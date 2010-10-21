[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Парк культуры

Полярный здесь бродит жираф

В уютном дворике талнахской библиотеки поселился невиданный длинношеий читатель родом из Африки. Ему вручили читательский билет и подарили теплый шарф, чтобы не замерз в облюбованном им Заполярье.

Пятиметровый арт–объект «Полярный жираф» родился благодаря успешному участию норильчан во всероссийском конкурсе идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Этот конкурс учрежден фондом «Живая классика» и проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и компании «Норникель». Идея арт–объекта «Полярный жираф», который стал финалистом конкурса «Литературный след», принадлежит заведующей сектором инновационно–методического отдела публичной библиотеки Елене Коваленко. Она вдохновилась образом жирафа из стихотворения известного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» и предложила сделать теплую остановку в виде жирафа с электронной библиотекой внутри. Правда, столичные художники, которым фонд предложил поработать над проектом, сочли этот замысел сложным, к тому же требующим многих согласований, и в результате питерский скульптор Константин Новиков изваял свой арт–объект, который и установили в минувшую пятницу, 4 августа, во дворике талнахской библиотеки на улице Диксона, 9. Добрые читатели связали для него разноцветный семиметровый шарф, а креативные библиотекари вместе с горожанами устроили в честь литературного героя веселый праздник с играми, конкурсами и раздачей норильского мороженого. Библиотекари–жирафики В празднике приняла участие и президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, которая в прошлом году прилетала и на открытие поэтической отопительной системы «Вечная теплота» на здании публичной библиотеки в Норильске. Напомним, что это проект по также трансформированному художниками фонда замыслу норильского библиотекаря Юлии Кох был среди первых, отмеченных жюри конкурса «Литературный след». Елена Коваленко, мама «Жирафа»: — Когда два года назад Марина Смирнова заявила на встрече в публичной библиотеке о конкурсе «Литературный след», я рассказала о норильских авторах, упомянула и об Эдуарде Нонине, который сочинил множество детских стихов. Подумалось, что его жираф мог бы стать хорошим поводом, чтобы сделать что–то интересное в нашем городе. Наш директор Татьяна Кочеткова благословила: взялась за гуж — давай делай. Был подготовлен проект под названием «Полярный жираф», который несколько отличался от того, что представлено здесь. Изначально была идея сделать жирафа в виде теплой остановки, в которой разместилась бы электронная библиотека, чтобы народ, ожидая автобус, мог бы что–то почитать. Но в процессе обсуждения идея трансформировалась, и родился такой арт–объект с родным шарфом в виде флюгера, который сделал Константин Новиков. Жираф «пришел» к нам в готовом виде, надо было только установить его и приварить унты. Установкой занималась компания «Норд–Даймонд» и справилась с этим за один день. Фундамент рассчитал институт «Норильскпроект» с учетом климатических особенностей и ветровой нагрузки. Надеемся, что наш жираф не превратится в птицу и не улетит. Жарко, как в Африке! Гости праздника оценили и арт–поддержку, которую во дворике сделали для нового жильца — фасад безликого кирпичного здания затянули баннером с изображением африканских мультяшных героев, и скамеечки оформили в жирафьем стиле. Подсобила и управляющая компания «СеверныйБыт». Марина Смирнова, президент фонда «Живая классика»: — Жюри рассмотрело 255 заявок из разных регионов России, из них выбирали с необычными идеями. Хотелось бы сделать что–то такое, что никто, кроме нас, не сделал бы. Лучшие идеи поступали к художникам, которые предлагали свои эскизы. Существовало множество вариантов жирафа. Но когда художники стали рисовать теплые остановки, то поняли, что получается нагромождение смыслов. В результате оставили одного жирафа, в котором и так много нагрузки: это и портовый кран, и детский герой, простуженный жираф, которому шарф надо повязать... Была долгая история путешествия жирафа в Норильск. Он приехал практически на Новый, 2016 год, потом искали для него место. Были идеи установить его в аэропорту, потом рядом с «Ареной». И в конечном итоге решили, что дворик у библиотеки в Талнахе — лучшее место. Интересно, что когда жираф приехал в Норильск, у него были белые унты, но они как–то за время пребывания здесь перекрасились, и такое ощущение, что он живет совершенно своей жизнью, даже гардеробчик себе обновляет. Я считаю, что полезным дополнением было бы вместо «африканского» баннера все же повесить текст стихотоврения Эдуарда Нонина на белом фоне. На многолюдном и веселом празднике «Полярный жираф», который отныне будет отмечаться каждое первое воскресенье августа, мы познакомились и с библиотекарем Натальей Кох, которая отвечала за сбор имен для нового «читателя». Мы сразу предложили назвать его Эдиком — в честь родителя, поэта Эдуарда Нонина. На этой неделе в библиотеке рассмотрят все предложения и выберут имя. В руках у библиотекаря мы также заметили маленького жирафа с шарфиком. Наталья Кох рассказала его историю: Наталья Кох — Этого жирафа однажды принесли наши читатели, уезжавшие на материк, они хотели оставить о себе добрую память. А когда мы выиграли конкурс, то решили в клубе рукоделия «Волшебная мастерская», которым я руковожу, связать шарфик и для большого жирафа. Обратились за помощью к читателям. Так волшебными крючками и спицами 30 человек на детском абонементе смастерили его фрагменты, а я потом собрала в одно целое. Директор департамента общественных связей ЗФ «Норникеля» Татьяна Смирнова: — Этот полярный жираф стал символом душевности и внутреннего тепла всех норильчан. Пусть согревает не только вас, но всех, кто будет приезжать в Норильск. Желаю новых идей, которые вы сможете реализовать вместе с библиотекой. Например, каждый год переодевать его к праздникам, перекрашивать унты в разный цвет. Вязать ему и придумывать всякие разные веселые штуки. Интересно, что талнахский жираф открывает серию жирафов на Таймыре. Через месяц, в середине сентября, один из портальных кранов в Дудинке планируют превратить в арт–инсталляцию — жирафа. В ночное время он будет подсвечиваться образами из легенд коренных народов Севера. Новый объект станет подарком к 80–летию Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и 350–летию столицы Таймыра. *** Мы сообщили о добрых новостях и в Израиль, где живет вдова Эдуарда Нонина. Людмила Нонина написала нам: «Спасибо за праздник! За любовь норильчан! Жираф роскошный, и имя Эдик ему очень подходит!».

Ирина Даниленко Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Пятиметровый арт–объект «Полярный жираф» родился благодаря успешному участию норильчан во всероссийском конкурсе идей литературных достопримечательностей «Литературный след». Этот конкурс учрежден фондом «Живая классика» и проводится при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и компании «Норникель». Идея арт–объекта «Полярный жираф», который стал финалистом конкурса «Литературный след», принадлежит заведующей сектором инновационно–методического отдела публичной библиотеки Елене Коваленко. Она вдохновилась образом жирафа из стихотворения известного норильского поэта Эдуарда Нонина «По белому снегу...» и предложила сделать теплую остановку в виде жирафа с электронной библиотекой внутри. Правда, столичные художники, которым фонд предложил поработать над проектом, сочли этот замысел сложным, к тому же требующим многих согласований, и в результате питерский скульптор Константин Новиков изваял свой арт–объект, который и установили в минувшую пятницу, 4 августа, во дворике талнахской библиотеки на улице Диксона, 9. Добрые читатели связали для него разноцветный семиметровый шарф, а креативные библиотекари вместе с горожанами устроили в честь литературного героя веселый праздник с играми, конкурсами и раздачей норильского мороженого.В празднике приняла участие и президент фонда «Живая классика» Марина Смирнова, которая в прошлом году прилетала и на открытие поэтической отопительной системы «Вечная теплота» на здании публичной библиотеки в Норильске. Напомним, что это проект по также трансформированному художниками фонда замыслу норильского библиотекаря Юлии Кох был среди первых, отмеченных жюри конкурса «Литературный след».— Когда два года назад Марина Смирнова заявила на встрече в публичной библиотеке о конкурсе «Литературный след», я рассказала о норильских авторах, упомянула и об Эдуарде Нонине, который сочинил множество детских стихов. Подумалось, что его жираф мог бы стать хорошим поводом, чтобы сделать что–то интересное в нашем городе. Наш директор Татьяна Кочеткова благословила: взялась за гуж — давай делай. Был подготовлен проект под названием «Полярный жираф», который несколько отличался от того, что представлено здесь. Изначально была идея сделать жирафа в виде теплой остановки, в которой разместилась бы электронная библиотека, чтобы народ, ожидая автобус, мог бы что–то почитать. Но в процессе обсуждения идея трансформировалась, и родился такой арт–объект с родным шарфом в виде флюгера, который сделал Константин Новиков. Жираф «пришел» к нам в готовом виде, надо было только установить его и приварить унты. Установкой занималась компания «Норд–Даймонд» и справилась с этим за один день. Фундамент рассчитал институт «Норильскпроект» с учетом климатических особенностей и ветровой нагрузки. Надеемся, что наш жираф не превратится в птицу и не улетит.Гости праздника оценили и арт–поддержку, которую во дворике сделали для нового жильца — фасад безликого кирпичного здания затянули баннером с изображением африканских мультяшных героев, и скамеечки оформили в жирафьем стиле. Подсобила и управляющая компания «СеверныйБыт».— Жюри рассмотрело 255 заявок из разных регионов России, из них выбирали с необычными идеями. Хотелось бы сделать что–то такое, что никто, кроме нас, не сделал бы. Лучшие идеи поступали к художникам, которые предлагали свои эскизы. Существовало множество вариантов жирафа. Но когда художники стали рисовать теплые остановки, то поняли, что получается нагромождение смыслов. В результате оставили одного жирафа, в котором и так много нагрузки: это и портовый кран, и детский герой, простуженный жираф, которому шарф надо повязать... Была долгая история путешествия жирафа в Норильск. Он приехал практически на Новый, 2016 год, потом искали для него место. Были идеи установить его в аэропорту, потом рядом с «Ареной». И в конечном итоге решили, что дворик у библиотеки в Талнахе — лучшее место. Интересно, что когда жираф приехал в Норильск, у него были белые унты, но они как–то за время пребывания здесь перекрасились, и такое ощущение, что он живет совершенно своей жизнью, даже гардеробчик себе обновляет. Я считаю, что полезным дополнением было бы вместо «африканского» баннера все же повесить текст стихотоврения Эдуарда Нонина на белом фоне.На многолюдном и веселом празднике «Полярный жираф», который отныне будет отмечаться каждое первое воскресенье августа, мы познакомились и с библиотекарем Натальей Кох, которая отвечала за сбор имен для нового «читателя». Мы сразу предложили назвать его Эдиком — в честь родителя, поэта Эдуарда Нонина. На этой неделе в библиотеке рассмотрят все предложения и выберут имя. В руках у библиотекаря мы также заметили маленького жирафа с шарфиком.рассказала его историю:— Этого жирафа однажды принесли наши читатели, уезжавшие на материк, они хотели оставить о себе добрую память. А когда мы выиграли конкурс, то решили в клубе рукоделия «Волшебная мастерская», которым я руковожу, связать шарфик и для большого жирафа. Обратились за помощью к читателям. Так волшебными крючками и спицами 30 человек на детском абонементе смастерили его фрагменты, а я потом собрала в одно целое.— Этот полярный жираф стал символом душевности и внутреннего тепла всех норильчан. Пусть согревает не только вас, но всех, кто будет приезжать в Норильск. Желаю новых идей, которые вы сможете реализовать вместе с библиотекой. Например, каждый год переодевать его к праздникам, перекрашивать унты в разный цвет. Вязать ему и придумывать всякие разные веселые штуки.Интересно, что талнахский жираф открывает серию жирафов на Таймыре. Через месяц, в середине сентября, один из портальных кранов в Дудинке планируют превратить в арт–инсталляцию — жирафа. В ночное время он будет подсвечиваться образами из легенд коренных народов Севера. Новый объект станет подарком к 80–летию Заполярного транспортного филиала «Норникеля» и 350–летию столицы Таймыра.

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