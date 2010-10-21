[Индекс номера 127 (08.08.2017)]



Фестивали

«Гринландия» как зеркало русской души

23 июля в Кирове на берегу реки Быстрица завершился юбилейный XXV фестиваль авторской песни «Гринландия».

В этом году почетными гостями фестиваля стали депутаты Госдумы — заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк и двукратный олимпийский чемпион по бобслею, многократный чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода, заслуженный артист России Сергей Трофимов, популярный поэт–песенник Александр Шаганов. Прекрасная погода способствовала большому наплыву гостей. По данным УМВД по Кировской области за четыре дня фестиваль посетило более 230 тысяч человек. Необычайно насыщенной стала творческая программа юбилейного фестиваля. На «Гринландии» работали творческие мастерские: поэтическая, детская, военно–патриотическая, а также мастерская Михаила Трегера. В жюри собрались известные музыканты из разных регионов: Галина Хомчик, Константин Тарасов, Вадим и Валерий Мищуки, Елена Фролова, Владислав Шадрин, Дмитрий Обухов, Юлия Зиганшина, Андрей Козловский, Николай Массальский, Павел Пиковский и другие. 22 июля состоялся гала–концерт лауреатов «Гринландии». Его открыл заслуженный артист России Сергей Трофимов, исполнивший в полуторачасовом сольном концерте всеми любимые хиты «Ветер в голове», «Город Сочи», «Бьюсь, как рыба» и многие другие. Большой гала–концерт продолжили лауреаты конкурса «Я, ты, он, она — вместе целая страна» и, конечно, обладатели Гран–при фестиваля — трио «Настроение» из города Ульяновска с песней «Иду». Гала–концерт «Гринландии» продолжался до глубокой ночи, прервавшись только на праздничный салют. На фестивале вели свою работу студенческий, педагогический лагеря, детский городок. Студенты продемонстрировали реактивное шоу, а педагоги обсудили социально важные проекты и обменялись положительным опытом представленных регионов. Насыщенной была спортивная программа. В течение двух дней проходили соревнования по перетягиванию каната, футболу, волейболу, поднятию гири, жиму штанги, подтягиваниям, метанию гантели. Гвоздем спортивной программы в этом году стали соревнования по армрестлингу на призы многократного чемпиона мира Алексея Воеводы. Организатор фестиваля и идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Государственной думы РФ Олег Валенчук отметил, что фестиваль — неиссякаемый источник вдохновения: – Если вы вслушаетесь, то поймете, что в каждой бардовской песне есть глубинный смысл. В ней поется о Родине, о любви, о нашей прекрасной земле... Поэтому эти прекрасные песни объединяют столько людей. Все, кто приезжает на «Гринландию», люди абсолютно разных профессий и социального статуса, но сегодня они едины, и в этом едином порыве поют о России, о семье, о подвигах наших дедов и прадедов. Благодаря этому «Гринландия» живет и с каждым годом становится лучше, интереснее и насыщеннее. Более подробная информация и фотографии с фестиваля — на официальном сайте фестиваля:

www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда В этом году почетными гостями фестиваля стали депутаты Госдумы — заместитель секретаря Генсовета партии «Единая Россия» Сергей Железняк и двукратный олимпийский чемпион по бобслею, многократный чемпион мира по армрестлингу Алексей Воевода, заслуженный артист России Сергей Трофимов, популярный поэт–песенник Александр Шаганов.Прекрасная погода способствовала большому наплыву гостей. По данным УМВД по Кировской области за четыре дня фестиваль посетило более 230 тысяч человек. Необычайно насыщенной стала творческая программа юбилейного фестиваля. На «Гринландии» работали творческие мастерские: поэтическая, детская, военно–патриотическая, а также мастерская Михаила Трегера. В жюри собрались известные музыканты из разных регионов: Галина Хомчик, Константин Тарасов, Вадим и Валерий Мищуки, Елена Фролова, Владислав Шадрин, Дмитрий Обухов, Юлия Зиганшина, Андрей Козловский, Николай Массальский, Павел Пиковский и другие.22 июля состоялся гала–концерт лауреатов «Гринландии». Его открыл заслуженный артист России Сергей Трофимов, исполнивший в полуторачасовом сольном концерте всеми любимые хиты «Ветер в голове», «Город Сочи», «Бьюсь, как рыба» и многие другие. Большой гала–концерт продолжили лауреаты конкурса «Я, ты, он, она — вместе целая страна» и, конечно, обладатели Гран–при фестиваля — трио «Настроение» из города Ульяновска с песней «Иду». Гала–концерт «Гринландии» продолжался до глубокой ночи, прервавшись только на праздничный салют.На фестивале вели свою работу студенческий, педагогический лагеря, детский городок. Студенты продемонстрировали реактивное шоу, а педагоги обсудили социально важные проекты и обменялись положительным опытом представленных регионов. Насыщенной была спортивная программа. В течение двух дней проходили соревнования по перетягиванию каната, футболу, волейболу, поднятию гири, жиму штанги, подтягиваниям, метанию гантели. Гвоздем спортивной программы в этом году стали соревнования по армрестлингу на призы многократного чемпиона мира Алексея Воеводы.Организатор фестиваля и идейный вдохновитель «Гринландии», депутат Государственной думы РФ Олег Валенчук отметил, что фестиваль — неиссякаемый источник вдохновения:– Если вы вслушаетесь, то поймете, что в каждой бардовской песне есть глубинный смысл. В ней поется о Родине, о любви, о нашей прекрасной земле... Поэтому эти прекрасные песни объединяют столько людей. Все, кто приезжает на «Гринландию», люди абсолютно разных профессий и социального статуса, но сегодня они едины, и в этом едином порыве поют о России, о семье, о подвигах наших дедов и прадедов. Благодаря этому «Гринландия» живет и с каждым годом становится лучше, интереснее и насыщеннее.Более подробная информация и фотографии с фестиваля — на официальном сайте фестиваля: www.grinlandia.ru

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