь». Однако не стоит забывать и о том, что далеко не все выбранные абитуриентами специальности востребованы сегодня в стране.Судя по норильскому опыту, все больше абитуриентов обращают внимание на технические специальности. Этот факт связывают с подъемом промышленного производства в России.Изучайте рынок труда и следите за новостями промышленности, высшей школы, выбранной вами сферы на специализированных сайтах. Обращайте внимание и на список вузов, лишенных аккредитации за какие–либо нарушения.– Жизнь на этом не заканчивается. Пробовать еще и еще. Да, для молодых людей это может означать одно — армию и, как многие говорят, «потерянный год». Однако никто же не запрещает подать документы по возвращении из армии, тем более что для тех, кто отслужил в Вооруженных силах, при поступлении существует ряд привилегий, и этих ребят берут в вузы намного охотнее. Если образование действительно нужно человеку, то он получит его и в 18, и в 25, и в 30.Что касается НГИИ, у нас в армию с дневного отделения не забирают. Парня заберут лишь тогда, когда отсрочка уже использована. Студенты заочного отделения идут служить. Если человек поступил в вуз на платной основе, он по призыву может уйти в армию, а после службы пересдать экзамены — успешный результат может стать поводом для перевода на бюджет.– Да. В этом году в Норильский государственный институт поступил мужчина, окончивший среднюю общеобразовательную школу в 1975 году. Есть также женщина, значительно старше, чем среднестатистические абитуриенты, она поступила на экономику. Оба абитуриента замечательно сдали ЕГЭ: по 70 баллов они набрали по математике, в общей сложности их индивидуальные результаты — около 160 баллов. Это говорит о том, что уровень советского, базового образования, очень даже конкурентоспособен.

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