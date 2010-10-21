[Индекс номера 129 (10.08.2017)]



Норильские ценности

По местам боевой славы

Первую экскурсию принял в новых стенах обновленный музей боевой славы Союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Норильска.

О своем Кавказе рассказывает Александр Франк Музей окончательно обосновался в Молодежном центре на улице Советской, 9. Больше пятнадцати лет экспозиция, собираемая по крупицам норильскими воинами–интернационалистами, переезжала с места на место. Первоначально она размещалась в административном здании стадиона «Заполярник», а потом из–за ремонтов искала пристанище в других помещениях города и, в конце концов, стала передвижной. На новом месте, на втором этаже Молодежного центра, разместились не только прежние тематические выставки. К стендам с экспонатами времен Афганской войны и военных конфликтов на Северном Кавказе теперь добавились стеллажи, рассказывающие о Великой Отечественной войне. — Мы решили расширить нашу экспозицию тематикой Великой Отечественной войны, — рассказывает первым экскурсантам из 38–й школы председатель общественной организации Союза ветеранов военных конфликтов Валерий Шабурин. — Тем более что у нас теперь есть масса экспонатов норильского поискового отряда, который каждый год выезжает на места боев для поисков останков погибших солдат. Примкнуть штыки! В музее представлены образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении бойцов Советской армии во времена Великой Отечественной, Афганской войн и современных военных конфликтов. Есть среди экспонатов и модели, стоявшие на вооружении германской армии, а также части оружия, найденные в местах боев поисковиками. Здесь же размещены копии боевых наград и нагрудных знаков, которых удостаивались как бойцы Красной армии, так и солдаты в новейшей истории. Здесь же представлены личные вещи, образцы обмундирования и предметы быта солдат Советской армии — от армейской аптечки, фляжек и походных обеденных приборов до дембельских «дипломатов», парашютов и радиостанций. По словам ветеранов боевых действий, открывавших экспозицию, здесь собраны не только копии, но и личные вещи, сохранившиеся у них самих и боевых товарищей, предоставленные в распоряжение музея: фотографии, письма, открытки, даже осколки боеприпасов, оставленные на память. А лучшим подарком музею стала коллекция настоящих боевых наград, подаренная бывшим жителем нашего города, проживающим на материке. По словам его сына Евгения Поляшенко, отец собирал награды, скупая их порою вместе с документами у случайных людей, пытавшихся ради наживы выгодно продать чужие боевые нагрудные знаки, а то и свои собственные. Трехлинейка от Евгения Поляшенко Поляшенко также передал музею выведенную из боевого состояния трехлинейку — винтовку Мосина образца 1915 года с ремнем, оригинальным штыком и несколькими пачками холостых патронов. Первую экскурсию для школьников провели Валерий Шабурин и его коллега, участник боевых операций на Северном Кавказе в составе группы МВД Александр Франк. Участники военных конфликтов разных лет рассказали каждый о своей войне: Валерий — об афганской, Александр — о кавказской. Старшеклассники с интересом слушали солдат, которые не просто рассказывали об экспонатах, а в подробностях описывали и военный быт. Первая экскурсия по музею Как отметила заместитель директора по воспитательной работе школы № 38 Эльвира Федько, школьники в составе клуба «Юные казаки» участвуют в специальном проекте, который фактически является программой допризывной подготовки: — Начали ребята с изучения навыков взаимодействия в команде, со спортивных игр, теории и практики ориентирования на местности. И решили, что будет очень полезно побывать в музее боевой славы, пообщаться с настоящими участниками боевых действий. Тем более что двоим молодым людям уже в ближайшем будущем придется иметь дело с армией — одному вот–вот призываться, другой собирается поступать в военное училище.

Денис Кожевников Фото автора www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда Музей окончательно обосновался в Молодежном центре на улице Советской, 9. Больше пятнадцати лет экспозиция, собираемая по крупицам норильскими воинами–интернационалистами, переезжала с места на место. Первоначально она размещалась в административном здании стадиона «Заполярник», а потом из–за ремонтов искала пристанище в других помещениях города и, в конце концов, стала передвижной.На новом месте, на втором этаже Молодежного центра, разместились не только прежние тематические выставки. К стендам с экспонатами времен Афганской войны и военных конфликтов на Северном Кавказе теперь добавились стеллажи, рассказывающие о Великой Отечественной войне.— Мы решили расширить нашу экспозицию тематикой Великой Отечественной войны, — рассказывает первым экскурсантам из 38–й школы. — Тем более что у нас теперь есть масса экспонатов норильского поискового отряда, который каждый год выезжает на места боев для поисков останков погибших солдат.В музее представлены образцы стрелкового оружия, находившегося на вооружении бойцов Советской армии во времена Великой Отечественной, Афганской войн и современных военных конфликтов. Есть среди экспонатов и модели, стоявшие на вооружении германской армии, а также части оружия, найденные в местах боев поисковиками.Здесь же размещены копии боевых наград и нагрудных знаков, которых удостаивались как бойцы Красной армии, так и солдаты в новейшей истории. Здесь же представлены личные вещи, образцы обмундирования и предметы быта солдат Советской армии — от армейской аптечки, фляжек и походных обеденных приборов до дембельских «дипломатов», парашютов и радиостанций.По словам ветеранов боевых действий, открывавших экспозицию, здесь собраны не только копии, но и личные вещи, сохранившиеся у них самих и боевых товарищей, предоставленные в распоряжение музея: фотографии, письма, открытки, даже осколки боеприпасов, оставленные на память.А лучшим подарком музею стала коллекция настоящих боевых наград, подаренная бывшим жителем нашего города, проживающим на материке. По словам его сына Евгения Поляшенко, отец собирал награды, скупая их порою вместе с документами у случайных людей, пытавшихся ради наживы выгодно продать чужие боевые нагрудные знаки, а то и свои собственные.Поляшенко также передал музею выведенную из боевого состояния трехлинейку — винтовку Мосина образца 1915 года с ремнем, оригинальным штыком и несколькими пачками холостых патронов.Первую экскурсию для школьников провели Валерий Шабурин и его коллега, участник боевых операций на Северном Кавказе в составе группы МВД Александр Франк. Участники военных конфликтов разных лет рассказали каждый о своей войне: Валерий — об афганской, Александр — о кавказской. Старшеклассники с интересом слушали солдат, которые не просто рассказывали об экспонатах, а в подробностях описывали и военный быт.Как отметила, школьники в составе клуба «Юные казаки» участвуют в специальном проекте, который фактически является программой допризывной подготовки:— Начали ребята с изучения навыков взаимодействия в команде, со спортивных игр, теории и практики ориентирования на местности. И решили, что будет очень полезно побывать в музее боевой славы, пообщаться с настоящими участниками боевых действий. Тем более что двоим молодым людям уже в ближайшем будущем придется иметь дело с армией — одному вот–вот призываться, другой собирается поступать в военное училище.

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