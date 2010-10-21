[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Cпорт–тайм

Охота за Кубком

Всего четыре дня осталось до начала игр 37–го Кубка «Заполярной правды». 11 августа в 18 часов стартуют матчи турнира, завершающего сезон большого футбола в Норильске, — самого, по мнению специалистов, интригующего городского футбольного соревнования.

По ряду причин Кубок не разыгрывался на протяжении семи лет, зато в этом году за право обладать им будут бороться 18 команд. Все они — участники городского чемпионата, представители обеих лиг. А интрига объясняется просто — все игры будут проходить навылет. Это значит, что выкладываться спортсменам придется в каждой игре: второго шанса в виде учета набранных очков или разницы забитых и пропущенных мячей не будет. По мнению болельщиков, судей и самих игроков, уровень Кубка за последние годы сильно вырос. Это видно и по демонстрируемому спортсменами мастерству — команды, бывшие прежде проходными, в этом году уже показывают классный футбол, преподнося признанным лидерам неприятные сюрпризы. Заметно это и по живому интересу к играм горожан. Не секрет, что матчи, привлекающие особое внимание представителей местных диаспор, традиционно собирают изрядное число болельщиков. Впрочем, не пропускают зрители и встречи принципиальных соперников, неуступчивых противников, битвы фаворитов. Прибавьте к этому еще один немаловажный фактор — погоду, которая в этом году частенько балует нас теплом и солнцем, — и вы получите увлеченных болельщиков, стабильно заполняющих трибуны стадиона. Впрочем, холодом и дождем настоящих фанатов большого футбола тоже не отпугнешь. Отсюда — приятный итог: в этом году число болельщиков значительно увеличилось, говорят участники Кубка. Ирбек Хамицаев, и. о. главного судьи соревнований, главный судья Второй лиги: — Жеребьевка проводилась в начале года. Команды, занявшие в прошлом году места с 1–го по 4–е, «рассеялись» в турнирной сетке по четырем подгруппам, чтобы не встретиться друг с другом уже в начале Кубка. Игры начнутся с 1/16 финала, затем футболистов ждет 1/8 финала. Турнир продлится около трех недель — расписание сформировано с учетом короткого летнего (читай, игрового) сезона так, чтобы не перегружать спортсменов, многие из которых параллельно продолжают играть на чемпионате города. Кроме того, профессиональных команд на поле не увидишь: все игроки и судьи — люди занятые, на стадион часто приходят после смен или в преддверии ночных. Такой график, конечно, изматывает, игрокам требуется восстановление. Несмотря на это, число команд на Кубке год от года увеличивается, плюс всегда есть резерв — команды, пожелавшие принять участие в играх, но по разным причинам не вошедшие в сетку. Ожидается, что на будущий год желающих сыграть будет еще больше — такова отрадная динамика последних лет. Новички же нередко оказываются очень достойными соперниками, даром что опыта у них еще немного. — В этом году ждем успехов от «Алиабада», новой команды Кубка. Также заявилась команда СК ГМИ — в прошлом году они снялись с соревнований, потому что не смогли договориться с работодателем и на играх недосчитывались 6–7 футболистов сразу. Тем не менее присмотреться к ним стоит: они мощно выступили на Кубке открытия сезона — уверенно прошли все команды, в финале обыграли одну из самых сильных команд — «Алания» — и стали настоящим подарком для болельщиков. Во Второй лиге они идут на первом месте, — рассказывает Ирбек Хамицаев. Впрочем, фавориты на Кубке есть всегда, ими традиционно считаются «Алания», «Туран», «Строитель», «Океан» и «Металлург», показывающие хороший уровень футбола, дающие суровый отпор соперникам. Во Второй лиге чемпионата Норильска всегда идут до конца уже названная СК ГМИ, «Металлист Сибирь» и «Норникель–Н». Но не стоит забывать, что кубковые игры, как уже было сказано выше, — вещь непредсказуемая. Ирбек Хамицаев: — Команды знают, что шанс у них один, тут не сыграешь вничью. Потому настраиваются на победу и борются изо всех сил, игры обычно выдаются яркими. Точный прогноз дать я не возьмусь, скажу только одно: поле ровное, мяч круглый, и как «разойдутся» спортсмены, покажет только игра. Так что приходите, болейте на здоровье! Таблицу игр можно посмотреть на стенде в АБК стадиона «Заполярник», где расписание постоянно обновляется, а также на сайте В первой игре турнира сойдутся команды «Ногай–Эл» и «Азеди» — матч пройдет 11 августа в 18.00 на стадионе «Заполярник». Там же 12 августа в 14.00 состоится официальное открытие турнира. Как это было Кубок–1976 11 сентября 1976 года «Заполярная правда» писала: «Вот уже на протяжении семи лет под занавес летнего спортивного сезона сильнейшие футбольные команды нашего города разыгрывают Кубок газеты». Тогда команд — участников турнира было 12. Игры начались 9 сентября, а финал состоялся 19 сентября, «в пасмурный предзимний день». «Строитель» уступил команде «Никель» с минимальным перевесом — 2:1. Кубок–2005 В 2005 году в кубковых играх определяли трех победителей — ими стали две команды, вышедшие в финал, и еще одна, получившая приз зрительских симпатий. Болельщики могли поддержать и вывести спортивный коллектив в лидеры, даже если он уже выбыл из игры. В итоге наибольшее число голосов набрала команда «Азеди». Кубок–2013 В финале играли «Автомобилист» и «Металлург». Матч шел в дождь, что внесло свои коррективы в голевую активность. Впрочем, уже в первом тайме счет на табло стал 0:2 в пользу «Металлурга», который в итоге победил со счетом 3:4, став обладателем Кубка. А сразу три игрока этой команды были отмечены индивидуальными призами: как лучшие вратарь, бомбардир и игрок турнира. Кубок–2014 По мнению экспертов, 34–й Кубок «Заполярной правды» должен был разрешить накопившиеся противоречия между признанными лидерами сезона — «Аланией» и «Металлургом». Однако, к общему удивлению, эти команды не смогли выйти в финал Кубка, уступив не самым сильным соперникам. В четвертьфинале «Металлург» покинул турнир из–за потери ключевых игроков, а «Алания» и вовсе оступилась в одной восьмой, не сумев преодолеть сопротивление «Юрмалы» — своего обидчика по кубковому финалу города. «Строитель» моментально воспользовался ситуацией и, последовательно обыграв «Спектр», «Динамо» и «Юрмалу», дошел до финала. Новичок сезона, команда «Океан», обошедшая «Фрегатъ», «Сибирь» и «Юность», также уверенно показала себя в финальной игре. Свисток судьи зафиксировал окончательный счет матча — 3:1 в пользу «Строителя». Кубок–2015 В заключительном кубковом матче сошлись команды «Строитель» и «Океан». В ходе игры болельщики не единожды вспоминали Аргентину, Ямайку и песню группы «Чайф». Счет — 5:0. Победу одержал «Строитель», лидер футбольного сезона 2014 года. Кубок–2016 За кубок боролись 17 команд. В финальном матче, состоявшемся 4 сентября, на газон «Заполярника» вышли «Алания» и «Туран». В первом тайме сильнее оказалась «Алания», которой удалось добиться минимального перевеса. Второй тайм сложился более напряженно — «Туран» не намерен был сдаваться без боя, но и «Алания» рвалась к победе. Обе команды забили еще по одному голу. При счете 2:1 в ворота «Турана» был назначен пенальти, однако Наил Гусейнов не смог его реализовать. «Туран» перешел в наступление, но мяч в сетку противника залетать никак не желал. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алании». Наил Гусейнов («Алания») был признан лучшим бомбардиром. А лучшим игроком турнира стал его соратник Алан Кочоров. Кстати, в 2016 году игры впервые проходили на двух полях: «Заполярника» и талнахского стадиона «Солнышко».

Татьяна Зачупейко Фото из архива редакции www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда По ряду причин Кубок не разыгрывался на протяжении семи лет, зато в этом году за право обладать им будут бороться 18 команд. Все они — участники городского чемпионата, представители обеих лиг. А интрига объясняется просто — все игры будут проходить навылет. Это значит, что выкладываться спортсменам придется в каждой игре: второго шанса в виде учета набранных очков или разницы забитых и пропущенных мячей не будет.— Жеребьевка проводилась в начале года. Команды, занявшие в прошлом году места с 1–го по 4–е, «рассеялись» в турнирной сетке по четырем подгруппам, чтобы не встретиться друг с другом уже в начале Кубка. Игры начнутся с 1/16 финала, затем футболистов ждет 1/8 финала.Турнир продлится около трех недель — расписание сформировано с учетом короткого летнего (читай, игрового) сезона так, чтобы не перегружать спортсменов, многие из которых параллельно продолжают играть на чемпионате города. Кроме того, профессиональных команд на поле не увидишь: все игроки и судьи — люди занятые, на стадион часто приходят после смен или в преддверии ночных. Такой график, конечно, изматывает, игрокам требуется восстановление.Несмотря на это, число команд на Кубке год от года увеличивается, плюс всегда есть резерв — команды, пожелавшие принять участие в играх, но по разным причинам не вошедшие в сетку. Ожидается, что на будущий год желающих сыграть будет еще больше — такова отрадная динамика последних лет. Новички же нередко оказываются очень достойными соперниками, даром что опыта у них еще немного.— В этом году ждем успехов от «Алиабада», новой команды Кубка. Также заявилась команда СК ГМИ — в прошлом году они снялись с соревнований, потому что не смогли договориться с работодателем и на играх недосчитывались 6–7 футболистов сразу. Тем не менее присмотреться к ним стоит: они мощно выступили на Кубке открытия сезона — уверенно прошли все команды, в финале обыграли одну из самых сильных команд — «Алания» — и стали настоящим подарком для болельщиков. Во Второй лиге они идут на первом месте, — рассказывает Ирбек Хамицаев.Впрочем, фавориты на Кубке есть всегда, ими традиционно считаются «Алания», «Туран», «Строитель», «Океан» и «Металлург», показывающие хороший уровень футбола, дающие суровый отпор соперникам. Во Второй лиге чемпионата Норильска всегда идут до конца уже названная СК ГМИ, «Металлист Сибирь» и «Норникель–Н». Но не стоит забывать, что кубковые игры, как уже было сказано выше, — вещь непредсказуемая.— Команды знают, что шанс у них один, тут не сыграешь вничью. Потому настраиваются на победу и борются изо всех сил, игры обычно выдаются яркими. Точный прогноз дать я не возьмусь, скажу только одно: поле ровное, мяч круглый, и как «разойдутся» спортсмены, покажет только игра. Так что приходите, болейте на здоровье!Таблицу игр можно посмотреть на стенде в АБК стадиона «Заполярник», где расписание постоянно обновляется, а также на сайте http://www.goalstream.org/season/1019492#/schedule В первой игре турнира сойдутся команды «Ногай–Эл» и «Азеди» — матч пройдет 11 августа в 18.00 на стадионе «Заполярник». Там же 12 августа в 14.00 состоится официальное открытие турнира.11 сентября 1976 года «Заполярная правда» писала: «Вот уже на протяжении семи лет под занавес летнего спортивного сезона сильнейшие футбольные команды нашего города разыгрывают Кубок газеты». Тогда команд — участников турнира было 12. Игры начались 9 сентября, а финал состоялся 19 сентября, «в пасмурный предзимний день». «Строитель» уступил команде «Никель» с минимальным перевесом — 2:1.В 2005 году в кубковых играх определяли трех победителей — ими стали две команды, вышедшие в финал, и еще одна, получившая приз зрительских симпатий. Болельщики могли поддержать и вывести спортивный коллектив в лидеры, даже если он уже выбыл из игры. В итоге наибольшее число голосов набрала команда «Азеди».В финале играли «Автомобилист» и «Металлург». Матч шел в дождь, что внесло свои коррективы в голевую активность. Впрочем, уже в первом тайме счет на табло стал 0:2 в пользу «Металлурга», который в итоге победил со счетом 3:4, став обладателем Кубка. А сразу три игрока этой команды были отмечены индивидуальными призами: как лучшие вратарь, бомбардир и игрок турнира.По мнению экспертов, 34–й Кубок «Заполярной правды» должен был разрешить накопившиеся противоречия между признанными лидерами сезона — «Аланией» и «Металлургом». Однако, к общему удивлению, эти команды не смогли выйти в финал Кубка, уступив не самым сильным соперникам. В четвертьфинале «Металлург» покинул турнир из–за потери ключевых игроков, а «Алания» и вовсе оступилась в одной восьмой, не сумев преодолеть сопротивление «Юрмалы» — своего обидчика по кубковому финалу города. «Строитель» моментально воспользовался ситуацией и, последовательно обыграв «Спектр», «Динамо» и «Юрмалу», дошел до финала. Новичок сезона, команда «Океан», обошедшая «Фрегатъ», «Сибирь» и «Юность», также уверенно показала себя в финальной игре. Свисток судьи зафиксировал окончательный счет матча — 3:1 в пользу «Строителя».В заключительном кубковом матче сошлись команды «Строитель» и «Океан». В ходе игры болельщики не единожды вспоминали Аргентину, Ямайку и песню группы «Чайф». Счет — 5:0. Победу одержал «Строитель», лидер футбольного сезона 2014 года.За кубок боролись 17 команд. В финальном матче, состоявшемся 4 сентября, на газон «Заполярника» вышли «Алания» и «Туран». В первом тайме сильнее оказалась «Алания», которой удалось добиться минимального перевеса. Второй тайм сложился более напряженно — «Туран» не намерен был сдаваться без боя, но и «Алания» рвалась к победе. Обе команды забили еще по одному голу. При счете 2:1 в ворота «Турана» был назначен пенальти, однако Наил Гусейнов не смог его реализовать. «Туран» перешел в наступление, но мяч в сетку противника залетать никак не желал. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «Алании». Наил Гусейнов («Алания») был признан лучшим бомбардиром. А лучшим игроком турнира стал его соратник Алан Кочоров. Кстати, в 2016 году игры впервые проходили на двух полях: «Заполярника» и талнахского стадиона «Солнышко».

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