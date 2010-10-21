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День Города

[Индекс номера 129 (10.08.2017)]

 Призвание 
Хозяин «Зари»

«Не могу же я работать грузчиком с такой фамилией!» — смеется Евгений Поморцев, капитан одной из «Зорь», ежедневно перевозящих норильчан на Ламу и обратно. Когда твоя фамилия так созвучна делу всей жизни, про такое говорят: судьба. Во всяком случае так считает он сам.
Евгений Поморцев
Рабочий стаж Евгения Поморцева впечатляет — 40 лет на скоростных пассажирских судах! Правда, на норильских реках он пока новичок — приехал сюда в мае нынешнего года по приглашению АТО ЦАТК.
– Из–за возросшей популярности поездок на Ламу в этом году потребовалось больше транспорта, соответственно и экипажей. Всю нашу команду — меня, механика (сменного капитана) и моториста — пригласили из разных регионов.
Сам капитан из Перми. Окончил Пермское речное училище и Горьковский институт инженеров водного транспорта по специальности «судовые машины и механизмы». Начал работу штурманом, затем трудился сменным капитаном, механиком, позже стал капитаном. Ходил по Каме, больше десятка лет по Оби, по маршруту Ханты–Мансийск – Сургут. Так что с Севером знаком, хотя так далеко, на «вершину мира», не забирался ни разу.
КС тоже востребованы у отдыхающих
– Я слышал прежде о Норильске, но не бывал здесь, да и особенно не интересовался этим местом. А когда пригласили, стал выяснять: что за город, чем живет, — рассказывает капитан.
– Первое впечатление — а мы прилетели сюда 10 мая, еще лежал снег — было тягостное. Все серое, много грязи. Когда снег растаял, стало веселее, а за городом чем дальше отъезжаешь, тем красивее: большие деревья, все зелено, прозрачная вода. Еще и лето теплое, так нам местные ребята сказали, — делится сосед капитана по рубке, механик Юрий Самохин. Он приехал из Ярославля, основная его работа — на судах, курсирующих по Волге. Говорит, разница с северной водой есть.
– У нас тихо, спокойно, широко и безопасно. У вас же нужен глаз да глаз, — рассказывает Юрий.
По приезде в Норильск их экипажу первым делом предстояло подготовить теплоход, который не использовался семь лет, потому как не было нужды. Немало потрудились, чтобы «Заря» 1979 года выпуска бойко бежала по волнам.
– Оснащение у нее все модернизированное, хотя, безусловно, мы сделали немало, чтобы обеспечить бесперебойную работу судна, его безопасность, — говорит капитан.
В салоне «Зари»
– Как вам норильчане, Лама, дорога туда? — спрашиваю.
– Люди добрые, спокойные в основном. Хотя народ разный попадается. Но пока впечатление такое. Лама — хорошая, дорога — плохая. На одном из участков — на реке Талой — опасно: река каменистая, хотя она непродолжительная, около 15 км, там следует идти осторожно — много порогов и камней по обеим сторонам, еще течение быстрое. Двигаемся со средней скоростью 31–32 км/ч, ориентируясь на навигатор, без него нам просто не пройти. На Талой и на реке Лама, где песчаное дно, велика опасность сесть на мель. Хотя в общем, не будь мелких участков, одно удовольствие ехать. Кстати, река Лама по документам не судоходная, — рассказывает Евгений Поморцев.
Прибыли на Ламу
Периодичность выездов КС и «Зорь» зависит от уровня воды. В прошлом году, к примеру, за лето было только три рейса, говорит он, а в этом его судно сделало уже второй, другая «Заря», которая курсирует на Ламу с начала июля, совершила порядка пяти поездок.
Максимальная глубина на пути прохождения — 280 метров (в озере Лама), на других участках существенно меньше, например, на Мелком озере — всего 6 метров. Водорослей не очень много из–за холодной воды. Но те, что есть, представляют угрозу для винтов малых судов. Шторма хозяин «Зари» не особенно опасается: к примеру, если на обратном пути будет заранее известно о волнении на Мелком, судно останется на озере Лама.
– А если в пути застанет непогода, будем где–то искать спокойное пристанище. Но, надеюсь, не придется. При волне высотой 1,2 метра мы еще можем идти, выше — сами откажемся, потому что вода будет обкатывать весь теплоход и может выдавить стекла, — поясняет капитан.
1 декабря приглашенный «поморский» экипаж разъедется по домам. Желание вернуться, говорят, есть, но сначала надо хорошо отработать этот сезон и показать, что они могут справиться с серьезными северными водоемами и непредсказуемой погодой. Капитан улыбается:
– Глядишь, тогда и позовут еще раз. А мы с удовольствием приедем — места у вас хорошие!

Справка «ЗП»
В этом году за счет обновления флота пассажирских судов на туристических базах «Лама» Заполярного филиала смогут отдохнуть в 2,5 раза больше людей. Всего заключен контракт на 5 судов на общую сумму около 200 млн руб., три уже спущены на воду, еще два доставят в Норильск осенью, а на воду спустят будущим летом. В настоящий момент готовы к эксплуатации семь судов: две «Зари» вместимостью порядка 40 человек каждая, два «Луча» вместимостью по 25 и 40 человек, три новых современных катера: два КС–162 вместимостью по 40 человек и КС–110 вместимостью 10 человек. В общей сложности на туристических базах ЗФ на Ламе смогут одномоментно отдохнуть более 200 человек.

Татьяна Сергеева
Фото Александра Харитонова
www.facebook.com/Газета-Заполярная-правда

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