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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

 Норильские ценности 
По местам боевой славы

Первую экскурсию принял в новых стенах обновленный музей боевой славы Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Норильска.
О своем Кавказе рассказывает Александр Франк
Музей окончательно обосновался в Молодежном центре на улице Советской, 9. Больше пятнадцати лет экспозиция, собираемая по крупицам норильскими воинами–интернационалистами, переезжала с места на место. Первоначально она размещалась в административном здании стадиона «Заполярник», а потом из–за ремонтов искала пристанище в других помещениях города и, в конце концов, стала передвижной.
На новом месте, на втором этаже Молодежного центра, разместились не только прежние тематические выставки. К стендам с экспонатами времен Афганской войны и военных конфликтов на Северном Кавказе теперь добавились стеллажи, рассказывающие о Великой Отечественной войне.
— Мы решили расширить нашу экспозицию тематикой Великой Отечественной войны, — рассказывает первым экскурсантам из 38–й школы председатель общественной организации Союза ветеранов военных конфликтов Валерий Шабурин. — Тем более что у нас теперь есть масса экспонатов норильского поискового отряда, который каждый год выезжает на места боев для поисков останков погибших солдат.
Примкнуть штыки!
В музее представлены образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении бойцов Советской армии во времена Великой Отечественной, Афганской войн и современных военных конфликтов. Есть среди экспонатов и модели, стоявшие на вооружении германской армии, а также части оружия, найденные в местах боев поисковиками.
Здесь же размещены копии боевых наград и нагрудных знаков, которых удостаивались как бойцы Красной армии, так и солдаты в новейшей истории. Здесь же представлены личные вещи, образцы обмундирования и предметы быта солдат Советской армии — от армейской аптечки, фляжек и походных обеденных приборов до дембельских «дипломатов», парашютов и радиостанций.
По словам ветеранов боевых действий, открывавших экспозицию, здесь собраны не только копии, но и личные вещи, сохранившиеся у них самих и боевых товарищей, предоставленные в распоряжение музея: фотографии, письма, открытки, даже осколки боеприпасов, оставленные на память.
А лучшим подарком музею стала коллекция настоящих боевых наград, подаренная бывшим жителем нашего города, проживающим на материке. По словам его сына Евгения Поляшенко, отец собирал награды, скупая их порою вместе с документами у случайных людей, пытавшихся ради наживы выгодно продать чужие боевые нагрудные знаки, а то и свои собственные.
Трехлинейка от Евгения Поляшенко
Поляшенко также передал музею выведенную из боевого состояния трехлинейку — винтовку Мосина образца 1915 года с ремнем, оригинальным штыком и несколькими пачками холостых патронов.
Первую экскурсию для школьников провели Валерий Шабурин и его коллега, участник боевых операций на Северном Кавказе в составе группы МВД Александр Франк. Участники военных конфликтов разных лет рассказали каждый о своей войне: Валерий — об афганской, Александр — о кавказской. Старшеклассники с интересом слушали солдат, которые не просто рассказывали об экспонатах, а в подробностях описывали и военный быт.
Первая экскурсия по музею
Как отметила заместитель директора по воспитательной работе школы № 38 Эльвира Федько, школьники в составе клуба «Юные казаки» участвуют в специальном проекте, который фактически является программой допризывной подготовки:
— Начали ребята с изучения навыков взаимодействия в команде, со спортивных игр, теории и практики ориентирования на местности. И решили, что будет очень полезно побывать в музее боевой славы, пообщаться с настоящими участниками боевых действий. Тем более что двоим молодым людям уже в ближайшем будущем придется иметь дело с армией — одному вот–вот призываться, другой собирается поступать в военное училище.

Денис Кожевников
Фото автора
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В Норильске началась приемка школ к новому учебному году.

Норильские ценности 
Первую экскурсию принял в новых стенах обновленный музей боевой славы Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Норильска.

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Вопрос недели 
Многие выпускники школ, выбирая профессию, в первую очередь, конечно же, ориентируются на свои предпочтения. И, получая образование, как правило, в будущем надеются работать в выбранной сфере. Но, как говорится, мы предполагаем, а жизнь располагает. И довольно часто эта самая жизнь существенно корректирует наш первоначальный выбор. Или же мы находим себя там, где вовсе не планировали найти. Обстоятельства разные бывают. Это подтверждает и наш опрос на тему:

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