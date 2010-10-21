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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

Готовимся к школе

В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.
Проверку проводит межведомственная муниципальная комиссия, в состав которой традиционно вошли представители администрации города и управления образования, сотрудники полиции, ГО и ЧС и Госпожнадзора.
Первой отчиталась школа № 28 — здесь устранили все замечания пожарных по окраске панелей и привели в должный вид запасные крылечки.
По словам начальника управления образования Андрея Колина, в целом норильские школы выполнили максимум из того, что им было предписано со стороны Госпожнадзора и Роспотребнадзора в рамках подготовки к новому учебному году.
— Лето было напряженным. В некоторых образовательных учреждениях сроки подготовительных работ сократили по объективным причинам: где–то размещались пункты сдачи ЕГЭ, где–то действовали городские оздоровительные лагеря и новинка этого года — профильные школы. Многое по уборке территорий и помещений сделали тошевцы, за что им отдельная благодарность. Надо отметить, что с этого года Роспотребнадзор работает в своем режиме — он проведет плановые проверки и даст оценку школам отдельно. Многие мелкие замечания будут устраняться до октября и ноября согласно графику, — сообщил Андрей Колин.
Основным замечанием со стороны пожарных были требования к путям эвакуаций и специальной негорючей краске, которой должны быть покрыты стены, — такая краска была приобретена за счет муниципальных средств. В некоторых школах были замечания по так называемым забиркам (вентиляционным цокольным отверстиям), они тоже приведены в соответствие.
До 18 августа специалистам комиссии предстоит проверить все 37 общеобразовательных учреждений города на предмет наличия систем охраны и пожарной сигнализации, оценить общее санитарное состояние, укомплектованность мебелью и медицинским оборудованием, оснащенность столовых. До 22 августа УОиДО должно отчитаться перед министерством образования Красноярского края о готовности школ к новому учебному году. В случае если у комиссии останутся те или иные замечания, у школ есть срок до 1 сентября для их устранения.
Андрей Колин отметил также, что этим летом на текущий и капитальный ремонт в 29 школах из бюджета города было направлено 138 млн руб. Для 14 учреждений было приобретено технологическое и медицинское оборудование на общую сумму 13 млн руб. Масштабные работы по модернизации системы пожарной безопасности (модернизация систем АТС, замена дверей, отделка негорючими материалами стен, потолков и полов на путях эвакуации) обошлись городу в 14 млн руб. Для всех школ Норильска закуплена учебная литература на сумму 37,7 млн руб.; 41 млн руб. потратят на запуск и отладку системы вентиляции в гимназии № 1, эти работы будут проводиться после начала отопительного сезона.

Марина Хорошевская
Фото Елены ХУДАНОВОЙ
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В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.

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